Du kan få vänta till november med att köpa Samsungs tri-fold – och även då kan det bli svårt att få tag på en

En ny rapport pekar på begränsad tillgänglighet för Samsungs tri-fold

Vi kan få vänta till november innan den börjar säljas

Även då kan det vara svårt att hitta den utanför Sydkorea och Kina

Allt tyder på att Samsung planerar att avtäcka sin första tri-fold-telefon vid ett event måndagen den 29 september – men om en ny rapport stämmer kommer vi få vänta ett tag innan den faktiskt går att köpa.

Rapporten kommer från sydkoreanska ET News (via @Jukanlosreve) och även om vi förlitar oss på Google Translate för att förstå alla detaljer, är förutsägelsen här att den inte kommer att bli tillgänglig förrän i november.

Dessutom produceras bara 50 000 enheter till att börja med, där Samsung tydligen vill testa marknaden för att se hur responsen blir på den nya enheten – som jämförelse förväntas ungefär tio gånger så många leveranser av Samsung Galaxy Z Fold 7.

Detta skulle vara logiskt med tanke på ett par andra detaljer vi tidigare hört om denna vikbara: att den kommer att bli riktigt dyr (kanske så mycket som 3 500 dollar) och att den till en början kanske bara blir tillgänglig i Sydkorea och Kina.

En begränsad lansering

Huawei Mate XT var den första tri-fold-telefonen att släppas. (Image credit: Future)

Det råder ingen tvekan om att Samsung-fans utanför Sydkorea och Kina skulle bli besvikna över att inte ha chansen att köpa denna telefon, men vi har sett denna strategi från företaget tidigare, senast med Galaxy Z Fold Special Edition som lanserades i oktober 2024.

Den senaste rapporten från ET News nämner inget om internationell tillgänglighet, så vi får helt enkelt vänta och se – men 50 000 enheter kommer inte räcka långt. Artikeln säger också att Galaxy Z Fold 7 säljer bra och Samsung vill inte riskera att påverka det alltför mycket med en ny enhet.

För närvarande finns det helt enkelt inte tillräckligt med marknadsdata för att veta hur populär Samsungs tri-fold kommer att bli. Den enda tri-fold-telefonen som finns på marknaden just nu är Huawei Mate XT – som också är väldigt dyr och svår att få tag på i de flesta delar av världen.

Alla blickar riktas därför mot Samsung den 29 september – om det nu verkligen är lanseringsdatumet för tri-folden, som först teasades redan i januari. Innan dess förväntar vi oss att se Galaxy S25 FE och Galaxy Tab S11-serien den 4 september.