Googlebook: Her er 5 ting folk allerede hater med denne nye laptopen

The Chromebook is dead! Long live the Googlebook! Or not, because actually, the Chromebook isn't dead – although that has been a misconception floating around in places – in fact, it'll continue to exist alongside Google's new more premium laptops, freshly announced at The Android Show 2026. And as for the Googlebook, not everyone is wishing it a long life – indeed, some folks out there are hating on the device already, and we don't even know that much about it.

We know enough, though – and the basics of how the Googlebook will be realized – for people to already be throwing stones, casting aspersions, and generally getting quite worked up about what Google is trying to do with an all-new platform here.

Chromebooken er død! Lenge leve Googlebooken! Eller ikke, for Chromebooken er faktisk ikke død – selv om det har vært en misforståelse som har svirret rundt enkelte steder – faktisk vil den fortsette å eksistere sammen med Googles nye, mer premium bærbare datamaskiner, som nylig ble annonsert på The Android Show 2026. Og når det gjelder Googlebooken, ønsker ikke alle den et langt liv – faktisk hater noen allerede enheten, og vi vet ikke engang så mye om den.

Vi vet imidlertid nok – og det grunnleggende om hvordan Googlebooken vil bli realisert – til at folk allerede kaster steiner, kaster baksnakk og generelt blir ganske opprørte over hva Google prøver å gjøre med en helt ny plattform her.

Det vi har å gjøre med, i et nøtteskall, er det lenge omtalte skrivebords-OS-et som kombinerer Android og ChromeOS – ja, det kan kjøre Android-apper innebygd – og driver bærbare datamaskiner som Google bemerker er spesielt designet for AI («Gemini Intelligence»).

Kan du gjette hva et av hovedpoengene i hatet dreier seg om? Det har, som ventet, vært en ganske stor negativ reaksjon mot fokuset på AI med denne maskinvaren, men det har ikke vært det eneste kontroversielle emnet, som du vil se. Her er vår liste over fem ting som allerede skaper negativer reaksjoner på nettet etter Googles tidlige informasjonsslipp på Googlebook.

1. AI er innebygd i Googlebooks hjerte

Google må ha vært forberedt på dette. Å avduke maskinvare som har AI innebygd i systemet kom selvsagt aldri til å falle i god jord hos noen. Men Googlebook er bygget rundt Gemini – og Google kaller dette en bærbar PC-plattform «designet for Gemini Intelligence» – og selskapet mener at AI kommer til å tilby mange fordeler med disse laptopene, på en eller annen måte.

Vi har blitt vist hvordan AI er innebygd rett i grensesnittet, med muligheten til å lage Gemini-drevne tilpassede widgeter på skrivebordet, og en rekke hjelp og instruksjoner fra AI som er klare til å bli levende med et øyeblikk – eller et rist på markøren (og jeg kommer tilbake til Magic Pointer-funksjonen snart).

Dette store fokuset på AI, og Google som slenger rundt seg fraser som «å gå fra et operativsystem til et intelligenssystem» med Googlebook, har forutsigbart tent lunten på noen allerede korte lunter der ute.

Som en Reddit-bruker sier: «En laptop designet av AI-tech-bros, for … ingen? Jeg begynner å bli skikkelig lei av at folk presser AI inn i ting. Det er som å finne på et problem bare for å lage en løsning.»

En annen i samme tråd legger til: «En widget-skaper som det andre som vises, viser bare hvor dårlig en lansering dette er. Det er så mange retninger de kunne ha gått i med markedsføringen for denne lanseringen, men valgte … en vippemarkør, widget-skaper og forbedret Android-krysskompatibilitet ([det] eneste virkelig gode)?»

Noen som beskriver seg selv som en Pixel- og Chromebook-fan klager i en annen Reddit-tråd: «Men Googlebook? Og lede an med direkte AI-funksjoner? Vennligst ikke delta i dette, Google. Les hva som står i rommet. Folk avviser AI som er sentrert i forgrunnen. Dette er veldig pinlig, og jeg frykter for fremtiden til Android og ChromeOS.»

2. Det illevarslende navnet

«Men Googlebook?» Som den siste kommentaren i klagestormen rundt den AI-fokuserte laptopen berørte (tidligere i kritikken bemerker de at dette er «forferdelig merkevarebygging»), er overraskende mange misfornøyde med navnet.

Vi skjønner det, navnet høres litt rart og påfallende ut – det føles litt egoistisk. Litt som Microsoft som lager en laptop kalt MicrosoftBook. Det kan til og med gi noen det feilaktige inntrykket av at dette er en enkel bærbar datamaskin for nettsurfing – med bruk av «Google» i tittelen, som effektivt har blitt et moderne verb for et nettsøk – noe enheten absolutt ikke er.

Det er mye misnøye rundt det valgte navnet, og kaller det alt fra «kjedelig» til «elendig», og som et innlegg på Reddit sier: «Nei, det er et forferdelig navn. Jeg liker ideen om å bevege meg bort fra Chromebook-merket og lansere noe nytt, men 'Googlebook' er det ikke.»

Det mangler også mening, som en annen Reddit-bruker hevder: «GoogleBook forteller meg ingenting om produktet, og får meg til å tenke på Google Play Books.»

Det kunne åpenbart ikke være Pixelbook (siden det allerede var gjort, og dette er heller ikke Google-produserte laptoper, men tredjeparts maskinvare), og Google ser ut til å ha gått glipp av et klart mulig alternativ her: Geminibook. Med tanke på den sterke AI-dreiningen, virker det som den åpenbare veien å gå.

Eller hva med Bardbook? Se, alle dere navnehatere der ute – i en alternativ virkelighet kunne det ha vært verre, ta det som en trøst ...

3. Det er allerede bekymringer om at den blir altfor dyr

Dette er en enkel frykt, og jeg forstår godt hvor den kommer fra. I den første avsløringen av Googles nye laptop ble den markedsført slik: «Resultatet er Googlebook: en ny kategori bærbare datamaskiner bygget med Gemini sin hjelpsomhet i kjernen, designet for å fungere sømløst med enhetene i livet ditt og drevet av førsteklasses maskinvare.»

Den omtalen av «premium maskinvare» har blitt tolket i én betydning. Som en av de mange kommentarene på Reddit lyder: «Når Google sier «premium», mener de at den vil koste mye. Ikke at ytelsen kommer til å bli god.»

Bruken av det ordet indikerer tydeligvis produkter i høyere prisklasse – spesielt siden vi har blitt fortalt at Chromebooks ikke kommer til å forsvinne, og vil forbli Googles rimeligere laptoper.

Vi vil da ha et todelt system med bærbare datamaskiner, og det er en klar bekymring for at Google kommer til å gjøre disse maskinene i øvre prisklasse veldig dyre. RAM-krisen, de økende SSD-prisene og kostnadsøkningene med andre komponenter vil åpenbart også gjøre livet vanskeligere for Google når det gjelder prislappen.

4. Det ikke fullt så magiske grensesnittet

Vi har bare fått et kort glimt av Googlebooks operativsystem – som forblir uten navn (kanskje det blir Google OS, ahem) selv om det tidligere har blitt referert til med kodenavnet Aluminum OS – men noen er ikke fornøyde med det lille vi har sett.

Det mest upopulære aspektet er ideen om Magic Pointer, som er funksjonen vi nevnte før med å riste på markøren. Rist pekeren kort, og en kontekstsensitiv AI-meny vises som lar deg få tilgang til oppgaver via Gemini. Eksemplet Google viste var å kombinere et par bilder som var på skjermen til én JPG.

Kritikere liker ikke ideen om at en AI-sentrisk meny er i forkant av operativsystemet på denne måten, men det er også bekymringer om at det kan være irriterende med tanke på at menyen blir aktivert ved et uhell. (Andre påpeker også at det også kan være en tilgjengelighetsutfordring). Markørristing er ikke et nytt konsept, men det er vanligvis knyttet til mer perifere aspekter ved skrivebordsgrensesnittet (plasseringen av musepekeren i macOS er det åpenbare eksemplet) – snarere enn å være en sentral del av brukergrensesnittet.

Noen er heller ikke begeistret for oppsettet til skrivebordsgrensesnittet generelt. For eksempel klager denne Reddit-brukeren: «Brukergrensesnittet spiser dritt fra ChromeOS-grensesnittet. Start-/appskuffikon, hurtigvalg, varsler, tid/dato … alt er bokstavelig talt på feil sted.»

5. Et generelt dårlig gjennomtenkt og skjebnesvangert produkt?

Avslutningsvi er det et tema blant kritikere at Googlebook er dømt til å mislykkes, og at denne maskinvaren ikke vil vare lenge – så det ville være tåpelig å kjøpe en.

Selvfølgelig er en del av denne oppfatningen drevet av noen av punktene som allerede er berørt her – å stille spørsmål ved klokskapen i å bygge en bærbar PC rundt AI, og bekymre seg for at prisen vil være en alvorlig hindring for adopsjonsnivået.

Men det er mer enn dette. Ikke bare lanserer Googlebook seg inn i et maskinvaremarked som er hjemsøkt av prisproblemer med komponenter, men Apple har nettopp hatt en stor suksess med MacBook Neo. Tilsynelatende kan ikke Apple lage nok av Neo til å tilfredsstille etterspørselen, og produksjonen kommer til å økes kraftig, regner ryktebørsen med (og det ville ikke være noen overraskelse om det var sant).

MacBook Neo skaper bølger og imponerer ved å være et elegant stykke maskinvare som er overraskende premium-aktig for sin rimelige pris, og hva gjør Google? Lager en dyrere bærbar PC som satser alt på AI på en overfladisk måte.

Antagelsen er at Googlebook vil bli overskygget, og at den i stor grad representerer en tapt mulighet. En del av dette er en oppfatning om at Google hadde en sjanse til å gå og ta tak i Windows 11-avhoppere – på et tidspunkt hvor det operativsystemet er i trøbbel, selv om Microsoft gjør en enorm innsats for å snu ting i år – og i stedet bestemte de seg for å ganske enkelt følge i fotsporene til Microsofts Copilot+ PC-er (også kjent som AI-PC-er).

Noen synes dette er mystifiserende. Som denne Reddit-brukeren klager over: «Aluminium OS kunne ha vært et trygt sted for Windows-flyktninger ... men i stedet så Google på Copilot+ PC og sa: 'Det, det der er det vi må sikte på.'»

Mellom forventede prisproblemer, en oppfattet fiasko med å ta opp kampen mot Microsoft, og å måtte konkurrere mot den nye darlingen i bærbar-scenen – Apples MacBook Neo, som øker salget som ingen andres sak – er det en god del lenestolteknologikommentatorer der ute som sier at Googlebook, på en eller annen måte, kommer til å bli DOA.

Noen foreslår at Googleboken burde få gravsteinen hugget inn nå, og at en gravplass burde reserveres på nettsiden «Killed by Google: Google Graveyard» på forhånd.