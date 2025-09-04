Du må kanskje vente til november for å kjøpe Samsungs trifold-mobil – og selv da kan det bli vanskelig å få tak i en.

Ny rapport peker på begrenset tilgjengelighet for Samsungs trifold-mobil

Vi må kanskje vente til november før den legges ut for salg

Selv da kan den bli vanskelig å finne utenfor Sør-Korea og Kina

Samsung planlegger angivelig å avduke sin første trifold-telefon på et arrangement mandag 29. september – men hvis en ny rapport stemmer, må vi vente en stund før den faktisk er tilgjengelig for kjøp.

Rapporten kommer fra sørkoreanske ET News (via @Jukanlosreve), og selv om vi er avhengige av Google Translate for å forstå alle detaljene, er spådommen her at den ikke vil bli tilgjengelig før i november.

I tillegg vil det bare bli produsert 50 000 enheter til å begynne med, og Samsung ønsker tilsynelatende å teste markedet for å se hvordan den nye enheten vil bli mottatt. Til sammenligning forventes det rundt ti ganger så mange forsendelser av Samsung Galaxy Z Fold 7.

Dette ville gi mening gitt et par andre detaljer vi tidligere har hørt om denne brettbare telefonen: at den vil bli veldig dyr (kanskje så mye som $ 3 500) og at den kanskje bare vil bli tilgjengelig i Sør-Korea og Kina i utgangspunktet.

En begrenset lansering

Huawei Mate XT var den første trifold-mobilen på markedet (Image credit: Future)

Det er ingen tvil om at Samsung-fans utenfor Sør-Korea og Kina ville bli skuffet over å ikke få sjansen til å kjøpe denne telefonen, men vi har sett denne strategien fra selskapet før, senest med lanseringen av Galaxy Z Fold Special Edition i oktober 2024.

Den seneste rapporten fra ET News nevner ikke internasjonal tilgjengelighet, så vi får bare vente og se – men 50 000 enheter vil ikke rekke langt. Artikkelen sier også at Galaxy Z Fold 7 selger bra, og Samsung ønsker ikke å risikere å påvirke det for mye med en ny enhet.

Det er rett og slett ikke nok markedsdata for øyeblikket til å vite hvor populær Samsungs trifold-telefon vil kunne bli. Den eneste trifold-telefonen på markedet akkurat nå er Huawei Mate XT – som også er veldig dyr og vanskelig å få tak i i de fleste deler av verden.

Alle øyne er derfor rettet mot Samsung 29. september – hvis det faktisk er lanseringsdatoen for trifold-telefonen, som først ble hintet om i januar. Før det venter vi å se Galaxy S25 FE- og Galaxy Tab S11-serien 4. september.

