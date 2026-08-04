Etter måneder med stillhet har den første Googlebook-modellen blitt oppdaget – og den ser stilig ut, men vil noen egentlig bry seg?

Lenovos Googlebook 15 er lekket

En rekke pressebilder har gitt oss et godt innblikk i denne laptopen

Den virker som en ganske smart enhet, men det råder en viss forvirring rundt poenget med Googlebook, og bekymringene om prisen er fortsatt til stede.

Den første Googlebook-en har blitt oppdaget med en rekke lekkede pressebilder som viser oss hvordan disse laptopene kommer til å se ut – og for noen vil de tjene som en påminnelse om at Googlebooks fortsatt kommer.

I tilfelle du glemte at de kommer, for det gjorde mer eller mindre jeg – og jeg kommer tilbake til det punktet – men først, selve lekkasjen, der Digital Citizen delte det som angivelig er en rekke pressebilder av Lenovo Googlebook 15.

Som alltid må vi ta dette med litt smak, men som du kan se fra bildene som er gjengitt her, ser denne Googlebook-en ganske stilig ut.

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Lenovo Googlebook 15 er en førsteklasses enhet med slanke rammer og et webkamera i et hakk på skjermen, komplett med en personvernlukker. Det er et par solide høyttalere på hver side av tastaturet med Dolby Atmos-støtte.

Denne laptopen har en veldig romslig styreflate og et tastatur som har en Gemini-tast – Googlebook-ekvivalenten til Microsofts Copilot-knapp – og en Caps Lock-tast som også har oppstartsfunksjonen. Antagelig vil sistnevnte være standard, og førstnevnte vil aktiveres sammen med Alt-tasten.