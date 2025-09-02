Samsung kan släppa ny telefon och surfplatta den 4 september – här är vad vi förväntar oss

Samsung har bekräftat ett event den 4 september

Vi lär få se Galaxy Tab S11-serien och Samsung Galaxy S25 FE

Andra läckor har gett oss en tydlig bild av vad vi kan förvänta oss av Galaxy Tab S11-serien

Det är en hektisk tid för telefonlanseringar, för inte nog med att Google Pixel 10-serien precis har lanserats och iPhone 17-serien sannolikt släpps inom några veckor, nu har även Samsung tillkännagett ett nytt lanseringsevent.

Det kommer att hållas den 4 september kl. 11:30 svensk tid och sänds live på Samsungs YouTube-kanal.

Så vad kan vi vänta oss? Samsung har inte nämnt några specifika enheter i sin inbjudan, men de har sagt att vi kommer att få se “premium AI-surfplattor” och “den senaste medlemmen i Galaxy S25-familjen”, vilket nästan säkert innebär Samsung Galaxy Tab S11-serien och Samsung Galaxy S25 FE.

[Invitation] Samsung Galaxy Event: Introducing the Galaxy AI Experience to Our Latest Innovations - YouTube Watch On

Specifikationer och bilder har redan läckt

Tack vare läckor och rykten har vi också en bra uppfattning om vad vi kan förvänta oss av dessa enheter och det finns faktiskt nya läckor om Galaxy Tab S11-serien.

Först ut har läckan @MysteryLupin delat en fullständig specifikationslista för Samsung Galaxy Tab S11. Den nämner en 11-tumsskärm på 1 600 x 2 560 pixlar med 120Hz uppdateringsfrekvens, en inkluderad S Pen-stylus, ett MediaTek Dimensity 9400 Plus-chipset, 12 GB RAM, 512 GB lagring, en microSD-kortplats, IP68-klassning och ett 8 400 mAh-batteri med 45W snabbladdning.

Listan nämner också en 13 MP huvudkamera, en selfiekamera på 12 MP, fyra stereohögtalare, en tjocklek på endast 5,5 mm och en vikt på 484 gram.

Samsung Galaxy Tab S11 låter alltså som en välutrustad surfplatta baserat på denna specifikationslista och Samsung Galaxy Tab S11 Ultra bör bli ännu bättre. Android Headlines har delat några renderingar och videor som ger en bra känsla för hur den kan komma att se ut.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

(Image credit: Android Headlines)

Vi kan se surfplattan i grått och silver, med tunna ramar och ett litet sensorhål, samt en dubbelkamera på baksidan. En S Pen-stylus och ett tangentbordstillbehör visas också på bilderna.

Vissa av dessa bilder inkluderar även specifikationer, där en 14,6-tumsskärm nämns, som baserat på tidigare läckor sannolikt får en upplösning på 1 848 x 2 960 pixlar. Vi har också hört i tidigare läckor att Galaxy Tab S11 Ultra kan få ett MediaTek Dimensity 9400 Plus-chipset, 16 GB RAM, en huvudkamera på 12 MP, en ultra-vidvinkel på 13 MP och ett 11 600 mAh-batteri med 45W snabbladdning.

När det gäller Samsung Galaxy S25 FE finns det ingen ny information, men tidigare S25 FE-läckor pekar på en 6,7-tumsskärm med 120Hz, ett Exynos 2400-chipset, 8 GB RAM och 128 GB eller 256 GB lagring.

De nämner också en huvudkamera på 50 MP, en ultra-vidvinkel på 12 MP, en telefoto på 8 MP på baksidan, en selfiekamera på 12 MP, ett batteri på antingen 4 500 mAh eller 4 900 mAh och 45W snabbladdning.