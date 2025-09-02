Samsung kan lansere ny telefon og nettbrett 4. september – her er hva vi venter oss

Samsung bekrefter arrangement 4. september

Vi skal visstnok få se Galaxy Tab S11-serien og Samsung Galaxy S25 FE

Andre lekkasjer har gitt oss et klart bilde av hva vi kan vente oss av Galaxy Tab S11-serien

Det er en travel tid for telefonlanseringer, for ikke bare har Google Pixel 10-serien nettopp blitt lansert, og iPhone 17-serien vil sannsynligvis bli lansert om meget kort tid, men nå har Samsung også annonsert et nytt lanseringsarrangement.

Det vil bli holdt 4. september klokken 17:30 norsk tid og vil bli sendt direkte på Samsungs YouTube-kanal.

Men hva har vi i vente? Samsung har ikke nevnt noen spesifikke enheter i invitasjonen, men de har sagt at vi vil se «premium AI-nettbrett» og «det nyeste medlemmet av Galaxy S25-familien», som nesten helt sikkert betyr Samsung Galaxy Tab S11-serien og Samsung Galaxy S25 FE.

Spesifikasjoner og bilder er allerede lekket

Takket være lekkasjer og rykter har vi også en god idé om hva vi kan vente oss av disse enhetene, og det finnes faktisk nye lekkasjer om Galaxy Tab S11-serien.

Først ut har tipseren @MysteryLupin delt en fullstendig spesifikasjonsliste for Samsung Galaxy Tab S11. Den nevner en 11-tommers skjerm med 1600 x 2560-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, en inkludert S Pen, en MediaTek Dimensity 9400 Plus-brikke, 12 GB RAM, 512 GB lagringsplass, et microSD-kortspor, IP68-klassifisering og et 8400 mAh-batteri med 45 W hurtiglading.

Listen nevner også et 13 MP hovedkamera, et 12 MP selfie-kamera, fire stereohøyttalere, en tykkelse på bare 5,5 mm og en vekt på 484 gram.

Samsung Galaxy Tab S11 høres ut som et velutstyrt nettbrett basert på denne spesifikasjonslisten, og Samsung Galaxy Tab S11 Ultra burde være enda bedre. Android Headlines har delt noen gjengivelser og videoer som gir en god idé om hvordan det kan se ut.

Vi kan se nettbrettet i grått og sølv, med tynne rammer og et lite sensorhull, samt et dobbeltkamera på baksiden. En S Pen og et tastaturtilbehør vises også på bildene.

Noen av disse bildene inkluderer også spesifikasjoner, der en 14,6-tommers skjerm er nevnt, som basert på tidligere lekkasjer sannsynligvis vil ha en oppløsning på 1848 x 2960 piksler. Vi har også hørt i tidligere lekkasjer at Galaxy Tab S11 Ultra kan få en MediaTek Dimensity 9400 Plus-brikke, 16 GB RAM, et 12 MP hovedkamera, et 13 MP ultravidvinkelkamera og et 11 600 mAh batteri med 45 W hurtiglading.

Når det gjelder Samsung Galaxy S25 FE, er det ingen ny informasjon, men tidligere lekkasjer av S25 FE peker mot en 6,7-tommers 120Hz-skjerm, et Exynos 2400-brikkesett, 8 GB RAM og 128 GB eller 256 GB lagringsplass. De nevner også et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 8 MP teleobjektiv på baksiden, et 12 MP selfiekamera, et batteri på enten 4500 mAh eller 4900 mAh og 45 W hurtiglading.

