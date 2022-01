Arvostelussa Garmin Venu 2 Plus

Vuoden 2021 parhaisiin älykelloihin lukeutuva Garmin Venu 2 saa merkittävässä Plus-päivityksessä mikrofonin. Tämä mahdollistaa paitsi puheluiden soittamisen ja vastaanottamisen mutta myös virtuaaliavustajan näppärän hyödyntämisen. Kyseessä on erittäin käytännöllinen lisäys, joka sopii niin treenaamiseen kuin arkikäyttöön. Muilta osin Venu 2 Plus on edelleen erinomainen vaihtoehto urheilulliseen arkeen, joskin vain yksi tarjolla oleva kokovaihtoehto voi aiheuttaa joillekin ongelmia. Olisimme myös toivoneet langatonta latausta, mutta muutoin Venu 2 Plus osuu lähes jokaisella osa-alueella napakymppiin.

Pika-arvio

Garmin Venu 2 Plus on jatkoa vuonna 2021 julkaistulle Garmin Venu 2 -älykellolle. Se tarjoaa muutoin tutut ominaisuudet, mutta kokonaisuutta on vahvistettu mikrofonilla. Tämä mahdollistaa kellon käyttämisen puheluihin sekä virtuaaliavustajan näppärämmän hyödyntämisen. Laite on yhteensopiva Sirin, Google Assistantin sekä Bixbyn kanssa, joten lisäyksestä on iloa useiden eri ekosysteemien nimeen vannoville.

Mikrofoni ei ole kuitenkaan ilmainen lisäys; Venu 2 Plus maksaa 50 euroa enemmän kuin perusmalli. Lisäys tuntui kuitenkin arvostelujakson aikana hyvinkin perustellulta, sillä se teki älylaitteiden käyttämisestä sekä musiikkitoiston hallinnasta merkittävästi aiempaa vikkelämpää. Virtuaaliavustajan aktivointi yhdellä napinpainalluksella sai ainakin meidät hyödyntämään Google Assistantia selvästi tavallista useammin. Jos virtuaaliavustajan käyttö tuntuu mielekkäältä, tekee lisäys arjesta sujuvampaa.

Kuten alkuperäinen Venu 2, myös Venu 2 Plus loistaa monipuolisuudellaan. Se on mainio älykello riippumatta siitä, harrastaako urheilua vai ei. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko sekä tarkka näyttö soveltuvat kaikkiin olosuhteisiin. Mallia kaupataan vain yhdessä 43 mm koossa, joka on hyvä kompromissi lähes kaikkien ranteisiin.

Kuten Garminin kelloille on tyypillistä, Venu 2 Plus on optimaalinen lisälaite urheilijoille. Se tarjoaa mainiot mittaustyökalut aktiivisuudelle, sykkeelle, veren happisaturaatiolle, unelle, ihon lämpötilalle, hengitykselle sekä stressille. Etenkin GPS-paikannus osuu kohdilleen, sillä viiden kilometrin lenkkimme mittaustulos heitti vain muutamia metrejä. Lisäksi optinen sykemittaus tarjoaa erittäin ajantasaiset tulokset jopa intervallitreenien yhteydessä.

Garmin on ottanut ilon irti kellon kirkkaasta ja tarkasta näytöstä, joka esittelee esimerkiksi lihaskartan edellisen treenin tuloksista. Myös jooga ja pilates ovat saaneet omat treeniohjelmansa. Nämä ovat pieniä lisäyksiä, jotka tekevät Venu 2 Plussasta entistä kattavamman kokonaisuuden myös muille kuin perinteisille lenkkeilijöille.

Garminilla riittää kuitenkin edelleen työmaata harjoitusohjelmien lisäämisessä. Valmistaja on onneksi tavannut tukea laitteitaan pitkän aikaa, joten odotamme näkevämme lisäyksiä tulevien kuukausien ja vuosien aikana.

Jos etsit edistyneempää laitetta huippu-urheiluun, kannattaa kenties katse kääntää Fenix-malliston suuntaan. Mikäli mielessä on monipuolinen kello arkeen sekä harjoitteluun, on Venu 2 Plus takuuvarma valinta.

Hinta ja julkaisupäivä

Myynnissä useilla eri jälleenmyyjillä

Hiukan kalliimpi kuin Venu 2

Garmin Venu 2 Plus julkaistiin maailmanlaajuisesti tammikuun 4. päivä 2022. Malli on myynnissä Suomessa 479 euron suositushintaan.

Vertailun vuoksi huhtikuussa 2021 julkaistu alkuperäinen Venu 2 maksoi ilmestyessään 429 euroa. Käytännössä mikrofoni tekee merkittävimmän eron kokemukseen, mutta järin suuresta hintaerosta ei ole kyse.

Muotoilu

Lähes identtinen kuin Venu 2

Saatavissa yhdessä koossa

Mikrofoni rungon vasemmassa reunassa

Garmin Venu 2 Plus on muotoilultaan lähes yksi yhteen alkuperäisen Garmin Venu 2 -mallin kanssa. Isoin ero onkin koossa, sillä siinä missä alkuperäinen kello on saatavissa 40 mm ja 45 mm versiossa, Venu 2 Plus saapuu ainoastaan 43 mm koossa. Kyseessä onkin hyvä kompromissi käytännöllisyyden ja monipuolisuuden välillä. Kello ei tunnu pienemmässäkään kädessä liian suurelta.

Kellon merkittävin muutos alkuperäiseen versioon nähden on rungon vasempaan reunaan kätketty mikrofoni. Oikealla sivustalla on taasen uusi painike, joka toimii pikareittinä virtuaaliavustajan puheille. Kyseessä onkin toivottu uudistus, sillä näin se on jatkuvasti saatavilla. Huomasimme arvostelujakson aikana hyödyntäneemme Google Assistantia huomattavasti tavallista aktiivisemmin.

Venu 2 Plus on saatavissa kolmessa värissä, jotka ovat valkoinen harmaa ja musta. Oletuksena myytävät rannekkeet ovat tyypillistä pehmeää silikonia, mutta tarjolla on myös laadukkaampia vaihtoehtoja esimerkiksi nahkaa tai metallia arvostaville. Hihnan vaihto on tehty helpoksi ja nopeaksi, joten tyylimuutos käy käden käänteessä.

Venu 2 Plus on perusmallin tavoin vesitiivis. 5 ATM -luokitus tekee siitä sopivan vaihtoehdon uimareille, mutta esimerkiksi sukeltajien käytössä se ei kestä.

Kello painaa 51 grammaa, joten se on hiukan painavampi kuin Venu 2:n erikokoiset versiot (38,2 ja 49 grammaa). Ero on kuitenkin niin pieni, ettei sitä arjessa huomaa.

Kellon lataus hoituu Garminin kelloille tyypillisesti USB-A-piuhalla. Se yhdistetään laitteen selustaan, jossa kaapeli pysyy tukevasti paikallaan. Näppäryydeltään se ei kuitenkaan pärjää langattomiin latureihin.

Venu 2 Plus hyödyntää kirkasta ja tarkkaa AMOLED-kosketusnäyttöä, joka on sulava ja nopea. Sen saa pysymään aina päällä, mutta tällöin akkukesto putoaa roimasti.

Akkukesto

Virransäästötilassa jopa 10 päivän akkukesto

Aina päällä oleva näyttö kuluttaa akkua huomattavasti nopeammin

Kuten älykellojen tapauksessa lähes aina, akkukesto riippuu vahvasti käytöstä. Etenkin veren GPS-paikannus sekä SpO2-mittaus vaikuttavat akkuun merkittävästi. Garminin mukaan kello jaksaa tavallisena älykellona jopa yhdeksän päivän ajan, minkä lisäksi virransäästötila nostaa lukemaa vielä päivällä. Vastaavasti GPS-paikannus ja musiikinkuuntelu kuluttaa laitteen tyhjäksi kahdeksan tunnin käytöllä.

Kun käytimme Venu 2 Plussaa ilman jatkuvaa sykeseurantaa ja seuraten yhden harjoitteen päivässä, kului akkua vuorokaudessa noin 10 prosenttia. Tämä povaa monille erittäin pitkää käyttöikää siitäkin huolimatta, että kello hyödyntää upeaa AMOLED-näyttöä. Vertailun vuoksi pienemmällä näytöllä varustetun Fitbit Charge 5:n akku jaksaa enintään seitsemän päivää.

Lukema ei kuitenkaan yllä 46mm Huawei Watch GT 3 -älykellon tasolle, mutta Venu 2 Plus tekee joka tapauksessa akullaan vaikutuksen.

Älyominaisuudet

Puhelut ranteeseen

Hyödynnä älypuhelimen virtuaaliavustajaa

Etämaksaminen

Kuten jo aiemmin olemme maininneet, merkittävin ero Venu 2:n ja Venu 2 Plussan välillä on mikrofoni. Tämä mahdollistaa paitsi virtuaaliavustajan käytön mutta myös puhelujen tekemisen myös älykellon avulla. Jälkimmäisessä kohdassa ainoa vaatimus on puhelimen läsnäolo Bluetooth-kantaman päässä.

Mikrofonin äänenlaatu tekee vaikutuksen. Vastapuoli kuulee puheen selkeänä, minkä lisäksi Google Assistant tarttuu kysymyksiin vaivatta. Tämä teki virtuaaliavustajasta merkittävästi aiempaa hyödyllisemmän. Ainakin me huomasimme hyödyntävämme sitä useissa tilanteissa, joissa tavallisesti emme näin tekisi.

Mahdollisuus puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen on sekin hyödyllinen. Se mahdollistaa etenkin vastaamisen kiireessä, jolloin ei tarvitse kaivaa kännykkää korvalle. Hätätilanteita varten on mahdollista luoda pikakuvake valitun henkilön informoimiseksi. Lisäksi kello tunnistaa kaatumiset juoksun tai pyöräilyn aikana, jotka ovatkin vaaran paikkoja.

Jos et halua tulla häirityksi, voit lähettää kellosta automaattisen vastaustekstin puheluun tai viestiin. Tarjolla on runsaasti valmiita viestipohjia, minkä lisäksi omia kommentteja voi rustailla lisää Garmin Connect -tukisovelluksen avulla.

Osa käyttäjistä ei halua napata kännykkää lainkaan mukaan esimerkiksi juoksulenkille. Tätä varten Venu 2 Plus mahdollistaa jopa 350 biisin tallentamisen kellon sisäiseen tallennustilaan. Lisäksi musiikkitoistoa voi hallita ranteesta silloin, kun soittopeli on Bluetooth-yhteyden päässä.

Garminin älykello tukee etämaksamista. Vaikka tämä ei Suomessa ole järin yleisesti vielä käytössä, osa pankeista voi tarjota nyt tai tulevaisuudessa mahdollisuuden ominaisuuden hyödyntämiselle.

Treeniseuranta

Todella tarkka GPS

Nopea sykemittaus

Animoidut harjoitusohjeet

Kuten valmistajan kohdalla on totuttu näkemään, myös Garmin Venu 2 Plus on erinomainen urheilukello. Vaikka se ei tarjoa Fenix- tai Forerunner-mallien edistyneimpiä ominaisuuksia, tarjoaa kokonaisuus aloitteleville treenaajille sekä aktiiviurheilijoille riittävät työkalut treenaamisen seurantaan.

Garminin tuorein optinen sykemittari on erityisen vaikuttava. Se seuraa käyttäjän elimistöä läpi päivän ja tarjoaa ajantasaiset tiedot myös intervallitreenien ajalta. Kokeilimme sitä useamman spinning-session aikana, joiden tulokset olivat lähes täsmälleen samalla viivalla rinnan ympärille asetettavan sykemittarin kanssa. Venu 2 Plussan voi halutessaan myös yhdistää sykesensoriin halutessaan ANT+ -teknologian avulla. Niin ikään muut laitteet aina juoksun dynamiikka-antureista Garmin Edge -pyörätietokoneeseen ovat tuen piirissä.

GPS-paikannus on miellyttävän tarkka. 5 kilometrin juoksulenkin mitta osui 100 metrin säteellä oikeaan kaupunkimaastossa.

Malli ei tarjoa reaaliaikaista reittinavigointia, joka on tuttu Garminin huippumalleista. Sen sijaan Venu 2 Plus näyttää kuitenkin reitin takaisin lähtöpisteeseen. Tämä on etenkin tuntemattomissa maastoissa viihtyville arvokas ominaisuus suuntavaiston pettäessä. Tämä vaatii treenin aluksi GPS-sijainnin lukituksen lähtöpisteeseen, joten täysin itsestään se ei toimi.

Yksi Venu 2:n parhaista ominaisuuksista koski ruudulla näkyvää lihaskarttaa, joka esitteli viimeksi treenattuja lihasryhmiä. Lisäksi voit katsoa ranteestasi animoituja pilates- ja joogaharjoituksia. Nämä ottavat kaiken ilon irti isosta AMOLED-näytöstä. Ainoa moitteen sija koskee treenien rajallisuutta, sillä mukana on vain kolme treeniä sekä joogaan että pilatekseen. Toivottavasti tulevat päivitykset lisäävät valikoimaa.

Tukisovellus

Tiedot esitetään selkeässä muodossa

Yhteensopiva kolmannen osapuolten treenisovellusten kanssa

Garmin Connect IQ tarjoaa lisäsovelluksia

Garmin Connect on markkinoiden parhaiten suunniteltuja fitness-laitteille tarkoitettuja tukisovelluksia. Mikäli nappaat Venu 2 Plussan aiemman Garmin-älykellon seuraajaksi, synkronoituvat tiedot automaattisesti. Käyttöönotto osoittautui todella helpoksi: piti vain avata Garmin Connect -sovellus puhelimesta, valita asetuksista 'Garmin Devices' ja seurata tämän jälkeen ruudulla näkyviä ohjeita.

Kun sovelluksen avaa, aukeaa ruudulle dashboard-perusnäkymä tuoreimmista biometrisistä mittaustuloksista. Näet oletuksena kroppaasi energiatilanteen, sykkeen, unitiedot, stressitason, aktiivisuuslukemat, askeleet, kalorit, veren happisaturaatiomittauksen sekä hengitystiedot. Näkymä on täysin kustomoitavissa, joten voit valita ruudulle vain sinua kiinnostavat lukemat. Vastaavasti voit myös vaihtaa tilalle keskeisempää informaatiota, kuten painon, nesteytyksen tai kuukautiskierron tilanteen.

Garmin on parantanut viimeisten vuosien aikana erityisesti naisten terveysseurantaa. Voit seurata kuukautiskiertoa niin Garmin Connect -tukisovelluksesta kuin Venu 2 Plus -kellostakin. Sovellus muistuttaa kierron vaiheista, ja mittaukset ovat ainakin meidän testiemme perusteella tarkkoja. Lisäksi mukana on raskauden seuranta, mutta tätä emme saaneet kokeiltua.

Kun kosketat mitä tahansa päivittäistä mittauslukemaa, aukeaa näytille yksityiskohtaisempi analyysi. Tämän kautta voit tutkia esimerkiksi aiempia tietoja vertaillaksesi terveystilanteesi mahdollisia muutoksia.

Toisin kuin monet muut kilpakumppanit, Garmin ei ole sulkenut mitään tietoja maksumuurin taakse. Kaikki onkin nähtävissä selkeästi esiteltyinä kuvaajina kera tarkentavien lisätietojen.

Garmin Connect tarjoaa ilmaisia treeniohjelmia, jotka esimerkiksi juoksun ja pyöräilyn kohdalla soveltuvat tavoitteelliseen harjoitteluun. Voit esimerkiksi asettaa 10 kilometrin tavoitteen ja luoda sen ympärille viikoittaisen harjoitussuunnitelman. Tämä muovautuu omien treenisuoritusten ympärille. Voit halutessasi myös muokata kalenteria lisäämällä esimerkiksi ylimääräisen vapaapäivän, jolloin loppuohjelma muovautuu sopivaksi.

Tukisovellus on yhteensopiva tärkeimpien kolmannen osapuolten treenisovellusten kanssa. Tuen piirissä ovat muun muassa Training Peaks, Strava, MyFitnessPal sekä Zwift. Ohjelmien liittäminen ja tietojen synkronointi on erittäin vaivatonta, eikä se käytännössä vaadi alun linkityksen jälkeen minkäänlaisia lisätoimia.

Voit ladata älykelloon ylimääräisiä sovelluksia, kellotauluja ja tietokenttiä Garmin Connect IQ:n avulla. Kuten arvata saattaa, valtaosa applikaatioista keskittyy puhtaasti fitnessin ympärille. Kokonaisuus tuntuu kauttaaltaan laadukkaalta. Ylimääräisetkin ohjelmat ovat selvästi urheiluun intohimolla suhtautuvien luomia, joten ne tarjoavat crossfitin, juoksun tai muiden lajien harrastajille hyvin kohdennettuja työkaluja.

Voit lisäksi suunnitella oman kellotaulun haluamastasi kuvasta Garmin Connect IQ -mobiilisovelluksen avulla.

Tukisovellus on kokonaisuutena erittäin helppokäyttöinen ja nopeasti omaksuttava. Sen kanssa kannattaa viettää hetki aikaa, jotta saat Venu 2 Plus -kellostasi arkisissa olosuhteissa kaiken mahdollisen irti.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat kaikkiin tilanteisiin sopivan älykellon

Venu 2 Plus suoriutuu mainiosti niin arjessa kuin treenatessakin. Sen monipuoliset ominaisuudet sekä kattavat seurantatyökalut tekevät mallista todella monipuolisen vaihtoehdon.

Urheilet monipuolisesti

Garminin älykellot sopivat juoksijoille, pyöräilijöille sekä salitreenaajille, mutta Venu 2 Plussan jooga- ja pilatestreenit tarjoavat monille kiinnostavan lisän. Kokonaisuutena kello sopii hyvin useista eri lajeista kiinnostuneelle.

Älä osta, jos...

Et kanna puhelinta mukana

Toisin kuin Garminin LTE-kellot, Venu 2 Sim ei sisällä paikkaa SIM-kortille. Näinpä valtaosa ominaisuuksista vaatii puhelimen pitämistä Bluetooth-kantaman sisällä.