Galaxy Watch Ultra 2 kan lanseras samtidigt som Galaxy Z Fold 7 – utan någon prishöjning

En ny läcka hävdar att Samsung Galaxy Watch Ultra 2 kan presenteras i juli 2025 tillsammans med Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7, utan förändringar i design eller pris.

Vi förväntar oss att båda dessa flaggskepps-telefoner från Samsung lanseras i juli i år, ungefär samtidigt som deras presentation förra året.

Den senaste rapporten, som kommer från Techmaniacs (via GSMArena), hävdar att båda telefonerna kommer att debutera i "början av juli", tillsammans med Galaxy Watch Ultra. "Vi fick precis veta att en ny Galaxy Watch Ultra också kommer tillsammans med telefonerna," lyder en maskinöversatt version från den grekiska sajten.

You may like