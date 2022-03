Arvostelussa Garmin Fenix 7

Fenix 7 on Garminin edistynein urheilukello, mutta sen uudet ja helppokäyttöiset treenityökalut on suunniteltu myös muille kuin huippu-urheilijoille. Tiedot rasituksesta sekä kestävyydestä ovat selkeästi esillä, ja näiden avulla on helppo suunnitella treeniohjelmaa pidemmälle aikavälille. Vaikka uusi kosketusnäyttö tekee valikoiden ja karttojen käyttämisestä vaivatonta, edellisten mallien tutut viisi fyysistä painiketta tarjoavat vaihtoehtoja. Kun huomioi parantuneen akkukeston ja lähes identtisen painon, on kokonaisuus todella vaikuttava. Vain mikrofonin puuttuminen harmittaa, mutta tämä on korjattavissa mahdollisesti horisontissa siintävän Fenix 7 Plus -mallin julkaisulla.

Fenix 7 on Garminin edistynein urheilukello, mutta sen uudet ja helppokäyttöiset treenityökalut on suunniteltu myös muille kuin huippu-urheilijoille. Tiedot rasituksesta sekä kestävyydestä ovat selkeästi esillä, ja näiden avulla on helppo suunnitella treeniohjelmaa pidemmälle aikavälille. Vaikka uusi kosketusnäyttö tekee valikoiden ja karttojen käyttämisestä vaivatonta, edellisten mallien tutut viisi fyysistä painiketta tarjoavat vaihtoehtoja. Kun huomioi parantuneen akkukeston ja lähes identtisen painon, on kokonaisuus todella vaikuttava. Vain mikrofonin puuttuminen harmittaa, mutta tämä on korjattavissa mahdollisesti horisontissa siintävän Fenix 7 Plus -mallin julkaisulla.

Pika-arvio

Pika-arvio

Garmin Fenix 7 on suunniteltu urheilijoille, jotka haluavat nostaa treenituloksensa ja suoritustasonsa ennätyskorkeuksiin. Siintääpä horisontissa pyörälenkki, puolimaraton tai kenties vieläkin raskaampi kilpailu, saat ranteestasi vinkit tehokkaampaan arkeen. Fenix 7 paitsi auttaa tavoitteen saavuttamisessa mutta myös helpottaa levon ja treenaamisen tasapainottamisessa. Kellon avulla ymmärrät kehoasi ja treenituloksiasi paremmin.

Mukana on kaikki samat edistykselliset seurantatyökalut kuin vuonna 2019 julkaistussa Fenix 6 -urheilukellossa. Seitsemäs versio tuo mukanaan kuitenkin myös uudistuksia, jotka tekevät siitä perustellusti uuden lippulaivamallin.

Kirjaimellisesti käsinkosketeltavin lisäys on kosketusnäyttö. Vaikka laitteessa on samat viisi fyysistä painiketta kuin aiemminkin, uusi ohjauskeino helpottaa etenkin karttojen käsittelyä. Ominaisuus on kuitenkin lisätty taiten ja maltilla. Kosketusnäytön saa lukittua treenin ajaksi sekä halutuissa muissakin tilanteissa, jotta vahinkoja ei pääse tapahtumaan.

Valitettavasti Garmin Epixin ja Venu 2:n AMOLED-näyttö on jäänyt haaveeksi. Fenix 7 hyödyntää edelleen MiP-ruutua, joka on valaistussa tilanteessa helposti luettavissa. Pimeissä olosuhteissa on kuitenkin turvauduttava siniseen taustavaloon, joka tekee joistakin väreistä hiukan suttuisia. Tämä on teknisesti kompromissi, sillä ratkaisu auttaa akkukeston parantamisessa. Kello nimittäin jaksaa jopa viikkoja, minkä lisäksi aurinkolataukselliset mallit yltävät vieläkin pidempään käyttöikään.

Garmin Fenix 7 on saatavana kolmessa eri koossa sekä erilaisina malleina (Image credit: Future)

Kello tarjoaa reaaliaikaisesti päivittyvän kestävyyslukeman, joka auttaa hahmottamaan elimistön jaksamista sekä energiatasoa. Ominaisuus helpottaa lenkin suunnittelua ilman pelkoa siitä, että seinä tulee vastaan ennen maaliviivan häämöttämistä.

Applikaatiot ennustavat myös nykyisen tuloskuntosi perusteella suoritustasoasi 5 kilometrin, 10 kilometrin sekä puolimaratonin osalta. Tämä tieto on ollut aiemmin saatavilla Garmin Connect -tukisovelluksesta, mutta nyt voit vilkaista arvioidun aika-arvion suoraan ranteestasi. Tämä tekee urheilemisesta entistä tyydyttävämpää, kun tulosten vaikutuksen näkee selvässä muodossa.

Jos rannettasi komistaa Fenix 6 ja olet siihen tyytyväinen, ei päivittämiselle ole ainakaan heti tarvetta. Fenix 7 on kuitenkin edistyneempi ja hyvin mietitty urheilukello, jonka ominaisuudet todella auttavat treeniohjelman suunnittelussa ja tulostason parantamisessa.

Hinta ja julkaisupäivä

Hinta ja julkaisupäivä

Saapui myyntiin alkuvuodesta 2022

Kalliimpi kuin Fenix 6

Garmin Fenix 7 saapui myyntiin tammikuun 18. päivä 2022. Kello on saatavilla sekä valmistajan verkkokaupasta että useilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä. Perusmallin hinta on Suomessa noin 749 €. Malliston lippulaiva Fenix 7X Sapphire Solar kustantaa 1 049 €.

Hinnasto on noussut edellisestä Fenix 6 -mallistosta, joka kustansi julkaisunsa aikaan vuonna 2019 halvimmillaan 649 €. Samalla on kuitenkin todettava, että yhtiön kallein Garmin Epix -kello saapui samaan aikaan kauppoihin 949 euron hintalapulla varustettuna, joten kyseessä ei ole kallein vaihtoehto.

Garmin Fenix 7 sisältää aiempaa ohuemman näyttöreunan (Image credit: Future)

Muotoilu

Muotoilu

Kosketusnäyttö ja painikkeet

Paino pysynyt ennallaan

Laadukkaat materiaalit

Fenix 7 on saatavana kolmessa eri koossa, jotka ovat 42mm, 47mm ja 51mm. Nimeämiskäytäntö muuttuu hiukan eri mallien kohdalla:

Garmin Fenix 7 -mallit 42mm 47mm 52mm Fenix 7S Fenix 7 Fenix 7X Fenix 7S Solar Fenix 7 Solar Fenix 7X Solar Fenix 7S Solar Sapphire Fenix 7 Solar Sapphire Fenix 7S Solar Sapphire

Saimme 47mm Sapphire Solar -mallin arvostelukäyttöön. Kello hyödyntää aurinkolatautuvaa ja kestävää Power Glass -kellolasia.

Hiilenharmaa arviolaitteemme sisälsi mustan rannekehihnan. Tarjolla on kuitenkin myös muita värivaihtoehtoja. Silikonihihna on mainio treenikäyttöön, sillä se on myös puhdistettavissa vaivatta. Valikoimassa on kuitenkin myös erilaisia punottuja sekä nahkaisia rannekkeita, jotka sopivat paremmin arkikäyttöön.

Fenix 7 hyödyntää Garminin omaa QuickFit-hihnaa, jonka irrottaminen onnistuu painamalla muovisella pinnillä kellossa olevaa vapautinta. Rannekkeen vaihtaminen on todella helppoa, mutta valitettavasti vanhanmalliset sivusta irrotettavat hihnat eivät ole enää yhteensopivia.

Fenix 7 Sapphire Solar painaa 73 grammaa silikonihihnan ollessa kiinnitettynä. Ilman ranneketta painoa on vain 50 grammaa. Vaakalukema on siis pysynyt lähes identtisenä vuoden 2019 Fenix 6 Solarin kanssa, sillä tuolloin painoa oli 72 grammaa tai 49 grammaa. Lisägramma tuntuu todella perustellulta ja kevyeltä lisäykseltä, kun huomioi parantuneen akkukeston sekä laadukkaamman näyttöteknologian.

Kellossa on samat viisi painiketta kuin Fenix 6 -edeltäjässä, mutta lisänä on myös kosketusnäyttö (Image credit: Future)

Käyttöliittymä on todella tuttu Fenix 6:n omistajille. Käytössä on edeltävästä mallista tuttujen viiden fyysisen painikkeen lisäksi myös kosketusnäyttö. Viimeksi mainittu lukittuu automaattisesti harjoittelun ajaksi, jotta treeniseuranta ei pysähdy vahinkokosketuksen vuoksi. Kosketusnäytön voi halutessaan poistaa käytöstä myös arkikäytössä mikäli peruspainikkeet tuntuvat riittäviltä. Onpa tekniikka kytkettävissä pois myös yön ajaksi, mutta ainakaan me emme havainneet yöllisiä vahinkokosketuksia.

Toisin kuin Garminin vaihtoehtoiset mallit Venu 2 ja Epix, Fenix 7 ei ole ottanut AMOLED-näyttöteknologiaa käyttöön. Sen korvikkeena on transflektiivinen MiP-näyttö (memory-in-pixel). Valinta perustunee akkukeston parantamiseen, mutta valitettavasti ruutu ei ole yhtä kirkas kuin olisimme toivoneet.

Näyttö on helppolukuinen valaistussa tilassa, mutta kontrastin puute näkyy selvästi esimerkiksi Garmin Instinct Solarin rinnalla (kuva alapuolella). Tämä pakottaa hyödyntämään taustavalaistusta. Koska tämä apuvalo on väriltään sininen eikä valkoinen, saa se etenkin punaiset ja violetit värit näyttämään hiukan epäselviltä.

Garmin Fenix 7 (oikealla) on selvästi pienempi näyttökontrasti kuin Solar Instinct -mallilla (vasen) (Image credit: Future)

Fenix 7 saa lisävirtaa Garminin oman USB-laturin avulla. Piuha on viimeisimpien vuosien Garmin-mallien omistajille tuttu. Olisimme toivoneet näkevämme latausalustan, mutta piuhan tukevuus ja helppous tekee arjesta helppoa.

Uusin malli on vedenkestävä jopa 100 metrin syvyyteen asti, joten se sopii erittäin hyvin uimareiden, purjehtijoiden sekä muiden vesipetojen ranteeseen. Mikäli vapaa-aika kuluu kuitenkin syvemmissä vesissä sukellellessa, kannattaa tutustua parhaisiin uintikelloihin.

(Image credit: Future)

Akkukesto

Akkukesto

Isoin malli kestää jopa viisi viikkoa

Muokattavat asetukset virransäästöön

Solar- ja Sapphire Solar -mallit

Garminin älykellojen akkukesto on aina ollut valmistajan suurimpia vahvuuksia. Fenix 7 pärjää tällä osa-alueella vieläkin paremmin. Ennen kuin sukellamme siihen sen syvemmin, on syytä muistuttaa mallien välisistä eroista. Akun koko sekä mahdollinen aurinkolataus vaikuttavat lukemaan merkittävästi.

Testaamamme Fenix 7 Sapphire Solar hyödyntää Garminin Power Glass -lasia, joka nappaa päivänpaisteesta lisävirtaa kellon osoittaessa ylöspäin. Laturille on silti tarvetta, sillä aurinkovoima paikkaa muttei kuitenkaan kata kulutusta.

Lataustarve riippuu käyttötavasta sekä aktivoiduista antureista. Olemme listanneet alle Garminin antamat tiedot koskien arvostelukappaletta:

Garmin Fenix 7 Sapphire Solarin akkukesto eri tilanteissa Tila Akkukesto (Solar-ominaisuudella) Älykellotila Enintään 22 päivää Virransäästötila Enintään 173 päivää Satelliittipaikannuksella Enintään 48 tuntia Kaikki satelliittijärjestelmät ja monikaista Enintään 26 tuntia Kaikki satelliittijärjestelmät ja musiikkitoisto Enintään 10 tuntia GPS-tila Enintään 289 tuntia GPS-virransäästötila Enintään 74 päivää

Kaikki lukemat ovat selvästi paremmat kuin viimevuotisessa Fenix 6 Solarissa. Lisäksi testikäyttö osoitti akkukeston olevan jopa mainostettua parempaa. Vaikka käytimme taustavaloa aktiivisesti, mittasimme treenin päivässä GPS-paikannuksen kera ja aktivoimme SpO2-anturin, kello jaksoi kolme viikkoa ennen latauksen tarvetta.

Pääsimme myös kokeilemaan aurinkolatauksetonta Garmin Fenix 7S -mallia. Vaikka sen akku on malliston pienin, riitti viikon käytön jälkeen akkua vielä 56 %. Tämä tarkoittaa selvää ylitystä valmistajan lupaamalle 11 päivän akkukestolle.

Virtatilanteen hahmottaminen on aiempaa helpompaa. Harmittelimme Fenix 6 Solarin tapaa ilmoittaa akkukesto päivien määrässä, mutta nyt lukema on saatavissa myös prosentteina. Muutos on pieni mutta tervetullut.

Virrankulutusta voi hallita asetusten kautta. Halutessaan jaksamista voi pidentää kytkemällä virransäästötilan päälle tai ottamalla Garmin Connect -tukisovelluksesta ylimääräiset anturit pois käytöstä.

Akkukestoa voi hallita sekä kellosta että Garmin Connect -tukisovelluksesta (Image credit: Future)

Älyominaisuudet

Älyominaisuudet

Erinomainen GPS-navigointi

Sisäänrakennettu musiikkitoisto ja Garmin Pay

Ei mikrofonia puheluita varten

Garmin Fenix 7 sisältää kaikki huippuälykellolle tyypilliset anturit. Näiden joukossa on niin valmistajan uusin optinen Elevate 4 -sykemittari, korkeusanturi, kompassi, veren happisaturaatio (SpO2) sekä lämpötilamittaus.

SpO2-seurannan voi aktivoida jatkuvaksi, öisin mittaavaksi tai ainoastaan haluttuina väliaikoina tilanteen tarkastavaksi. Garmin Fenix 6:n taannoinen päivitys lisäsi mukaan varoituksen, joka ilmoitti ranteen liiallisesta liikkumisesta mittauksen aikana. Samainen hälytys on mukana myös seitsemännen sukupolven Fenixissä.

Fenix 7 tarjoaa erinomaiset karttatyökalut niin arkeen kuin treenaamiseen (Image credit: Future)

GPS-paikannus ja karttapalvelu on erinomaisella tasolla. Mittasimme kellon kanssa tasan viiden kilometrin lenkin aina 50 metrin tarkkuudella. Tämä on paras urheilukellon tulkitsema tarkkuus tähän mennessä.

Fenix 7 vakuuttaa myös arkisessa navigoinnissa. Kellon tarjoamat kartat tekevät puhelimen esiin kaivamisesta turhaa, sillä oman sijainnin sekä polun näkee ranteesta helposti. Voit halutessasi katsoa laitteesta myös ympäristössä olevia kiinnostavia paikkoja, kuten kauppoja ja kahviloita. Kaikkinensa Fenix 7 on hyvin suunniteltu myös arkiseen sekä matkailevaan käyttöön.

Garminin älykelloihin ladattavat kartat ovat vaatineet aiemmin erillisen ostamisen sekä latauksen Garmin Connect -tukisovelluksen avulla. Enää näin ei onneksi ole. Fenix 7 Sapphire Solar sisältää esiasennetut kartat, mikä on erittäin hyödyllinen ja miellyttävä lisä. Vastaavasti perusmallin ostajat voivat valita haluamansa karttapaketit suoraan kellon Map Manager -applikaatiosta.

Karttojen käsittely on kosketusnäytön ansiosta selvästi helpompaa kuin perusnäppäimillä. Harmillisesti MiP-näyttö ei kuitenkaan päivity yhtä nopeasti ja sulavasti kuin AMOLED-vastaava, minkä lisäksi sinertävä taustavalo aiheuttaa toisinaan selkeyteen pieniä haasteita.

Voit suunnitella Garmin Connectin avulla lenkkireittejä, joihin saat kellostasi ohjeet (Image credit: Future)

Mikäli tutut lenkki- ja pyöräilypolut on jo koluttu läpi, voi Garmin Connectin reittisuunnitteluun keskittyvällä työkalulla luoda uusia. Tämä onnistuu aloituspaikan valitsemisella, etäisyyden määrityksellä sekä summittaisella suunnan asettamisella. Tämän jälkeen sovellus luo reitin muutaman sekunnin pohdinnan jälkeen. Polun voi tämän jälkeen synkronoida kelloon, jotta saat reittiohjeet ranteeseesi.

Mukana on myös Garminin näppärä TracBack-ominaisuus, joka ohjaa käyttäjän takaisin lähtöpisteeseen. Tämä sopii erityisesti seikkailunnälkäisille, jotka haluavat samota metsissä tai muissa tuntemattomissa paikoissa. Toki vuoristoon lähtevien kannattaa kaikesta huolimatta ottaa kompassi ja kartta mukaan, sillä teknologia ei ole koskaan täysin riskitöntä.

Uniseuranta kallistuu myös voiton puolelle. Se havaitsi testijakson aikana nukkumisen sekä havahtumiset tarkemmin kuin valtaosa muista kelloista. Kello kertoo unenlaadusta heti aamusta yhdessä erilaisten vinkkien kanssa, jotka antavat työkaluja entistä tehokkaampaan nukkumiseen. Treenaamistakaan ei ole unohdettu. Unitulokset vaikuttavat energiatason ja palautumisen kaltaisiin mittareihin.

Kellossa on tallennustilaa musiikkia varten, minkä lisäksi Sapphire Solar sisältää kookkaamman tallennuskapasiteetin karttoja ja reittejä varten. Voit kuunnella kellon musiikkisoittimella biisejä, podcasteja ja äänikirjoja ilman muita lisälaitteita.

Garmin Pay -etämaksaminen on Suomessa vielä lapsenkengissä, mutta sen mukanaolo on kaikesta huolimatta kiinnostava lisä.

Yksi puuttuva elementti on mikrofoni, joka on mukana Garmin Venu 2 Plus -mallissa. Se mahdollistaa paitsi puheluiden vastaamisen mutta myös virtuaaliavustajan hyödyntämisen. Sen poissaolo on harmillinen särö muuten kattavaan ominaisuusvalikoimaan. Toivottavasti mahdollinen Garmin Fenix 7 Plus paikkaa asian myöhemmin.

Aktivisuusseuranta

Aktivisuusseuranta

Yksi tarkimmista GPS-paikannuksista

Reaaliaikainen energiaseuranta helpottaa vauhdinpidossa

Työkalu treenin ja levon tasapainottamiseen

Fenix 7:n kehittyneet treenityökalut auttavat pitämään harjoittelun sekä palautumisen sopusuhdassa. Samalla se selkeyttää rasituksen seurantaa helposti hahmotettavalla kuvauksellaan. Vaikka työkalut on suunnattu aktiiviurheilijoille, Garmin on saanut ominaisuudet sopimaan entistä paremmin myös tavalliselle tallaajalle.

Paras esimerkki on reaaliaikainen kestävyysseuranta, joka ennustaa jaksamista sekä elimistössä olevaa energiamäärää. Sen avulla seinän ei pitäisi tulla vastaan, vaan lenkin pituuden ja reitin voi suunnitella oman jaksamisen mukaiseksi.

Kyseessä on hyödyllinen ja erittäin helppokäyttöinen lisä. Kun lähdimme tuoreilla jaloilla ja hyvin levänneenä lenkille, riitti kestävyyttä kellonkin mielestä paljon paremmin. Edellisestä juoksusta rasittuneet jalat taasen imaisivat tankin tyhjäksi vikkelämmin.

Fenix 7 näyttää myös sen, kuinka treeni vaikuttaa kilpailutuloksiin (Image credit: Future)

Sykemittari teki vaikutuksen responsiivisuudellaan, joka tukee etenkin intervalliharjoittelua. Näytön yläosassa oleva värillinen palkki kertoo kulloisenkin sykealueen. Jos tahtia nostaa sykkeen kohottamiseksi, päivittyy lukema lähes välittömästi.

Kun urheilut on hikoiltu, Garmin Connect -tukisovellus kertoo rasitustason muuttumisesta. Samalla voi tarkastella mikäli suoritus on täsmännyt potentiaalin kanssa. Tämä onkin hyvää tietoa siihen, onko treeni ollut liian raskas tai kevyt ohjelman huomioiden.

Garmin Connect -tukisovelluksen avulla voi perehtyä treenin rasitukseen sekä tuloksiin (Image credit: Future)

Toinen näppärä motivoiva lisäys on kisaennusteita tekevä työkalu, joka arvioi kunnon 5 kilometrin, 10 kilometrin, puolimaratonin sekä maratonin osalta. Kyseessä on tietenkin vain ennuste, mutta graafinen analyysi antaa mielenkiintoinen katsauksen treenien vaikutukseen. Lisäksi sen voi tarkastaa kellosta, joten et tarvitse tukisovellusta tiedon tarkastamiseen.

Ennusteet osoittautuivat testikäytön aikana melko tarkoiksi joskin hiukan turhan optimistisiksi. Lisäksi ennusteet vaihtuvat nopeasti edellisten treenien suoritusten mukaan. Kokeilimme rikkoa kellon arvioiman aikatavoitteen vitosen lenkillä, mutta tämä jäi valitettavasti haaveeksi. Tämän jälkeen ennuste muuttui entistä kireämmäksi.

Fenix 7 tarjoaa erittäin tarkan GPS-paikannuksen, joka helpottaa esimerkiksi vauhdin seuraamista läpi lenkin. (Image credit: Future)

Kellotaulu esittelee viimeisen viikon treenirasitusta. Samalla saat vinkkejä siihen, onko syytä kiristää harjoitusongelmaa vaiko kenties nostaa hiukan jalkaa kaasulta.

Fenix 7 ei ole kuitenkaan ainoastaan juoksijoille tarkoitettu kello. Mukana on kattavat työkalut pyöräilijöille, sillä laitteen saa yhdistettyä valmistajan pyörätietokoneisiin sekä muihin lisälaitteisiin. Garmin on myös taannoin laajentanut pyöräilytilojaan, jotka huomioivat esimerkiksi maaston korkeuserot rasitukseen mukaan.

Etenkin pyöräkartat tekevät vaikutuksen. Kello ei ainoastaan suunnittele lenkkiä, vaan voit myös valita erilaisia maastoja käyttöön. Valikoimassa on kaikkea maastoreittien ja valtateiden väliltä. Juuri tällaiset lisäykset alleviivaavat valmistajan rakkautta urheiluun.

Fenix 7 soveltuu hyvin myös kiipeilyyn. ClimbPro havaitsee nousut sekä mittaa erilaiset lukemat suorituksesta. Suomessa tämä ei ole kovinkaan tarpeellinen, mutta kohdeyleisö arvostanee kattausta.

Tukisovellus

Tukisovellus

Tiedot esitetään selkeässä muodossa

Runsaasti lisätyökaluja

Personoidut treeniohjelmat

Kuten Garminin älykellojen tapauksessa on tullut tavaksi, myös Fenix 7 synkronoi tietonsa iOS- ja Android-puhelimille saatavaan Garmin Connect -tukisovellukseen. Tiedot päivittyvät ohjelmistoon automaattisesti treenin päätyttyä sekä sovelluksen avautuessa.

Mikäli käytössäsi on vanhempi Garmin-laite, onnistuu tiedonsiirto erittäin saumattomasti. Vanhat sekä uudet treenit näkyvät samalla listalla, joskin tarkempien tietojen kanssa voi nähdä käytetyn vempaimen.

Garmin Connect on yksi parhaista treenisovelluksista. Sen suurin valtti Corosin tai Huawein vaihtoehtoja vastaan on tiedon määrä, joka on saatavilla heti ensinäkymästä. Ruudulla on tuoreimmat tiedot (syke, treenit, uni sekä kuukautiskierto), mutta näkymää voi personoida ja järjestellä toivotunlaiseksi. Jos askelmittarin lukemat eivät kiehdo, voi sen yksinkertaisesti ottaa pois.

Garmin Connect -tukisovellus esittelee päivittäiset ja viikoittaiset tiedot personoitavalla näkymällä. (Image credit: Future)

Kun mitä tahansa tietoa painaa, aukeaa ruudulle kattavampi näkymä lukeman edistymisestä. Samalla käyttäjälle kerrotaan avoimesti anturin antaman tiedon merkityksestä sekä vaikutuksista. Mikäli jokin ei ole kohdillaan, antaa sovellus vinkkejä parantamiseksi.

Päävalikosta avautuu läjä sporttikäyttöön suunnattuja lisätyökaluja. Tarjolla on esimerkiksi välineseuranta, jonka avulla voit pitää kirjaa lenkkitossujen kulumasta. Lisäksi tarjolla on mahdollisuus asettaa kontaktitiedot hätätilanteeseen, johon otetaan yhteys ongelmien tullessa vastaan.

Yhteisöllisyyttä ei ole unohdettu. Vaikka Garmin Connect ei ole Stravan kaltaisessa suosiossa, voi kavereiden kanssa linkittyminen auttaa treenimotivaation kasvattamisessa.

Treeniseurannan voi jakaa yksityiskohtaisempiin osioihin suorituksen arvioimiseksi. (Image credit: Future)

Tukisovellus tarjoaa personoitujen treeniohjelmien luomisen juoksijoille ja pyöräilijöille. Suorituksiin pohjautuvat kalenterimerkinnät tsemppaavat viikoittaisten harjoitteiden suorittamiseen. Kaikki tähän liittyvät työkalut ovat ilmaisia, mikä tekee kokonaisuudesta esimerkiksi kuukausimaksullista Fitbit Premium -tilausta houkuttelevamman.

Käyttökokemusta voi laajentaa kolmannen osapuolen sovelluksilla, uusilla kellotauluilla sekä ylimääräisillä tietoikkunoilla. Nämä toimivat Garmin Connect IQ -sovelluksen kautta.

Sovellusvalikoima on harmillisen rajattu, mutta tarjonta on onneksi huolella suunniteltua. Applikaatiot ovat urheilijoiden tarpeet hyvin huomioivia, joten niihin tutustuminen on ehdottomasti suositeltavaa.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat nostaa treenitulokset uudelle tasolle

Garmin Fenix -urheilukellot ovat markkinoiden parhaimmistoa, ja uuden Fenix 7:n uutuusominaisuudet parantavat levon sekä treenin tasapainoa. Tämä näkyy tuloksissa ja jaksamisessa.

Olet seikkailunnälkäinen

Erinomainen akkukesto soveltuu erityisen hyvin pitkille leireille tai reissuille, joiden aikana virtaa piisaa päiviksi tai jopa viikoiksi. Tarkka GPS-paikannus, kotiin ohjaava TracBack sekä muut ominaisuudet ovat kuin luotu päämäärättä samoaville.

Haluat kestävän urheilukellon

Fenix 7 on suunniteltu kestämään, ja etenkin Sapphire Solar tarjoaa sekä kestävyyden että akkukeston. Lisäksi Garmin tukee laitteitaan pitkän aikaa, joten päivityksiä on luvassa vielä vuosienkin päästä.

Älä osta, jos...

Urheilet ilman tavoitteita

Fenix 7 tarjoaa miellyttävän käyttökokemuksen, mutta sen ominaisuudet ovat yliampuvia vain harvakseltaan liikkuville. Jos treenaamisesi ei sisällä suuria tavoitteita tai säännöllisyyttä, kannattaa tutustua valmistajan malleihin Forerunner 55 tai Venu 2 Plus.