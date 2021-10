Paras Android-älykello 2021: valitse ranteeseen Android-puhelimesta kaiken irtiottava malli

Kun puhumme parhaista Android-älykelloista, tarkoitamme malleja, jotka on suunniteltu toimimaan Android-puhelimien kanssa. Tarjolla on mistä valita, eikä sopivan mallin löytäminen ole aina helpoin mahdollinen tehtävä. Tämän vuoksi olemme rustanneet tämän oppaan.

Tarjolla on useita eri käyttöjärjestelmiä. Listamme valikoimassa on huomioitu uuden Samsung Galaxy Watch 4:n kaltaiset Wear OS -mallit, samaisen valmistajan vanhemmat Tizen-laitteet sekä Fitbit OS -mallit. Kaikkinensa käyttöjärjestelmä onkin vain yksi arvioimistamme osa-alueista. Jos kello on kauttaaltaan mainio ja se tarjoaa Android-puhelimien kanssa toimivat ominaisuudet, on se oikeutettu paikkaan tällä listalla.

Käyttöjärjestelmän ohella huomioimme erilaiset ominaisuudet. Arvostitpa treenityökaluja, raakaa suorituskykyä tai sisäänrakennettua GPS-paikannusta, saat niistä lisätietoja eri mallien arvosteluista. Emmekä ole suinkaan unohtaneet ulkonäköä.

Budjetti on tietysti ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Vaikka listamme kärkipaikkoja pitävät hintahaitarin yläpäässä olevat mallit, mukana on myös useita pienemmän budjetin vaihtoehtoja. Nämä luonnollisesti tarkoittavat jonkinlaisia kompromisseja, mutta mikäli nämä eivät ole kynnyskysymyksiä, voit säästää hankinnassa pitkän pennin.

Kuten käyttöjärjestelmien kohdalla jo mainittiinkin, on tarjolla useita eri vaihtoehtoja. Olemme perehtyneet erillisissä oppaissa parhaisiin Wear OS -malleihin sekä parhaisiin Fitbiteihin. Ja mikäli Android ei olekaan vaatimus, kannattaa tutustua parhaiden älykellojen listaamme.

Tällä listalla kuitenkin keskitymme puhtaasti Android-puhelimien kanssa toimiviin älykelloihin. Arvostelut sekä järjestys on mietitty hinnan, suorituskyvyn, muotoilun sekä ominaisuuksien pohjalta.

Kun hankinta on ajankohtaista, suurin vaikeus koskee todennäköisesti valinnanvaikeutta. Tutustu siis rauhassa tähän listaan sekä jokaisen mallin yhteydessä olevaan pidempään arvosteluun. Kannattaa myös huomioida, että päivitämme tätä listaa säännöllisin väliajoin. Mikäli lykkäät hankintaa, kannattaa palata artikkelimme pariin myöhemmin.

Pidemmittä puheitta on aika siirtyä itse asiaan. Tässä ovat tämän hetken parhaat Android-älykellot.

Parhaat Android-älykellot lyhyesti

Samsung Galaxy Watch 4 Samsung Galaxy Watch 3 Fitbit Versa 3 Samsung Galaxy Active 2 Fitbit Versa Lite Fossil Sport Honor Magic Watch 2 TicWatch Pro 3 TicWatch E2

Tämän hetken paras Android-älykello on myös yksi markkinoiden parhaista älykelloista. Samsung Galaxy Watch 4 tekee vaikutuksen ominaisuuslistallaan sekä lisäyksillään. Parantunut akkukesto sekä One UI Watch 3 -käyttöliittymän parannukset luovat edeltäjäänsä kehittyneemmän kokonaisuuden.

Aivan alkuun on korostettava, että mallin yhteensopivuus voi aiheuttaa monille päänvaivaa. Laite on suunniteltu Samsung-älypuhelimen kaveriksi, sillä vain valmistajan kännykän avulla saa kaikki ominaisuudet käyttöönsä.

Jäimme kaipaamaan pyöritettävää reunusta. On kuitenkin todettava Samsung Galaxy Watch 4:n olevan kokonaisvaltaisuudessaan ylivertainen. Sen upea näyttö, tasavahvuus jokaisella osa-alueella sekä suorituskyky tekevät arjesta todella miellyttävää.

Vaikka tekniset tiedot eivät ole kaikilta osin markkinoiden edistyneimmät, on tarjolla mainio älykello. Se tarjoaa työkalut sykkeen, veren happisaturaation sekä muiden tietojen mittaamiseen. Ja ennen kaikkea kello näyttää upealta kaikissa tilanteissa.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy Watch 4

Kahdessa eri koossa myytävä Samsung Galaxy Watch 3 on pullollaan ominaisuuksia aina GPS-paikannuksesta lähtien.

Pidämme erityisen paljon fyysisestä pyöritettävästä reunuksesta, jollaista ei ole tarjolla Samsung Galaxy Watch Active -mallistossa. Muutos tekee valikkojen selaamisesta selvästi mielekkäämpää. Myös muotoilun muut osa-alueet ovat kehunsa ansainneet, sillä kokonaisuus tuntuu laadukkaalta ja kestävältä.

Ainoa merkittävä kompastuskivi on noin vuorokauden mittainen akkukesto. Samalla on kuitenkin sanottava, että kilpaileva Apple Watch -mallisto kärvistelee samasta ongelmasta. Onneksi Samsungin kellon ominaisuudet, treenityökalut sekä laadukas rakenne kallistavat kokonaisuuden voitonpuolelle.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy Watch 3

Fitbit Versa 3 on erinomainen älykello etenkin käyttäjälle, joka arvostaa enemmän treenisovelluksia kuin perinteisiä älyominaisuuksia.

Se tarjoaa GPS-paikannuksen, SpO2- ja sykemittauksen, 24/7-aktiivisuusseurannan, hengitysharjoituksia sekä useita eri treeniseurantoja. Jos olet valmis hankkimaan kuukausimaksullisen Fitbit Premium -jäsenyyden, pääset käsiksi Health Metrics -työpöytänäkymään. Sen avulla voi seurata omia terveys- ja treenitietoja entistä tarkemmin.

Mukana on monia muitakin kehujen arvoisia yksityiskohtia. Versa 3:n AMOLED-näyttö on kirkas, tarkka ja erittäin selkeä. Akkukestoa riitti arvostelujakson testiemme perusteella jopa kuudeksi päiväksi. Vaikka olisimme toivoneet näkevämme isompia parannuksia Versa 2:een verrattuna, on kokonaisuus erittäin hyvä. Älyominaisuuksien määrä tuntuu turhan rajatulta, mutta tähän hintaan ei voi kohtuuttomasti vaatiakaan.

Lue arvostelu: Fitbit Versa 3

Samsung Galaxy Watch Active 2 on saatavana edeltävän Watch Activen rinnalla, mutta mielestämme uudempi malli on selkeästi parempi. Sen uusittu muotoilu, parantunut akkukesto sekä kosketusnäyttö tekevät merkittävän pesäeron ensimmäisen sukupolven versioon.

Jo nimen Active-lisämerkintä kertoo kellon painottavan urheilulliseen elämään. Laite antaa mainioita vinkkejä treenaamiseen, minkä lisäksi saat tavoitteellisuutta tukevia muistutuksia arjen keskellä.

Vedenkestävä älykello soveltuu mainiosti juoksuun, uintiin tai pyöräilyyn. Ilmoitukset kilahtavat näytölle ongelmitta, eikä laturiakaan tarvitse kuin joka toinen päivä.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Watch Active 2

5. Fitbit Versa Lite Paras edullinen Fitbit Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Fitbit OS Yhteensopivuus: Android, iOS Näyttö: 300 x 300 LCD Suoritin: N/A Sisäinen tallennustila: N/A Akkukesto: Jopa 4 päivää Latausmenetelmä: Magneettinen latausliitin IP-luokitus: Vedenkestävä 50 metriin asti Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 148,03 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Edullisimpia Fitbit-malleja + Usean päivän akkukesto Älä osta, koska - Ei GPS- tai NFC-tukea - Ei näytöllä esiteltäviä treeniohjeita

Fitbit on valmistanut lukuisia eri malleja, joiden edullisempaan valikoimaan lukeutuu Versa Lite. Vaikka hinta on huokea, tarjoaa se Android-ekosysteemiin keskittyneelle mainion ominaisuusvalikoiman.

Vaikka mukana ei ole sisäänrakennettua GPS-paikannusta, voit yhdistää laitteen puhelimeen reittitietojen ja muiden tilastojen taltioimiseksi. Muut urheiluominaisuudet ovatkin täysin Versa 2:n ja Ionicin tasolla.

Akkukesto on poikkeuksellisen hyvä, sillä laite jaksaa peruskäytössä noin viiden päivän ajan. Lisäksi kello itsessään vakuuttaa kapealla ja kevyellä muotoilullaan. Tämän vuoksi laitetta on mukava pitää ranteessa yöunienkin ajan.

Mukana ei ole NFC-ominaisuutta, joten Fitbit Payn kaltaiset etämaksut jäävät haaveeksi. Jos kuitenkin haluat Fitbitin edulliseen hintaan, ei parempaa mallia ole helposti saatavilla.

Lue arvostelu: Fitbit Versa Lite

6. Fossil Sport Paras ikääntynyt Wear OS -älykello Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Wear OS Näyttö: 1,2-tuumainen 390 x 390 AMOLED Suoritin: Neliytiminen 1,2 GHz Sisäinen tallennustila: 4 Gt Akkukesto: 48 päivää Latausmenetlemä: Valmistajan oma laturi IP-luokitus: IP68 Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, GPS Osta, koska + Todella kevyt + Suorituskyky Älä osta, koska - Ei huippuominaisuuksia - Hidasteleva GPS

Fossil Sport on valmistajan ensimmäinen älykello, joka kesti vertailun Samsungin ja Applen lippulaivamalleihin.

Se on höyhenenkevyen rakenteen ansiosta erittäin miellyttävä käytettävä treenienkin aikana. Urheilijoiden tarpeet on huomioitu erittäin hyvin. Kello sisältää GPS-paikannuksen sekä sykemittauksen.

Vaikka laite on urheilullinen, muotoilu tuntuu erittäin laadukkaalta. Se sisältää Qualcomm Snapdragon Wear 3100 -suorittimen, joka pärjää eri käyttötilanteissa mainiosti.

Lue arvostelu: Fossil Sport

7. Honor Magic Watch 2 Älykello erinomaisella akkukestolla Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: LiteOS Yhteensopivuus: Android , iOS Näyttö: 1,2 tuumaa / 1,39 tuumaa 454 x 454 AMOLED Suoritin: N/A Sisäinen tallennustila: 4 Gt Akkukesto: 7 päivää / 14 päivää Latausmenetelmä: Magneettinen latausliitin IP-luokitus: Vedenkestävä Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 238,99 € Katso jälleenmyyjältä https://www.cafago.com/ Osta, koska + Poikkeuksellinen akkukesto + Treeniominaisuudet Älä osta, koska - Pölyyntyy todella helposti - Rajallinen sovelluspuoli

Honor Magic Watch 2 soveltuu erinomaisesti treenisovelluksia haluavalle, joka kaipaa tyylikkään pyöreää muotoilua. Vaikka laite ei ole puhdasverinen urheilukello, on siinä GPS-paikannus, lukuisia treenitiloja ja aktiivisuudesta palautetta antava ohjelmisto.

Mallin ykkösvaltti on kuitenkin kahden viikon akkukesto, joka on älykellojen saralla poikkeuksellinen. Sen vaikutus arkeen on hämmästyttävä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että sovellusten kohdalla vain urheiluun keskittyvät työkalut saavat puhtaat paperit. Muut ohjelmat ovat melko alkeellisia ja esimerkiksi ilmoitukset toimivat ailahtelevasti. Vaikka kello toimii myös iOS:llä, ominaisuudet toimivat Androidilla selvästi paremmin.

Lue arvostelu: Honor Magic Watch 2

8. TicWatch Pro 3 Laadukas näyttö kohtuuhintaan Tekniset tiedot Yhteensopivuus: Android, iOS Näyttö: 1,4" 454 x 454 AMOLED Suoritin: Snapdragon Wear 4100 Sisäinen tallennustila: 8 Gt Akkukesto: Jopa 72h, Essential-tilassa 45 päivää Latausmenetelmä: Magneettinen latausliitin IP-luokitus: IP68 Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC Osta, koska + Hyvä akkukesto + Nopea suoritin Älä osta, koska - Käyttöliittymän haasteet - Uniseurannan tarkkuus

TicWatch Pro 3 tasavahva älykello, joka ei suoranaisesti loista millään osa-alueella. Kauttaaltaan laadukas kokonaisuus on kuitenkin vakuuttava suoritus hintalapun huomioiden.

Malli onnistuu monessa. Ensinnäkin siinä on laadukas Snapdragon 4100 -suoritin, joka suoriutuu kaikissa arjen tilanteissa. Akku jaksaa täydessä töpinässä lähes kolmen päivän ajan, minkä lisäksi Essential-tilan kanssa puhtia piisaa jopa 45 päivän ajan.

TicWatch Pro 3 tarjoaa hyvän näytön. 1,4-tuumainen 454 x 454 -ruutu on terävä, kirkas ja nopea. Mukana on myös kaikki perinteiset treeni- ja terveysominaisuudet, joista ainoastaan uniseuranta tuntuu hiukan heikkotasoiselta.

Lue arvostelu: TicWatch Pro 3

9. TicWatch E2 Paras todella edullinen Wear OS -älykello Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Wear OS Näyttö: 1,39-tuumainen 400 x 400 OLED Suoritin: Snapdragon Wear 2100 Sisäinen tallennustila: 4 Gt Akkukesto: Noin 48 tuntia Latausmenetelmä: Magneettinen latausliitin IP-luokitus: IP67 Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1 Osta, koska + Edullinen vaihtoehto + Kahden vuorokauden akkukesto Älä osta, koska - Ei etämaksua - Tylsä muotoilu

Listamme lopuksi on nostettava esiin vielä todellinen budjettimalli, jonka takana on kiinalainen Mobvoi. TicWatch E2 ei ole mullistava parannusloikka ensimmäisen sukupolven versiosta, mutta tarjolla on hinta-laatusuhteellisesti erinomaisia ominaisuuksia.

Kahden päivän akkukesto sekä kattavat Wear OS -ominaisuudet ovat mainiot hinnan huomioiden. Hinta ja ominaisuuslista kohtaavat tavalla, joka oikeuttaa paikkaan tällä listalla.

Mukana ei ole NFC-tukea ja täten Google Paytä sekä muita etämaksuja. Tämä ei kuitenkaan ole kynnyskysymys, kun mukana kuitenkin on GPS-paikannus sekä sykemittaus.

Jos et ole täysin vakuuttunut muotoilusta, kannattaa kenties harkita TicWatch S2 -mallia. Se on muotoilua lukuun ottamatta lähes identtinen laite.

Lue arvostelu: TicWatch E2

Näin arvostelimme laitteet

Olemme testanneet kaikkia laitteita kattavasti ennen niiden nostamista tälle listalle. Arviointi pohjautuu eri osa-alueisiin, kuten hintaan, teknisiin ominaisuuksiin, suorituskykyyn, akkukestoon sekä muihin yksityiskohtiin.

Kun nämä on testattu, vertaamme laitteen kykeneväisyyttä kilpakumppaneihin. Tämän pohjalta olemme luoneet oppaan malleista, joihin me olisimme valmiita sijoittamaan omat rahamme.

Jos omistan Android-puhelimen, mitä kannattaa miettiä älykelloa ostaessa? Ensinnäkin kannattaa rajata Apple Watchit mietinnän ulkopuolelle, sillä ne eivät toimi Android-laitteiden kanssa ollenkaan. Muilta osin kannattaa keskittyä ominaisuuksiin, jotka ovat sinulle keskeisiä. Kaipaatko sykemittaria tai stressiseurantaa? Ovatko urheiluominaisuudet tai akkukesto kuinka oleellisia? Kannattaa siis pohtia itselle tärkeitä ominaisuuksia ja tehdä valinta niiden pohjalta.

Toimivatko nämä älykellot iPhonen kanssa? Valtaosa Android-älykelloista toimii myös iPhonen kanssa. Tästä huolimatta osa ominaisuuksista saattaa kuitenkin pudota ekosysteemin vaihtuessa kyydistä. Ja onpa tarjolla Samsung Galaxy Watch 4:n kaltaisia malleja, jotka eivät toimi iOS-ympäristössä ollenkaan. Jos siis omistat iPhonen, suosittelemme valitsemaan Apple Watchin.