Samsung Galaxy Watch Ultra 2 saatetaan nähdä jo kesällä – hinnan osalta povataan hyviä uutisia

Tuore vuoto väittää Samsung Galaxy Watch Ultra 2 -älykellon näkevän päivänvalon heinäkuussa 2025 yhdessä taittuvien älypuhelimien Galaxy Z Fold 7 ja Galaxy Z Flip 7 kanssa. Samassa yhteydessä povataan muotoilun sekä hinnoittelun pysyvän ennallaan.

Toistaiseksi kellon mahdollinen julkaisuajankohta tuntuu yllättävältä, sillä aiemmin Samsung on keskittynyt heinäkuisessa tilaisuudessaan yksinomaan taittuviin älypuhelimiinsa.

Väittämän takana ovat Techmaniacs ja GSMArena, jotka kertovat puhelimien saapuvan "heinäkuun alussa".

