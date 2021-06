Arvostelussa Garmin Venu 2

Garmin Venu 2 on tämän hetken parhaita urheilukelloja. Se kattaa niin monipuoliset työkalut treenaamiseen kuin tarpeelliset arjen ominaisuudetkin. Vaikka muotoilu on varsin perinteinen ja pitkälti samanlainen kuin ensimmäisessä Garmin Venu -mallissa, kokonaisuus soveltuu monipuoliseen käyttöön arjessa ja vapaa-ajalla. Ominaisuuksien ohella vaikutuksen tekee tarkka AMOLED-näyttö, jonka korkea resoluutio mahdollistaa kattavan tietomäärän näyttämisen kerralla. Saatkin yhdellä vilauksella tuhdin tietopaketin elimistösi toiminnasta. Kun jokainen osa-alue on hiottu huippuunsa, on Venu 2 toistaiseksi paras Garmin-älykello.

Kahden minuutin pika-arvio

Garmin Venu 2 on tämän hetken parhaita Garmin-kelloja. Se tasapainottelee perinteisten älykellojen sekä urheilukellojen välillä onnistuneesti. Kokonaisuus tuokin treenaajalle lisäiloa siten, että malli toimii myös arkikäytössä ilman ongelmia. Venu 2 sopii kliseisesti sanottuna tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Kuten monet muutkin nykyajan puettavat laitteet, Venu 2 keskittyy vahvasti hyvinvointiin. Kellon avulla voit seurata esimerkiksi päivän stressitasoa sekä yleistä jaksamista. Halutessasi voit myös ynnäillä juotujen vesilasien määrää ja pitää kirjaa askeleista, kiivetyistä portaista tai poltetuista kaloreista. Myös unirytmi kuuluu seurannan piiriin.

Kyseessä ei silti ole vain perinteinen aktiivisuusranneke. Venu 2 tarjoaa työkalut kattavaan treeniseurantaan. Painotus on erityisesti juoksussa, sillä Garminin tarkka satelliittipaikannus tekee sisäänrakennetusta GPS-seurannasta erittäin laadukkaan. Saatkin lenkistäsi yksityiskohtaiset tiedot sekä kartat, joiden avulla vauhdinpitoa on helppo käydä läpi juoksun päätteeksi.

Esiasennetut sovellukset kattavat edellisen Venu Sq -mallin tavoin keskeiset osa-alueet. Mukana on erityisesti tavoitteelliseen treeniohjelmaan keskittyvä Garmin Coach, tuloslistat mahdollisille yhteisöhaasteille sekä yksityiskohtaiset tiedot aiemmista harjoituksista.

Treenaamisen aikana huomion vie Venu 2:n seurantatyökalut. Kello osaa keskeyttää harjoituksen sekä jakaa sen osioihin. Myös korkeuserot taltioituvat tarkasti, vaikka lukemat eivät aivan Fenix 6- ja Forerunner 945 -mallien täsmällisyyteen ylläkään. Tästä huolimatta ominaisuudet ovat hinnan huomioiden erinomaisella tasolla.

Garmin Venu 2:n AMOLED-näyttö (Image credit: Future)

Myös kuntosalilla käyvät on huomioitu. Venu 2 on ensimmäinen lihaskuntoon merkittävästi panostava malli, joka seuraa isoimpien lihasryhmien edistymistä ja antamalla vinkkejä sopiviin harjoitteisiin. Lisäksi pienet parannukset tuntuvat kokonaisuudessa. Toisin kuin osa urheilukelloista, Venu 2 ei erehdy laskemaan spinningin poljentaa askeleiksi. Lisäksi jatkuvasti päällä oleva näyttö helpottaa treenitietojen seurantaa myös urheilun aikana.

Uimarit voivat puolestaan seurata sykettään pulikoidessaan. Erikoisempi laji on golfaus, joka tosin vaatii erillisen Garmin Golf -sovelluksen lataamisen.

Kaiken keskiössä on erittäin tarkka AMOLED-näyttö, jonka korkea resoluutio helpottaa ja mukavoittaa käyttöä joka tilanteessa. Sen ansiosta kaiken tiedon näkee kellosta ongelmitta ilman tarvetta puhelimen Garmin Connect -sovelluksen käyttämistä.

Kokonaisuus on erinomainen ja vakuuttava. Se tarjoaa samalla yksinkertaisen arkikellon sekä monipuolisen urheilukellon. Garmin Venu 2 sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Garmin Venu 2 mittaa terveyttä ja hyvinvointia. (Image credit: Future)

Hinta ja julkaisupäivä

Garmin Venu 2 julkaistiin huhtikuussa 2021. Kello on saatavana Suomessa useilta jälleenmyyjiltä kahtena eri versiona. Tarjolla olevat mallit ovat 40mm ja 44mm, jotka maksavat molemmat noin 429 euroa. Hinta on siis hitusen korkeampi kuin vuonna 2020 julkaistun ensimmäisen Garmin Venu -kellon kohdalla.

Muotoilu

Samanlainen kuin Venu-edeltäjässä

Kokovaihtoehtoina 44m ja 40mm

Erilaisia rannekkeita ja värejä

Garmin Venu 2 näyttää pitkälti samalta kuin edeltäjänsäkin. Muotoilu on perinteikästä ja arkeen hyvin sopivaa, mutta samalla se tarjoaa kaiken tarpeellisen treenitarpeisiin.

Muotoilussa luotetaan perinteisiin ratkaisuihin. Silikonista tehty ranneke, metallinen reunus ja polymeeristä valmistettu rakenne ovat monista yhteyksistä tuttuja. Merkittävin muutos onkin ensimmäistä Venu-mallia vaivannut puute, sillä tällä kertaa tarjolla on kaksi erilaista kokovaihtoehtoa.

Tavallinen Venu 2 on halkaisijaltaan 44mm, josta näytön osuus on 33mm. Saimme arvosteluun pienemmän Venu 2S -mallin, jossa lukemat ovat 40mm ja 27,9mm. Koko ei onneksi vaikuta Garminin vakiintuneisiin 18mm rannekkeisiin, joten käden ympärille saa niin halutessaan monipuolisia ja erilaisia hihnoja.

Garmin Venu 2 mahdollistaa kellotaulun muuttamisen. (Image credit: Future)

Molemmat mallit saapuvat myyntiin neljässä eri värivaihtoehdossa. Tarjolla on beige, harmaa, musta ja valkoinen. Kellotaulun reunukset vaihtelevat toisinaan, sillä esimerkiksi valkoisen kellon ympärillä on ruusukultainen kehys.

Maailmalla on tarjolla myös mahdollisuus kustomoida ranneke itselleen sopivaksi. Suomessa tätä ei kuitenkaan ole. Samalla on syytä huomata, että erilaisia rannekkeita on saatavissa moneen eri tarpeeseen.

Garmin Venu 2:n takasensorit. (Image credit: Future)

Kelloa hallitaan kosketusnäytöllä sekä kahdella fyysisellä painikkeella, jotka on sijoitettu oikeaan reunaan. Alempi nappi vie takaisin, kun taas ylempi toimii tilanteesta riippuen. Näytön ylälaidassa näkyy kuvake, joka kertoo aina kulloisenkin toiminnon. Ratkaisu on hyvin samanlainen Garmin Instinctin tapauksessa.

Tarjolla on useita erilaisia kellotauluja, joista osa on varustettu erillisellä avausanimaatiolla. Mukana on myös mahdollisuus pitää näyttöä jatkuvasti päällä. Tämä toki kuluttaa akkua, mutta se on osalle käyttäjistä enemmän kuin kelpaava kompromissi.

Näyttö

Tarkka AMOLED-näyttö

Korkea resoluutio mahdollistaa yksityiskohdat

Kirkkautta voi säätää

Kuten edeltäjänkin tapauksessa, myös Garmin Venu 2 tekee suunnattoman vaikutuksen sen eläväisellä ja tarkalla AMOLED-kosketusnäytöllä. Paranneltu ruutu tarjoaa entistä korkeamman resoluution, joka on 44mm-mallissa 416 x 416 ja 40mm-versiossa 360 x 360.

Loikka on silminnähtävä, sillä ensimmäisessä Garmin Venussa (43,2mm) resoluutio oli 390 x 390. Yhtiön lippulaivamalli Fenix 6 taasen jää vain 240 x 240 pikseliin.

Lisäpikselit tekevät grafiikoista ja tekstistä entistä tarkempaa. Tämän ansiosta tietojen tarkistaminen onnistuu kellosta vaivattomasti, eikä täten tarkempaa syynäystä varten tarvitse kaivaa puhelinta taskusta. Näytölle mahtuu runsaasti oleellista tietoa. Halusitpa nähdä syketiedot tai stressitason koko päivän tai viikon ajalta, onnistuu se vaivattomasti.

Kellon näyttö on oletusasetuksilla kytketty pienimmälle mahdollisuudelle kirkkaudelle. Havaitsimme tämän olevan suurimmassa osassa tilanteita riittävästi. Mikäli ulkona on todella aurinkoista, saattaa kirkkauden nostaminen kuitenkin tulla tarpeeseen.

Kirkkauden nostaminen tiputtaa luonnollisesti akkukestoa, mutta odotimme vaikutuksen olevan todellisuutta suurempi. Merkitys on päivän käytössä vain muutamia prosentteja.

Älykello-ominaisuudet

Yksityiskohtaiset kalenterinäkymät ja sovellusilmoitukset

Musiikkitoisto eri sovelluksista

Kolmannen osapuolen sovellusten rajallisuus

Garmin Venu 2 on hyvin varustettu älykello, jonka tarkka näyttö mahdollistaa yksityiskohtaisten tietojen näyttämisen. Tämä sopii hyvin esimerkiksi päivän kalenterinäkymän, sään, sovellusilmoitusten tai muiden tarpeellisten tietojen vilkuiluun.

Kuten Venu Sq aiemmin, myös Venu 2 tarjoaa monipuoliset työkalut naisten tarpeisiin. Mukana on useita vapaavalintaisia lisäyksiä kuukautiskierron ajalle, joiden joukossa on niin oireiden kuin mielialojenkin seurantaa. Näiden avulla kierron seuraaminen on entistä helpompaa.

Garmin Venu 2:n sykemittaus treenin aikana. (Image credit: Future)

NFC-teknologiaan perustuva Garmin Pay mahdollistaa etämaksamisen. Suomessa vain osa pankeista tosin tukee teknologiaa, mutta esimerkiksi Nordean asiakkaat saavat tästä miellyttävän lisän. Käyttöönotto vaatii yhdistämisen puhelimen Garmin Connect -sovellukseen, minkä jälkeen ominaisuus aukeaa kellossa näkyviin.

Kello tukee musiikin toistamista useista eri kolmannen osapuolen sovelluksista, kuten Amazon Musicista, Deezeristä ja Spotifystä. Kellossa on myös sisäistä tallennustilaa, jonne voi taltioida suosikkibiisejä kuuntelua varten. Siinä missä Venu Sq Music -malliin sai mahtumaan jopa 500 biisiä, Venu 2 ja Venu 2S mahdollistaa peräti 650 kappaletta. Soittolistan ei siis pitäisi käydä tylsäksi kovinkaan nopeasti.

Biisien lataaminen vaatii kellon yhdistämisen Wi-Fi-verkossa olevaan puhelimeen. Toimenpide on varsin suoraviivainen ja simppeli, joten käyttäjälle riittää pelkkä ruudulla olevien ohjeiden seuraaminen.

Venu 2:n avulla voi hallita puhelimen musiikkitoistoa. Kello sisältää painikkeet soiton pysäyttämiselle ja jatkamiselle sekä biisien kelaamiselle ja volyymihallinnalle. Ruudulla puolestaan näkyy jatkuvasti kuuntelussa olevan kappaleen nimi sekä aikajana. Halutessaan kellolla voi myös hallita puhelimella katsottavien YouTube-videoiden katselua. Tämä on näppärää, mikäli esimerkiksi jakaa puhelimesta sisältöä television ruudulle.

Garmin Connect IQ -sovellus (Image credit: Garmin)

Garmin Connect IQ -latauspaikka ei ole läheskään yhtä kattava kuin Google Play Kauppa tai App Store. Lisäksi pienempi valikoima sisältää runsain mitoin hyvinkin eritasoisia applikaatioita. Parhaat sovellukset tuntuvat keskittyvän terveyteen sekä karttapalveluihin (esimerkiksi Google Maps, Komoot ja Strdys). Vastaavasti monet pelit sekä perinteiset älykellosovellukset eivät tee vaikutusta.

Venu 2 sisältää esiasennettuna kourallisen ohjelmia. Kelloon saa mahtumaan enintään 35 sovellusta. Mikäli osa jää olemattomalle käytölle, turhaksi osoittautuneet voi poistaa Connect IQ:n kautta.

Treenityökalut

Erittäin tarkka GPS

Monipuoliset treenitiedot yhdessä näkymässä

Tukee runsaasti eri lajeja

Garmin Venu 2 pitää kirjaa tusinan verran ulko- ja sisäurheilulajia. Käyttöönoton yhteydessä voi määrittää itselleen tärkeimmät, minkä avulla välttää turhan selailun sopivaa etsiessä. Pieni lisä tekee treenaamisen aloittamisesta vaivattomampaa.

GPS:n tarkkuus teki testiemme perusteella vaikutuksen. Olemme mitanneet ennakkoon 5 kilometrin lenkin, jonka kohdalla perusteltua heittoa voi tulla vähän tienpuolesta ja väistelyistä riippuen enintään 10 metriä. Useamman testin perusteella Venu 2 sai lukeman jokaisella kerralla kohdilleen.

Kun hikoilut on hikoiltu, aukeaa ruudulle pieni karttanäkymä sekä tiedot matkasta, käytetystä ajasta, askelmäärästä, vauhdista, poltetuista kaloreista sekä sykkeestä.

Garmin Venu 2:n GPS-paikannus käynnissä juoksun aloittamiseksi. (Image credit: Future)

Yksi Garmin Connectin parhaista ominaisuuksista on mahdollisuus asettaa erillinen treenisuunnitelma haluttua tavoitetta silmällä pitäen. Mikäli horisontissa siintää halu alittaa puolimaratonilla jokin tietty aikaraja, tarjoaa kello ehdotuksia aiempien suoritusten sekä kuntotilanteen perusteella. Suunnitelmia voi seurata valikossa olevan Garmin Coach -kuvakkeen avulla, josta saa myös seuraavan harjoitteen käyntiin.

Myös kuntosalilla hikoilevat saavat Venu 2:sta oivallisen apurin. Nappasimme kellon mukaan muutamalle spinning-tunnille. Kello seurasi sykettä ja antoi harjoittelun päätteeksi kattavat tiedot eri välivaiheista.

Garmin Venu 2 esittelee treenin tulokset. (Image credit: Garmin)

Aiempien treenien tietoja voi selata milloin vain. Lisäksi on syytä huomata, että Garmin Connectin avulla voi selata läpi myös muiden vempaimien historiat. Tämä on keskeinen lisä erityisesti silloin, jos harkitsee vanhan Garmin-kellon vaihtamista uuteen.

On myös mainittava, että siinä missä tavallisissa älykelloissa on monesti vain yksi fyysinen painike, urheilukellot hyödyntävät useampaa nappia. Tämän ansiosta esimerkiksi treenin lopettaminen vahingossa vaikeutuu. Toisaalta painikkeiden avulla voi onneksi myös hallita treeniä esimerkiksi kylmissä oloissa, jolloin kädessä on esimerkiksi hansikkaat. Halutessaan kosketusnäytön saa urheilun ajaksi myös lukkoon.

Venu 2:n kaksi painiketta on yhä kompromissi helppouden ja varmuuden välillä. Treenin keskeyttäminen ja jatkaminen onnistuu painalluksella, kun taas monipuolisemmat toimet vaativat kosketusnäytön käyttämistä. Ruudun saa halutessaan lukkoon vahinkopainallusten ja -hipaisujen varalta.

Garmin Venu 2 auttaa pitämään kirjaa edellisistä treeneistä. (Image credit: Future)

Kuten jo aiemmin mainittiin, ylempi painike toimii tilanteesta riippuen eri tavoin. Vaikka ratkaisu kuulostaa herkästi sekavalta, käyttö on todellisuudessa erittäin selkeää Garminin kontekstiin sidottujen ikonien ansiosta. Ne kertovat täsmällisesti sen, mitä painallus milloinkin tarkoittaa.

Tukisovellus

Kuten muutkin Garminin tuotteet, Venu 2 yhdistyy puhelimessa olevaan Garmin Connect -sovellukseen Bluetooth-yhteydellä. Hyvin suunniteltu applikaatio kerää tiedot kellosta sekä älyvaa'asta, kuntopyörästä tai muista omistamistasi Garmin-yhteensopivista älylaitteista. Saatu informaatio yhdistetään selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Sovelluksen kotinäkymä on täysin kustomoitavissa vapaasti. Se esittelee esimerkiksi edellisen treenin tiedot, sykkeen, unitiedot, stressitason, jaksamisen, poltetut kalorit, kuukautiskierron sekä muut yksityiskohdat terveydestäsi. Voit halutessasi lisätä tai poistaa osioita.

Mielenkiintoinen lisä on terveyden syvällisempi tarkastelu, jossa sovellus etsii mahdollisia säännönmukaisuuksia sekä poikkeuksia toimistasi. Osa näistä on kannustavia. Mikäli tavoittelet runsasta askelmäärää, kertoo sovellus onnistumisistasi tavoitteen täyttyessä.

Garmin Connect kertoo tiedot, haasteet ja seurantatiedot. (Image credit: Garmin)

Mukana on myös monia kiinnostavia yhteisöllisiä ominaisuuksia. Voit esimerkiksi luoda tavoitteita kavereillesi tai osallistua yhteisöhaasteisiin. Halutessasi voit myös asettaa itsellesi yhteyshenkilön hätätilanteisiin. Mikäli lenkkisi aikana tapahtuu vakava onnettomuus, sovellus informoi oikeaa tahoa.

Mikäli kaverisi eivät käytä Garminin laitteita, saa tiedot synkronoitua myös Stravaan ja muihin treenisovelluksiin. Voit myös hyödyntää monia treeni- ja ruokasovelluksia aina MyFitnessPalista, Nike+:sta, TrainingPeaksista, Noomista ja Zwiftistä lähtien. Testiemme perusteella tietojen synkronoituminen esimerkiksi Stravaan ja Nutracheckiin tapahtui välittömästi.

Garmin Connectin terveystiedot. (Image credit: Garmin)

Mikäli haluat hyödyntää Venu 2 -urheilukelloa golfissa, joudut lataamaan ilmaisen Garmin Golf -sovelluksen. Se tarjoaa yksityiskohtaiset tiedot yli 40 000 väylästä, mutta samalla se kasvattaa sovelluksen kokoa merkittävästi. Täten sen pitäminen erillään Garmin Connectista on varsin järkevä päätös.

Garmin Connect on saanut kevään mittaan muutamia merkittäviä päivityksiä, jotka ovat lisänneet tuen piiriin esimerkiksi raskauden seurannan. Tulevaisuudelta on lupa odottaa yhä enemmän lisäyksiä sekä työkaluja oman terveyden seurantaan.

Osta, jos...

Haluat yhden kellon joka tilanteeseen

Garmin Venu 2 on tyyliltään hillitty arkikello, joka pitää sisällään monipuoliset ominaisuudet treenaamiseen. Kokonaisuus sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Haluat saada treenitiedot kerralla näkyviin

Venu 2:n erinomainen näyttö esittelee tiedot selkeänä ja kattavana näkymänä, minkä ansiosta et joudu kaivamaan puhelinta esiin tarkempaa syynäystä varten. Luettavuus on mainiolla tolalla myös karttojen ja kuvaajien kohdalla.

Pidät monipuolisesta urheilusta

Vaikka Garmin tunnetaan erityisesti juoksuun ja pyöräilyyn keskittyneistä ominaisuuksista, Venu 2 pärjää hyvin myös kuntosalilla sekä muissa lajeissa. Saat harjoitteistasi tarkat tiedot riippumatta siitä, keskitytkö esimerkiksi raudan nostamiseen, spinningiin, HIIT-treeniin vai juoksumattoon.

Älä osta, jos...

Et urheile säännöllisesti

Venu 2 on puoliksi urheilukello. Mikäli et tarvitse ranteeseen älykästä treenikaveria, puolet kellon ominaisuuksista on sinulle turhia.

Budjettisi on rajallinen

Kyseessä ei ole millään mittarilla edullinen kello. Mikäli budjettisi on tiukassa, saat edulliseen hintaan useita päteviä vaihtoehtoja. Ne eivät ehkä ole yhtä monipuolisia kuin Venu 2, mutta toisaalta hintalappu voi olla satasia edullisempi.

Tarvitset monipuolisia sovelluksia

Garmin Connectin latauspaikka on selvästi rajallisempi kuin esimerkiksi Applen App Store. Mikäli haluat monipuolisia sovelluksia eri kehittäjiltä, kannattaa katse kenties suunnata Apple Watchin suuntaan.

Arvosteltu huhtikuussa 2021.