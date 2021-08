Arvostelussa Fitbit Luxe

Pieni ja tyylikäs Luxe on toistaiseksi paras Fitbit. Se ei valitettavasti sisällä sisäänrakennettua GPS-paikannusta, mutta muutoin laite tekee vaikutuksen jokaisella osa-alueella. Biometristen tietojen seuranta on mainiolla tasolla, mikä tekee Fitbit Luxesta erinomaisen työkalun erityisesti kuntosalille. Lisäksi se pitää kirjaa käyttäjän terveydestä sekä rutiineista. Mitä kauemmin aktiivisuusranneketta pitää ranteessa, sitä paremmin se osaa myös opastaa terveellisempään elämään. Ja näin tyylikästä laitetta ei malta pois ottaakaan.

Minuutin pika-arvio

Fitbit Luxe on käytännössä Fitbit Inspire 2:n ehostettu versio. Uutuusmalli tarjoaa hiotumman kokonaisuuden jokaisella osa-alueella, minkä lisäksi mukana on muutamia tervetulleita uudistuksia. Pieni näyttö tarkoittaa muutamia kompromisseja, mutta onneksi ruutu on kirkas ja laadukas.

Luxe on enemmän perinteinen aktiivisuusranneke kuin niinkään älykello. Mikäli kaipaat älykelloille tyypillisiä ominaisuuksia, kannattaa perehtyä tarkemmin Fitbit Versa 3:een ja Fitbit Senseen. Jos puhelut, Fitbit Pay -etämaksu ja muut edistyneemmät ominaisuudet eivät ole tarpeen, tarjoaa Luxe monipuoliset työkalut perinteiseen hyvinvoinnin seuraamiseen sekä elintapojen parantamiseen.

Lxe on toistaiseksi tyylikkäin Fitbit-aktiivisuusranneke (Image credit: Future)

Luxe hoitaa askelmittauksen ja sykeseurannan kaltaiset päivittäiset askareet erinomaisesti. Päiväkohtaiset tiedot ovat nähtävillä laitteesta yhdellä painalluksella, kun taas kattavammat tiedot avautuvat Fitbit-sovelluksesta. Erityisesti sykemittauksen tarkkuus tekee vaikutuksen, sillä lukemat täsmäävät kalliiden urheilukellojen kanssa jopa kovien treenien aikana.

Mukana ei ole sisäänrakennettua GPS-paikannusta, joten ulkojuoksijat joutuvat tyytymään kiihtyvyysanturin lukemiin tai puhelimen GPS:ään. Näistä kumpikaan ei ole paras mahdollinen vaihtoehto. On kuitenkin selvää, että Luxen pieni näyttö ei yksinkertaisesti voi sisällyttää tietopaljoutta. Tämän vuoksi ne onkin katsottava tukisovelluksen kautta.

Jos GPS-paikannuksen puuttuminen tuntuu kynnyskysymykseltä, suosittelemme harkitsemaan Huawei Watch Fit Elegantia. Kuten Luxe, myös se sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun rungon sekä tarkan AMOLED-näytön. Lisäksi hinta on Fitbit-mallia alhaisempi. Vastapainoksi Fitbit Luxe tarjoaa hiotumman käyttökokemuksen sekä paremman tukisovelluksen, jotka kallistavat vaa'an Fitbitin aktiivisuusrannekkeen puolelle.

Fitbit Luxe tarjoaa useita vaihtoehtoisia kellotauluja. Näitä voi hallita erillisen mobiilisovelluksen avulla. (Image credit: Future)

Hinta ja julkaisupäivä

Myyntiin heinäkuussa 2021

Hintansa puolesta Inspire 2:n ja Versa 3:n välimaastossa

Fitbit Luxe julkistettiin huhtikuussa 2021. Varsinainen julkaisu ajoittui kuitenkin vasta heinäkuun alussa, jolloin laite saapui myyntiin ympäri maailmaa.

Malli on saatavana kahtena eri versiona. Silikonirannekkeella varustettu perusmalli maksaa Suomessa noin 149 euroa, kun taas kultaiselta rannekorulta näyttävä erikoisversio on saatavana 199 eurolla. Näistä jälkimmäinen on luotu yhteistyössä Gorjana-korusuunnittelijan kanssa.

Hintansa puolesta laite on keskihintainen. Lähimmät verrokit ovat 79 euroa maksava Fitbit Inspire 2 sekä 179 euron Fitbit Versa 3 -älykello.

Fitbit Luxen ostajat saavat vuoden Fitbit Premium -jäsenyyden, jonka aktivointi onnistuu yhdistämällä laitteen puhelimeen.

Muotoilu

Pieni, kiiltävä runko

Kirkas AMOLED-näyttö

Silikonihihna tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu ranneke

Luxe on tämän hetken pienimpiä Fitbit-aktiivisuusrannekkeita. Sen kapealinjainen rakenne tuo mieleen jopa vuoden 2013 Fitbit Flex -mallin.

Muotoilu hyödyntää samaa linjaa kuin Fitbit Inspire 2, Versa 3 ja Sense. Laitteen ergonomisesti harkittu rakenne tuntuu ranteessa mukavalle, sillä rannekkeen muodot on luotu ihmiskehon rakenteen huomioiden. Kenties kaikista eniten mieleen nousee juuri Inspire 2, vaikkakin mukana on muutamia merkittäviä eroavaisuuksia.

Ensinnäkin Luxen runko on valmistettu muovin sijaan ruostumattomasta teräksestä. Laite on saatavana mustana, kultaisena ja hopeisena. Niin ikään ruostumattomat kiinnikkeet tukevat ulkomuotoa. Kokonaisuus tuntuu tyylikkäältä ja harkitulta.

Luxen magneettinen laturi kiinnittyy tukevasti, mutta valitettavasti se ei ole yhteensopiva muiden Fitbit-laitteiden kanssa. (Image credit: Future)

Luxe mahdollistaa erilaisten rannekkeiden käytön. Tarjolla on kaksi hyvin erilaista vaihtoehtoa: silikoninen rannehihna sekä kullanvärinen ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rannekoru. Näistä jälkimmäinen on luotu Gorjana-korusuunnittelijan kanssa. Siinä on tiettyä naisellisuutta, mutta toisin kuin vaikkapa kilpaileva Garmin Lily, ei Luxen kultaranneke ole pelkästään naisille.

Silikoninen ranneke on saatavana valkoisena (Lunar White), orkideana (Orchid) ja mustana (Black). Vaihtoehtoiset rannekkeet myydään erikseen.

Saimme testikäyttöön valkoisen silikonihihnan, joka osoittautui testijakson aikana todella mukavaksi. Laite ei häirinnyt edes nukkuessa. Luxen pientä metallista kiinnikettä ei käytännössä edes havaitse. Lisäksi aktiivisuusrannekkeen pieni koko tekee siitä erittäin huomaamattoman treenityökalun. Tämä on miellyttävää, sillä monet urheilukellot tuntuvat olevan kookkaan rakenteen vuoksi tämän tästä tiellä.

Luxe kiinnittyy ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kiinnikkeellä, joka on samanvärinen kuin varsinainen laite. (Image credit: Future)

Kaikista hämmästyttävintä on kuitenkin laitteen näyttö. Siinä missä monet Fitbit-mallit hyödyntävät yksiväristä OLED-ruutua, Luxe sisältää värillisen AMOLED-näytön 206 x 124 -resoluutiolla. Näkymä on upea. Ruutu reagoi nopeasti, mikä onkin erittäin tärkeää laitteessa, jossa ei ole erillisiä painikkeita.

Kellotauluja voi muokata tukisovelluksen avulla. Tarjolla on monia erilaisia vaihtoehtoja niin analogisten kuin digitaalistenkin näkymien suosijoille. Kellotaulut hyödyntävät komeaa näyttöä mainiosti.

Kaikki taustat näyttävät kellonajan, mutta osa sisältää myös muita tietoja. Ruudulle saa halutessaan vaikkapa sykkeen, askelmittarin tai vaikkapa poltettujen kaloreiden määrän. Valikoima on kattava, minkä lisäksi Fitbit saattaa hyvinkin tuoda lisää vaihtoehtoja tarjolle ajan saatossa.

Luxe sisältää SpO2-anturin, mutta se ei ole vielä käytössä. Tuki on määrä lisätä myöhemmässä päivityksessä. (Image credit: Future)

Ainoa moite koskee näytön pienuutta, joka aiheuttaa omat rajoitteensa. Näytölle nimittäin mahtuu kerrallaan varsin rajallisesti tietoa, eikä erilaisia kuvaajia ole saatavilla ollenkaan. Muilta osin näyttö on onneksi sulava ja kirkas.

Suorituskyky

Mainio sykemittaus

Veren happisaturaation mittaus lisätään myöhemmin

Ulkojuoksun seurannassa puutteita

Jos olet käyttänyt Fitbitiä aiemmin, käyttökokemus tuntuu perin tutulta. Fitbit Luxe on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi laitteeksi aktiivisuuden ja terveyden seuraamista varten. Ennen kuin laittaa treenikamat päälle, kannattaa kuitenkin pysähtyä hetkeksi näpräämään asetuksia.

Luxe sisältää kerrallaan vain kuusi treenimuotoa, jotka ovat esiasetettuna kävely, juoksu, uinti, pyöräily, yleiskuntoilu sekä juoksumatto. Näitä ei voi säätää sen enempää laitteesta itsestään, mutta onneksi Fitbit-tukisovellus tarjoaa työkalut valikoiman hallintaan. Mikäli lajia haluaa vaihtaa, pyyhkäise urheilumuotoa sovelluksessa vasemmalle. Tämän jälkeen oikeassa yläkulmassa olevalla plussapainikkeella saa lisättyä sopivamman lajin tilalle.

Luxe sisältää hengitysharjoituksia, joiden suorituksia voi tarkastella mobiilisovelluksesta. (Image credit: Future)

Kuten mainittua, Luxen pieni koko osoittautui todella miellyttäväksi. Aktiivisuusranneke ei tuntunut olevan missään välissä tiellä. Lisäksi laite ei tulkinnut virheellisesti kuntopyöräilyn poljentaa askeliksi, kuten monet kilpailevat mallit ovat tavanneet tehdä.

Luxe seuraa käyttöä aktiivisesti, minkä ansiosta se aloittaa treeniseurannan automaattisesti SmartTrack-ominaisuuden avulla. Tämä saattaa monesti yllättää silloin, kun puuhaa ei itse pidä varsinaisena urheiluna.

Ranteesta seurattava sykemittaus ei monestikaan ole aivan niin tarkka kuin toivoisi. Teknologia saattaa nimittäin ottaa virheellisiä tulkintoja erilaisista liikkeistä, kuten vaikkapa puristusotteesta. Tämän vuoksi tulos on aina summittaisempi kuin rintakehän ympärille kiinnitettävällä mittarilla.

Luxen sykemittaus on tästä huolimatta yllättävän tarkka. Otimme käyttöön samalla kertaa myös Garmin Vivoactive 4S -kellon, ja laitteet antoivat sykemittauksesta lähes identtiset lukemat. Tuloksien keskisyke ja maksimiarvot osuivat kahden yksikön päähän toisistaan, eikä lukemissa ollut nähtävissä minkäänlaisia yllättäviä heittoja tai piikkejä.

Fitbit-sovellus esittelee terveys- ja treenitietoja aina harjoitustuloksista unenlaatuun. (Image credit: Future)

Ulkojuoksua harrastavat eivät valitettavasti saa Luxesta täydellistä työkalua. Laitteen kiihtyvyysanturi mittaa lenkin perustiedot, mikä riittänee peruskäyttäjille. Tarkempia tietoja kaipaavien kannattaa kuitenkin liittää aktiivisuusranneke puhelimen GPS-paikannukseen. Tämän avulla happihyppelystä saa tarkemmat tiedot ylös. Lukemissa on tästä huolimatta lievää heittoa, ja Fitbit tuntuu pyöristävän tietoja alaspäin tämän tästä. Mittauksen antama matka vaikuttaa testijakson perusteella olevan aina hitusen vähemmän kuin matkan todellinen pituus.

Kuten Fitbitien tapauksessa aina, erilaisista saavutuksista palkitaan animaatiolla. Vastaavanlaisia huomioita saa myös laiskottelusta, jolloin aktiivisuusranneke suosittelee käyttäjää hellästi liikkeelle.

Tarjolla on mahdollisuus yhteisölliseen liikkumiseen, jolloin kavereita voi haastaa vaikkapa päiväkohtaiseen askelmääräkilpailuun. Monet kilpailevat sovellukset ja laitteet tarjoavat saman mahdollisuuden, mutta Fitbit-laitteiden yleisyys tekee tästä tavallista hyödyllisemmän. Jos kaveripiirissäsi on Fitbit-omistajia, saa tästä hyvän verukkeen aktiivisemman arjen elämiseen.

Olimme erityisen tyytyväisiä Luxen sykemittarin tarkkuuteen. (Image credit: Future)

Valitettavasti aktiivisuusranneke esittelee aiempia treenitietoja turhan vähäkkäästi. Et esimerkiksi näe monenako päivänä olet kuluvan viikon aikana saavuttanut askeltavoitteen. Sama koskee myös päiväkohtausta sykekäyrää. Nämä ovat pienen näytön aiheuttamia kompromisseja.

Ruudun pienuuden vuoksi monet kustomointiin liittyvät ominaisuudet on tehtävä tukisovelluksen kautta. Tämä sisältää esimerkiksi jo mainitut kellotaulujen vaihtamiset sekä treenityökalujen hallinnoinnin. Myös erilaisia ilmoituksia voi säätää applikaation avulla. Valikoimassa on muun muassa muistutukset liikkumisessa, nesteytyksestä ja käsienpesusta. Mainitut ilmoitukset ovat oletuksena pois päältä, jotta ensikosketustaan tekevä käyttäjä ei huku ponnahdusten keskelle.

Luxen kustomointi onnistuu Fitbit-mobiilisovelluksella, jossa on tarjolla erilaisia kellotauluja ja asetuksia. (Image credit: Future)

Värinäyttö aiheuttaa pieniä kompromisseja akkukeston suhteen. Fitbit kertoo Luxen jaksavan yhdellä latauksella noin viisi päivää, mikä osoittautui testijakson perusteella varsin tarkaksi arvioksi. Ja kun lataushetki viimein koittaa, on tämä onneksi tehty todella helpoksi. Mukana tuleva laturi kiinnittyy laitteen selustaan magneetilla varsin tukevasti.

Kun Luxe on ollut ranteessa kolmen yön ajan, saa se kalibroitua itsensä käyttäjän unitietojen seuraamiseksi. Tämän jälkeen laite kertoo aamuisin pisteytyksen levon onnistumisesta. Tulokset pohjautuvat nukkumisaikaan sekä unenlaatuun.

Akkukesto ottanee tulevaisuudessa pientä takapakkia, sillä Fitbit Luxe saa ensimmäisessä isossa päivityksessään veren happisaturaatiomittauksen (SpO2). Kyseessä on merkittävä ominaisuuslisäys, sillä selkeä verrokkimalli Inspire 2 ei sitä sisällä. Tosin pelkäämme pahoin, että sen käyttö kuluttaa akkua merkittävissä määrin.

SpO2-lisäys ei välttämättä jää Luxen ainoaksi ominaisuuslisäykseksi. Fitbit on tavannut julkaista laitteilleen ajan saatossa uusia kellotauluja sekä työkaluja. Lisäksi mobiilisovellus kehittyy säännöllisesti.

Tukisovellus

Selkeä ja helppokäyttöinen

Yhdistelee eri Fitbit-laitteiden tietoja

Monet ominaisuudet vaativat Premium-tilauksen

Markkinoilla riittää aktivisuusrannekkeita ruuhkaksi asti, joten erottuminen on aina vain hankalampaa. Fitbit kuitenkin onnistuu tässä erinomaisen mobiilisovelluksen avulla.

Tukisovellus keskittää kaikkien Fitbit-laitteiden tiedot yhteen paikkaan. Mikäli siis omistat esimerkiksi Fitbit Aria Air -älyvaa'an, saat aktiivisuusrannekkeen keräämien tietojen rinnalle paino- ja kehonkoostumustiedot. Tämä helpottaa oman terveyden seurantaa merkittävästi.

Jotta tukisovelluksesta saa kaiken irti, vaatii se Fitbit Premium -tilauksen. Monet ovat lähtökohtaisesti kuukausimaksuja vastaan, joten Fitbit on kehittänyt tähän houkuttelevan esittelytavan. Luxen mukana tulee nimittäin vuoden tilausjakso kaupan päälle. Sen aktivointi vaatii vain laitteen yhdistämisen puhelimeen sekä Fitbit-tunnuksen.

Fitbit Premium -tilaajat saavat käyttöönsä monia harjoituksia, mindfulness-tuokioita ja jopa ruokareseptejä. (Image credit: Future)

Jäsenyys avaa portit moniin edistyneempiin ominaisuuksiin. Maksumuurin takana ovat muun muassa katsaus vanhoihin tuloksiin, kuten sykevaihteluihin, ihon lämpötilan muutoksiin sekä veren happisaturaatioarvojen vaihteluun. Lisäksi 30 päivän käytön jälkeen aukeaa mahdollisuus luoda raportti omasta terveydentilasta. Sen voi ladata PDF-tiedostona esimerkiksi lääkärikäynnille, perheenjäsenille tai ihan vain omaan seurantaan.

Aivan kuten Fiit, Apple Fitness Plus sekä muut treenisovellukset, Fitbitin tukisovellus tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia ohjattuja harjoituksia ja mindfulness-tuokioita. Nämä ovat nauhoitettuja, joten suoria lähetyksiä tai varsinaista interaktiivisuutta ei valitettavasti ole mukana. Fitbitin kehitystahdin huomioiden emme kuitenkaan pitäisi yllätyksenä, jos tällaisiakin olisi pian luvassa.

Osa harjoituksista ja opastuksista on tarjolla ilmaiseksi kaikille Fitbit-käyttäjille. Sen sijaan esimerkiksi Deepak Chopran vetämät meditoinnit vaativat aktiivisen tilauksen. Kuukausimaksullisuus kannattaakin siis ottaa huomioon Fitbit Luxea hankkiessa, sillä se lisää laitteen kustannuksia pitkässä juoksussa.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat tyylikkään aktiivisuusrannekkeen

Luxe on yksi upeimmista aktiivisuusrannekkeista. Se on kaunis mutta silti hillitty. Aktiivisuusrannekkeet ovat parhaimmillaan säännöllisesti käytettynä, ja Luxea ei malta ranteesta irrottaa laisinkaan.

Nautit kardiotreenistä kuntosalilla

Luxen GPS-seuranta ei ole laitteen vahvuuksia, mutta sen sijaan sykemittauksen tarkkuus tekee vaikutuksen. Sisäulkoilua harrastavat saavat laitteesta erinomaisen työkalun.

Haluat parantaa terveystapojasi

Fitbitit kannustaa käyttäjiä pieniin parannuksiin ja askeleisiin matkalla terveellisempään arkeen. Laite tsemppaa, kehuu ja kannustaa.

Älä osta, jos...

Harrastat juoksua aktiivisesti

Sisäänrakennetun GPS-paikannuksen puuttuminen tekee Luxesta huonon valinnan aktiivisesti juokseville ja pyöräileville. Jos mielessä on esimerkiksi triathlon, kannattaa siirtyä suosiolla kunnon urheilukellojen pariin.

Haluat pikemminkin älykellon

Fitbit Luxe ei haasta Apple Watchia. Jos kaipaat laitetta musiikkitoistoon, etämaksuun, puheluihin ja muihin edistyneempiin ominaisuuksiin, Fitbit Versa 3 tai Fitbit Sense vastaavat tarpeisiisi paremmin.

Arvosteltu kesäkuussa 2021.