Applen lippulaiva-iPhonen suosio on rajussa laskussa

iPhone 16 on tämän hetken parhaita iPhone-puhelimia, eivätkä kuluttajat näytä nukkuvan onnensa ohitse. CIRP:n ja 9to5Macin julkaiseman tiedon mukaan Applen tämän hetken perusmalli on kasvattanut suosiotaan ennen kaikkea iPhone 16 Pron kustannuksella.

iPhone 16:n kerrotaan haalineen Applen puhelinmyynneistä jopa 20 % osuuden. Ero edeltäneen iPhone 15:n saamaan vastaavan ajan 14 % osuuteen on radikaali.

CIRP kertoo iPhone 16 Pron ja iPhone 16 Pro Maxin yhteenlasketun myyntiosuuden olleen alkuvuoden kvartaalin aikana 38 %. Lukema oli vuotta aikaisemmin myynnissä olleiden iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin kohdalla 45 %. Suurin syy pudotukselle on Pro-mallin kontolla, sillä sen osuus on pudonnut vuoden takaisesta avauskvartaalista viiden prosenttiyksikön verran aina 17 prosenttiin.

You may like