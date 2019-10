Paras urheilukello 2019: löydä täydellinen GPS-kumppani treeneihin

Markkinoilla on jo runsaasti erilaista puettavaa teknologiaa käytettäväksi, mutta kategorian menestyneimpiin tuotteisiin lukeutuvat ehdottomasti urheilukellot.

Alati paranevat akkukestot, suorituskyky ja muotoilu ovat kasvattaneet urheilukellojen kysyntää vuosi vuodelta, ja parhaimpien vaihtoehtojen joukossa nähdään eri malleja muun muassa Garminilta, Polarilta ja Suunnolta.

Vaadimme juoksukelloilta tietenkin myös tarkan GPS:n, helppokäyttöiset toiminnot sekä loistavat kumppanisovellukset, jotka auttavat meitä seuraamaan suorituksiamme ja pysymään motivoituneina.

Olemme saaneet markkinoille jo vuoden 2019 uusimmat mallit, jotka eivät ole pettäneet odotuksiamme, minkä lisäksi myös vanhempiin malleihin on tuotu toivottuja uudistuksia.

Black Fridayn ja Cyber Mondayn lähestyessä uskomme lisäksi näkevämme urheilukellon jos toisenkin saapuvan alennukseen, joten omaa rannekevalintaa kannattaa silmäillä jo ennakkoon.

Ja juuri siihen tarkoitukseen olemme kirjoittaneet tämän artikkelin. Olemme testanneet kaikki mahdolliset vaihtoehdot lenkkeilyyn sopivista malleista aina maratonkumppaneihin saakka. Jos etsit siis parasta mahdollista urheilukelloa itsellesi, tutustu alapuolella olevaan listaamme.

Paras urheilukello 2019 lyhyesti:

Polar M430 Garmin Forerunner 235 Garmin Vivoactive 3 Fitbit Ionic Samsung Galaxy Watch Suunto Ambit3 Vertical Polar Vantage V Apple Watch 5 Garmin Forerunner 935 Garmin Fenix 5 Plus

Huom: olemme listanneet parhaat urheilukellot edullisimmista vaihtoehdoista kalliimpaan. Testaamme koko ajan uusia tuotteita, joten listamme elää jatkuvasti.

Lähde: Polar

1. Polar M430

Polarin myydyimmän älykellon päivitetty versio

Hyvä akku kesto

Helppokäyttöinen

Ärsyttävä latausjohto

Muotoilu voisi olla miellyttävämpi

Polarin ongelmaton M400 oli Euroopassa myydyin urheilukello syystä. Sen yksinkertainen, toimiva ja hyvällä hinnalla varustettu kokonaisuus loivat yhdistelmän, jota oli vaikea päihittää.

Onneksi yhtiö tukeutuu vanhaan kansanviisauteen ja päättää olla korjaamatta sitä, mikä ei ole rikki. Uusi Polar M430 sisältää suurimman osan M400:n suosituista ominaisuuksista, mutta lisää kylkeen vielä muutaman hyödyllisen lisätoiminnon.

Se on edelleen helppokäyttöinen, kestävä ja muotoilultaan vaatimaton, mutta uutena lisänä siinä on sisäänrakennettu ja monipuolinen sykemittari, jonka avulla voi tarkkailla helposti niin leposykettä tai sykealuetta kuin seurata sen kehitystä pidempien harjoitusjaksojen välillä.

Mukana on lisäksi unenseuranta, ilmoitukset sekä alati paraneva Polar Flow -sovellus, joka tuo älykkään ja juuri sinun tavoitteisiin kustomoitavan treenioppaan ranteeseesi sekä mahdollisuuden tarkastella päivän suorituksia.

Jollain ilveellä Polar on onnistunut tuomaan nämä kaikki lisätoiminnot uuteen urheilukelloon ja pystyvät silti tarjoamaan yli 30 tunnin akkukeston. Vaikka laitteesta uupuu esimerkiksi Polar V800:n tai Garmin Forerunner 935:n syvällisemmät juoksuseurannat, kyseessä on silti äärimmäisen vakuuttava ja laadukas juoksukello edulliseen hintaan.

Lue arvostelu: Polar M430

Lähde: Garmin

2. Garmin Forerunner 235

Erinomaisen edullinen vaihtoehto juoksijoille

Leposykkeen tiedot

Kevyt ja näyttävä muotoilu

Synkronointiongelmia

Hivenen muovinen

Tämä verrattain edullinen juoksukello tarjoaa kompaktissa muodossa kaiken sen, minkä Garmin on viimeistellyt huippuunsa juoksijoille suunnattujen laitteiden saralla. Toisin sanoen siinä on 11 tunnin edestä GPS-seurantaa ja ympärivuorokautinen aktiivisuusseuranta peräti yhdeksäksi päiväksi yhdellä latauskerralla.

Lisäksi se mittaa sykkeen ranteesta ja tukee Garminin lukuisia sovelluksia, kuten erilaisia näyttöjä tai maratoonareille soveltuvia treeniohjelmia. Se tukee myös älypuhelinilmoituksia, audiohälytyksiä, live-seurantaa ja tietenkin Garmin Connect -sovellusta, joka analysoi syvällisesti omia suoritteita.

Aerobiseen liikuntaan tarkoitettu Training Effectia voi hyödyntää lisäksi seuraamalla omaa sykealuetta, jotta itseään ei rasita liikaa juostessa. Siinä on myös hapenottokyvyn mittaus, jolla voi tarkastella oman kunnon kohoamista.

Vielä yksi hyvä ominaisuus: jos satut eksymään lenkilläsi, voit käyttää Back to Start -toimintoa palataksesi takaisin lähtöruutuun.

Lue arvostelu: Garmin Forerunner 235

Lähde: Garmin

3. Garmin Vivoactive 3

Garminin tyylikkäin älykello on myös erinomainen aktiivisuusranneke

Laaja kirjo harjoitusseurantoja

Garmin Pay -lähimaksu

Ei yhtä monipuolinen kuin lippulaivamalli Forerunner

Ei voi määrittää ilmoituksia

Onko se älykello? Onko se urheilukello? Onko se muotikello? Kaikkea kolmea. Garmin menee ensimmäistä kertaa muotoilussaan muodin puolelle suunnittelemallaan urheilukellolla, joka kilpailee suoraan Apple Watchin ja Android Wear -laitteiden kanssa.

Siinä on totutusti kaikki Garminin älytoiminnot, eli siinä on sisäänrakennettu GPS ja sykemittari, tuki usealle eri harjoitteelle ja jopa Garmin Pay.

Näiden ohella sen akku kestää kevyesti seitsemän päivää normaalikäytössä ja 13 tuntia GPS-harjoitteiden parissa. Muotoilun osalta siinä on harjattua terästä oleva reunus ja mukava kuminen ranneke, jonka voi vaihtaa.

Garmin Connect tarjoaa vielä ison liudan erilaisia näyttöpäitä ja sovelluksia, minkä lisäksi ohjelma on itsessään avoin kehittäjille. Toisin sanoen lisää on vain tulossa.

Lue arvostelu: Garmin Vivoactive 3

Lähde: Fitbit

4. Fitbit Ionic

Ensimmäinen fitness-älykello Fitbitiltä

Usean päivän akkukesto

Ei tarvitse puhelinta musiikin kuunteluun

Vähän sovelluksia

Vanhahtava muotoilu

Fitnessin suunnattu älykello, jossa ei ole kuitenkaan juuri mitään ylimääräisiä häiriötekijöitä, joita voisit löytää esimerkiksi Apple Watchissa? Fitbit Ionic on Fitbitin ensimmäinen täysiverinen älykello, joka on myös vakuuttava vaihtoehto kaikille lenkkeilijöille.

Sen akku kestää useita päiviä, siinä on jatkuvan sykkeen mittaus, GPS, henkilökohtainen äänivalmennus, unenvaiheseuranta ja mahdollisuus tallentaa musiikkia suoraan älykellon. Kaupungissa juoksijoille siinä on lisäksi mahdollisuus kytkeä automaattinen pysäytys, joka tunnistaa, milloin käyttäjä on pysähtynyt liikennevaloihin.

Fitbit on tehnyt Ionicista lisäksi varteenotettavan treenityökalun. Fitbit Coach App -sovelluksen avulla voi seurata useita erilaisia ammattilaisten juontamia harjoitteita, jotka vaihtelevat juoksumatoista lenkkeilyyn. Nämä kaikki on suunniteltu parantamaan käyttäjän kuntoa, nopeutta ja kestävyyttä.

Se ei kuitenkaan tue samanlaista valikoimaa ulkopuolisia sovelluksia kuin esimerkiksi App Store tai Google Play Store, mutta siinä on silti pienempi valikoima suosittuja sovelluksia Fitbit OS:n kautta. Kaikki tiedot synkronoituvat lisäksi automaattisesti Fitbitin omaan sovellukseen.

Sen kirkas, korkearesoluutioinen ja kestävällä Gorilla Glass -lasikuorrutteella varustettu näyttö kestää vettä 50 m syvyyteen asti, ja sen muotoilu kestää myös kovempia otteita maastossa.

Vaikka mielestämme Fitbit Ionic on paras vaihtoehto juoksijoille, suosittelemme myös tutustumaan Fitbit Versaan, joka saattaa olla parempi vaihtoehto joillekin. Siinä ei tosin ole GPS:ää, joten se ei sovellu niin hyvin ulkokäyttöön. Mutta jos käyt paljon kuntosaleilla tai teet harjoitteita kotona, sen kattavammat toiminnot voivat toimia paremmin ja se on muotoilultaan tyylikkäämpi.

Lue arvostelu: Fitbit Ionic

Lähde: Samsung

5. Samsung Galaxy Watch

Hyvillä juoksutoiminnoilla varustettu älykello

Hyvä akkukesto

Hyvä älykello-ohjelmisto

Bixby ei ole hyvä

Galaxy Watch on Samsungin viimeistellyin älykello, jossa on myös hyvät fitness-toiminnot sekä neljän päivän akkukesto. Tosin jälkimmäisen saa ainoastaan isommassa 46 mm -mallissa, jota suosittelemme.

Kaikki älykellon upeat toiminnot on pakattu tyylikkään hopean ja mustan muotoilun alle, ja siinä on valikoissa selaamista helpottava pyörivä reunus. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei se tue kovin hyvin kolmannen osapuolen sovelluksia tai iOS:ia, jos olet iPhonen käyttäjä. Tämä on ennen kaikkea suunnattu Samsungin ystäville.

Galaxy Watchissa on myös automaattinen harjoitusseuranta joidenkin harjoitteiden osalta, kuten juoksemisen ja kävelyn. Nämä aktivoituvat muutaman minuutin jälkeen testeissämme.

Se seuraa juoksulenkkejä hyvin, tarjoaa kattavasti tietoa ja on käytöltään helppotoimintoinen.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Watch

Lähde: Suunto

6. Suunto Ambit3 Vertical

Erinomainen vaihtoehto maastoon

Loistavat toiminnot maastoon

Hyvä akkukesto

Ei optista sykemittaria

Melkoinen möykky

Jälleen yksi loistava älykello kuntoilijoille, jotka haluavat saada kellostaan irti kaiken maan ja taivaan välillä. Suunto Ambit3 Verticalissa on korkeusmittari, ilmapuntari, kompassi, GPS ja lämpömittari, jotka seuraavat jokaista ulkona tehtyä suoritustasi hengästyttävän yksityiskohtaisesti.

Se on muotoilultaan luotu kestämään ulkotilassa, siinä on erinomainen navigaatio ja liuta toimintoja, jotka tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon juoksijoille, jotka juoksevat paljon maastossa.

Lisäksi urheilukello tukee rajoitetusti älypuhelimen ilmoituksia Bluetooth-yhteyden kautta. Siinä on tosin ainoastaan yksivärinen näyttö, joka toisaalta näkyy useita päiviä kestävässä akussa jopa GPS-käytössä. Valitettavasti sykemittari vaatii erillisen rannekkeen.

Lue arvostelu: Suunto Ambit 3

Lähde: Polar

7. Polar Vantage V

Valmentaja ranteessasi

Kevyt ja tyylikäs

Hyvä juoksuseuranta

Ei musiikkia

Ranneke voi olla epämukava

Ehkä meidän mieluisin Polar-urheilukello on nimeltään Vantage V. Se on paljon kevyempi ja tyylikkäämpi kuin monet yhtiön muista urheilukelloista.

Se on lisäksi yksi parhaista aktiivisuuden seuraajista, sillä siinä on useita eri tilastoja palautumisesta harjoitustietoihin, joita ei näe edes monissa juoksukelloissa. Eritoten mallin juoksumetriikkaa seuraava Power on varsin yksilöllinen ominaisuus.

Powerin avulla voit seurata ponnistelusi määrää juoksun suhteen, mikä on erityisen käytännöllinen heille, jotka eivät halua liioitella tai loukata itseään juostessa.

Suurin osa kuntoilijoista löytää jotain hyödyllistä Vantage V:stä, ja sen akku jaksaa mitata 40 tunnin edestä yhtäjaksoista suoritetta, mikä on laitteen hintaan nähden hyvä saavutus.

Lue arvostelu: Polar Vantage V

Lähde: Apple

8. Apple Watch 5

Sunnuntailenkkeilijöille tyyliä

Juokse ilman kännykkää

Aina päällä oleva näyttö

Höyhenenkevyt

Treenisovellus saisi olla syvempi

Akkukesto heikentynyt uudessa mallissa

Apple Watch 5 näyttää identtiseltä viime vuonna julkaistun Watch 4:n kanssa, mutta sen aina päällä oleva näyttö sopii erinomaisesti kuntoilutarkoitukseen. Lisäksi siinä on ylimääräisiä terveystoimintoja sekä paranneltu akkukesto.

Kyseessä on monella tapaa meidän mieluisin älykello, jossa on myös hyvät toiminnot kuntoilijoille. Siihen voi ladata Apple Musicista ja Podcastista kuunneltavaa, joten se ei tarvitse puhelinta rinnalleen.

Se tunnistaa urheilusuoritukset automaattisesti, joten se lähtee mittaamaan lenkkejäsi, vaikka unohtaisit laittaa toiminnon erikseen päälle. Tätä ei tosin tueta kaikkien harjoitteiden osalta, mutta etenkin juoksijoiden suhteen kello muistuttaa lenkin aikana.

Toiminto on toiminut testeissämme ongelmitta, joten olemme voineet unohtaa huoletta koko toiminnon. Se ei kuitenkaan lopeta mittaamista, ennen kuin olet pysähtynyt muutamaksi minuutiksi.

Sen keräämä data ennen aktivoitumista ei ole kuitenkaan järin tarkka, ja huomasimme monesti, että juostut matkat olivat todellisuutta lyhyempiä.

Aina päällä oleva näyttö on toimii myös lenkillä paremmin, sillä siitä on helppo nähdä kaikki tarvittavat tiedot silmäyksellä: etäisyyden, tahdin ja sykkeen. Valitettavasti näyttö syö myös nopeammin akkua, joten parannuksista huolimatta akku ei ole aivan sitä, mitä olisimme toivoneet.

Lue arvostelu: Apple Watch 5

Lähde: Garmin

9. Garmin Forerunner 935

Laadukas urheilukello ammattilaisille ja aloittelijoille

Yksityiskohtaiset juoksutiedot

Pitkä akkukesto

Ei musiikkitoistoa

Hintava

Garminin on tuonut kaiken oppimansa vuosien varrelta ja sullonut ne kaikki Forerunner 935:een, joka on todennäköisesti yksi monipuolisimmista urheilukelloista, jonka olemme nähneet.

Luotettavan GPS:n lisäksi siinä on valtava määrä edistyneitä juoksun seurantaan keskittynyttä metriikkaa, kuten kadenssi, kontaktiaika maassa, vertikaalinen heilunta, hapenottokyvyn seuranta, palautumisopasteet ja paljon muuta.

Laitteen pohjimmaisena tarkoituksena on hyödyntää kaikkia saatavilla olevaa dataa parantaakseen omaa treenausta esimerkiksi muuttamalla askelväliä. Sen avulla on myös helppo seurata kokonaiskehitystä ja tavoitella seuraavaa suurta haastetta.

Siinä on lisäksi 50 tunnin UltraTrac GPS -seurantaan riittävä akkukesto, puhelinilmoitusten näyttö sekä mahdollisuus kustomoida urheilukellon toimintoja Garminin IQ Connect -sovelluksen avulla.

Lue arvostelu: Garmin Forerunner 935

Lähde: Garmin

10. Garmin Fenix 5 Plus

Monikäyttöinen Fenix sai vakuuttavan päivityksen

Todella kestävä

Hyvännäköinen muotoilu

Useita erilaisia urheiluharjoitteita

Kallis

Heikentynyt akkukesto

Jos kaipaat huippulaadukasta multisport- ja seikkailu-urheilukelloa, Garminin uusin päivitetty Fenix-sarja on parasta, mitä on tarjolla. Se on täynnä uusia ominaisuuksia, joihin lukeutuu sisään rakennettu musiikkitoisto, lähimaksutoiminnot ja suunnistettavat topografiset kartat.

Valitettavasti kääntöpuolena mallin akkukesto ei ole parhaimmasta päästä, ja olisimme halunneet saada siitä enemmän mehuja irti.

Se on silti silmissämme tämän hetken paras urheilukello, joskin mitä muutakaan voi odottaa tällä hintalapulla varustettuna. Siten tämä malli kannattaa hankkia ainoastaan, jos olet tosissaan seuraamassa suorituksiasi ja harrastat aktiivisesti uimista, pyöräilyä, juoksua ja lenkkeilyä. Jos käyt sen sijaan lenkillä vain satunnaisesti, haaskaat rahasi.

Lue arvostelu: Garmin Fenix 5 Plus

