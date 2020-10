Arvostelussa Apple Watch 6

Apple Watch on yksi merkittävimmistä älylaitteista nykymarkkinoilla, mutta olisimme toivoneet enemmän uusia ominaisuuksia sekä kenties tuoreempaa ulkoasua. Veren happipitoisuuden mittaus on kiinnostava lisäys Applen terveyssovelluksiin, mutta se ei yksinään riitä perusteluksi vanhan älykellon uusimiseen. Vaikka perinteiset panostukset parempaan akkukestoon sekä näyttöön ovat tervetulleita, suurin osa laitteen potentiaalista tuntuu jääneen Applen tuotantolinjastolle.

Kahden minuutin pika-arvio

Viralliselta nimeltään Apple Watch Series 6 eli tuttavallisemmin Apple Watch 6 on Applen uusin älykello, joka ilmestyi samaan aikaan edullisemman Apple Watch SE:n kanssa.

Omenalogolla varustetut älykellot ovat kasvattaneet suosiotaan aina siihen pisteeseen asti, että ne ovat monille kuin ranteessa sijaitseva iPhonen pikanäyttö. Monille keskeisin kysymys koskeekin uutuusominaisuuksia. Mikäli ranteessa on yhtiön vanhempi älykello, onko uuden laitteen hintalappu perusteltu?

Ensinnäkin on syytä käydä läpi hinnastoa. Apple Watchin hinta alkaa 40 mm:n mallilla 439 eurosta, joka sisältää uuden veren happipitoisuutta mittaavan sensorin sekä tehokkaamman S6-järjestelmäpiirin. Kello on saatavissa erilaisin uusin värivaihtoehdoin, joista erityisesti punainen on meidän mieleen. Lisäksi paranneltu näyttö on mainospuheiden mukaan entistä miellyttävämpi aurinkoisissa olosuhteissa, mutta palaamme tähän vähän ajan kuluttua.

Muut uutuusominaisuudet, kuten unen- ja käsipesuseuranta, saapuvat Apple Watch 6:n julkaisun myötä myös vanhemmille malleille.

Muotoilunsa osalta uusi älykello luottaa aiempien mallien tyyliin. Kello on pyöristetty, metallireunainen sekä elegantisti kaartuvalla näytöllä varustettu.

Uudet värivaihtoehdot ovat kiinnostavia. Erityisesti sininen sekä punainen erottuvat edukseen tuoden ranteeseen uudenlaisen vivahteen. Ne eivät ole huomaamattomia, mikä on monille joko iso plus tai selvä miinus.

OLED-näyttö on yhtä kirkas ja selvä kuin ennenkin. Emme huomanneet eroa aiempiin malleihin ulkona käyttäessäänkin, vaikka Apple lupasi tähän merkittävän parannuksen. Toki on sanottava, ettei aurinkoinen kelikään tuottanut minkäänlaisia vaikeuksia rikkaiden värien sekä mainion kontrastin ansiosta.

Kuten aiempinakin vuosina, myös Apple Watch 6 panostaa erityisesti fintess-ominaisuuksiin. Uusi sensori mittaa veren happisaturaatiota keskimääräisesti varsin toimivalla tavalla.

On kuitenkin selvää, ettei Applen älykellosta ole varsinaiseksi terveystyökaluksi. Laite sopiikin erityisesti terveydestään kiinnostuneille sekä urheilijoille, joille veriarvot ovat kiinnostava yksityiskohta silloin tällöin. Kaikkinensa hauska lisäys ei kuitenkaan tunnu myyntivaltilta.

Uusi Fitness Plus -palvelu hyödyntää treenitietojasi. (Image credit: Apple)

Kiinnostavammista lisäyksistä on nostettava esiin Fitness Plus. Applen uusi palvelu kerää tietoja treenaamisestasi ja tarjoaa sopivia harjoitteita paikasta riippumatta. Lisäksi jokainen uusi Apple Watch -älykello tarjoaa kolmen kuukauden testijakson.

Apple Watch 6 tuntuu tavalliselle treenaajalle todella kattavalta vaihtoehdolta. Sen sijaintitiedot sekä seurantatyökalut kannustavat pysymään aktiivisena monipuolisin treeniohjelmin. Valitettavasti mukana ei vieläkään ole kuitenkaan varsinaista edistyneempää tilaa aktiiviurheilijalle. Tässä olisi selvästi käyttämätöntä potentiaalia tuleviin malleihin.

Kellon akkukesto on jälleen todella eriskummallinen. Vaikka mainospuheet lupaavat 18 tuntia, käytössämme puhtia piisasi yleensä 28-30 tunniksi. Roiman vuorokauden verran pärjää siis hyvin ilman latauspiuhaa.

Ongelma ei ole se, että laitetta tarvitsee ladata öisin. Valitettavasti lataus tarkoittaa monien ominaisuuksien jäämistä turhiksi. Kun suurin osa lataa kelloa öisin, unenseuranta jää ominaisuutena pelkäksi kuriositeetiksi.

Päivällä lataaminen on toki mahdollista, mutta akun täyttäminen nollasta sataan vaatii noin 90 minuuttia. Öisin tällainen aikaikkuna ei ole mikään ongelma, päivisin se monesti onkin.

WatchOS 7 tuo mukanaan monia pidempiä uudistuksia. Vaikka Apple ei olekaan sanonut sitä ääneen, kuluvan vuoden pandemia näkyy kellossa kattavasti. Laite seuraa käsienpesua, mikä auttaa suoraan taistelussa jylläävää tautia vastaan. Sen seuranta on yllättävän vaativaa eikä aina erityisen tarkkaa, mutta ajatuksena lisäys on hyvä.

Apple Watch 6 on yhtiön toistaiseksi paras älykello. Vaikka et olisikaan järin innostunut sykkeen tai veriarvojen seurannasta, muut ominaisuudet puhuvat puolestaan. Lisäykset jäänevätkin monille tervetulleiksi ja kivoiksi kuriositeeteiksi.

Suurimmalle osalle jatkuvasti päällä oleva näyttö ei kuitenkaan ole elintärkeä ominaisuus, ja tällöin Apple Watch SE onkin todennäköisesti järkevämpi hankinta. Se tarjoaa lähes kaiken saman kuin Apple Watch 6 ja vieläpä merkittävästi halvempaan hintaan.

Hinta ja julkaisu

Voit lisätä persoonallisia 'memoji'-hymiöitä suoraan kellosta. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 6 saapui kauppoihin syyskuun 18. päivä ja laitetta on saatavilla monista eri paikoista niin kivijalkakaupoissa kuin verkkopuodeissakin.

Kellon hinta vaihtelee koosta ja ominaisuuksia riippuen. Suositushinnat lähtevät Suomessa alkaen 439 € (40 mm) ja 469 € (44 mm).

Hinta vaihtelee erityisesti rannekkeen mukaan. Kalleimmillaan älykellon hinta lähtee 839 eurosta, mikäli haluat Granada-nahasta valmistetun rannekkeen. Onneksi myös edullisemmat mallit on tehty tyylillä, vaikkakin Apple selvästi uskoo hienoimpien design-mallien vetoavan yleisöön.

Kannattaa silti huomata, että Apple Watch 6:n saapuminen tiputti samalla merkittävästi aiempien mallien Apple Watch 3 ja Apple Watch 5 hintaa.

Muotoilu

Hienot uudet värit

Identtinen muotoilu vanhempien mallien kanssa

Uudet Solo-rannekkeet

Apple Watch Series 6 on muotoilultaan veistetty samasta puusta aiempien mallien kanssa. Erot Apple Watch 4- ja Apple Watch 5 -kelloihin ovatkin mitättömiä.

Älykello on saatavissa 40 mm:n ja 44 mm:n versioina erikokoisiin ranteisiin sopivaksi. Muotoilussa silmiin osuvat tutut pyöristetyt reunat, jotka yhdistyvät sulavasti näyttöön.

Kellon takana on sykemittari, joka on kokenut merkittävän muutoksen. Siihen on lisätty uutta mallia varten veren happipitoisuuden mittari sekä EKG-monitori. Näistä jälkimmäinen tarkkailee mikäli sydänkäyrässä tapahtuu muutoksia.

Tuttu kaareva reuna tekee paluun. (Image credit: TechRadar)

Uutuusmalli on saanut 5ATM-sertifikaatin, eli kello sopii myös uiskentelijoille sekä sukeltajille. Tarvittaessa kello kestää jopa 50 metrin syvyydessä 10 minuuttia, mutta todennäköisemmin käyttöä on täysturvalle normaalissa uimisessa.

Merkittävin muutos tyyliasioissa koskee värejä. Erityisesti tuore punainen väritys varastaa katseen. Samainen teema oli saatavilla muutamia vuosia takaperin erillisessä AIDS-kampanjassa, mutta sen paluu tarjolle on mieluinen lisäys. Punainen väri on heittämällä väkevin vaihtoehto, ja onneksi saimmekin sen arvosteluun.

Muut värit ovat tutut kultainen, hopeinen, grafiitti, harmaa sekä sininen. Kaikki mallit huokuvat laadukkuutta sekä korkeita valmistusarvoja. Hintataso on Applelle tyypillisesti varsin korkea, mutta ainakin rahalleen saa tyylikästä vastinetta.

Painikkeet tuntuvat laadukkailta. (Image credit: TechRadar)

Kello on painonsa puolesta höyhensarjalainen. 44 mm:n malli painaa ranteessa vain 36,5 grammaa, joten kello tuntuu todella huomaamattomalta.

Voit perinteiseen tapaan muokata kellon ulkoasua erilaisilla rannekkeilla, joista tuorein lisäys on uusi Solo Loop. Siinä ei ole perinteistä kiinnikettä yhdistämässä päitä, vaan venyvästä silikonista tehty ranneke sujahtaa ranteen ympärille todella mukavasti.

Valitettavasti arvosteluun saatu Solo Loop -ranneke oli auttamatta liian iso meidän käyttöömme. Jo ensivaikutelma antoi kuitenkin osviittaa rannekkeen mukavuudesta. Se vaikuttaisi pysyvän ranteessa tukevasti ja mukavasti, mutta tätä emme kuitenkaan päässeet pidemmän päälle kokeilemaan.

Näyttö

Laadukas OLED-teknologia

Jatkuvasti päällä oleva näyttö

Unenseuranta

Apple Watch 6:n OLED-näyttö tekee katselusta miellyttävää. Pimeissä tiloissa kontrasti nousee arvoon arvaamattomaan, minkä vuoksi ruudulta lukeminen onnistuu vaivatta. Kontrasti tummien ja vaaleiden värien välillä onkin kellon suurimpia valtteja.

Näyttö on selvä ja kirkas. (Image credit: Future)

Siinä missä aiemmat mallit uutta Apple Watch SE:tä myöten vaativat ranteen liikuttamista esimerkiksi ajan katsomiseen, Watch 6:n näyttö on jatkuvasti päällä.

Tämän ansiosta sinun ei tarvitse koskaan liikuttaa kättäsi aktivoidaksesi näyttöä, vaan näet kellonajan tai uusimmat tiedot milloin tahansa. Ruudulla on kellotauluvalinnasta riippuen esimerkiksi uutiset, terveystiedot tai akkutilanne nähtävissä ennen kellon varsinaista aktivointia, joka kuluttaa luonnollisesti enemmän virtaa.

Kuva 1/2 Jatkuvasti päällä oleva näyttö tummennettuna (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 Sama näkymä tavallisella kirkkaudella (Image credit: TechRadar)

Ominaisuus ei valitettavasti ole lopulta niin käytännöllinen kuin voisi toivoa. Siinä missä alati aktiivinen näyttö on monesti miellyttävä lisä, joissakin tapauksissa se aiheuttaa harmaita hiuksia. Tummeneva näyttö on nimittäin yllättävän kirkas.

Ongelma hyppää väkisin silmille pimeissä tiloissa, kuten vaikkapa elokuvateatterissa. Tilanteen voi korjata erilliseen Cinema-tilaan siirtyessä, jolloin kellon näkeminenkin vaatii painallusta tai unenseurannan kytkennällä. Jos näistä epäkäytännöllisistä vaihtoehdoista kumpikaan ei miellytä, ei auta kuin kärvistellä pimenevässä tilassa turhin hyvin erottuvasta hehkusta.

Toivottavasti tulevaisuudessa mukaan saadaan erittäin tumma vaihtoehto, joka ei saa kelloa hohtamaan pimeässä tilassa. Toivoisimme vain käytännöllistä mahdollisuutta joka ei häiritsisi.

Veren happipitoisuuden mittaus

Kiinnostava ominaisuus

Ei tarkoitettu lääketieteen käyttöön, joten voidaanko pitää luotettavana?

Vaatisi hälytykset

Apple Watch on selvästi tehty terveydestään kiinnostuneille. Kuudennen sukupolven malli on heittämällä yhtiön kunnianhimoisin ja edistynein vaihtoehto tähän mennessä.

Jokainen vuosi on tähän mennessä tuonut uusia ominaisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseen, joten aloitetaan Apple Watch 6:n tärkeimmästä ominaisuudesta: veren happipitoisuuden mittauksesta.

(Image credit: Future)

Ensinnäkin on syytä huomata, ettei kyseessä ole suinkaan täysin innovatiivinen uutuus. Esimerkiksi Fitbit Charge 4 sekä Samsung Galaxy -puhelimet ovat mahdollistaneet saman jo pidemmän aikaa.

Se, kuka ominaisuuden on keksinyt, ei suinkaan ole yhtä tärkeää kuin Applen käytännön toteutus. Huomio kiinnittyykin sovelluksen käytännöllisyyteen, toimivuuteen sekä lopulta hyödyllisyyteen.

Ennen kuin mennään yhteenvetoon, on aika kerrata miten veren happipitoisuuden mittaus käytännössä tapahtuu. Sensori havainnoi veren väriä infrapunalla, jonka perusteella sovellus tulkitsee veren happipitoisuuden. Käytännössä mitä punaisempaa veri on, sitä enemmän siinä kulkee happea.

Tuloksissa on jonkin verran vaihtelua, mutta keskimäärin lukemat ovat kohdillaan kun pitoisuus on yli 95 prosenttia.

Happipitoisuuden voi tarkistaa joko käynnistämällä sen manuaalisesti ja istumalla paikallaan 15 sekuntia tai vaihtoehtoisesti antamalla älykellon tarkkailla lukemia läpi päivän. Testasimme molempia vaihtoehtoja varsin samansuuntaisilla tuloksilla.

Valitettavasti tulokset ovat kuitenkin vain samansuuntaisia. Terveys-sovelluksen perusteella joinakin hetkinä lukemat tipahtivat 88 prosenttiin. Onko tästä syytä huolestua? Vaikea sanoa, mutta koska lukema oli yksittäinen poikkeus, syynä on todennäköisesti mittausvirhe.

Tämä on joka tapauksessa ongelma. Apple Watch 6 sisältää mittarin veren happipitoisuudelle, jonka luvataan antavan entistä tarkempia tietoja käyttäjän terveystilanteesta. Samalla Apple kuitenkin korostaa jokaisessa kädenkäänteessä, ettei kyseessä ole lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu laite. Valmistajan mukaan tieto on osviittaa antava lisäinformaatio käyttäjälle eikä mitään muuta. Toki tämä pätee myös muihin vastaavalla ominaisuudella varustettuihin laitteisiin.

Joka tapauksessa tämä herättää useita kysymyksiä. Miten pitäisi tulkita tietoa siitä, ettei Applekaan pidä laitetta lääketieteelliseen tarkoitukseen kelpaavana? Voidaanko lukemiin siis luottaa millään muotoa? Vai pitäisikö tulosta vain seurata pitkällä aikajänteellä keskittyen mahdollisiin suurempiin heittelyihin?

(Image credit: Future)

Sanoisimme vastauksen olevan lyhykäisyydessään, että lisäinformaatio on mielenkiintoinen asia silmäiltäväksi. Mikäli huomaat lukemissa vaihtelua tuntiessasi olosi muutenkin kipeäksi, voi tiedon heittelystä mainita lääkärille.

On kuitenkin erikoista, ettei Apple Watch 6 anna ilmoitusta veren happipitoisuuden heittelystä esimerkiksi yön aikana, sillä vaihtelu voi kertoa esimerkiksi uniapneasta. Niin ikään hälytys sykkeen noususta ja laskusta levon aikana olisi asia, jota ei pitäisi piilotella käyttäjältä.

Emme ole lainkaan varmoja siitä, miksi Apple on päättänyt jättää nämä tiedot pois ilmoituksista. Samalla se tekee hallaa koko veren happipitoisuuden mittaamisen hyödyllisyydestä.

Joka tapauksessa sydänsähkökäyrä sekä sykkeen mittaus yhdistettynä veren happipitoisuuteen on kattava paketti, joka pienistä kysymysmerkeistä huolimatta tarjoaa Watch 6:lle mielenkiintoisen myyntivaltin.

Kuntoilu

Uusia harjoitusohjelmia

Kaipaisi yhä Pro-tilan aktiiviurheilijoille

GPS heittelee aika ajoin

Uutuusmalli keskittyy erityisesti terveyden yleistilan seurantaan. Lisäksi saat entistä tarkempaa tietoa omasta päivittäisestä aktiivisuudestasi.

Apple on lisännyt jokaisen kellojulkaisun myötä uusia tapoja urheilullisen elämän seurantaan. Samalla kello kannustaa kokeilemaan ennakkoluulottomasti myös uusia harjoitusmuotoja.

Mikäli olet sivustomme aktiivinen lukija, tiedät meidän keskittyvän erityisesti juoksemiseen. Olipa kyseessä Garminin urheilukello tai arkisempaan käyttöön suunniteltu Apple Watch, pidemmän puoleinen juoksulenkki antaa kattavaa osviittaa laitteen mahdollisuuksista. Tällä saralla Applen älykello onkin skarpannut vuosi vuodelta.

Lenkkeilyn oheen on lisätty entistä enemmän uusia harjoitusmuotoja. Mukana on muun muassa tanssiminen sekä loppujäähdyttely, jotka tekevät seuraa entuudestaankin kattavalle valikoimalle.

(Image credit: TechRadar)

Harjoitteet eivät ainoastaan halua hikeä pintaan. Mukana on myös rauhoittumiseen ja meditointiin keskittyviä ohjelmia, jotka opastavat esimerkiksi hengittämään rauhalliseen tahtiin. Nämä auttavat kiireisessä arjessa ottamaan oman ajan ennen seuraavaa pyrähdystä.

Kun kello mittaa sekä liikkumistasi että sykettä, saat varsin tarkan kuvan kulutetuista kaloreista sekä treenitulosten kehityksestä.

Apple Watch 6 sekä muut yhtiön kellot kehuvat suorituksiasi pitkin päivää. Nousitpa sitten seisomaan riittävän usein tai sait askelvaatimuksen täyteen, ranteeseen kilahtaa merkintä onnistuneesta suorituksesta. Lisäksi kello suosittelee liikkumaan sellaisina hetkinä, kun laite uskoo sinulla olevan sopivan välin pienelle pyrähdykselle. Tällaiset muistutukset ovat erittäin avuliaita huomautuksia arjen kiireeseen.

Valitettavasti urheilusuoritteiden seurannassa on edelleen muutamia rajoituksia. Nappasimme Watch 6:n, Watch SE:n, Watch 5:n sekä Watch 4:n 23 kilometrin juoksulenkille. Valitettavasti jotkut asiat eivät ole vieläkään korjaantuneet.

This is the good bit of the job. pic.twitter.com/H4DnVAKcHFSeptember 20, 2020

Ensinnäkin Treeni-sovelluksen ominaisuudet ovat juoksijalle edelleen rajalliset. Ensinnäkin kellon sisään sijoitettu GPS ei vieläkään lukitse sijaintia ennen lenkin aloittamista, jotta lähtöpiste olisi usean satelliitin kautta lyöty lukkoon.

Tämä on toisaalta nopeampi tapa lähteä liikkeelle, mutta samalla se tarkoittaa tarkkuuden ailahtelua. Kun vertaa vaikkapa Garminin urheilukelloihin, jotka vaativat tarkan sijainnin ennen lähtöä, eron huomaa nopeasti. Erityisesti metsäisessä maastossa Apple Watch on vaikeuksissa.

Tarkkuusero ei valitettavasti ole erityisen pieni. Kun juoksimme samaa 10 kilometrin lenkkiä, Watch SE ja Watch 6 antoivat jatkuvalla syötöllä noin 300 metrin eroavaisuuden kokonaismatkaan. Kun kilometrivauhtikin heittelee runsaasti, luottamus kellon lukemiin on koetuksella.

Onneksi lyhyemmillä matkoilla ero jäi pienemmäksi, joten kyseessä saattoi olla maastosta ja GPS-signaalista johtuva eroavaisuus.

(Image credit: TechRadar)

Kellon selustassa on myös sykemittari. Kuten olemme aiemminkin huomanneet, ranteeseen sijoitettu sensori ei ole yhtä tarkka kuin vartalon ympärille sijoitettava hihna. Apple Watch 6 ei väistä ongelmaa, vaan tunnistimella on erityisesti juostessa vaikeuksia pysyä perässä.

Tämä ei kuitenkaan ole erityinen ongelma suurimmalle osalle käyttäjistä, sillä sykemittaus on samalla tasolla kuin kilpailijoillakin tavallisesti. Juoksutarpeisiin kehitetyt kellot ovat tietysti asia erikseen, mutta valtaosa sunnuntailenkkeilijöistä voinee sietää ajoittaiset katkokset.

Huomasimme sattumalta, että mitä ylemmäs ranteeseen kellon sijoitti, sen paremmin mittaus onnistui. Valitettavasti tällöin käyttömukavuus kuitenkin kärsii, eikä kellokaan tahdo pysyä paikallaan.

Apple Watch 6 on aiempien mallien tapaan mainio vaihtoehto huvikseen liikkuville massoille. Huippu-urheilijoille siitä ei ole, jolloin katse kannattaa kääntää muihin vaihtoehtoihin.

Haluaisimme kuitenkin nähdä Watch 6:n soveltuvan kaikkiin tilanteisiin, joten lisäominaisuudet olisivat paikallaan. Toivelistallamme ovat erityisesti intervalliharjoitukset, kierrosaikatavoitteet ennätyksen tavoitteluun sekä yleisesti ottaen parannukset Treeni-appiin.

Sovellus on tällä hetkellä vähän turhan turvallinen ja vaatimaton. Kuluneiden vuosien jälkeen voisi jo odottaa enemmän.

Akkukesto

Kestää helposti 24 tuntia ja monesti pidempäänkin

Pikalataus on välttämättömyys

S6-järjestelmäpiiri tekee käytöstä tehokkaampaa

Apple Watch 6:n akku on ominaisuus, jonka olisimme toivoneet ottaneen merkittävän harppauksen tänä vuonna. Laitteen jaksaminen on nimittäin ongelma, joka on jo pitkän aikaa estänyt Apple Watchin vilpittömän suosittelemisen.

Viimevuotisen Apple Watch 5:n alati päällä oleva näyttö vaikutti merkittävästi akkukestoon. Uuden kellon sisällä oleva S6-järjestelmäpiiri on virrankäytön kannalta huomattava parannus, mutta se ei ole poistanut kaikkia solmukohtia.

Yksi vuosia jatkunut kummallisuus koskee Applen mainospuheita, jotka ovat edelleen vähätteleviä. Yhtiö lupaa kellon jaksavan noin 18 tuntia peruskäyttöä.

Otimme asiaksemme tarkistaa väitteiden totuuspohjan, eivätkä puheet ja todellisuus kohtaa tälläkään kertaa. Kello oli yhdistettynä läpi päivän puhelimeen tai langattomaan verkkoon, minkä lisäksi käyttöä riitti lenkillä, musiikinkuuntelussa sekä sovellusten käytössä. Lopputulemana pääsimme jokaisella kerralla yli 24 tunnin ennen kuin laturi oli välttämättömyys.

Vaikka lukema on puheita parempi, 24 tuntia on edelleen turhan vähän eikä oikeastaan yhtään 18 tuntia parempi. Kun kello mahdollistaa WatchOS 7 -käyttöjärjestelmän ansiosta unenseurannan, haluaisi laitetta pitää ranteessa öisin. Tämän jälkeen olisi vielä mukavaa, että laitteessa riittäisi virtaa herätessäkin.

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 6 jaksaa yön yli aamuun, mutta tämän jälkeen laite onkin saatava lataukseen varsin nopeasti. Mikäli haluat siis ottaa täyden hyödyn laitteesta aina unenseurantaa myöten, joudut etsimään päivällä sopivan välin lataustuokiolle.

Positiivisena asiana on nostettava S6-järjestelmäpiiri, joka on Applen tähän mennessä tehokkain ja virran suhteen säästeliäin prosessori. Jatkuvasti päällä olevan näytön sekä veren happipitoisuuden seurannan voisi uskoa kuluttavan akkua huomattavasti enemmän kuin vaikkapa Apple Watch SE:n, mutta todellisuus ei vastaa odotuksia. Esimerkiksi noin 22 kilometrin ja 110 minuutin lenkillä Apple Watch 6 käyttää vähemmän virtaa kuin SE. Apple onkin saanut GPS-seurannan kuluttamaan akkua todella säästeliäästi.

Sama pätee myös musiikin kuunteluun, joten tuoreen mallin akku on käytännössä kaikessa arkisessa käytössä aiempia kelloja parempi.

Laite latautuu myös aiempaa nopeammin. Kun laittaa täysin tyhjäksi kulutetun Apple Watch 6:n ja Apple Watch SE:n vierekkäin, ero on selkeä. Watch 6 latautuu täyteen kuntoon 75 minuutissa, kun taas SE:n vanhempi S5-piiri vaatii tähän 100 minuuttia.

Kun kytkee veren happipitoisuuden mittauksen sekä näytön jatkuvan päälläolon käyttöön, Watch 6:n akku kestää viidenneksen verran vähemmän kuin Watch SE:n. Toki tilannetta voi muuttaa valitsemalla turhia ominaisuuksia pois, jolloin tilanne paranee. Kannattaakin pohtia tarkasti haluaako lisävirtaa ominaisuuksien kustannuksella.

Kun ominaisuudet laittaa samalle viivalle Apple Watch SE:n kanssa, akkukesto on lähes identtinen. Tosin tällöin treeni- ja musiikkisovelluksia voi käyttää pienemmällä kulutuksella.

Vielä lopuksi on syytä muistuttaa, ettei laitteen mukana tule enää latauspistoketta, vaan ainoastaan kaapeli. Toki on ani harvinaista, etteikö nurkat olisi jo entuudestaan pullollaan laitteiden mukana tulleita palikoita.

WatchOS 7 -käyttöjärjestelmä

Apple Watch 6 esittelee yhtiön tuoreimman käyttöjärjestelmän koko komeudessaan. Tokikaan kyseessä ei ole yksinoikeus, vaan myös vanhat älykellot aina Apple Watch 3:een asti saavat samaisen päivityksen.

Olemme kuitenkin erityisen kiinnostuneita siitä, miten uudet ominaisuudet toimivat uusimmalla mallilla. Mukana on joitakin tanssin tai loppujäähdyttelyn kaltaisia erikoisuuksia, joihin emme ole erityisesti paneutuneet. Toisaalta taas esimerkiksi tuoreet kustomointiominaisuudet sekä pyöräilyreittien suunnittelut ovat selvästi kiinnostavampia ja varsin hyville esille tuotuja.

Unen seuranta

Aivan ensimmäiseksi kiinnostuksemme keskittyi unenseurantaan, sillä sitä on kaivattu Applen kelloihin jo hyvän aikaa.

(Image credit: TechRadar)

Lisäys on erityisen käytännöllinen niille käyttäjille, jotka pitävät kelloa ranteessa jo valmiiksi nukkuessaan. Voit säätää valmiiksi nukkumisaikataulun, jonka ajaksi kellon näyttö muuttuu mustavalkoiseksi eikä kello pidä hereillä normaaliin tapaan. Laitteen aktivointi unitilan aikana vaatii Digital Crown -painikkeen klikkaamista, mikä on helppo tapa kitkeä halua tarkistaa näytöltä tuoreimpia tapahtumia keskellä yöunia.

Unenseuranta itsessään on hyvin yksinkertainen. Laite tulkitsee nukkumisajan alkavaksi hetkestä, jolloin puhelin lasketaan pöydälle. Aika siirtyy Terveys-appiin, minkä jälkeen voi tarkastella miten uniaikaa on kertynyt.

Sovellus ei kuitenkaan kerro miten kauan yöstä on kulunut syväunessa, kevyessä unessa tai REM- eli vilkeunessa. Niin ikään vertailut stressitilaan eivät tuo tietoihin muutosta. Tällaiset yhtäläisyydet ovat muissa puettavissa laitteissa oletusarvoisia, joten odotimme Applelta enemmän.

Herätessä kellon ruutu kertoo keskeisimmät tiedot, eli akkutilanteen sekä päivän sään. Vaikka informaatio on varsin niukasti, esiteltävät tiedot on toteutettu hyvin.

Käsipesun seuranta

Vaikka käsipesun seurantaa ei ilmeisesti oltu suunniteltu Covid-19-pandemiaa varten, on se epidemian johdosta keskeisempi kuin koskaan. Sovellus muistuttaa pesemään käsiä 20 sekunnin ajan täyden tehon saamiseksi.

Ominaisuuden toiminta tuntui ensimmäisten päivien aikana melko summittaisella, mutta pienen totuttelun jälkeen tarkkuus parani selvästi.

Tästäkin huolimatta mittauksen tulokset ovat lähinnä sinne päin. Pidin testijakson aikana ranteessa sekä Watch 6:tta että SE:tä, eivätkä käsipesujen seurannat olleet samalla viivalla. Yleensä toinen laite ilmoitti rajapyykin ylityksestä noin viisi sekuntia ennen toista.

Lisäksi käsienpesun tunnistus on melkoisen vaativa. Jollei kädet ole todella lähellä hanaa, mittari pysähtyy herkästi kiivaasta hieronnasta huolimatta. Tämä tuntuu epäreilulta, sillä kello ei hyväksy suoritustasi vaikka pesisit kätesi todellisella antaumuksella.

Kaiken reiluuden nimissä on kuitenkin todettava, ettei tällaisen ominaisuuden tekeminen voi olla helppoa. Älykellon on kuunneltava veden lotinaa sekä havaittava käsien tietty liike, joten kokonaisuuden toimiminen edes kohtalaisesti on jo ansiokas suoritus.

Kääntäjä

Viimeinen vaan ei vähäisin esille nostettava työkalu on Sirin käännösominaisuus. Se on tehty jopa turhankin herkäksi, sillä ominaisuus aktivoituu herkästi vaikkei sitä toivoisikaan.

Valitettavasti ominaisuuden kielivaihtoehdot ovat hyvin rajalliset, eikä suomenkieltä ole mukana. Tällä hetkellä englanninkielistä puhetta voi kääntää mandariinikiinaksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi ja espanjaksi, mutta näistäkään kielistä ei voi valitettavasti vielä kääntää puhetta englanniksi.

Kielimuurista johtuen testasimme erityisesti englanninkielen kääntämistä ranskaksi. Lopputulos todella vaikuttaa, sillä käännökset onnistuvat nopeasti ja vieläpä sopivalla aksentilla.

Muut käytetyt ominaisuudet

Kuten mainittua, WatchOS 7 tarjoaa runsain mitoin hyödyllisiä sekä vähemmän tarpeellisia ominaisuuksia. Keskeisin ja arkisin lisäys on Siri-tekoälyavustajalle puhuminen. Enää ei tarvitse tervehtiä Siriä sanallisesti aktivointia varten, sillä pelkkä ranteen nostaminen ja puhumisen aloittaminen riittää.

Walkie-talkie-tila on edelleen turhahko mutta silti erinomainen. (Image credit: TechRadar)

Toimiessaan se on erinomainen. Saat käynnistettyä ajastimen, tarkastettua kuunneltavana olevan biisin, soitettua kaverille tai kytkettyä älykodin valot pois päältä... niin, kirjaimellisesti käden käänteessä.

Valitettavasti liike täytyy tehdä täysin eikä suunnilleen oikein. Turhan usein huomasimme, ettei Siri ollutkaan kuuntelemassa. Tämä jos mikä saa unohtamaan avustajan äärimmäisen nopeasti erityisesti muiden ollessa paikalla.

Vaikka Apple Watch toimii lisätyökaluna puhelimelle, se pärjää samassa tarkoituksessa myös yksinään. Käyttöhetkiä on kuitenkin varsin rajallisesti. Sirin käyttö, puhelun tekeminen sekä Apple Music -palvelun hallinnointi kellon avulla on mukava lisäys, mutta valitettavasti mahdollinen lisähinta datapakettiin ei sitä kuitenkaan ole.

Halusimme kuitenkin kokeilla puhelua ilman iPhonea. Kun kellon kaiuttimen ja mikrofonin kytkee päälle, soittotuokio onnistuu vaivatta. Vaikka kyseinen ominaisuus tuskin on monelle erityisen arkinen, mahdollisuus tähän on yksinkertaisesti äärimmäisen hieno.

Tänä vuonna emme pahemmin käyttäneet Walkie-Talkie-tilaa. Viime vuonna hauskalta ja erikoiselta tuntunut mahdollisuus on ajan saatossa menettänyt valtaosan hohdokkuudestaan. Mikäli joku kysyisi nyt rupatteluhetkeä erikoistilassa, tuntuisi se enemmän ärsyttävältä kuin hauskalta.

(Image credit: TechRadar)

Halusimme silti kokeilla sen toimivuutta. Walkie-Talkie-tila on toisinaan hauska erikoisuus perinteiseen keskusteluun, mutta pitkässä juoksussa se jää kuriositeetiksi.

Viimeinen testaamamme ominaisuus on Watch App Store. Halusimme nähdä sen ottamat kehitysaskeleet. Edistystä onkin tapahtunut, sillä erilaisia älykellosovelluksia on tarjolla enemmän kuin koskaan. Valitettavasti kauppapaikan etusivu on kuitenkin luotaantyöntävä, eikä sen perusteella nähtävää näytä silti liiaksi olevan.

Tarjolla ei ole erilaisia kategorioita tai kustomoituja suosituslistoja. Sen sijaan ruudulle ilmestyy sattumanvaraisia vaihtoehtoja. Vaikka sinänsä onkin hienoa etsiä sovelluksia ilman puhelinta, valikoiman selaaminen on isoruutuisella iPhonella äärimmäisen paljon käytännöllisempää.

Osta, jos...

Haluat vuosia kestävän mallin

Jos aiot hankkia kellon useaksi vuodeksi, kannattaa aina napata tuorein malli. Apple Watch 6 saa päivityksiä vuosien ajan, minkä lisäksi akkukesto ja ominaisuuslista ovat kattavammat kuin aiempien vuosien malleissa.

Pidät punaisesta väristä

Tämä peruste on auttamatta ohkainen, mutta uusi punainen versio on todella hieno. Se on selvästi mieluisin versio Apple Watch 6 -älykellosta.

Huolehdit terveydestäsi

Todetaan vielä viimeisen kerran, ettei Apple halua sinun käyttävät älykelloaan lääkehoitoon. Joka tapauksessa säännölliset EKG:t sekä veren happipitoisuuden seuranta ovat hyödyllisiä työkaluja etenkin niille, joilla on jo entuudestaan terveyshuolia. Lisäksi sykelukemat antavat mielenrauhaa.

Älä osta, jos...

Käden nostaminen ei ole liian iso rasite

Watch 6:n jatkuvasti päällä oleva näyttö kertoo keskeisimmät tiedot ilman ranneliikettä. Mikäli käden kääntäminen ei tunnu turhalta lisävaivalta, edullisemmat Watch 3 ja SE saattavat olla parempia vaihtoehtoja.

Keskityt tosissasi urheiluun

Jos Applen kellot ovat jo tulleet tutuiksi, tiedät ettei yhtiön laitteisto tarjoa kummoisia työkaluja syvällisempään urheiluun. Intervallit, kierrosajat tai uintituokion lepotauot eivät Applen älykellolla onnistu. Erillinen Pro-tila olisi urheilijoille enemmän kuin tarpeen.

Haluat kattavat tiedot unenlaadusta

Vaikka tiedot yöunista ovat hauska lisäys, olisi unitilojen seuranta huomattavasti hyödyllisempää. Valitettavasti Watch 6 tarjoaa varsin alkukantaiset tiedot yön kulusta. Jos tarvitset tietojen saamiseksi täysin erillisen laitteen – kuten Fitbit Sensen –, koko Apple Watch 6:n hankinta saattaa tuntua hölmöltä.

Arvioitu syyskuussa 2020.