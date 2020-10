Arvostelussa Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 näyttää kenties samanlaiselta kuin edeltäjänsä, mutta siinä on kaksi tärkeää lisäominaisuutta, jotka kurovat umpeen älykellojen ja aktiivisuusrannekkeiden välistä kuilua sekä eivät vaadi älypuhelinta mukaan lenkille: sisäänrakennettu GPS, Spotify-tuki ja Fitbit Pay.

Fitbit Charge 4 julkaistiin 15. huhtikuuta 2020, ja Suomessa sitä myydään 129 € alkaen, mikä on sama hinta kuin Fitbit Charge 3:lla oli laitteen julkaisussa. Tämä on itse asiassa vakuuttava asia, sillä olisimme odottaneet uusien ominaisuuksien nostavan myös hintaa. Siten se on merkittävästi edullisempi kuin Fitbit Versa 2, jossa on lisäksi Alexa-tuki mutta ei GPS:ää tai musiikkisovellusta.

Nämä ominaisuudet sekä jo entuudestaan erinomainen aktiviteettiseuranta, kevyt rakenne sekä ympärivuorokautinen syke- ja unenseuranta tekevät tästä erinomaisen uuden lisän parhaiden Fitbitien joukkoon.

Entä Amazon Prime Day 2020 ja Black Friday?

Fitbit Charge 4 julkaistiin tänä vuonna, mutta se saattaa siitä huolimatta ennättää jo alennukseen Amazon Prime Dayna tai viimeistään Black Fridayna. Ensiksi mainittu ei ole Suomessa toistaiseksi suuri alennusjuhla, mutta marraskuussa järjestettävän Black Fridayna kannattaa silmäillä mahdollisia tarjouksia aktiivisuusrannekkeista ja urheilukelloista.

Tekniset tiedot

Fitbit Charge 4 on ohut, mitoiltaan 35,8 mm x 22,7 mm x 12,5 mm, ja niin kevyt, ettei sitä välttämättä edes tunne ranteessa. Nämä ovat hyviä ominaisuuksia laitteelle, jota käytetään pääsääntöisesti ympäri vuorokauden.

Aktiivisuusranneke tallentaa yksityiskohtaista dataa viikon ajan tehdyistä aktiviteeteista, joihin kuuluu muun muassa askelmäärä, etäisyys, askeleet ja poltetut kalorit viimeiset 30 päivän ajalta. Tätä vanhemmat tiedot eivät kuitenkaan katoa, vaan niitä pystyy tarkastelemaan Fitbit-sovelluksen kautta.

Rannekkeen sisäsyrjällä oleva optinen sensori mittaa puolestaan sykkeen jokainen sekunti kuntoillessa ja viiden sekunnin välin muulloin.

(Image credit: Future)

Sisäänrakennettu GPS on tosin Fitbit Charge 4:n isoin uudistus, sillä se tekee laitteesta varteenotettavan vaihtoehdon kaikille, jotka nauttivat juoksemisesta, pyöräilystä, uimisesta ja muusta kuntoilusta. Se ei tosin pysty aivan yhtä yksityiskohtaiseen seurantaan kuin jotkin Garminin ja Polarin mallit. Siinä on lisäksi korkeusmittari rappusia varten.

NFC:n myötä se tukee lisäksi lähimaksamista Fitbit Payn kautta, sekä puhelimessa olevaa Spotify-sovellusta Bluetoothin kautta.

Laite on vesikestävä 50 m asti, jolloin sitä voi käyttää huoletta uidessa, suihkussa tai hikoillessa. Fitbit tosin suosittelee kuivattelemaan ranneketta hetken aikaa tällaisten tilanteiden jälkeen.

Muotoilu

Fitbit Charge 4 on muotoilultaan hyvin samanlainen kuin edeltäjänsä. Se on muodoltaan ja kooltaan sama, minkä lisäksy myös ohut suorakaiteinen näyttö on niin ikään identtinen. Sitä on saatavilla lisäksi kahtena eri versiona. Fitbit Charge 4:ssä on paksu musta silikoninen ranneke, ja se tulee joko ruusunpunaisena tai tummansinisenä.

Arvostelussamme on testattu puolestaan Fitbit Charge 4 Special Editionia, joka tulee kahden rannekkeen kera: musta silikoni ja punotusta nylonista valmistettu, joka muistuttaa hieman tweedkangasta. Se soveltuu eritoten vähän virallisempiin tilaisuuksiin, ja ranneke on helppo postaa sekä vaihtaa. Lisäksi paketissa on kaksi eri kokoa oman ranteen paksuudesta riippuen.

(Image credit: Future)

Valitettavasti tässäkään päivityksessä ei ole toivomaamme värinäyttöä, vaan nykyinen on edelleen mustavalkoinen. Parin viikon käytön jälkeen voimme tosin todeta, ettei tästä ole liiaksi haittaa. Taustavalaistu OLED-näyttö on silti kirkas ja selkeä jopa suorassa auringonvalossa. Ja jos yksivärinen näyttö tarkoittaa myös pidempää akkukestoa, voimme elää sen kanssa.

Osa vaihtoehtoisista kellotauluista olisi tosin käytöltään kätevämpiä värien kanssa, ja eritoten informaatiorikkaat näytöt ovat vaikealukuisia ilman selkeitä värierotteluja. Yksinkertaisemmissa vaihtoehdoissa ei ole kuitenkaan ongelmaa.

Toivoisimme myös näytön pysyvän kirkkaana aavistuksen kauemmin herättyään, sillä nykyisellään se pimenee vähän liian nopeasti. Tämä johtuu tosin todennäköisemmin virransäästön maksimoimisesta.

Fitbit Charge 4 ladataan mukana tulevan USB-kaapelin välityksellä. Se on helppo liitettävä ja pysyy tukevasti kiinni laitteessa. Täyteen lataaminen kestää hieman alle tunnin.

Yhtiön mukaan Charge 4 kestää noin viikon ajan yhdellä latauskerralla, ja voimme allekirjoittaa väitteen testiemme perusteella. Tosin monien muiden aktiivisuusrannekkeiden lailla käyttöaika pienenee merkittävästi, jos GPS on päällä.

Käyttöliittymä

Fitbit Charge 4:n käyttöliittymä on intuitiivinen ja siinä on ainoastaan kosketusnäyttö sekä lähes huomaamaton painike vasemmalla. Painiketta napauttamalla tai rannetta nostamalla näyttö herää henkiin, ja pyyhkimällä oikealle pääsee laitteen asetuksiin.

Näyttö on responsiivinen ja kirkkaampi kuin kuvista voisi päätellä. Siirtymät valikosta toiseen ovat sulavat, eikä näytöllä ole koskaan enempää kuin kaksi asetusta näkyvillä samanaikaisesti, mikä pienentää vahinkopainallusten määrää. Ylöspäin pyyhkäistäessä näkee puolestaan päivittäiset tulokset, kuten askelmäärät, etäisyyden ja poltetut kalorit.

Yksinäinen painike menee asetuksissa taaksepäin yhden pykälän aina kellotauluun asti. Painalluksia seuraa lempeä tärinä palautetta varten. Osa aktiivisuusrannekkeista tuntuu tärisevän ylenpalttisen paljon, joten tämän mallin lempeys on enemmän mieleemme. Alaspäin pyyhkäistäessä näkee puolestaan viimeisimmät saadut viestit ja puhelut. Näyttöä pohjaan painamalla aktivoidaan puolestaan kokoustila.

Käyttöliittymää voi myös muokata mieleisekseen valitsemalla näkyvissä olevat sovellukset. Omassa käytössämme varsinkin säätutki osoittautui hyödylliseksi, sillä meidän ei tarvinnut katsoa säätä aina puhelimesta. Tämä kaikki tukee ylipäätään Charge 4:n kokemusta: kaikki tarvittava info on näkyvillä selkeästi. Ei ylimääräistä, mutta ei myöskään mitään turhaa.

Aktiivisuusseuranta

Fitbit Charge 4 muistuttaa lempeällä tärinällä, milloin olisi suotavaa nousta tuolilta ja venytellä jalkoja. Tätä muistutusväliä voi tosin säätää valikoista tai poistaa jopa kokonaan. Patistelua tuetaan näyttämällä sen hetkinen askelmäärä, mikä on Garminin "LIIKU!"-ilmoitusta ystävällisempi tapa ilmoittaa liikkumisen tarpeesta.

Yhteensä seurattavia aktiviteetteja voi olla kuusi kappaletta, mutta pikatoiminnot tukevat ainoastaan neljää vaihtoehtoa. Tämä voi olla turhauttava rajoite heille, jotka ovat tottuneet tekemään tätä monipuolisempaa ja säännöllisempää harjoitteita viikon aikana.

(Image credit: Future)

Kannattaa myös huomioida, että vaikka tämä malli tunnistaa, milloin harjoite on aloitettu, siitä ei jää GPS-dataa katsottavaksi, jos aktiviteettia ei käynnistänyt itse. Tällöin laite näyttää kuitenkin nopeuden, matkan ja sykkeen lenkin aikana. Siitä puuttuu monia tietoja, joita varsinaiset urheilukellot tarjoavat, mutta saatavat riittävät varmasti monille satunnaislenkkeilijöille.

Suorituksen jälkeiseen dataan on piilotettu myös Active Zone -minuutit, poltetut kalorit ja askelmäärä, joita kaikkea voi jakaa, editoida tai poistaa. Valitettavasti tällä ruudulla ei kerrota sen tarkemmin Active Zone -minuuteista, vaan ne vaativat erillisen linkin avaamista verkko-osoitteeseen. Syvennymme tähän hieman alempana.

Sovellus

Kaikki aktiivisuusrannekkeet ovat tasan niin hyviä kuin näiden mukana tulevat sovellukset, joten on mukava huomata, että Fitbitin oma sovellus on saanut ison päivityksen Charge 4:n julkaisun kunniaksi.

Käyttöönotto on nopeaa. Kirjaudu Fitbit-tilillesi puhelimellasi ja valitse Charge 4 valikosta. Sovellus etsii sen jälkeen oikean laitteen Bluetoothin välityksellä ja kysyy nelinumeroista PIN-koodia. Sen jälkeen laite kysyy, haluaako käyttäjä päivittää firmwaren uusimpaan. Koko prosessissa kestää muutama minuutti ja vaatii puhelimen lähettyville.

Yllä olevan jälkeen sovellus on käytettävissä, ja kaikki sen tarkkailemat tiedot ovat valittavissa isoista ruudukoista. Ehkä suurin muutos sovellukseen on Active Zone -minuuttien lisäys, joka mittaa käyttäjän leposykkeen sekä määritellyn iän ja valvoo, jos jotkin harjoitteet nostavat sykettä.

(Image credit: Fitbit)

Tavoitteena on käyttää 150 minuuttia jokaisella sykealueella (rasvan poltto, kardio ja molemmat yhdistettynä) viikon ajanjaksoissa. Konsepti on vastaava kuin Intensity Minutes Garmin Connectissa, ja se perustuu World Health Organizationin ja NHS:n suosituksiin.

Monet sovellukset antavat arvion liikkumiselle, mutta nämä mittaukset perustuvat usein askelmäärään, eikä sykkeeseen. Siten ne ovat usein myös epätarkemmat kaikkiin sisätiloissa tehtävien aktiviteettien kohdalla.

Fitbit Premium

Fitbit Charge 4:stä saa vielä enemmän irti, jos tilaa Fitbit Premium -palvelun. Tätä voi onneksi kokeilla myös ilmaiseksi 90 päivän ajan. Tilaus otetaan joko kuukausittaisena tai vuosittain, ja se vaatii maksutiedot ennen palveluun pääsyä. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan veloiteta vasta kuin ilmaisjakson päätyttyä. Jos tilauksen peruu tätä ennen, käyttäjältä ei veloiteta mitään.

Palvelun käytännöllisimmät sovellukset löytyvät Discover-osiosta, jossa on muun muassa opastettuja ohjeita terveellisempiin elämäntapoihin, kuten unirytmeihin tai sokerihimosta eroon pääsemiseen. Lisäksi siellä on haasteita, harjoitteita ja mindfulness-harjoituksia.

Nämä kaikki toimivat Charge 4:stä saatavaan dataan pohjautuen ja käyttävät tarjolla olevaa aktiivisuustietoa pohjana. Ne antavat pieniä vihjeitä päivän mittaan, joiden avulla voit parantaa tapoja parempaan.

Palvelusta voi pyytää myös hyvinvointiraportin, joka visualisoi käyttäjän terveystrendit viime kuulta. Harmi, ettei tätä tietoa saa välittömästi, vaan sovellus joutuu tekemään PDF:n, missä kertaa muutama minuutti.

Yhteenveto

Fitbit Charge 4 on muuttunut kunnolla edeltäjään verrattuna, ja sisäänrakennettu GPS on erinomainen tapa kuroa kiinni aktiivisuusrannekkeiden ja ominaisuuksiltaan tuhdimpien urheilukellojen välistä kuilua.

Yksivärinen näyttö ei ole niin suuri miinus normaalissa käytössä, mutta se ei sovellu hyvin kaikkiin tarjolla oleviin kellotauluihin. Varsinkin ne, joissa dataa on enemmän näkyvillä, ovat vaikeaselkoisia ilman värejä.

Käyttöliittymä on muuten kuitenkin erinomainen. Se tarjoaa riittävästi tarvittavaa tietoa tuntumatta liian ähkyltä. Se on vaativa tasapaino saavutettavaksi, ja Fitbitin kohdalla siinä on onnistuttu upeasti.

Laitteen mukana tuleva sovellus on niin ikään mahtava, joskin siitä kaiken saadakseen täytyy tilata maksullinen Fitbit Premium -palvelu. Käyttäjän dataan pohjautuvat suunnitelmat ja oppaat tuovat aktiivisuusrannekkeen käyttöön kokonaan uudenlaisen käytettävyyden tason ja auttaa Fitbit Charge 4:ää opastamaan askel askeleelta kohti parempaa ja aktiivisempaa elämää.