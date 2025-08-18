Två viktiga specifikationer läcker för Galaxy S26 – och vi kan äntligen få en batteriuppgradering

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

Fler Galaxy S26-detaljer har läckt

En 6,27-tumsskärm och 4 300 mAh-batteri ryktas

Telefonen kan lanseras i januari

Om Samsung håller sig till sitt vanliga schema kommer vi att få se Galaxy S26-telefonerna lanseras i januari 2026 och nu har vi fått läckt information om två av nyckelspecifikationerna för basmodellen i serien.

Enligt den välkända läckan Digital Chat Station (via Wccftech) kommer standardmodellen av Galaxy S26 att få en 6,27-tumsskärm och ett 4 300 mAh-batteri, vilket båda är förbättringar jämfört med den nuvarande modellen.

Samsung Galaxy S25 erbjuder en 6,2-tumsskärm och ett 4 000 mAh-batteri, vilket också var samma specifikationer vi såg i Galaxy S24 året innan. Det har tagit sin tid, men det är skönt att äntligen se lite extra batterikapacitet i den billigaste modellen.

Självklart är det svårt att säga hur stor skillnad en ökning av batterikapaciteten faktiskt gör för batteritiden, eftersom andra faktorer än batteriets storlek också spelar in, men det kan knappast skada.

Går Samsung över till Pro?

Galaxy S26 Pro 👀 • 6.27-inch display• 4300mAh batteryFinally the vanilla models gets the battery upgrade as Galaxy S25 has 4000mAh battery capacityAugust 16, 2025

Ryktet upprepades av en annan etablerad läcka, Tarun Vats, som tillade namnet Samsung Galaxy S26 Pro. Det har tidigare spekulerats i att standardmodellen av Galaxy S26 faktiskt kommer att få Pro-beteckningen nästa år.

Med andra läckor som antyder att Galaxy S25 Plus blir den sista i just den serien, kan vi komma att se Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge och Galaxy S26 Ultra som Samsungs flaggskeppstelefoner nästa år.

Som vanligt lär det vara Ultra-modellen som får de största uppgraderingarna utöver vad de nuvarande telefonerna redan erbjuder. Tidigare har det talats om förbättringar av både kameror och laddningshastigheter för den dyraste modellen i serien.

Vi lär garanterat höra mer om alla tre modellerna mellan nu och januari 2026, men under tiden har vi Googles lansering av Pixel 10 redan denna vecka – vilket återigen kan höja ribban för de bästa Android-telefonerna.