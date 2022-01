Paras urheilukello uimareille 2022: paranna uintiasi älykkäästi

Elektroniset laitteet ja vesi eivät luonnollisesti pidä toisistaan, mutta onneksi nykyään monet älylaitteet on pakattu jo jossain määrin vesitiiviisiin runkoihin. Parhaat uimista varten suunnitellut urheilukellot seuraavatkin käyttäjänsä matkaa, vetoja, sykettä ja monia muita treenin kannalta tärkeitä ominaisuuksia.

Lähes kaikki aktiivisuusrannekkeet sekä urheilukellot kestävät nykyään vettä 50 metrin upotukseen asti, mutta monia näistä ei ole silti suunniteltu upotettavaksi veteen pitkäksi aikaa. Tähän listaan kootut älykellot ovat sen sijaan varta vasten suunniteltu uimareille, joten niissä on täysin vesitiiviit rungot sekä mittavat työkalut uinninseurantaan.

Tällä listalla ei ole myöskään yleiseen käyttöön suunniteltuja älykelloja, kuten Apple Watch 7, vaan ne voit löytää parhaiden älykellojen oppaastamme. Olemme lisäksi testanneet parhaat vesikestävät kuulokkeet, jos haluat kuunnella lempimusiikkiasi uidessa.

Parhaat urheilukellot uimiseen

Garmin Forerunner 945 on erinomainen älykello uimiseen, jonka voi ostaa edullisen uimakäyttöön tarkoitetun sykemittarin kera. (Image credit: Garmin)

1. Garmin Forerunner 945 Kattava urheilukello triatloniin Tekniset tiedot Vesitiiviys: 50 m syvyyteen asti Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö Sykemittari: Kyllä Aktiivisuuden seuranta: Kyllä GPS: Kyllä Akkukesto: Jopa kaksi viikkoa Yhteensopivuus: Android/iOS PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Scandinavian Outdoor FI Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Sykemittari toimii veden alla + Erinomaiset uinninseurantatyökalut + Sisäänrakennettu musiikkisoitin Älä osta, koska - Ei kovin tyylikäs

Garmin Forerunner 945 on meidän valintamme parhaaksi urheilukelloksi uimareille. Se on lisäksi mahdollista ostaa kahden rintaan laitettavan sykemittarin kera, joista toinen on tarkoitettu juoksu- ja pyöräilykäyttöön ja toinen erityisesti uimista varten.

Nämä ovat erinomaisia lisiä, jos kaipaat kunnollista sykeseurantaa treenatessasi, sillä ne huomaavat sykkeen muutokset paremmin kuin ranteessa oleva seuranta. Ne eivät ole kuitenkaan välttämättömiä, sillä Forerunner 945:n seuraa poikkeuksellisen tarkasti sykettä myös veden alla.

Lisäksi älykellossa on sisäänrakennettu musiikkisoitin, joten sillä voi kuunnella omia lempibiisejään vedenkestävien kuulokkeiden kera. Ja urheilukäyttöä varten siitä löytyy valtava määrä uimista varten suunniteltuja ominaisuuksia. Näihin lukeutuvat muun muassa avoimen meren etäisyys GPS:llä, tahti, vedot, vetojen pituus ja tehokkuus sekä poltetut kalorit.

Lisäominaisuuksia on tarjolla allaskäyttöön, jolloin laite seuraa myös vetotyyliä, antaa rytmivaroituksia, lepotaukoja ja altaaseen suunniteltuja harjoitteita.

Kun näiden päälle lisää vielä valtavan määrän muiden aktiviteettien seurantaominaisuuksia sekä perinteisiä älykellon toiminnallisuuksia, kuten lähimaksun, on Garmin Forerunner 945 erinomainen urheilukello maalla ja vedessä.

Lue arvostelu: Garmin Forerunner 945

Amazfit Stratos on Garminia edullisempi vaihtoehto ja sopii loistavasti sunnuntaiuimareille. (Image credit: Amazfit)

2. Amazfit Stratos Paras vaihtoehto satunnaisuimareille Tekniset tiedot Vesitiiviys: 50 m syvyyteen asti Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö Sykemittari: Kyllä Aktiivisuuden seuranta: Kyllä GPS: Kyllä Akkukesto: Jopa viisi päivää Yhteensopivuus: Android/iOS Osta, koska + Edullinen + Musiikkisoitin Älä osta, koska - Ei erillistä avoimen meren tilaa - Verrattain lyhyt akkukesto

Amazfit on tunnettu älykkäistä ja edullisista aktiivisuusrannekkeistä, eikä Amazfit Stratos poikkea linjasta. Se on laadukas ja monipuolinen aktiivisuusranneke, joka toimii erityisen hyvin altaassa pulikointiin.

Uinninseurannan lisäksi siinä on sisäänrakennettu musiikkisoitin, joten voit kuunnella lempikappaleitasi uidessa. Erillinen triatlon-tila helpottaa puolestaan uinnin, pyöräilyn ja juoksun välistä siirtymistä kuntourheilijoille.

Harmillisesti Amazfit Stratosissa ei ole lainkaan seurantaa avoimen meren uintiin, mutta muutoin tämä keskihintainen aktiivisuusranneke on omiaan sisätilan uimareille.

Lue arvostelu: Amazfit Stratos

3. Coros Vertix 2 Kestävä urheilukello ammattilaisille Tekniset tiedot Vesitiiviys: 150 m syvyyteen asti Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö Sykemittari: Kyllä Aktiivisuuden seuranta: Kyllä GPS: Kyllä Akkukesto: Jopa 45 päivää Yhteensopivuus: Android/iOS Osta, koska + Sopii vesiurheiluun + Kestää jopa 150 m syvyyteen asti + Loistava akkukesto Älä osta, koska - Kallis

Coros Vertix 2 on huippukestävä urheilukello, joka on myös erinomainen vaihtoehto uimareille. Sen akku kestää jopa 140 tuntia GPS:n kera tai 240 tuntia Ultramax-tilassa, joten siitä ei lopu virta edes pidemmillä lomareissuilla. Sen seurantatyökalut kattavat myös jalan, pyörän ja altaassa tehtäviin suoritteisiin, minkä lisäksi siinä on erillinen triatlon-tila.

1,48 tuuman näyttö on niin ikään selkeä ja terävä, jolloin oman suoritteen seuraaminen on helppoa liikkeessä. Toiminnot itsessään hoidetaan pääasiallisesti fyysisillä painikkeilla, ja Vertix 2:ssa on myös tarkka sykemittari uidessa.

Kaikin puolin kyseessä on todella vakuuttava urheilukello uimareille, mutta nopeatempoista vesiurheilua tai syvyyssukellusta varten alkuperäinen Coros Vertix soveltuu paremmin siinä olevan 15ATM-luokituksen vuoksi.

Lue arvostelu: Coros Vertix 2

Jos olet sukeltaja, silloin Garmin Descent Mk2i on paras vaihtoehto sinulle. (Image credit: Garmin)

4. Garmin Descent Mk2i Paras urheilukello sukeltajille Tekniset tiedot Vesitiiviys: 100 m syvyyteen asti Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö Sykemittari: Kyllä Aktiivisuuden seuranta: Kyllä GPS: Kyllä Akkukesto: Jopa kaksi viikkoa Yhteensopivuus: Android/iOS Osta, koska + Kattava sukellustietokone + Kestää jopa 100 m syvyyteen asti Älä osta, koska - Äärimmäisen kallis - Vastaanottimet ostettava erikseen

Garmin Descent Mk2i ei ole ainoastaan uintiin suunniteltu urheilukello, vaan myös täystoimintakykyinen sukellustietokone. Se onkin varta vasten suunniteltu sukellusten seurantaan. SubWave-luotainviestintä lähettää tietoa muille sukeltajille 10 metrin etäisyydellä, ja satelliittipaikannus kertoo automaattisesti sisään- ja ulostulokohdat. Sukelluslogissa riittää puolestaan tilaa jopa 200 sukelluskerran tiedoille.

Älykellossa on myös muita näppäriä ominaisuuksia, kuten aina päällä oleva näyttö helppoa seurantaa varten. Ruudulta toiseen siirtyminen onnistuu taas kätevästi napauttamalla sitä kahdesti, jolloin sitä voi käyttää hanskat kädessä. Muita käteviä lisiä ovat laajennettava ranneke, jolloin kelloa voi käyttää kuivapuvun päällä, sekä Apnea Hunt -tila vapaasukellusta varten mutta ilman tavanomaista varoitusääntä, jolloin se ei häiritse paikallista villieläimistöä.

Descent Mk2i tukee lisäksi paineenseurantaa jopa viiden tankin välillä, mutta tämä vaatii erillisen Descent D1 -vastaanottimen. Se itsessään maksaa keskihintaisen aktiivisuusrannekkeen verran, eikä älykellokaan ole sieltä halvimmasta päästä.

Laite pystyy seuraamaan uintia ulkona ja altaassa, minkä lisäksi siinä on kattavat seurannat muun muassa juoksemiselle, pyöräilylle, soudulle ja hiihdolle. Ruudulle saa myös animoidut treeniohjelmat opastamaan harjoitteissa ja varmistamaan, että liikkeet tehdään oikein.

Suunto 7 on loistava keskihintainen urheilukello uimiseen, ja sen puheohjaus on kätevä lisä uimahalleissa. (Image credit: Suunto)

5. Suunto 7 Loistava urheilukello älykästä treeniä varten Tekniset tiedot Vesitiiviys: 50 m syvyyteen asti Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö Sykemittari: Kyllä Aktiivisuuden seuranta: Kyllä GPS: Kyllä Akkukesto: Jopa 40 päivää Yhteensopivuus: Android/iOS PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Katso jälleenmyyjältä Gigantti Katso jälleenmyyjältä Gigantti Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Keskihintainen + Käy uima-altaassa ja avoimessa meressä + Loistava akkukesto Älä osta, koska - Vaatii kaksi sovellusta

Jos etsit keskihintaista urheilukelloa uimiseen, silloin Suunto 7 tarjoaa kaiken tarvittavan.

Siitä löytyy erilliset profiilit altaaseen ja luontoon tahdin ja etäisyyden kera. Sykemittari mittaa tarkasti vedenalla, ja älykello itsessään mittaa vetojen pituutta, tyyliä ja määrää. Palautustyökalut auttavat puolestaan treenaamaan tehokkaasti, ja lokikirja auttaa seuraamaan suoritusta pidemmällä aikavälillä.

Omissa testeissämme huomasimme treenitulosten synkronoituvan nopeasti, ja niiden välillä oli helppo selata ja löytää toistuvia trendejä kännykkään ladattavan sovelluksen avulla. Google Assistant -äänikomennot tekevät älykellon käyttämisestä helppoa ilman käsipeliä.

Ainoa hieman harmillinen piirre on siinä, että puhelimeen täytyy ladata sekä Suunto- että Google Fit -sovellus Suunto 7:ää varten. Se ei ole merkittävä haitta, mutta silti pieni ärsytyksen aihe. Kalliimpi Suunto 9 on aavistuksen monipuolisempi, mutta hinta-laatusuhteeltaan Suunto 7:ää on vaikea päihittää.

Lue arvostelu: Suunto 7

