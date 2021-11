Arvostelussa Fitbit Charge 5

Fitbit Charge 5 on erittäin vaikuttava aktiivisuusranneke, jossa on lähes kaikki valmistajan nykyiset kärkiominaisuudet. Sisäänrakennettu GPS-paikannus helpottaa juoksuharrastusta, EDA-sensori pitää silmällä stressitasoja, uniseuranta tuntuu tarkalta ja täsmällinen sykemittaus antaa arvokasta tietoa treenistä. Laite on runsaasta ominaisuuslistasta huolimatta helppokäyttöinen. Suurin miinusmerkki kohdistuu valmistasoa mittaavaan Readiness-ominaisuuteen, joka ei ole saatavissa laitteen julkaisuhetkellä. Niin ikään Spotifyn musiikkitoiston hallinta on harmillisesti poistunut valikoimasta. Tämä ei pilaa käyttökokemusta, mutta biisinvaihto ilman kännykän kaivamista on mukava lisä treenihetkeen.

Fitbit Charge 5 on mainio aktiivisuusranneke, joka yhdistää valmistajan tuotevalikoiman parhaita ominaisuuksia. Mukana on Fitbit Versa 3:n sisäänrakennettu GPS-paikannus, Fitbit Luxen tyylikäs muotoilu ja kirkas AMOLED-näyttö sekä Fitbit Sensen stressimittaus.

Kyseessä on merkittävä parannusaskel Charge 4 -edeltäjästä. Mikäli olet vasta aloittamassa urheiluharrastusta tai tähtäämässä terveellisempään arkeen, on Charge 5 kattava vaihtoehto. Sykemittauksen tarkkuus tekee vaikutuksen, joten erityisesti HIIT-harjoittelusta ja spinningistä pitävät saavat rahalleen oivallisen vastineen.

Kun et ole urheilemassa, saat älypuhelimen ilmoitukset näppärästi ranteeseen. Voit lukea viestit kokonaisuudessaan tai vaikkapa hylätä puhelun yhdellä painalluksella. Mikäli pankkisi tukee Fitbit Pay -etämaksua, voit hyödyntää sitä pieniin ostoksiin. Lisäksi laite muistuttaa tavoitteista ja kannustaa urheilemaan säännöllisesti.

(Image credit: Future)

Valitettavasti parannettavaakin jää. Fitbit Premium -jäsenille tarkoitettu Readiness-ominaisuus ei ehtinyt julkaisuun. Samat sävelet koskevat EKG-mittausta, joka sekin lisätään myöhemmin päivityksellä.

Suurin arkinen harmi koskee musiikkitoiston hallintaa. Pieneen laitteeseen ei ymmärrettävästi mahdu tallennustilaa biisikirjaston taltioimiseksi, mutta Charge 5 ei tarjoa minkäänlaista toimivuutta Spotifyn kanssa. Ratkaisu on omituinen, sillä Charge 4 toimi nimenomaan Spotifyn kanssa. Toivottavasti myöhemmät päivitykset tarttuvat tähänkin.

Hinta ja saatavuus

Julkaistu syyskuussa 2021

Kalliimpi kuin Fitbit Charge 4

Sisältää Fitbit Premium -testijakson

Fitbit Charge 5 paljastettiin syyskuussa 2021. Varsinainen julkaisu nähtiin pari viikkoa myöhemmin

Suomessa Fitbit Charge 5 on myynnissä useilla jälleenmyyjillä. Mallin suositushinta on 179,95 euroa, johon sisältää kuuden kuukauden Fitbit Premium -tilausjakso. Tämä on arvoltaan 9,99 euroa.

Muotoilu

Fitbit Charge 5 luottaa muotoilussaan samoihin suuntaviivoihin kuin valmistajan muut mallit Sense, Versa 3 ja Inspire 2. Linjakkuuden kerrotaan saaneen inspiraatiota ihmiskehosta, minkä lisäksi värimaailma on hillityn pehmeä. Muutos kulmikkaampaan Charge 4 -malliin on merkittävä.

Charge 5:n teräskehys saa laitteen näyttämään muovista Charge 4 -verrokkia laadukkaammalta. Tarjolla on kolme värivaihtoehtoa: mustana, beigenä kultaisella kehyksellä sekä sinisenä hopeisella rungolla. Vaihtoehtoisia rannekkeita kaupataan erikseen, joten esimerkiksi urheiluun paremmin sopivasta hihnasta joutuu pulittamaan lisähintaa.

Fitbit Charge 5 tarjoaa viimein värinäytön, jota odotettiin jo edelliseen Charge 4 -malliin. (Image credit: Future)

Viidennen Chargen merkittävin uudistus on kuitenkin sen näyttö. Siinä missä edeltäjä käytti vielä mustavalkoista ruutua, tällä kertaa mukana on värillinen AMOLED-näyttö. Sinänsä tekniikka ei ole Fitbitien saralla uutta, sillä syksyllä julkaistu Fitbit Luxe käyttää samaa teknologiaa. Ruutu on tässäkin tapauksessa kirkas ja liikkeissään sulava.

Näytön saa pidettyä halutessaan aina päällä. Tämä tekee tietojen tai kellonajan vilkaisemisesta helpompaa, mutta käytännössä emme nähneet tätä akkukeston kulutuksen arvoiseksi. Charge 5:n näyttö kun osoittautui testissämme erittäin luotettavaksi. Se aktivoitui täsmällisesti rannetta nostaessa.

Laitteessa ei ole fyysisiä painikkeita, mutta rungon molemmissa reunoissa on EKG- ja stressiseurannan lohkot. Kellon selustassa on tyypillinen sensori sykemittaukseen sekä paikka laturille. Lataukseen käytettävä piuha on identtinen Fitbit Luxen kanssa, ja tälläkin kertaa se yhdistyy laitteeseen magneettisesti. Piuha on USB-A-mallinen, mikä on harmi Macbookien käyttäjille.

Fitbit Charge 5 hyödyntää magneettista latausta. (Image credit: Future)

Suorituskyky

Aktiivisuusranneke on parhaimmillaan silloin, kun sitä pitää ranteessaan päivästä toiseen. Tämän avulla se saa seurattua elintapoja unesta urheiluun ja stressitasoista vuorokausirytmiin. Fitbit onkin erikoistunut juuri tähän elämän kokonaisvaltaisuuteen. Charge 5 osoittautuu nopeasti paitsi edeltäjäänsä mukavammaksi mutta myös tyylikkäämmäksi. Kerätyt tiedot ovat hyödyllisiä ja laitetta haluaa täten käyttää päivästä ja viikosta toiseen.

Tarkempi näyttö tekee puhelimeen kilahtavien ilmoitusten lukemisesta merkittävästi aiempaa helpompaa. Pienelle ruudulle ilmestyy lähtökohtaisesti vain lyhyt pätkä vastaanotetusta viestistä. Tekstin voi lukea kokonaisuudessaan yhdellä klikkauksella ranteesta, kurkata sen puhelimesta tai yksinkertaisesti ohittaa. Niin ikään näytöltä voi vastata puheluun. Käyttöliittymä on tehty taiten ja yksinkertaiseksi.

Tykästyimme myös käyttöliittymän hienovaraisiin mutta kokonaisuutta parantaviin muutoksiin. Esimerkiksi kuukautiskierron seuranta on saavutettavissa aiempaa näppärämmin. Vaikka ominaisuus on merkittävä vain osalle käyttäjistä, oli se aiemmin piilotettu turhan syvälle valikkoihin.

Kuten edeltävä Charge 4 -malli, myös Charge 5 tukee Fitbit Pay -ominaisuuden avulla etämaksamista. Suomessa tuen piirissä on kuitenkin toistaiseksi vain muutamia pankkeja.

Valitettavasti musiikkitoiston hallinta on pudonnut kyydistä. Vaikka näin pienen laitteen kohdalla ei voi olettaakaan saavansa sisäistä tallennustilaa musiikkikirjastolle, tarjosi Charge 4 mahdollisuuden hallita Spotifyn soittolistaa suoraa ranteesta. Tämä on etenkin treenatessa mukava lisä, sillä kännykän kaivaminen taskusta on aina turha vaiva.

Fitbit Charge 5 jaksoi testijakson aikana noin kuuden päivän ajan yhdellä latauksella vaikka käytimme sitä sekä aktiivisuuden että unen seurantaan. Tosin akkukesto heikkenee nopeasti GPS-paikannusta käyttäessä sekä pitäessä näyttöä jatkuvasti aktiivisena.

Aktiivisuuden seuranta

Monipuolisesti harjoitustiloja

Erinomainen sykemittaus

Luotettava GPS-paikannus

Fitbit Charge 5 tukee 20 urheiluharjoitetta, mikä on määränä vakuuttava. Monet kilpailijat voivat väittää pystyvänsä yli sataankin, mutta tässä on yleensä melkoisesti myyntimiehen lisää. Käytännössä seuranta on yleensä lajin nimeä lukuun ottamatta identtinen.

Charge 5:n valikko näyttää kerrallaan enintään viisi lajia. Näitä voi kuitenkin muokata näppärästi Fitbit-mobiilisovelluksen avulla, jossa olevista laiteasetuksista saa vaihdettua tilalle mieluisat urheilumuodot. Niin ikään listan järjestystä voi hallita. Tämä tekee käytöstä hiukan nopeampaa ja sulavampaa.

Charge 5 kannustaa harjoittelemaan viidesti viikossa (Image credit: Future)

Happihyppelyn tai treenihetken seuranta onnistuu pyyhkäisemällä ruutua vasemmalle kahdesti, pyyhkäisemällä ylös, valitsemalla harjoitustilan ja lopulta painamalla ruutua. Kun ruutua painaa harjoittelun aikana, saa näytölle näkymään poltettujen kalorien ja kuljetun matkan kaltaiset tiedot. Tuplapainallus pysäyttää seurannan, joten treenin katkaiseminen vahingossa on epätodennäköistä. Tämä uhkakuva nimittäin harmittaa monissa kilpailevissa malleissa.

Charge 5 seuraa oletuksena juoksua, kävelyä, pyöräilyä sekä joitakin salitreenejä. Testiemme perusteella tulokset ovat merkittävästi tarkempia kuin edeltäjän kanssa. Charge 4 kun tapaa tunnistaa ja tulkita harjoitteita toisinaan vähän sinne päin.

Erityisesti pidämme siitä, että Charge 5 ei ynnää polkupyöräilyä tai spinningiä päivän askelmäärään. Tämä virhetulkinta on monien aktiivisuusrannekkeiden murheenkryyninä.

Arvostamme Fitbit Charge 5:n sykemittauksen tarkkuutta. (Image credit: Future)

Charge 5 osoittaa käytännön tilanteessa olevansa samojen ylisanojen arvoinen kuin Fitbit Luxe. Myös tällä kertaa sykemittaus on erittäin tarkkaa. Kello ilmoittaa pienellä tärinällä syketason vaihtumisesta. Vaikka mittauksessa on luontaisesti enemmän viivettä kuin rintakehän ympärille kiedottavilla sykemittareilla, on ero hämmentävän pieni.

Valitettavasti GPS-paikannus ei yllä tarkkuudeltaan parhaiden urheilukellojen tasolle. Peruskäyttäjät tuskin harmistuvat pienestä liikamittauksesta, mutta treenaamisensa vakavammin ottavien on syytä kääntää katse varsinaisten juoksukellojen suuntaan.

Valitettavasti treenitietojen kattavampi tarkastelu ei onnistu kellosta itsestään. Ruudulta voi kurkata harjoituksen keston, poltetut kalorit sekä mahdolliset kierrosajat, mutta tarkempi syynäys vaatii mobiilisovelluksen käyttämistä.

Charge 5 antaa hyvin rajallisesti tietoa treenistä, mutta Fitbit-mobiilisovelluksen avulla tilanne kohentuu merkittävästi. (Image credit: Future)

Fitbit paljasti syyskuussa 2021 Charge 5:n ohella myös uuden ominaisuuden Fitbit Premium -tilaajille. Sen painopisteenä on auttaa käyttäjää hallitsemaan energiatasoja sekä helpottaa päivän suunnittelua. Valmiustaso (Readiness) pohjautuu aktiivisuuteen, sykevaihteluun sekä unirytmiin. Kokonaisuus ei tyydy pelkästään yksinkertaistettuun lukemaan elimistön levänneisyydestä.

Jos valmiustaso on korkea, Fitbit-mobiilisovellus ehdottaa sopivia harjoitteita päivän parantamiseksi. Mikäli puhti on puolestaan poissa myös laitteiston mielestä, tarjotaan tilalle joogan kaltaisia rauhoittavia ohjelmanumeroita. Ne eivät passivoi sohvan pohjalle, mutta samalla tarkoitus on painaa stressitasoa alaspäin.

Valitettavasti Readiness-toiminto ei ollut vielä käytössä arvostelujakson aikana, joten Fitbit-sovellus suositteli vain odottamaan tulevaa päivitystä. Päivitämme tiedon toimivuudesta kunhan lisäys ennemmin tai myöhemmin saadaan mukaan. Olisi joka tapauksessa toivottavaa, että tämä muutos nähtäisiin alkuvuodesta, jotta Charge 5:n mukana tulleen Fitbit Premium -koejakson lunastaneet pääsisivät sitä kokeilemaan.

Niin ikään EKG-ominaisuus ei ollut arvostelujakson aikana vielä käytössä. Tämä on onneksi ilmainen, joten Fitbit Premium -jäsenyyttä ei tarvita sen käyttämiseksi.

Sen sijaan pääsimme kokeilemaan Charge 5:n stressimittausta. Fitbit Sensen esittelemä EDA-sensori pitää ihon tapahtumia silmällä, sillä se vaikuttaa elimistön valppauteen. Mitä korkeamman lukeman EDA-sensori mittaa, sitä korkeammalla stressitaso on.

Kuten Fitbit Sense, myös Fitbit Charge 5 seuraa stressitasoja. (Image credit: Future)

Stressilukeman voi kurkata pyyhkäisemällä ruutua vasemmalle, klikkaamalla EDA-lukemaa ja sijoittamalla tämän jälkeen etusormen sekä peukalon kellon ympärillä oleville antureille. Mittaus vaatii kolmen minuutin paikallaan olemisen. Kunhan tulos on kerätty, Charge 5 tärähtää ilmoittaakseen asiasta. Lopuksi voi vielä valita sopivan hymiön kuvaamaan omaa olotilaa. Halutessaan Fitbit-mobiilisovelluksessa saa syötettyä tarkempia kuvauksia sen hetkisestä fiiliksestä.

Stressin takana voi olla sekä fyysisiä että tunnepuolen asioita. Jo pelkästään mittauksen vaatima rauhoittuminen kuitenkin helpottaa kaiken kiireen keskellä. Lisäksi mittaushetkien pohdinta ja analysointi helpottaa syy-seuraussuhteiden hahmottamista. Kenties jokin arkinen rutiini aiheuttaa pinnan kiristymistä?

Charge 5 ei yllättäen tarjoa ohjeistettuja hengitysharjoituksia. Tämä on vakiintunut viime vuosien aktiivisuusrannekkeissa, joten odotimme mahdollisuutta myös Fitbitiltä. Tosin mobiilisovellus tarjoaa useita meditointi- ja mindfulness-ohjelmia, jotka ajavat samaa asiaa.

Uniseurannan tulokset olivat testijakson aikana samansuuntaiset Oura-älysormuksen kanssa. Charge 5 tosin luuli erheellisesti muutamaan otteeseen, että pelkkä illanvietto sohvalla oli unta, vaikka niin pitkälle ei vielä päästykään. Tämä on kuitenkin ranteesta mittaavien laitteiden perisynti. Ouran tarkkuus juontaa juurensa nimenomaan sormeen, jossa verisuonet ovat paremmin esillä.

Yhteenveto

Osta, jos...

Pidät juoksemisesta

Fitbit Charge 5 erottuu valmistajan muista tuotteista nimenomaan korkeasykkeisissä harjoitteissa. Vaikka laite ei ole urheilukellon veroinen, tarjoaa se etenkin juoksusta innostuneille mainion työkalun lenkkien mittaamiseen.

Käyt spinningissä

Monet aktiivisuusrannekkeet tarjoavat vain yleispätevän "sisäpyöräilyn", mutta Charge 5 sisältää erityisen harjoitustilan spinningille. Se ilmoittaa sykealueiden vaihtumisesta ja pitää kauttaaltaan tarkkaa kirjanpitoa polkemisestasi.

Älä osta, jos...

Budjettisi on tiukalla

Fitbit Charge 5 tarjoaa rahalle erinomaisen vastineen, mutta se on aktiivisuusrannekkeeksi varsin kallis.