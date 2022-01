Arvostelussa Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 on erinomainen kuntoilijoille suunnattu älykello, joka takaa loistavan suorituskyvyn ja vakuuttavan akkukeston kohtuulliseen hintaan. Ominaisuuksien osalta se onkin yksi vakuuttavimpia älykelloja.

Pika-arvio

Huawei Watch GT 3 on kuntoilukäyttöön suunniteltu älykello, joka näyttää upealta ja tuntuu nopealta uuden suorittimensa ansiosta. Se on pakattu täyteen vakuuttavilla hyvinvoinnin seurantatyökaluilla ja tarjoaa hämmästyttävän upean akkukeston, etenkin isomman 46 mm version ostajille.

Pitkäikäisyys ei näy kuitenkaan kaventuneissa ominaisuuksissa, vaan tässä mallissa on runsas kattaus biometrisiä kennoja aina sykkeen, happisaturaation, ihon lämpötilan, stressin ja unen seurantaa varten. Tänä vuonna yhtiö on päivittänyt optisen sykemittarin entistä paremmaksi, ja tulokset vakuuttavat. Muutokset kovatehoisessa intervallitreenissä havaitaan nopeasti, ja tarkkuudeltaan mittaustulokset vastaavat parhaita urheilukelloja.

Huawei Watch GT 3 tarjoaa laajan valikoiman eri seurantatiloja urheilulajeille, mutta on parhaimmillaan juoksun seurannassa. (Image credit: Future)

Lisäksi malli tukee viittä eri satelliittijärjestelmää, joiden ansiosta paikannuksen pitäisi olla tarkkaa alueesta riippumatta. Omissa testeissämme se ei yltänyt kuitenkaan Garminin GPS-seurannan tasolle, kun vertailimme tulosta mitatulla matkalla. Silti tarkkuus on riittävä viihdekäyttöä varten.

Älykello tukee yli sataa eri urheilua sisällä ja ulkona, mutta on varta vasten tarkoitettu juoksijoille. Yhtiön oma tekoälyvalmentaja auttaa määrittämään tavoitteita, joita varten se luo henkilökohtaisen treeniohjelman ja muuttaa tätä lennosta käyttäjän suorituskyvyn perusteella. Sovellus on näppärä ja helppokäyttöinen, minkä ansiosta se soveltuu erityisesti aloitteleville juoksijoille.

Sisäänrakennettu mikrofoni on niin ikään kätevä lisä lenkillä, sillä sen avulla voi vastaanottaa puheluita Bluetoothin välityksellä. Kello ei tue kuitenkaan eSIM-korttia, joten toiminto vaatii lenkille mukaan puhelimen. Mikrofoni on tästä huolimatta helppokäyttöinen ja kätevä esimerkiksi vaaratilanteissa.

Valitettavasti GT 3 ei tue lainkaan lähimaksua, joka olisi ollut kruunu muutoin niin yleiskäyttöön suunnitellulle älykellolle ja jonka puutteen huomasimme useaan otteeseen testijaksomme aikana.

Älykellossa on responsiivinen kosketusnäyttö ja kätevät Apple-tyyliset painikkeet, joiden vuoksi kosketusnäytölle ei ole usein edes tarvetta. (Image credit: Future)

Huawei Health -sovellus on saatavilla Android- ja iOS-laitteille, mutta uusimman version saa ainoastaan lataamalla sen Huawei AppGalleryn kautta. Kyse on verrattain pienestä murheesta, mutta ylimääräisen kauppapaikan lataaminen kellon koko potentiaalin lunastamiseksi on silti hieman nihkeää.

Kokonaisuus jää silti pitkälti plussan puolelle, sillä Huawei Watch GT 3 nappaa yhtiön aiempien mallien parhaat puolet ja paketoi ne tyylikkääksi kokemukseksi. Jos etsit kaikenkattavaa älykelloa yllättävän kohtuulliseen hintaan, tätä on helppo suositella ranteeseen.

Hinta ja saatavuus

Huawei Watch GT 3 julkaistiin 13. joulukuuta. Älykelloa on saatavilla joko isompana 46 mm versiona sekä pienempänä 42 mm versiona, jotka poikkeavat toisistaan akkukeston ja ulkonäön osalta.

Hinnat ovat silti kummallekin mallille samat, ja edullisimmillaan älykello lähtee joko 279 € hintaan fluoroelastomeeri- tai nahkarannekkeella, tai 329 € hintaan metallirannekkeella.

Hintaa on pudotettu edullisemman mallin osalta aavistuksen Huawei Watch GT 2 Prosta, joka maksoi julkaisussa 299 €.

Muotoilu

Huawei Watch GT 3 on viehättävä älykello, jossa on kirkas AMOLED-kosketusnäyttö ja höyhenenkevyt harjatusta teräksestä ja muovista tehty kotelo. Näytön päällä on karkaistua lasia, jonka kaareva muotoilu luo illuusion todellisuutta isommasta ruudusta. Rannekevaihtoehtoina on tarjolla fluoroelastomeeri, metallinen ja nahkainen.

Kellossa on digitaalinen kruunu, jota painamalla valitaan näytöllä oleva valikko ja pyörittämällä joko zoomataan tai rullataan näyttöä. Kruunun alapuolella olevalla painikkeella palataan valikossa taaksepäin.

Huawei Watch GT 3:ssa on harjattua terästä oleva runko sekä selkeä AMOLED-näyttö (Image credit: Future)

Älykello on saatavilla kahdessa eri koossa: arvostelun kuvissa nähtävällä 42 mm sekä isompana 46 mm versiona. Isommassa mallissa on 1,43 tuuman näyttö ja 11 mm paksu kotelo, joka painaa noin 42,6 grammaa ilman ranneketta. Pienemmässä mallissa on vastaavasti 1,3 tuuman näyttö, 10,2 mm paksuus ja 35 gramman paino.

Molemmat mallit ovat kevyitä älykellojen mittapuulla tarkasteltuna. Vertailun vuoksi Apple Watch 7 on saatavilla 41 ja 45 mm versioina, jotka ovat molemmat 10,7 mm paksuja. Näistä pienempi painaa 42,3 grammaa harjatulla teräskuorella, ja isompi malli painaa jo 51,5 grammaa.

Watch GT 3:n myyntipakkauksessa tulee myös langaton induktiolaturi, jossa on magneettinen kiinnitys älykellon kanssa. Lataus onnistuu myös puhelimen välityksellä.

Älykellon mukana tulee langaton induktiolaturi. (Image credit: Future)

Ominaisuudet

Huawei Watch GT 3:ssa on vakuuttava kuntoiluseuranta, mikä tekee siitä näppärän urheilullisen älykellon. Jäljitys hoituu niin GPS:n, Beidoun, GLONASS:n, Galileon kuin QZSS:n avulla, joten paikannus on tarkka niin keskustan katveessa kuin syrjäseuduilla.

Lisäksi laitteeseen on tuotu päivitetty sykemittari sekä happisaturaatiokenno, joita voi käyttää joko jatkuvaan seurantaan tai oma-aloitteisesti. Ensiksi mainittu syö tosin akkua melko vaivihkaa. Etenkin 42 mm mallin kohdalla toiminto kannattaa jättää erikseen aktivoitavaksi, jos kelloa haluaa käyttää ranteessa pidempään.

Näiden ohella laitteeseen on saatu mahtumaan vielä stressinseuranta sekä ihon lämpömittari, joita ei ole tarjolla esimerkiksi Apple Watch 7:ssä tai todennäköisesti vielä Apple Watch 8:ssakaan.

Huawei Watch GT3 pystyy seuraamaan happisaturaatiota jatkuvasti tai käyttäjän määrittelemänä. (Image credit: Future)

Watch GT 3:sta puuttuu sen sijaan sydänsähkökäyrä eteisvärinän havaitsemiseksi. Tätä ominaisuutta kaipaaville suosittelemme tutustumaan samanhintaiseen Fitbit Charge 5:een.

Garmin Venu 2 Plussan lailla Huawei Watch GT 3:ssa on sisäänrakennettu mikrofoni, jolla voi vastaanottaa puheluita. Ja toisin kuin Garminin kohdalla, Watch GT3:lla voi myös soittaa puheluita, kunhan älykellon yhdistää ensin puhelimen kontaktilistan kanssa. Kellossa ei ole kuitenkaan omaa SIM-korttipaikkaa, joten puhelimen täytyy olla Bluetooth-kantaman päässä. Silti lisä on hyödyllinen ja tuo pientä lisäturvaa lenkkeillessä yksin pimeällä.

Kello tukee myös musiikkia, jota voi tallentaa kellon sisäiseen muistiin MP3, AAC, WAV, FLAC, M4A- ja OPUS-formaatissa. Vaihtoehtoisesti älykelloa voi käyttää puhelimen musiikkisoittimen ohjaimena.

Huawei Watch GT 3:ssa on Apple Watchin tyyliset aktiivisuusrinkulat, jotka käyttäjän suositellaan täyttävän päivittäin. (Image credit: Future)

Puhelimesta puuttuu tosin ihmeellisesti lähimaksumahdollisuus, minkä vuoksi Huawei jää jossain määrin Applen, Fitbitin, Garminin ja Samsungin jalkoihin hyödyllisyydessään arkikäytössä.

Akkukesto

Merkittävin ero kahden eri koon välillä näkyy juuri akkukestossa, joka on 46 mm versiossa jopa 14 päivää ja 42 mm versiossa seitsemän päivää.

42 mm malli kesti ilman happisaturaation jatkuvaa seurantaa ja keskimäärin yhden päivittäin tehtävän treenisession tahdissa kuutisen päivää ennen kuin se täytyi ladata uusiksi. AMOLED-näytöllisen ja näin runsaiden kennojen täyttämälle laitteelle saavutus on kunnioitettava. Vertailun vuoksi Fitbit Charge 5 on pienempi ja ominaisuuksiltaan suppeampi, mutta kestää silti akun osalta yhtä pitkään kuin GT 3.

46 mm version akkukesto on sen sijaan esimerkillisen upea, eikä akkua tarvinnut ladata kuin kahdesti kahden viikon aikana. Joten vaikka yleisesti ottaen pidämme pienemmistä kellotauluista, pelkästään paremman akkukeston vuoksi suosittelemme harkitsemaan tässä tapauksessa isompaa.

Akkukesto on vakuuttava etenkin, jos ostaa malleista isomman. (Image credit: Future)

Kuntoiluseuranta

Huawei Watch GT 3:ssa on yli sadan eri harjoitteen seurantatila, mutta fokus on suunnattu erityisesti juoksemiseen.

Paikannus onnistui kohtuullisella tarkkuudella ennalta mitatun koematkan suhteen ja heitto jäi 300 metrin sisälle. Samanhintaiset Garminin älykellot ovat tarkempia, mutta arkiselle lenkkeilijälle GT 3 riittää vallan mainiosti.

Omia juoksulenkkejä voi myös kätevästi jakaa ystävilleen tai kollegoille, mikä lisää treenaukseen mukavan sosiaalisen ulottuvuuden. Oman suorituksen voi tallentaa myös videoksi, joka näyttää juoksetun lenkin vaihe vaiheelta.

Huawei Watch GT 3 tukee viittä satelliittipohjaista seurantajärjestelmää (Image credit: Future)

Jokaisen suorituksen jälkeen kello kertoo, kuinka pitkään palautumisessa arviolta kestää ja milloin käyttäjä on valmis seuraavaan treeniin. Vastaava ominaisuus on alkanut yleistyä urheilukellojen osalta, ja se on varsin näppärä lisätoiminto varsinkin aloitteleville treenaajille, jotta harjoitusten suhteen ei vahingossa liioittele.

Huawei Watch GT 3:ssa on lisäksi yhtiön oma tekoälyvalmentaja, jonka avulla itselleen voi asettaa tavoitteita Huawei Health -sovelluksen kautta. Sen jälkeen tekoäly luo treenejä, jotka perustuvat käyttäjän korkeuteen, painoon, ikään, omaan treenimäärään ja henkilökohtaisiin aikoihin. Sen jälkeen valmentajalle voi kertoa vielä aloitusajan sekä mahdollisen tapahtuman, jota varten treenata, sopivat treenipäivät sekä intensiivisyyden.

Treenisuunnitelmia ei voi kuitenkaan luoda tapahtumille, jotka ovat yli neljän kuukauden päässä tulevaisuudessa. Tämä on harmillinen poisjättö, sillä esimerkiksi maratoniin treenaaminen kestää paljon tuota pidempään.

Huawein tekoälyvalmentaja luo treenisuunnitelmia, jotka mukautuvat käyttäjän suorituskyvyn mukaan. (Image credit: Future)

Kun kaikki on valmista, voi annetun suunnitelman synkronoida omaan kalenteriin tai seurata sitä älykellon valikkojen kautta. Jokainen suoritettu harjoite kirjataan ylös sovellukseen, joka muistuttaa hyvin paljon Garmin Connectin muokattavia treenisuunnitelmia. Molemmat analysoivat samalla lailla viikoittaisen juoksudatan ja muokkaa käyttäjän treenisuunnitelmaa sen mukaisesti.

Omissa testeissämme Huawein tekoälyvalmentaja piti kustomoidun puolimaratonsuunnitelman hyvin kevyenä ensi alkuun, mutta alkoi nostattaa tahtia, kun kello sai riittävästi perustietoja käyttäjästä. Ei kannata siis pettyä, jos ensimmäinen viikko menee kevyillä juoksuilla.

Huawei Watch GT 3:ssa on lisäksi uusi ja paranneltu optinen sykemittari, joka testiemme perusteella havaitsee nopeasti muutokset intensiivisen intervallitreenin aikana. Tulokset olivat tarkkoja noin 5 bpm:n tarkkuudella verrattuna rintamallin sykemittareihin.

Huawei Watch GT 3:ssa on uusi optinen sykemittari, jonka tarkkuus kilpailee parhaiden urheilukellojen kanssa. (Image credit: Future)

Sovellus

Huawei Watch GT 3 käyttää samaa Huawei Health -sovellusta, jota yhtiön muutkin aktiivisuusrannekkeet, älykellot ja älyvaa'at. Se on saatavilla iOS- ja Android-laitteille, mutta omalla kohdallamme emme onnistuneet aina yhdistämään kelloa Google Playsta ladattuun versioon. Sen sijaan sovellus täytyi ladata yhtiön omasta Huawei AppGallery -kauppapaikasta.

Sovellus itsessään on onneksi helppokäyttöinen ja tarjoaa eri datan selkeästi luettavassa muodossa. Napauttamalla jotain yksittäistä statistiikkaa avautuu paljon syvällisempi analyysi ja historia tuloksesta.

Huawein Healthy Living Shamrock on kustomoitava työkalu, jonka avulla voi luoda realistisia tavoitteita unelle, läsnäolevuudelle ja aktiviteetille. (Image credit: Future)

Huawein sovelluksen hieman uniikimpi piirre on sen Healthy Living Shamrock -ominaisuus, joka on apilanmuotoiseen diagrammiin puetut tavoitteet askelmäärästä, mielialasta, hengitysharjoituksista ja unenlaadusta.

Tätä varten sovellus suosittelee asettamaan omia henkilökohtaisia tavoitteita, jolloin Shamrock on aidosti hyödyllinen työkalu oman hyvinvoinnin seurantaan. Sovellukselle voi antaa myös luvan puskea ilmoituksia, kun on aika valmistautua nukkumiseen, juoda vettä tai hymyillä oman hyvinvoinnin parantamiseksi.

Huawei Health -sovelluksen kautta on mahdollista myös kustomoida omaa kellotaulua lataamalla tai ostamalla näitä lisää. Vaihtoehtoja on valtava määrä, joskin valtaosa niistä on maksullisia.

Ylimääräisiä kellotauluja ja sovelluksia voi ladata Huawei Health -sovelluksesta (Image credit: Future)

Ladattavat sovellukset ovat harmillisen rajalliset, mutta tarjolla on onneksi muutamia kannattavia latauksia. Muun muassa Google Mapsia hyödyntävä navigaatiosovellus on kätevä lisä kelloon, sillä se tarjoaa saapumisohjeet käännöksen tarkkuudella. Tällöin kaduilla ei välttämättä tarvitse kävellä enää puhelin kourassa.

Monet Huawein omista työkaluista on ladattavissa lisäksi ilmaiseksi, eikä yhtiö ole lukinnut näitä maksumuurin taakse kuten Fitbit ja Amazon. Älykellon ostaja saa siten täydet ominaisuudet käyttöönsä välittömästi.

Sovellus on kaikkinensa hyvin suunniteltu ja helppokäyttöinen. Sen avulla saa otettua Huawei Watch GT 3:sta kaiken irti, mutta valitettavasti sen lataaminen kännykkään ei ole ihan niin suoraviivaista kuin toivoisi.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: tammikuussa 2022