Nya renderingar av Samsung Galaxy S26 Ultra visar telefonens nya design – men läcka pekar på gamla kameror

Vad som ska vara officiella renderingar av Galaxy S26 Ultra har läckt ut

De visar ett par tydliga förändringar och mycket som förblir oförändrat

Kameraspecifikationerna verkar däremot inte uppdateras

Vi kan nu ha fått vår bästa titt hittills på Samsung Galaxy S26 Ultra, då en ny läcka avslöjat vad som sägs vara officiella renderingar av telefonen från flera vinklar.

Dessa renderingar delades av Android Headlines – du kan se en av dem här nedanför (Galaxy S26 Ultra i svart) – och de avslöjar två tydliga skillnader jämfört med Galaxy S25 Ultra.

För det första är det hörnen, som enligt tidigare renderingar nu är mer rundade än på den nuvarande modellen. För det andra är det kamerauppsättningen – även om det fortfarande finns fyra linser på samma platser som tidigare, är tre av dem nu placerade i en kameramodul i stället för att sitta direkt i bakstycket.

I övrigt är designen lik Galaxy S25 Ultra, men den nya modellen kan vara något tunnare. Rapporten hävdar att den mäter 7,9 mm i tjocklek, jämfört med 8,2 mm för S25 Ultra. Kameramodulen på S26 Ultra ska däremot sticka ut 4,5 mm, vilket gör just den delen av telefonen ganska rejäl.

Oavsett innebär förändringarna ingen dramatisk skillnad mot S25 Ultra, men de rundare hörnen ser trevliga ut och förändringarna gör modellen tillräckligt distinkt för att sticka ut.

(Image credit: Android Headlines)

Samma kameror igen

Mindre positivt är att kamerorna enligt uppgift inte förändras. ETNews (via GSMArena) påstår att Samsung Galaxy S26 Ultra återigen får en huvudkamera på 200 MP, en ultravidvinkel på 50 MP, en 10 MP telefoto med 3x zoom och en 50 MP tele med 5x zoom, samt en selfiekamera på 12 MP.

Det är möjligt att vissa sensorer skiljer sig åt trots samma upplösning, men sajten menar att åtminstone teleobjektivet på 50 MP är exakt samma som förra året.

Även Samsung Galaxy S26 Pro (som enligt uppgift blir namnet på basmodellen) sägs bli utan kamerauppgraderingar. Den ska få samma uppsättning som Galaxy S25: en huvudkamera på 50 MP, en telefoto på 10 MP med 3x zoom, en ultravidvinkel på 12 MP och en selfiekamera på 12 MP.

Den enda modellen som påstås få en uppgradering är Samsung Galaxy S26 Edge, som kan få en ny ultravidvinkel på 50 MP i stället för föregångarens 12 MP-modul. Huvudsensorn ska dock ligga kvar på 200 MP och selfiekameran på 12 MP.

Vi tar dock dessa påståenden med en nypa salt, eftersom de delvis krockar med tidigare rykten. Tidigare har vi exempelvis hört att Galaxy S26 Pro skulle få en ultravidvinkel på 50 MP.

Vi lär få veta vad som stämmer inom några månader, eftersom Galaxy S26-serien sannolikt lanseras i början av 2026.