Arvostelussa Suunto 7

Suunto 7 on melko kookas älykello, mutta tasokkaiden fitness-ominaisuuksien ja monipuolisen Wear OS:n yhdistyminen on onnistunut resepti monille käyttäjille.

Suunto 7 on suomalaisen fitness-yhtiön ensimmäinen kello, joka käyttää Googlen monipuolista Wear OS -käyttöjärjestelmää. Tyypillisesti kehittyneisiin urheilukelloihin panostanut valmistaja pyrkiikin laajentumaan tuotteella lähemmäs älykellomarkkinoita.

Wear OS on hyvin suosittu käyttöjärjestelmä älykellojen keskuudessa ja se lisää Suunnon laitteisiin selvästi useampia lifestyle-ominaisuuksia. Kotimaisen valmistajan tavoitteena näyttääkin olleen luoda kello, joka sopii arkikäyttöön myös treenien ulkopuolella.

Kattavien treeniominaisuuksien ja Googlen ohjelmiston solmima liitto on varmasti aktiivisesti urheilevien käyttäjien mieleen, sillä käyttäjät eivät joudu tinkimään kummastakaan puolesta.

Suunto 7: hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

Suunto 7 on saatavilla suurimmalta osalta suomalaisista jälleenmyyjistä sekä Suunnon omasta verkkokaupasta.

Se maksaa 479 euroa, joten pyyntihinta on melko kallis älykelloksi. Toisaalta Suunnon käyttämä kehittynyt tekniikka ja Suomessa tapahtuva tuotanto nostavat hinnan väistämättä kiinalaiskilpailijoita korkeammaksi.

Muotoilu ja näyttö

Suunto 7 on suurempi kuin valtaosa muista älykelloista. Näytön halkaisija on 50 mm:ä, joten se on selvästi kookkaampi kuin vaikkapa Apple Watch 5. Kello on myös melko paksu mutta kevyt. Sen koko näyttää ja tuntuu tasapainoiselta keskikokoiseen tai suureen käteen.

(Image credit: Future)

Kellon rungossa on peräti neljä kruunua, joista kolme sijaitsee oikealla ja yksi vasemmalla puolella. Idea on lainattu Suunnon muista tuotteista, sillä juoksukellot vaativat useampia kruunuja.

Kruunujen tarkoituksena on helpottaa fitness-toimintojen hallitsemista myös sellaisissa tilanteissa, joissa kosketusnäytön käyttäminen on hankalaa esimerkiksi käsien hikoilun takia. Kruunut eivät onneksi ulotu kovin kauas rungosta, joten ne eivät paina kättä tai takerru mihinkään.

Suunnon mukaan kello on vesitiivis 50 metriin asti, joten sitä voi käyttää myös uimakellona. Kellon kerrotaan myös olevan niin kestävä, ettei käyttäjän tarvitse pelätä sen pudottamista.

Suunto 7:ssä on muiden älykellojen tapaan irrotettavat hihnat, mutta ne tuntuvat ikävän kumisilta kättä vasten. Tämä on tietysti osittain makuasia, ja kuminen ranneke sopii hyvin urheiluun. Solkea varten on useita reikiä, joten kellon saa säädettyä sopivaksi erikokoisiin ranteisiin. Kookkaan runkonsa vuoksi se ei kuitenkaan sovi kaikkein kapeimmille ranteille.

(Image credit: Future)

Suunto 7:ssä on värikäs ja tarkka näyttö, jonka maksimikirkkaus on riittävän hyvä myös aurinkoisena päivänä. Ruutu on jatkuvasti päällä, joten et joudu kohottamaan rannettasi tai painamaan mitään painiketta nähdäksesi kellonajan.

Kellotaulun mustat reunukset ovat melko paksut, mutta kellosta puhuttaessa tämäkin on jossain määrin makuasia. Reunat nimittäin saavat laitteen näyttämään enemmän kellon muotoiselta.

Suunto 7:n värivaihtoehdot ovat Graphite Copper (harmaa ja kupari), Sandstone Rosegold (valkoinen ja kultainen), White Burgundy (valkoinen ja burgundy), Black Lime (musta ja limenvihreä) sekä All Black (täysin musta).

Fitness-toiminnot ja muut ominaisuudet

Jos harkitset Suunto 7:n ostamista, etsit todennäköisesti juuri urheilu- tai juoksukelloa. Kattavat treeniominaisuudet ovatkin kellon suurin valttikortti, sillä Suunnon mukaan laitteessa on 70 eri urheilutilaa, sisäänrakennettu sykemittari, GPS ja korkeusmittari. Treenistään saa siis tarkkaa ja kattavaa palautetta.

(Image credit: Future)

Kelloon saa myös erilaisia treenikarttoja, joiden avulla näet oman kulkusi reaaliajassa. Voit myös tutustua heat-karttoihin, jotka koostuvat muiden käyttäjien kartalle jättämistä "vanoista". Voit siis esimerkiksi bongata uusia lenkkipolkuja tai hakea inspiraatiota omien reittiesi muuttamiseen. Heat-kartat toimivat 15 suosituimman treenitilan kanssa.

Suunto kertoi meille myös, että kello lataa automaattisesti lähialueen kartat, kun kytket sen laturiin. Kartat on siis ladattu valmiiksi offline-käyttöä varten jo ennen kuin lähdet lenkille.

(Image credit: Future)

Kello erottuu edukseen muista Suunnon malleista kuitenkin erityisesti Wear OS -toiminnoillaan. Käyttöjärjestelmä on nopea, helppokäyttöinen ja hyödyntää fitness-ominaisuuksia kattavammin kuin normaalit Wear OS -kellot. Pääset käsiksi esimerkiksi värikoodattuun kalenteriin, josta saa nopean katsauksen omien treenien intensiivisyydestä ja säännöllisyydestä.

Suunnon kello on saanut käyttöjärjestelmän myötä toki esimerkiksi myös ilmoitukset, musiikinhallintatyökalut, hengitysharjoitukset sekä tietysti Google Play Kaupan laajan sovellusvalikoiman.

Kello käyttää Qualcommin Wear 3100 -järjestelmäpiiriä, jonka myyntivalttina on algometrien avulla pienennetty virrankulutus. Akunkestoksi kerrotaan virransäästötilassa 40 päivää ja tavallisessa älykellokäytössä 2 päivää. GPS:ää käyttäessä akun pitäisi riittää 12 tuntia, joten se riittää hyvin myös kaikkein pisimpiin liikuntasuorituksiin. Käytännössä akku kuitenkin riitti usein luvattua pidempään myös älykellokäytössä.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Suunto 7 yhdistää onnistuneesti tasokkaan fitness-kellon ja monipuolisen älykellon parhaat puolet. Se ei ei yllä kummallakaan puolella markkinoiden parhaaseen suoritukseen, mutta on mielestämme onnistunut kompromissi. Jos arvostat hyviä treeniominaisuuksia, mutta kaipaat kelloosi myös älytoimintoja, se on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.