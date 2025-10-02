Nye renderinger av Samsung Galaxy S26 Ultra viser telefonens nye design – men lekkasjen peker mot gamle kameraer

Det som skal være offisielle renderinger av Galaxy S26 Ultra er lekket.

De viser noen få klare endringer og mye som blir ved det samme.

Kameraspesifikasjonene ser imidlertid ikke ut til å være oppdaterte.

Vi har kanskje fått vårt mest tydelige inntrykk hittil av Samsung Galaxy S26 Ultra, ettersom en ny lekkasje har avslørt det som sies å være offisielle renderinger av telefonen fra flere vinkler.

Disse gjengivelsene ble delt av Android Headlines – du kan se en av dem nedenfor (Galaxy S26 Ultra i svart) – og de avslører to klare forskjeller sammenlignet med Galaxy S25 Ultra.

For det første er det hjørnene, som ifølge tidligere renderinger nå er mer avrundede enn på den nåværende modellen. For det andre er det kameraoppsettet – selv om det fortsatt er fire linser på samme steder som før, er tre av dem nå plassert i en kameramodul i stedet for å være plassert direkte på baksiden.

Ellers er designet likt Galaxy S25 Ultra, men den nye modellen kan være litt tynnere. Rapporten hevder at den måler 7,9 mm i tykkelse, sammenlignet med 8,2 mm for S25 Ultra. Kameramodulen på S26 Ultra skal imidlertid stikke ut 4,5 mm, noe som gjør den delen av telefonen ganske betydelig.

Uansett gjør ikke endringene noen dramatisk forskjell for S25 Ultra, men de avrundede hjørnene ser fine ut, og endringene gjør modellen særegen nok til å skille seg ut.

(Image credit: Android Headlines)

Samma kameraer igjen

Mindre positivt er det at kameraene angivelig forblir uendret. ETNews (via GSMArena) hevder at Samsung Galaxy S26 Ultra igjen vil ha et 200 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkel, et 10 MP teleobjektiv med 3x zoom og et 50 MP teleobjektiv med 5x zoom, og et 12 MP selfiekamera.

Det er mulig at noen sensorer vil variere til tross for samme oppløsning, men nettstedet sier at i det minste 50 MP teleobjektivet er nøyaktig det samme som i fjor.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Samsung Galaxy S26 Pro (som angivelig vil være navnet på basismodellen) sies også å ikke få kameraoppgraderinger. Den vil få samme oppsett som Galaxy S25: et 50 MP hovedkamera, et 10 MP teleobjektiv med 3x zoom, et 12 MP ultravidvinkel og et 12 MP selfiekamera.

Den eneste modellen som sies å få en oppgradering er Samsung Galaxy S26 Edge, som kan få en ny 50 MP ultravidvinkel i stedet for forgjengerens 12 MP-modul. Hovedsensoren skal imidlertid forbli på 200 MP og selfiekameraet på 12 MP.

Vi tar imidlertid disse påstandene med en klype salt, da de delvis kolliderer med tidligere rykter. For eksempel har vi tidligere hørt at Galaxy S26 Pro ville få en 50 MP ultravidvinkel.

Vi vil sannsynligvis finne ut hva som er sant om noen måneder, ettersom Galaxy S26-serien sannsynligvis vil bli lansert tidlig i 2026.

Videre lesning

Vil ldu helst ha en brettbar Samsung-mobil?