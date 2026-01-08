Samsung Galaxy S26-serien lanseres nesten helt sikkert 25. februar – og en prisøkning virker sannsynlig

En annen kilde sier nå at Samsung Galaxy S26-serien vil bli lansert 25. februar.

Dette ser nå ut til å være den mest sannsynlige lanseringsdatoen.

Vi har også hørt at prisene på disse telefonene kan være litt høyere enn for S25-serien.

For ikke lenge siden hørte vi rapporter fra sørkoreansk presse om at Samsung Galaxy S26-serien vil bli avduket 25. februar, og nå hører vi det samme igjen, denne gangen fra en av de mest pålitelige kildene i telefonlekkasjebransjen.

Ifølge lekker Evan Blass, som har en veldig sterk merittliste når det gjelder nøyaktig informasjon, er datoen 25. februar «100 % korrekt», noe som høres ut som en ekstremt høy grad av sikkerhet.

Så foreløpig er det vår beste gjetning på lanseringsdatoen, og gitt hvor sikker Blass ser ut til å være, ville vi bli overrasket om den viser seg å være feil.

The date of 25 February is 100% correct. You can take it to the bank. https://t.co/YYe7P85NwvJanuary 6, 2026

En mindre prisøkning

Som referens kostade Samsung Galaxy S25 från 11 490 kronor, Samsung Galaxy S25 Plus från 14 490 kronor och Samsung Galaxy S25 Ultra från 17 990 kronor vid sin lansering. Det innebär att du kan behöva betala något mer än så för nästa generation.

Dette betyr at det sannsynligvis ikke er veldig lang ventetid igjen på disse telefonene, men forhåpentligvis lenge nok til at potensielle kjøpere kan spare penger. Samsung Galaxy S26-serien vil ikke være billig, og den siste lekkasjen antyder også at prisene kan bli høyere enn for forgjengerne.

Ifølge det sørkoreanske nettstedet FN News, via Android Central, vil hele Samsung Galaxy S26-serien koste mellom $30, omtrent 300 norske kroner, og $50, omtrent 500 norske kroner, dyrere enn Samsung Galaxy S25-serien i Sør-Korea. Det er imidlertid uklart om de samme prisøkningene også gjelder i andre regioner.

Ved lansering kostet Samsung Galaxy S25 fra 11 490 kroner, Samsung Galaxy S25 Plus fra 14 490 kroner og Samsung Galaxy S25 Ultra fra 17 990 kroner ved lanseringen. Dette betyr at du kanskje må betale litt mer enn det for neste generasjon.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

På den annen side har en annen nylig lekkasje hevdet at prisene vil forbli uendret, så vi er mye mindre sikre på lanseringsdatoen. Hvis telefonene faktisk lanseres 25. februar, vil vi sannsynligvis finne ut av de offisielle prisene ganske snart.