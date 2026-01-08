Samsung Galaxy S26 Ultra kan ha fångats på video

En läckt video påstås visa Samsung Galaxy S26 Ultra

Baksidan av telefonen visas upp tillsammans med sin förpackning

Det kan dock röra sig om en falsk kopia eller dummy-enhet

Vi närmar oss snabbt lanseringen av Samsung Galaxy S26-serien, där ett nytt rykte pekar på att telefonerna kan presenteras den 25 februari. I takt med att lanseringen kryper närmare är det därför knappast förvånande att de första påstådda bilderna och videoklippen börjar dyka upp – och nu kan den allra första videon ha läckt.

Videon delades av läckaren @UniverseIce på X och visar vad som påstås vara både förpackningen till Samsung Galaxy S26 Ultra och själva telefonen, sedd bakifrån. Klippet är mycket kort, men ger ändå en viss fingervisning om designen.

Tyvärr är det inte särskilt mycket som sticker ut. Telefonen ser i stort sett identisk ut med Samsung Galaxy S25 Ultra, och ligger helt i linje med tidigare läckor. Det antyder att Samsung inte gör några större visuella förändringar den här gången, vilket lär kännas en smula snopet för den som hoppats på ett mer uppdaterat formspråk.

Breaking！Someone leaked a suspected Galaxy S26 Ultra phone.If anyone can find the true source of this video, please let me know and I will tag the source.

Samtidigt är designen åtminstone marginellt annorlunda jämfört med föregångaren. Den tydligaste skillnaden är att tre av de bakre kameralinserna nu verkar sitta samlade i en upphöjd kameramodul, istället för att sticka ut individuellt från baksidan.

Utöver det visas telefonen i en svart eller mörkgrå färg. Vi kan också se att den har fyra bakre kameror, och bilden på förpackningen bekräftar det vi knappast är förvånade över – att en S Pen-penna ingår även här.

Kan vara fejk

Trots att videon kommer från en välkänd källa bör den tas med en rejäl nypa salt. @UniverseIce uppger själv att källan till videon är okänd, och i svaren till inlägget menar flera andra läckor – däribland Max Jambor – att det mycket väl kan röra sig om en fejk eller en så kallad dummy-enhet.

Även om det bara handlar om en attrapp är det dock fullt möjligt att designen ligger nära det färdiga resultatet, just eftersom detaljerna matchar tidigare rykten så pass väl. Äkta eller inte kan videon därför ge en ganska god fingervisning om hur Samsung Galaxy S26 Ultra faktiskt kommer att se ut.

Vi lär få klarhet snart. Fram till dess fortsätter vi att bevaka alla nya uppgifter och läckor inför lanseringen av Samsung Galaxy S26-serien – håll utkik här på TechRadar.