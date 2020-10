Arvostelussa Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro Tarjoukset Amazon Germany View Similar Amazon No price information

Pika-arvio

Huawei Watch GT 2 Pro on mielettömän upeannäköinen älykello, jossa on titaaninen runko, safiirilasi ja keraaminen selkämys. Yhtiöltä on nähty aiemminkin muutamia hyvännäköisiä puettavia, mutta GT 2 Pro on luultavasti valikoiman paras.

Sisällä jyllää Huawein oma LiteOS-käyttöjärjestelmä, joka on samaan aikaan ratkaisu ja ongelmantuottaja GT 2 -sarjalaisille. Käyttöliittymä on tosiaan nimensä mukaisesti kevyt, eikä se pysty kilpailemaan muiden älykellojen kanssa, jotka tukevat ulkopuolisia sovelluksia.

LiteOS on kuitenkin tehokas ja heti käynnistäessä kattava, joten sen rajoitteet eivät välttämättä ole niin suuret kaikilla käyttäjille.

Älykello välittää puhelimeen saapuvat ilmoitukset sekä toimii nykyään paremmin iPhone-mallien kanssa toisin kuin alkuperäinen Watch GT 2. Tallennettu data lähetetään Apple Healthiin, Google Fitiin tai MyFitnessPaliin, mutta valitettavasti se ei tue muita sovelluksia tai treeniohjelmia, kuten Stravaa.

Myyntipakkauksessa on sekä nahkainen että silikoniranneke, joissa molemmissa on urheilullinen solkikiinnike toisin kuin Apple Watchissa tai Oppo Watchissa oleva hakakiinnitys. Titaanirungosta huolimatta kello ei tunnu kuitenkaan liian painavalta, ja pystyimme nukkumaan se ranteessa ongelmitta. Se ei ole kuitenkaan siro.

Huawei Watch GT 2 Prossa on 1,39 tuuman OLED-näyttö, joka on terävä, syvä, sävykäs ja riittävän kirkas. Automaattinen kirkkaus on sisätiloissa hieman liian hämärä, mutta ulkosalla se on juuri sopiva ja tekee kellotaulusta lukemisesta vaivatonta.

Yksi Watch GT 2 Pron uusista lempiominaisuuksistamme on tuki langattomalle lataukselle. Tällöin älykellon lataukseen ei tarvitse käyttää yhtiön omaa laturia, ja tuki toimi kaikkien neljän erilaisen Qi-laturin kanssa, joita testasimme. Se latautui myös Samsung Galaxy Note 20 Ultralla.

Harjoitteiden ja seurannan osalta Huawei on niin ikään kohottanut panoksia lisäämälle kotiinpalutoiminnon, joten vaikka mobiilidata katoaisi metsässä, älykello ranteessa löytää aina takaisin kotiin. Lisäksi laitteessa on Outdoor Assistant, joka kertoo, milloin aurinko nousee ja laskee, kuun vaiheen sekä näyttää ja ilmoittaa sään muutoksista.

Laitteen sykemittausta on myös parannettu, ja kehittäjät lupaavat valon välittymisen olevan paranneltu, mikä tarkoittaa entistä tarkempaa mittausta. Testeissämme se vastasi likemmin rinnan ympärille asetettavaa mittaustulosta ja oli tarkempi kuin kaksi muuta testaamaamme puettavaa, Nubia Watch ja Xiaomi Mi Band 5.

Erinomainen akkukesto ei ole älykelloissa vakio, mutta Huawei Watch GT 2 Pro kestää noin 5-6 päivää, jos näyttö on aina päällä. Muutoin akku kestää peräti 10-14 päivää. Käyttökokemus ei yllä aivan Apple Watchin sulavuuteen, mutta asetuksista toiseen siirtyminen käy välittömästi ja suorituskyky säilyi tasaisena viikon testiaikana.

Lopputulos on upeannäköinen fitness-ranneke, jossa on erinomainen rakenne ja kattavat ominaisuudet. Siinä on kuitenkin rajoitteensa, eikä se sovi fitness-faneille, jotka käyttävät paljon kolmannen osapuolen sovelluksia.

Huawei Watch GT 2 Pron hinta ja julkaisupäivä

Hinta alkaen 299 €

Saatavilla nyt

Huawei Watch GT 2 Prota ei tarvitse käyttää kuin pari minuuttia ennen kuin käy selväksi, että kyseessä on huippulaadukas älykello. Emme siten olleet järin yllättyneitä, että hinta nousi Suomessa 299 €.

Siten se on merkittävästi kalliimpi kuin 229 € julkaisussa maksanut Huawei Watch GT 2 tai 179 € hintainen Watch GT 2e.

Huawei Watch GT 2 Pro on saatavilla jo Suomessa.

Muotoilu ja näyttö

Titaaninen runko

Safiirilasinen etulevy

1,39-tuumainen 454 x 454 OLED-näyttö

Älykellot ovat kehittyneet valtavasti sitten niiden alkuajoilta, jolloin kaikki olivat Apple Watchin tapaan suorakaiteen muotoisia. Nykyään niissä on palattu takaisin pyöreään muotoiluun, ja monet nykypäivän hienoimmista puettavista ei erotu juuri lainkaan perinteisistä analogisista rannekelloista.

Huawei Watch GT 2 Pro on yksi parhaimman näköisiä älykelloja, joita olemme koskaan testanneet. Sen pyöreä safiirilasinen etulevy kallistuu viistosti näyttävään titaaniseen runkoon. Muotoilu on klassisella tavalla tyylikäs, itsevarma ja käyttää hienovaraista kontrastia luodakseen rikkaan ja tyydyttävän estetiikan.

Jos saat mahdollisuuden nähdä mallin, suosittelemme vahvasti tarttumaan tilaisuuteen. Monet älykellot tuntuvat joko liian kookkailta tai ontoilta, mutta Watch GT 2 Pro onnistuu löytämään tasapainon sopivanpainoisen ja perinteiseltä näyttävän älykellon ja ison selkeän näytön välillä.

1,39 tuuman näyttö tarkoittaa, ettei kello todellakaan ole pienikokoinen. Siten se ei sovellu henkilöille, jotka haluavat ranteeseen siron ja huomaamattoman älykellon. Markkinoille pitäisi olla tulossa myös 42 mm -versio, mutta emme tiedä sen julkaisuikkunasta sen enempää.

Monien älykellojen tapaan Watch GT 2 Prossa on OLED-näyttö, joka on riittävän kirkas seuraamista varten. Sen automaattinen kirkkaus on tosin sisätiloissa vähän liian himmeä ja kirkastuu ainoastaan, kun luonnonvalo osuu ranteeseen. Ulkokäytössä kirkkauden suhteen ei ole sen sijaan ongelmaa. Yleisesti ottaen katsottavuus on silti erinomainen.

Kellotaulun oikealla puolella on kaksi kierrettävän näköistä nappia (jotka eivät kierry), joista ylempi vie sovelluslistaan ja alemman voi kustomoida haluamanlaiseksi.

Kellon myyntipakkauksessa on mukana nahkainen ja silikoninen ranneke, joissa molemmissa on helposti avautuva solki. Laite tukee myös standardimallin 46 mm ulkopuolisia rannekkeita, joten kelloa voi kustomoida mieleisekseen.

Älykellon arkinen käyttö on mukavaa ja pidimme Watch GT 2 Prota ranteessa vuorokauden ympäri hereillä, treenatessa ja nukkuessa koko testiviikon ajan. Vaikka laite on käytännössä vain pala metallia, se ei suinkaan tunnu epämukavalta tai kookkaalta. Keraaminen selkämys ei myöskään saanut rannetta hikoilemaan, kuten joillain halvoilla malleilla on tapana.

Watch GT 2 Pro saa käytännössä täydet pisteet, jos etsit itsellesi suurikokoista ja klassisen näköistä digitaalista rannekelloa. Se myös todistaa, kuinka pitkälle Huawein laitemuotoilu on tullut.

Suorituskyky ja sovellukset

Toimii Huawein omalla Lite OS -käyttöjärjestelmällä

32 Mt RAM + 4 Gt tallennustilaa

Sulavin Watch GT -käyttökokemus tähän mennessä - ei kuitenkaan yhtä sulava kuin Apple/OPPO Watch

On yllättävää, kuinka sulavan käyttökokemuksen Huawei Watch GT 2 Pro pystyy tarjoamaan, ottaen huomioon, millaiset sisuskalut siinä on Apple Watchiin tai Samsungin viimeisimpään Galaxy Watch 3:een verrattuna.

Sisällä jyllää todella alitehoinen edellisen sukupolven Kirin A1 -suortin ja RAM-muistia on ainoastaan 32 megaa. Jos haluat saada älykelloosi enemmän älyä tai kolmannen osapuolen sovelluksia, silloin tämä ei ole valintasi. Huawei tietää kuitenkin, mitä yhtiö tekee, ja sovellukset on optimoitu Watch GT 2 Prolle yllättävän hyvin. Vaikka laitteisto on tuttu, käyttöliittymä tuntuu entistä sulavammalta.

Mutta miksi haluaisit alitehoisen älykellon? Applen, Samsungin ja muiden Wear OS -älykellojen akku ei ole loistava. Yleensä parempaa akkua kaipaavat joutuvat tyytymään aktiivisuusrannekkeisiin, kuten Xiaomi Mi Band 5:een. Huawein ensimmäinen Watch GT teki poikkeuksen, mutta siinä oli myös huono käyttöliittymä.

Watch GT2 paransi tätä entisestään ja nyt Watch GT 2 Pro tuntuu entistäkin sulavammalta. Joten vaikka Apple Watchin sulavuus olisi hyvä lisä, Applen uutukainen ei kestä yli kahta päivää ilman latausta.

Akkukesto tulee tosin kompromissien kera. Watch GT 2 Pro ei tue ulkopuolisia sovelluksia. Siinä on onneksi kattava valikoima perussovelluksia, mutta lisää kaipaavat joutuvat odottamaan päivityksiä käyttöliittymään.

Lisäksi se ei tue interaktiivisia ilmoituksia. Aktiivisuusrannekkeiden tapaan se välittää tiedot puhelimesta, mutta niihin ei voi vastata älykellolla.

Ilmoitusten suhteen yksi iso päivitys on siinä, että Watch GT 2 Pro toimii käytännössä identtisesti Android- ja iOS-laitteilla, toisin kuin aiemmat GT-mallit. Joten jos omistat iPhonen ja haluat pyöreän älykellon, voit käyttää Huawein mallia ensimmäistä kertaa ongelmitta.

Älykellon kautta voi soittaa omille kontakteille, jolloin kello toimii Bluetooth-vastaanottimena. Lopputulos on yksi selkeimmistä älykellon kautta tehdyistä puheluista, joita olemme kokeneet, ja myös kantama on erinomainen. Puhelin sijaitsi kokonaan toisessa kerroksessa 1930-luvulla rakennetussa talossa, mutta silti pystyimme vastaanottamaan puhelun ja puhumaan älykellon kautta ilman minkäänlaisia ongelmia.

Käyttöliittymä on niin ikään helppokäyttöinen. Pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle voi selata valikkoja: unta, sykettä, stressitasoa, säätä ja aktiviteettia. Huawein oma digitaalinen avustaja, Celia, on tulossa GT 2 Prohon, mutta arvosteluhetkellä se ei ollut toiminnassa. Ylhäältä pyyhkäistäessä saa käyttöönsä pikavalikot, kun taas alhaalta päin pyyhkäistäessä esiin tulevat ilmoitukset.

Onneksi Huawei Health -sovellus on kattava ja toimiva myös iOS- ja Android-laitteilla, jolloin se toimii oman terveysseurannan keskuksena. Sen kautta voi hallinnoida myös älykelloa vaihtamalla muun muassa kellotaulua, asettamalla kontakteja suosituksi ja hallinnoimmalla stressiä.

Fitness

Tarkka sykemittaus

Kattava harjoitustuki

Integraatio Apple Healthin ja Google Fitin kanssa

Huawei Watch GT 2 Pro lataa terveysdatan kolmeen pääpalveluun: Google Fitiin ja MyFitnessPaliin Android-laitteilla sekä Apple Healthiin iPhonella. Nämä sovellukset saavat tiedon kellon sykemittarista, unenseurannasta, askelmittarista ja harjoitusten seurannasta. Tämä tekee siitä entistä liitettävämmän mallin kuin aiempi Watch GT.

Älykellon ylempää nappia painamalla avautuu valikko, jossa fitness-harjoitteet on sijoitettu ruudun ylälaitaan. Samassa valikosta voi tarkastella aiempia suoritteita, omaa sykettä, happisaturaatiota sekä stressitasoa. Kello tarjoaa myös hengitysharjoituksia.

Näiden ohella GT 2 Pro tarjoaa perinteiset kellotyökalut, kuten hälytykset, ajastimen ja pysäytyskellon. Lenkkeilyä ajatellen siinä on myös kätevä ilmapuntari ja kompassi.

Emme käy läpi kaikkia yli sataa eri harjoitetta, joita älykellolla voi seurata, mutta huomionarvoinen nosto on 5ATM-vesi- ja pölytiiviys, jonka takia älykelloa voi käyttää myös uidessa joko altaassa tai avoimessa meressä. Siinä on lisäksi triathlon-tuki sekä suomalaisten kannalta seuranta hiihtämiselle.

Huawein viimeisin Lite OS antaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä tai poistaa oikoteitä eri harjoitteisiin, jolloin asetuksissa ei tarvitse viettää aikaa niin paljoa. Jos vietät paljon aikaa ulkoilmaharjoitteissa, tällöin erinomainen lisävaruste on offline-tilassa toimiva navigointiavustus, joka opastaa kotiin eksyessä.

GPS oli testiaikanamme äärimmäisen tarkka ja vastasi puhelimessamme olevaa sekä kalliimpien puettavien omia. Sama tarkkuus koskee myös sykemittaria, joka heitti vain parilla rinnasta mitattavaan malliin verrattuna.

Meillä on tosin yksi isompi ärsytyksen aihe Watch GT 2 Prosta – Stravan ja Spotifyn kaltaisten ulkopuolisten sovellusten tukemattomuuden lisäksi. Aina, kun liikuntaharjoitus alkaa, äärimmäisen kovaääninen ja todella ärsyttävä ääni kertoo kaikille lähialueella, että olet aloittamassa treenin.

Ääni toistuu tiettyjen tavoitteiden saavutettua. Tämä sama on jatkunut jo muutaman sukupolven ajan, joten toivoisimme Huawein viimein vaihtavan äänen toiseen. Onneksi sen voi laittaa äänettömälle melko vaivattomasti.

Akkukesto

Tuki langattomalle lataukselle

10-14 päivää kevyellä käytöllä

5-7 päivää aktiivisella käytöllä

Watch GT 2 Pro kestää aiempien mallien lailla pitkään. Huawei lupaa 14 päivän akkukestoa, jos kirkkaus on minimissä ja liikuntaharjoitteita on vähän. Aktiivisessa käytössä se kestää todennäköisemmin 5-10 päivää.

Meidän mielestämme 7-10 päivän akkukesto älykellolla, joka näyttää näin hyvältä, on suorastaan ensiluokkainen tulos. Watch GT 2 Pron kohdalla asiaa vain parantaa se, että malli tukee langatonta latausta. Se toimii myös ainakin neljän eri testaamamme Qi-laturin kanssa ja latautui täyteen alle puolessa tunnissa.

Kannattaako Huawei Watch GT 2 Pro ostaa?

Osta, jos...

Haluat upeannäköisen ja rannekellolta näyttävän älykellon Huawei Watch GT 2 Pro näyttää upealta titaanirunkoineen, safiirilasineen ja keraamisine muotoiluineen.

Et halua ladata älykelloa usein Kiitos 5-14 päivää kestävän akun, Huawei Watch GT 2 Prossa on yksi älykellojen parhaimmista akkukestoista.

Puhelimesi latautuu langattomasti Watch GT 2 Pron lataus langattomasti ei voisi olla juuri käytännöllisempää. Latausalustalla malli latautuu alle puolessa tunnissa täyteen, eikä yhtiön omiin latausjohtoihin ole enää paluuta.

Älä osta, jos...

Tarvitset sovelluksia Ulkopuoliset sovellukset, kuten Strava ja Spotify, eivät toimi Huawei Watch GT 2 Prossa. Jos käytät näitä sovelluksia aktiivisesti, tämä malli ei ole sinulle.

Haluat suorakulmaisen kellotaulun Apple Watch ja Oppo Watch tyydyttävät suorakulmaiset tarpeet, mutta muutoin Huawei Watch GT 2 Pro on yksi tyylikkäimmistä älykelloista tällä hetkellä.