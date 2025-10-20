Samsung Galaxy S26 Pro kan bli en stor skuffelse for kamerafans

Galaxy S26 Pro kan få de samme kameraene som tidligere generasjoner

Enheten kan drives av Exynos 2600-brikken, i hvert fall i de fleste regioner

Batteriet sies å øke til 4300 mAh

Samsung Galaxy S26 Pro – som visstnok er det den vanlige Galaxy S26-modellen skal hete – høres ikke spesielt «proff» ut. Ifølge den siste lekkasjen kan den til og med være et dårligere kjøp på enkelte områder sammenlignet med Samsung Galaxy S25.

Ifølge lekkasjen Erencan Yilmaz (via NotebookCheck), som hevder å ha funnet informasjonen i den nyeste One UI 8.5-versjonen, vil Galaxy S26 Pro bruke den samme 50 MP ISOCELL GN3-sensoren for hovedkameraet som Galaxy S25 – en sensor Samsung har brukt siden Galaxy S22.

Den vil også ha det samme 10 MP S5K3K1-telefotokameraet som også har eksistert siden S22-serien, samt det samme 12 MP IMX564 ultravidvinkelkameraet som ble introdusert med Galaxy S23-serien. 12 MP selfie-kameraet (S5K3LU) skal også være det samme som i Galaxy S23.

Dette ville bety at kameramaskinvaren ikke har endret seg på flere år, noe som igjen betyr at det knapt er noen grunn til å oppgradere til Galaxy S26 Pro hvis du hovedsakelig håper på kameraforbedringer.

Det er imidlertid verdt å nevne at dette går imot noen tidligere lekkasjer – én pekte på en annen 50 MP hovedsensor, og en annen antydet at et nytt 50 MP ultravidvinkelkamera var på vei. Sistnevnte kilde beskrev imidlertid oppgraderingen som «meningsløs», så uansett høres det ikke spesielt lovende ut for kameraene til Galaxy S26 Pro.

Exynos-brikke og større batteri

I tillegg til kameraet nevner dagens lekkasje også at telefonen vil bli drevet av Exynos 2600-brikken, noe som er litt av en skuffelse, ettersom den sannsynligvis ikke vil være like kraftig som Snapdragon 8 Elite Gen 5 – brikken som ventes å drive mange av de beste Android-telefonene i 2026. Amerikanske kjøpere kan imidlertid være heldige nok til å få Snapdragon-versjonen, hvis man følger tidligere mønstre.

Til slutt nevnes et batteri på 4300 mAh, som i det minste ville være en forbedring i forhold til Galaxy S25s 4000 mAh. Denne batterioppgraderingen har også blitt nevnt i tidligere rykter, så det virker sannsynlig.

Vi vil sannsynligvis finne ut nøyaktig hva Samsung Galaxy S26 Pro har å tilby en gang i januar eller februar, men gitt disse mindre lovende lekkasjene – og rapportene om at Galaxy S26 Edge er utgått – ser det ikke ut til at 2026 blir et flott år for Samsung.