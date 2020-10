Arvostelussa Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2e on yllättävän vankkatekoinen ja monipuolinen urheilukello, johon on ynnätty mukaan myös älyominaisuuksia. Kello näyttää käyttäjälleen ilmoitukset, soittaa musiikkia ja kertoo esimerkiksi säätiedot, mutta siltä ei kannata odottaa mitään kovin monimutkaisia ominaisuuksia. Jos olet ensisijaisesti innokas treenaaja, etkä kaipaa kattavia älyominaisuuksia, Watch GT 2e tarjoaa hyvää vastinetta rahoillesi.

Huawei Watch GT -sarja on tunnettu ennen kaikkea tyylikkäästä muotoilusta, pitkästä akunkestosta ja hyvistä fitness-ominaisuuksista. Viime vuoden lopulla julkaistu Huawei Watch GT 2 oli kuitenkin turhan tyyris osalle käyttäjistä, joten kiinalaisvalmistaja päätti lanseerata rinnalle myös edullisemman vaihtoehdon.

Uusi Watch GT 2e on päättänyt asettaa kaikki pelimerkit kahdelle tärkeimmälle osa-alueelle: fitness-toimintoihin ja akunkestoon. Näin hinta on saatu pidettyä houkuttelevampana myös kohtuuhintaista kelloa etsiville käyttäjille.

Kellossa on siitä huolimatta myös vahvaa rautaa, sillä se käyttää edistynyttä AMOLED-näyttöä, laadukasta GPS:ää ja jatkuvaa sykemittausta. Sillä pystyy myös seuraamaan niin monia eri urheilusuorituksia, että jokainen käyttäjä löytää varmasti sopivan vaihtoehdon omalle treenilleen.

Huawei Watch GT 2e: hinta ja saatavuus

Huawei Watch GT 2e on myynnissä kaikilla Suomen suurimmilla jälleenmyyjillä ja maksaa yleisesti 179 euroa.

Kello on saatavilla ainoastaan 46 mm:n koossa, mutta värin voi valita mustan, punaisen ja mintunvihreän välillä. Rannekkeeksi on puolestaan tarjolla musta fluorokumi, punainen ja musta TPU-hihna, vihreä ja musta TPU-hihna sekä valkoinen fluorokumihihna.

(Image credit: Future)

Näyttö ja muotoilu

Huawei on tehnyt mielestämme oikean valinnan siirtyessään hieman eri suuntaan Watch GT 2:n klassisesta muotoilusta. GT 2e on nuorekkaampi sekä modernimpi ja tarjoaa aktiivisemman tyylin. Ehkäpä suurin muutos on rannekkeen ja kellotaulun liitoskohdassa, sillä ranneke on nyt integroitu saumattomasti kellon runkoon. Apple Watchia muistuttava ranneke takaa mukavamman istuvuuden ja pitää kellon visusti paikallaan, jotta esimerkiksi sykemittaus toimii tarkasti.

Rannekkeita saa vaihdettua kätevästi muista GT-sarjalaisista tutun pinnimekanismin avulla, jos haluat käyttää erilaisia rannekkeita esimerkiksi treenatessa ja töissä.

Huawei on vaihtanut myös kellotaulun kruunut perinteisen pyöreistä kantikkaiksi painikkeiksi. Ne eivät ole yhtä klassisen tyylikkäitä, mutta ovat käytänöllisiä treenatessa, sillä litteät painikkeet eivät paina ranteeseen.

(Image credit: Future)

Kellon runko yhdistelee vahvaa muovia ja ruostumatonta terästä. Itse kellotaulu on tehty lasista, joka pyöristyy reunoja kohden. Kellotaulun reunuksessa ei ole enää Watch GT 2:n tapaisia numeroita, vaan graafinen ohuista viivoista koostuva kuvio.

1,39-tuumaisessa AMOLED-kosketusnäyttössä on 454 x 454 resoluutio (326 ppi), ja sen kirkasta ruutua on helppo lukea myös suorassa auringonpaisteessa. Näyttö vastaa tarkasti kosketukseen ja sitä on helppo käyttää myös kävellessä tai juostessa. Kelloon saa halutessaan kytkettyä always on -toiminnon, jolloin näyttö ei sammu lainkaan. Se syö kuitenkin tuntuvasti akunkestoa.

(Image credit: Future)

Fitness- ja terveysominaisuudet

Kattavat fitness-ominaisuudet ovat Watch GT 2e:n suurin myyntivaltti. Kellolla ei pysty mittaamaan ainoastaan tyypillisiä urheilusuorituksia, kuten juoksua, uimista tai pyöräilyä, vaan myös paljon erikoisempia lajeja aina parkourista balettiin tai skeittauksesta vatsatanssiin. Miten ikinä liikutkin, Watch GT 2e pystyy todennäköisesti mittaamaan suorituksesi.

Kello on vedenkestävä 5 ATM:ään saakka, joten se selviää hyvin pintavedessä uimiseen. Sukeltajat joutuvat kuitenkin etsimään jonkin toisen vaihtoehdon.

Voit lähteä liikkumaan myös suoraan, jolloin Watch GT 2e tunnistaa automaattisesti kuusi eri treenimuotoa ja alkaa tallentaa dataa suorituksestasi. Saat jälkeenpäin melko yksityiskohtaisen yhteenvedon treenistäsi jo ennen kuin synkronoit kellon puhelimesi treenisovellukseen.

(Image credit: Future)

Oma treenimme kattoi melko perinteisiä urheilumuotoja: kuntopyöräilyä, juoksemista ja HIIT-treenejä. Käytimme Watch GT 2e:n verrokkina kalliimpia Garmin Vivoactive 4:ää ja Apple Watch 4:ää ja testiemme perusteella Watch GT 2e näytti käytännössä yhtä tarkkoja tuloksia. Ainoa merkittävä ero kellojen välillä näytti olevan poltettujen kalorien määrä, joka oli Watch GT 2e:n mukaan aina noin 50–200 kilokaloria suurempi kuin muissa kelloissa.

Watch GT 2e peittosi yllättäen kalliimman Garmin Vivoactive 4:n GPS:n tarkkuudessa. Kun seurasimme juoksulenkin reittiä jälkikäteen, Huawein kello onnistui näyttämään sen yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin kuin Garmin.

Koimme muutamia ongelmia yrittäessämme synkronoida tiettyjä treenejä sovellukseen, mutta koska kaikki perustiedot tallentuivat myös suoraan kelloon, emme kokeneet sitä suurena ongelmana. Toivomme kuitenkin, että nämä haasteet korjaantuvat myöhemmällä ohjelmistopäivityksellä.

(Image credit: Future)

Harjoitusten lisäksi Watch GT 2e laskee myös päivän aikana ottamasi askeleet, päivän stressitason sekä seuraa jatkuvasti sykettä. Voit halutessasi tarkkailla myös unenlaatuasi, jos olet valmis pitämään kelloa ranteessasi myös yön yli.

Kelloon on tuotu uutena ominaisuutena lisäksi Sp02-anturi, joka mittaa veren happisaturaatiota. Tämä lukema auttaa hahmottamaan hapenottokykysi tason. Tarvitseeko peruskuntoilija siis tällaista tietoa? Ei välttämättä, mutta se auttaa silti hahmottamaan oman kuntotason ja voi paljastaa myös piileviä ongelmia, kuten uniapnean. Samainen ominaisuus on yleistynyt jo Garminin kelloihin ja saapunee todennäköisesti muihinkin fitness-kelloihin ajan myötä.

(Image credit: Future)

Käyttökokemus ja suorituskyky

Watch GT 2e käyttää Huawein omaa älykelloille kehitettyä Kirin A1 -järjestelmäpiiriä. Sen parina on yllättäen jopa 4 Gt:a RAM-muistia, vaikka Watch GT 2:ssa on vain 2 Gt:a. Se pyörittää valmistajan omaa LiteOS-käyttöjärjestelmää, jossa on hyvin yksinkertainen käyttöliittymä.

Kun päänäytöstä pyyhkäisee oikealle tai vasemmalle, saa näkyviin esimerkiksi askelmäärän, poltetut kalorit, keskisykkeen, stressitason ja sään. Käyttöliittymään saa räätälöityä eri elementtejä oman maun mukaan ja kellotaulujen ulkonäköä saa vaihdettua. Ilmoitukset saa avattua pyyhkäisemällä näyttöä alhaalta ylös, ja ylhäältä alas pyyhkäiseminen näyttää puolestaan akun tiedot ja pika-asetukset.

(Image credit: Future)

Päävalikon saa avattua painamalla kellon reunuksella sijaitsevaa ylempää kruunua. Valikko on rakennettu listaksi, josta on helppo löytää kaikki tarvittavat toiminnot. Samaa painiketta painamalla pääsee myös liikkumaan taaksepäin käyttöliittymässä. Alemman kruunun saa puolestaan säädettyä mihin tahansa pikavalintaan, mutta se avaa oletuksena yleisimmin käytetyt treenimuodot.

Jos haluat säätää asetuksia tarkemmin, voit tehdä sen Huawein oman Health-sovelluksen kautta. Sen avulla pääset räätälöimään kellon ulkoasua, asettamaan ilmoituksia sekä sukeltamaan syvemmälle treeniesi tuloksiin esimerkiksi visuaalisten käyrien kautta.

Watch GT 2:sta poiketen GT 2e:ssä ei ole sisäänrakennettua kaiutinta tai mikrofonia. Kellosta ei ole myöskään saatavilla 4G-versiota, joten kaikki verkkoliikenne tapahtuu puhelimesi kautta.

(Image credit: Future)

Kellossa on jonkin verran älykkäitä ominaisuuksia, mutta sitä ei silti kannata erehtyä luulemaan täysiveriseksi älykelloksi. Pystyt esimerkiksi vastaanottamaan älypuhelimesi lähettämät ilmoitukset, muttet pysty reagoida niihin millään tavalla. Watch GT 2e:ssä on myös esimerkiksi GPS, mutta sitä ei voi hyödyntää navigointiin, sillä kellossa ei ole mitään karttasovellusta. Voit unohtaa myös NFC-lähimaksut.

Kellotaulun ulkonäköä pystyy vaihtamaan valitsemalla jonkin esiasennetuista vaihtoehdoista tai lataamalla valmiin kellotaulun Huawei Health -sovelluksen kautta. Jos mikään niistä ei miellytä omaa silmääsi, voit valita kellotauluksi myös vapaavalintaisen kuvan.

Watch GT 2e ei tue kolmansien osapuolten sovelluksia, joten et pysty esimerkiksi kuuntelemaan Spotifyta. Kelloon saa kuitenkin ladattua omaa musiikkia, jota pystyy kuunnella Bluetooth-kuulokkeiden kautta. Sen 2 Gt:n tallennustilaan mahtuu noin 500 kappaletta.

(Image credit: Future)

Akunkesto

Huawein mukaan Watch GT 2e:n 445 mAh:n akku kestää peräti kaksi viikkoa yhdellä latauksella. Jos kuitenkin seuraat jatkuvasti sykettä, käytät paljon GPS:ää ja soitat musiikkia, akku kestää noin viidestä kahdeksaan päivää.

Vaikka testasimme käyttää erilaisia fitness-ominaisuuksia jopa kahdesta kolmeen tuntia päivässä sekä pidimme sykemittauksen ja GPS:n jatkuvasti päällä, Watch GT 2e:n akku kesti huimat 5–6 päivää. Se on todella vaikuttava tulos Garminiin, Appleen tai Samsungiin verrattuna.

Kun akku lopulta ehtyy, sen saa ladattua vikkelästi täyteen Huawein omalla latausjärjestelmällä. Lataaminen nollasta sataan kesti vain puolitoista tuntia. On kuitenkin hyvä huomata, ettei kello tue langatonta latausta.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Huawei Watch GT 2e on yllättävän tasokas fitness-kello, joka tarjoaa kattavat treeniominaisuudet kohtuulliseen hintaan. Harrastitpa sitten balettia, nyrkkeilyä, kuntosalilla käymistä tai juoksua, löydät taatusti sopivan treenitilan omaan harjoitukseesi.

Älyominaisuudet ovat kuitenkin hyvin rajalliset, sillä et pääse nauttimaan kolmansien osapuolten sovelluksista tai NFC-lähimaksamisen kaltaisista käytännöllisistä toiminnoista, joita Wear OS- ja watchOS-kilpailijat tarjoavat. Siksi Watch GT 2e saa meiltä vain 3,5 tähteä.

Jos kuitenkin etsit ensisijaisesti hyvän hinta-laatusuhteen tarjoavaa fitness-kelloa erinomaisella akunkestolla ja tyylikkäällä muotoilulla, se on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

(Image credit: Future)

Kenelle Huawei Watch GT 2e sopii?

Watch GT 2e on hyvä valinta käyttäjille, jotka treenaavat aktiivisesti monipuolisia lajeja, mutta eivät halua käyttää satoja euroja kaikkein edistyneimpiin urheilukelloihin. Se on hintaansa nähden hyvin kattava fitness-kello ja mittaa treenit tarkemmin kuin olettaisit.

Saat lähes yhtä tarkat toiminnot kuin kalliissa Garminin, Suunnon ja Polarin kelloissa, mutta et joudu maksamaan niiden erikoisimmista ominaisuuksista, joita tuskin usein tarvitset. Kellossa on myös käytännössä markkinoiden paras akunkesto, joten sitä ei joudu lataamaan kuin noin kerran viikossa.

Onko Huawei Watch GT 2e hyvä ostos?

Kyllä ja ei. Jos etsit ensisijaisesti luotettavaa fitness-kelloa monipuolisilla treeniominaisuuksilla, Huawei Watch GT 2e tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen.

Jos puolestaan kaipaat täysiveristä älykelloa, jolla pystyy vastaamaan viesteihin ja puheluihin, lähimaksamaan ostoksia tai käyttämään kolmansien osapuolten sovelluksia, suosittelemme mieluummin jotain Wear OS -vaihtoehtoa.

Watch GT 2e yhdistää hyvän akunkeston ja loistavat fitness-ominaisuudet. Jos ne ovat sinulle tärkeitä seikkoja kellon valinnassa, sitä on helppo suositella.

Arvosteltu toukokuussa 2020