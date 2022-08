Arvostelussa Huawei Watch GT 3 Pro

(opens in new tab)

Pika-arviossa Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei on ottanut monien käyttäjien vinkeistä vaarin. Siinä missä valmistajan älykelloista uupui pitkän aikaa tuki iPhonen musiikkitoiston hallintaan, tuore päivitys on viimein paikannut tilanteen. Käyttökokemus on ohjelmiston osalta erittäin hyvässä kunnossa, joten Huawei Watch GT 3 Pro on yhtiön toistaiseksi onnistunein älykello.

Kyseessä on myös Huawein tyylikkäin vaihtoehto. Se yhdistää käytännöllisyyden muodikkuuteen. Erityisesti erinomaiset treeniominaisuudet, upea muotoilu sekä pitkä akkukesto saavat ansaittua huomiota.

Akkukeston loisteliaisuus ei sinänsä yllätä. Huawein GT-mallisto on perinteisesti päihittänyt kilpakumppanit tällä saralla. Tällä kertaa myyntivalteiksi nousevat myös muotoilu ja kuntoiluseuranta.

GT-sarjan tuorein tulokas on saatavissa kahdessa eri koossa ja värissä. Kookkaampi Titanium-malli on miehisempi vaihtoehto, kun taas valkoinen ja pienempi Ceramic-kello vakuuttaa koristeellisuudellaan. Kumpaankin malliin on saatavissa runsaasti erilaisia rannekkeita.

Huawei GT 3 Pron Ceramic-malli
Ceramic-malli ranteessa
Lähikuvassa Ceramic-malli

On sanomattakin selvää, että Huawei Watch GT 3 Pro ei ole halpa. Paitsi että se näyttää arvokkaalta, se myös on hintava. Markkinat ovat pullollaan edullisempia vaihtoehtoja, joten tyylikkyyttä ja juhlallisuutta arvostavat joutuvat kaivamaan kuvetta hieman syvemmältä.

Kellon muotoilu ei jää huomaamatta. Saimme kellon tyylistä kehuja useampaan otteeseen. Mikä mukavinta, laitteen muotoilu viehätti myös tekniikkaan yleensä nihkeämmin suhtautuvia.

Huawei Watch GT 3 Prossa on paljon hyvää. Huawein ohjelmisto on yhteensopiva sekä iPhonen että Android-puhelimien kanssa. Lisäksi valmistaja on panostanut erityisesti iPhone-käyttäjien tarpeisiin taannoisissa päivityksissään. Tämän ansiosta puhelinleirit ovat entistä tasa-arvoisemmassa asemassa keskenään.

Olisi väärin odottaa Huawein älykellolta samanlaista monipuolisuutta kuin Apple Watchilta. Samalla tavalla omenalogon leirissä on turha haikailla samanlaisen akkukeston perään kuin mitä Huawei tarjoaa. GT 3 Pro on monipuolinen vaihtoehto, joka tarjoaa monipuolisesti ominaisuuksia yhdistettynä tyylikkääseen ja klassiseen muotoiluun. Tämän ansiosta se myös on vuoden 2022 parhaita älykelloja.

Huawei Watch GT 3 Pro (Titanium)
Titaaninen Huawei Watch GT 3 Pro
Titaaninen malli muistuttaa perinteistä kelloa.

Mikäli et hyödynnä always-on-näyttöä, Titanium-malli jaksaa yhdellä latauksella jopa kahden viikon ajan. Vastaavasti pienempi Ceramic-vaihtoehto kaipaa laturia noin viikon jälkeen.

Huawein kello on yhteensopiva minkä tahansa langattoman Qi-laturin kanssa. Voit siis halutessasi käyttää jopa MagSafe-laturia, mikä tekee mallista kiehtovan vaihtoehdon iOS-puhelimen omistajalle.

Sovelluspuolella riittää yhä parannettavaa. Lähimaksaminen uupuu kokonaan, EKG-mittaus ei ole vielä rantautunut Eurooppaan ja sovelluskaupan valikoima on todella nopeasti nähty. Nämä jäävät kuitenkin pieniksi murheiksi, sillä akkukesto, käyttöliittymä ja kuntoiluseuranta nostavat upealta näyttävän kellon erinomaiseksi vaihtoehdoksi.

Hinta ja saatavuus

Saatavana keraamisena ja titaanisena

Keraaminen vaihtoehto alkaen 449 €

Titaaninen malli alkaen 399 €

Huawei Watch GT 3 Pro saapui Suomessa myyntiin kahtena versiona sekä useammalla eri rannekkeella. Suositushinta vaihteleekin roimasti sen perusteella, minkälaisen kellon ranteeseensa haluaa.

Titanium-malli maksaa Suomessa 399 euroa. 46 mm kello on saatavissa harmaalla nahkarannekkeella tai mustalla silikonirannekkeella. Halutessaan kelloon saa myös tyylikkäämmän vaalean titaanirannekkeen, jolloin hintalappu nousee 499 euroon.

Mikäli toiveissa on pienempi kello, on katse käännettävä Ceramic-mallin suuntaan. Keraaminen Huawei Watch GT 3 Pro maksaa pienemmästä koostaan huolimatta enemmän, sillä 43 mm kello kustantaa valkoisella nahkahihnalla 449 € ja keraamisella rannekkeella 549 €.

Kumpaakin mallia on saatavissa kattavasti tunnetuimmilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

Kellon tyylitelty muotoilu sopii myös juhlallisempiin tilaisuuksiin. (Image credit: Basil Kronfli)

Arvosana hinnalle: 3,5/5

Muotoilu

Kaksi hyvin erilaista vaihtoehtoa

Monipuolinen ranneketarjonta

Kummatkin mallit tuntuvat arvokkaammilta kuin GT 3

Huawein uusi älykello on saapunut markkinoille kahtena erilaisena versiona. Näistä Titanium-malli on kookkaampana ja kulmikkaampana selvästi enemmän miehiseen makuun.

Hiukan kalliimmat ja kellon kanssa samasta materiaalista valmistetut rannekkeet luovat kokonaisuuteen arvokkaalta vaikuttavan ulkonäön. Titaaninen ranneke jatkaa runkoa tyylikkäästi ja sulavasti. Halutessaan hihnan voi myös vaihtaa näppärällä irrotusmekanismilla. Se ei vaadi erillisiä työkaluja vaan avautuu vaivatta kynsillä.

Kuten Huawei Watch GT 3, myös GT 3 Pro Titanium hyödyntää kookasta 1,43-tuumaista AMOLED-näyttöä. Pyöreä kellotaulu sekä lasipinta erottuvat tyylikkäästi edukseen.

Olemme käyttäneet IP68-luokiteltua Watch GT 3 Pro Titanium -kelloa yli kuukauden, jonka aikana laitteen vesi- ja pölytiiviyttä on koeteltu parhaamme mukaan. Lasinen näyttö sekä metallirunko ovat pysyneet kuitenkin naarmuttomina ja ehjinä kolhuista huolimatta.

Rakenne on siis kestävä, mutta GT 3 Pro onnistuu silti säväyttämään tyylikkyydellään. Safiirilasin reunukset, oikean kyljen yläosassa oleva pyörivä kruunu sekä pikanäppäin tekevät käytöstä helppoa. Samalla ne miellyttävät silmää.



Pienempi Ceramic-malli tarjoaa valkoisen rungon, jonka reunoilla on mallista riippuen hopeista tai kultaista väritystä. Painikkeet sijaitsevat samoilla paikoilla kuin Titanium-mallissa, joten isoimmaksi eroksi jää tiiviimpi 1,32-tuumainen näyttö. Lisäksi naisellisempaan makuun luotu vaihtoehto on hiukan kulmikkaampi ja jykevämpi. Se vaikuttaakin enemmän muodikkaalta korulta kuin hienovaraiselta aikaraudalta.

Ceramic-malli onkin mainio vaihtoehto sopivaa älykelloa etsiville naisille. Esimerkiksi oma puolisoni on jo pidemmän aikaa yrittänyt löytää tyylikästä älykelloa, mutta markkinoita hallitsevien mallien maskuliinisuus ei ole tähän asti miellyttänyt. GT 3 Pro sen sijaan kelpasi välittömästi kaikkiin tilaisuuksiin.

Keraamisen mallin ranneke on valkoinen. Arvosteluun saatiin sekä valkoisella nahkahihnalla että keraamisella rannekkeella varustettu malli. Molemmissa tapauksissa hihna on irrotettavissa yhtä helposti kuin Titanium-isoveljessä.

Valitsitpa kumman tahansa mallin, näyttää GT 3 Pro erittäin tyylikkäältä. Sopivan vaihtoehdon valinta on puhtaasti makuasia. Kumpaakin mallia on miellyttävä pitää ranteessa pitkienkin aikojen ajan, eikä kestävyydestä paljastunut moitittavaa.

Arvosana muotoilulle: 5/5

Näyttö

Titanium-mallissa 1,43-tuumainen näyttö

Ceramic-vaihtoehdossa pienempi 1,36-tuumainen ruutu

Molempien mallien resoluutio on 466 x 466

Huawei Watch GT 3 Pron näyttötarkkuus on 4666 x 466. Tämän ansiosta katselukokemus on älykellojen parhaimmistoa. Esiasennetut kellotaulut ja taustat puolestaan tuovat tyyliä kumpaankin malliin. Tykästyimme erityisesti Titanium-vaihtoehdon mustaan taustaan, joka näytti ikään kuin sulautuvan reunuksiin. Tämä luo illuusion reunattomasta kellosta.

Vaikka Ceramic-mallissa on pienempi 1,32-tuumainen näyttö, resoluutio on samainen 466 x 466. Täten tarkkuus on hiukan isoveljeä parempi. Toisaalta kookkaampi näyttö on esimerkiksi treenatessa hiukan helpompikäyttöinen.



AMOLED-näyttöteknologia tarjoaa upean värimaailman, jossa syvät mustan sävyt sekä eläväiset värit ovat sulassa sovussa. Näytön kirkkaus riittää selkeään lukukokemukseen myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Halutessaan asetuksista voi kytkeä päälle automaattisen kirkkauden sekä always-on-tuen, jolloin tikittävä kello muistuttaa tavallista kelloa.

Älykellojen näytöiltä on vaikea vaatia muuta kuin selkeyttä, kirkkautta ja responsiivisuutta. Huawei Watch GT 3 Pro vastaa huutoon jokaisella osa-alueella.

Arvosana näytölle: 5/5

Ohjelmisto

Hyödyntää Huawein Harmony OS -käyttöjärjestelmää

Kokonaisvaltaiset perusominaisuudet

Heikko tuki kolmannen osapuolen sovelluksille

Watch GT 3 Pro hyödyntää Huawein valmistamaa HarmonyOS-ohjelmistoa. Kokonaisuus onkin perusominaisuuksiltaan selkeä parannus yhtiön aiempiin kelloihin.

Pois lukien kolmannen osapuolen sovellukset, GT 3 Pro toimii identtisellä tavalla sekä Android- että iOS-puhelimilla. Tämä onkin Huawein suurimpia vahvuuksia, sillä yleensä älykellot ovat suunniteltu vain toisen puhelinleirin käyttäjälle.

Kello hyödyntää Huawei Health -tukisovellusta, jonka avulla voi ladata taustoja, päivityksiä sekä perehtyä kellon mittaamiin terveystietoihin.

Siinä missä aivan ensimmäinen Huawei Watch GT kärsi monista lapsentaudeista, GT 3 Pro on erittäin nopea. Samalla sille on tarjolla kourallinen kolmannen osapuolen sovelluksia. Valitettavasti AppGallery-latauspalvelu vaatii puhelimen yhdistämisen Android- tai HarmonyOS-puhelimeen, joten iPhonen käyttäjät eivät pääse näihin käsiksi. Tosin kovin kummoisesta ja laajasta sovellusvalikoimasta ei voida puhua.

AppGalleryn voi avata Huawei Health -sovelluksesta. Se ei tarjoa aluekohtaisia sovellussuosituksia tai paljoa muutakaan. Tällä hetkellä valikoimassa on 33 sovellusta, joiden joukossa ei ole suomalaisille erityisen tuttuja vaihtoehtoja. Hue Essentials -älyvalosovellus onkin valikoiman ainoita edes osalle kiinnostavia applikaatioita.

Vaikka valikoima kannattaa kahlata läpi ja sieltä voi löytyä hyödyllisiä lisäyksiä, ei latauspaikka huou samanlaista laatua kuin kello itsessään.

Tarkalta näytöltä on helppo valita haluttu juoksuohjelma. (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Käyttökokemus itsessään on erittäin suoraviivainen ja yksinkertainen. Päänäytöllä näkyy valittu kellotaulu, jonka voi halutessaan vaihtaa useiden esiasennettujen vaihtoehtojen joukosta. Lisäksi valikoimaa voi laajentaa Health-tukisovelluksen avulla.

Erilaiset pikanäkymät avautuvat oikealle pyyhkäistessä. Kelloon saa asetettua esimerkiksi uniseurannan, sykemittauksen, musiikkitoiston, puhelutiedot, juoksukykyindeksin, ihon lämpötilan tai treeniohjelman.

Pyyhkäisy vasemmalle avaa yhdistetyn pikanäkymän säätiedoille ja musiikkitoistolle. Tuore päivitys on lisännyt mukaan tuen iOS-musiikkitoiston hallintaan. Nykyisellään ranteesta voi siis ohjeistaa Spotifyä, Audiblea, Tidalia ja muita suosikkisovelluksia.

Alaspäin pyyhkäisy esittelee pika-asetukset ja ylöspäin hipaisu näyttää tuoreimmat ilmoitukset. Voit esimerkiksi vastata viestiin esimääritetyllä emojilla tai kommentilla. Vaikka vastausvaihtoehdot eivät yllä samalle tasolle Samsungin tai Applen älykellojen kanssa, on se merkittävä harppaus eteenpäin aiemmista Huawein kellosukupolvista.

Arvosana ohjelmistolle: 3/5

Kuntoiluseuranta

Watch GT 3 Pron suurimpiin vahvuuksiin lukeutuu muotoilun ja akkukeston ohella aktiivisuusseuranta. Se on edelleen erinomaisella tasolla, vaikkakaan kummoisesta loikasta ei voida puhua verrattuna selvästi edullisempaan Watch GT 3 -pikkuveljeen.

Työkalut on suunnattu erityisesti juoksijoille. Mukana on erilaisia juoksukursseja, reittiseurantoja sekä VO2 Max -hengitystesti. Tämän lisäksi lajivalikoima kattaa yli sata eri urheilumuotoa, joista tuorein lisäys on golfaajille suunnattu 'harjoitusalue'. Lisäksi Watch GT 3 Pro seuraa käyttäjäänsä vedenpinnan alle. 5ATM-vedenkestävyys mahdollistaa käytön sukeltamisen aikana, mikä on mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen lisä.

Uutuustilat ovat hauskoja lisiä, mutta kaikille ne eivät ole hyödyksi. Jos etsit kelloa treeniseurantaan etkä tarvitse uutuuslajeja, pärjäät toisaalta hyvin selvästi edullisempien GT 3:n tai GT Runnerin kanssa.

Kellon selusta on tyylikäs ja minimalistinen. (Image credit: Basil Kronfli)

Sykemittaus on onneksi erittäin tarkka. Vertasimme lukemia rintakehästä mittaavaan sykemittarin vastaaviin. Lukemien samankaltaisuus teki vaikutuksen. Sama koski GPS-paikannusta, joka tosin vaatii kaupunkioloissa hetken ennen paikannuksen lukittautumista.

Myös muut anturit osoittautuivat luotettaviksi. GT 3 Pron uniseurannan tulokset vakuuttivat tarkkuudellaan, sillä kello osaa erotella sängyssä vietetyn ajan nukkumisesta. Kun räpläsimme puhelinta pedissä odottaessa unen saapumista, kello ei merkinnyt tätä lepoajaksi.

Muista työkaluista on mainittava jatkuvasti päällä oleva SPO2, sykemittaus, stressiseuranta ja lämpötilamittaus. Sen sijaan Galaxy Watch 4 ja Watch 4 Pro vetävät pidemmän korren kehonkoostumuksen mittauksella, jota Huawei ei toistaiseksi tarjoa.

Arvosana aktiivisuusseurannalle: 4/5

Akkukesto

Hyödyntää langatonta Qi-latausta

Titanium-mallilla jopa 14 päivän akkukesto

Ceramic-vaihtoehdossa 7 päivän akkukesto

Sekä Huawei Watch GT 3 että GT 3 Pro tukevat langatonta latausta. Toisin kuin Applen tai Samsungin älykellot, mallit toimivat millä tahansa langattomalla Qi-latausalustalla. Et siis joudu hankkimaan puhelimellesi ja älykellollesi erillisiä latausalustoja.

Akku on muutenkin kellon vahvimpia osa-alueita. Huawein ohjelmisto kuluttaa virtaa kilpailijoitaan vähemmän, joten kellot pärjäävät laturitta pitkiäkin aikoja. Titanium-mallin tapauksessa lisäpuhtia tarvitsee vasta parin viikon jälkeen. Tosin aktiivinen käyttö esimerkiksi treeniseurannassa puolittaa ajan noin viikkoon. Tämän on silti merkittävästi parempi kuin monien kilpailijoiden päivän tai kahden akkukesto.

Ceramic-versiolla akkukesto jää puolet heikommaksi, jolloin arkikäyttö syö virtavarannot tyhjäksi viikossa. Kun mukaan lisättiin päivittäinen 40 minuutin treeniseuranta, laturia kaivattiin neljännen päivän päätteeksi.

Arvosana

Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu GT 3 Pron hinta näkyy tyylikkäässä muotoilussa, joka on trendikäs ja koristeltu. 5/5 Näyttö Näyttö on kirkas, responsiivinen ja terävä – eli kaikkea mitä älykellolta voi toivoa. 5/5 Ohjelmisto Onneton tuki kolmannen osapuolen sovelluksille on selkeä miinus, joka estää Huawein laadukkaan ohjelmiston nousun markkinoiden parhaimmistoon. 3,5/5 Kuntoseuranta Kattavat työkalut nostavat GT 3 Pron treeniseurannan erinomaiselle tasolle, vaikka aivan parhaiden urheilukellojen tasolle se ei ylläkään. 4/5 Akkukesto Akku jaksaa pidempään kuin kilpailijoilla, mikä tekee arjesta miellyttävän vaivatonta. 5/5 Hinta-laatusuhde GT 3 Pro ja GT 3 ovat ohjelmiston puolesta käytännössä identtiset älykellot, joten Pro-mallin korkeampi hinta tuntuu varsin isolta kynnyskysymykseltä. Rahalle saa vastineeksi kuitenkin tyylikkäämmän ulkonäön, joka tekee mallista entistä salonkikelpoisemman. 3,5/5

Kannattaako Huawei Watch GT 3 Pro ostaa?

Osta, jos...

Haluat perinteisen muotoilun

Huawei Watch GT 3 Pro näyttää lähes tavalliselta kellolta. Sen always-on-näyttö ja hyvä akkukesto takaavat, ettet joudu lataamaan laitetta liian usein.

Pidät yksinkertaisista asioista

Jos haluat ranteeseesi Spotifyn, Stravan ja paljon muuta, ei GT 3 Pro ole sinulle. Sen sijaan sen perussovellukset ovat käyttövalmiita heti käynnistyshetkistä lähtien, joten liikkeelle pääseminen on vaivatonta ja helppoa.

Arvostat erinomaista akkukestoa

GT 3 Pron akku jaksaa parhaimmillaan kahden viikon ajan. Kun vertaa lukemaa Apple Watchin yhden päivän akkukestoon, on ero kuin yöllä ja päivällä.

Älä osta, jos...

Haluat kellolta tuen lähimaksamiselle

Kuten Huawein kelloille on tyypillistä, lähimaksaminen ei ole tuettuna. Tätä varten kannattaa kääntää katse Apple Watchiin tai Galaxy Watchiin.

Haluat EKG-mittauksen

Vaikka Huawein älykellossa on tuki EKG-mittaukselle, se ei ole Euroopassa ainakaan vielä käytössä lakiteknisistä syistä.