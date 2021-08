Arvostelussa TicWatch Pro 3

Kahden minuutin pika-arvio

TicWatch Pro 3 on parhaita kokeilemiamme Wear OS -älykelloja. Sen iso näyttö, erinomainen akku ja sulavalinjainen muotoilu tekevät siitä kokonaisvaltaisen paketin, joka ei kuitenkaan tunnu massiiviselta. Kokonaisuus tekee sopusuhdan ominaisuuksien ja maltillisen tyylin välillä.

Malli on parhaiden älykellojen joukossa Samsung Galaxy Watch 3 :n sekä Apple Watch 6 :n rinnalla. Merkittävin ero mainittuun kaksikkoon on hinnassa, sillä TicWatch Pro 3 on selvästi huokeampi kuin nimekkäämmät verrokit. Samalla on kuitenkin syytä huomata, ettei Wear OS tarjoa aivan samanlaista monipuolisuutta sekä ekosysteemiä kuin watchOS- ja Tizen-käyttöjärjestelmät. Mukana on kaikki keskeisimmät ominaisuudet puheluista, viesti-ilmoituksista ja treenityökaluista lähtien.

Sen, minkä TicWatch Pro 3 antaa sovelluspuolella tasoitusta, ottaa se takaisin teknisessä suorituskyvyssä ja muotoilussaan. Mallin terävä 1,4-tuumainen OLED-näyttö on reagoi kosketuksiin ja eleisiin jämäkästi. Laitteen pohjassa sijaitsevat anturit syke- sekä happisaturaatiomittaukselle. Oikean reunan painikkeet puolestaan avaavat sovelluslistan sekä toimivat pikakomentoina. Mobvoin valmistaja tuotos näyttää painikkeista ja ominaisuuksistaan huolimatta tyylikkäältä. Sulavalinjainen ja sopivasti hiottu rakenne ottavat kaiken irti mattamustasta rungosta sekä ohuista reunuksista. Kelloa kelpaa pitää ranteessa kaikissa tilanteissa.

Muotoilu erottaa uuden version vuonna 2018 julkaistusta TicWatch Pro -edeltäjästä ( ei, TicWatch 2 Prota ei koskaan julkaistu). Vaikka paksuutta on kadonnut vain 0,4mm, tuntuu kello selvästi kevyemmältä ja pienemmältä.

Konepellin alla sijaitsee valtava tekninen harppaus. TicWatch Pro 3 on ensimmäinen Snapdragon Wear 4100 -järjestelmäpiiriä hyödyntävä kello. Kun tähän lisää vielä gigatavun verran RAM-muistia, rullaavat käyttöliittymä ja sovellukset erittäin sulavasti. Kun vertailukohdaksi ottaa aiempia Wear OS -malleja tai Samsungin Tizen-kellot, tekee nopea suorituskyky merkittävän eron käyttöön.

Kahdeksan gigatavun tallennustila on varsin turvallinen ja riittävä. Suurin osa kelloille luoduista sovelluksista ei vaadi muutamaa megatavua enempää, joten esimerkiksi Apple Watch 6:n 32 Gt tallennustila tuntuu jopa yliampuvalta.

TicWatch Pro 3 kärsii selkeimpiin kilpailijoihin verrattuna Wear OS -sovellusten vähäisyydestä ja hiomattomuudesta. Valikoima ei yllä samalle tasolle esimerkiksi parhaiden Apple Watch -sovellusten kanssa. Onneksi treenaamiseen, terveystietojen seurantaan tai vaikkapa uutispalveluiden vilkuiluun on tarjolla riittävästi vaihtoehtoja. Käyttöliittymässä on ikävä kyllä muutamia epäloogisuuksia, jotka vaativat jonkin aikaa totuttelua.

Kaikkinensa TicWatch Pro 3 on laadukas älykello, jonka hintalappu on tyyris mutta silti edullisempi kuin monilla kilpailijoilla. Sen suurimpia vahvuuksia ovat suorituskyky ja ulkonäkö, jotka paikkaavat sovelluspuutteita sekä käyttöliittymän ongelmia.

Hinta ja julkaisupäivä

TicWatch Pro 3 julkaistiin syyskuun 24. päivä vuonna 2020. Kellon myyntihinta oli julkaisussa noin 299 euroa, mutta kesällä 2021 hintahaarukka on jälleenmyyjästä riippuen 229-259 euron välillä.

Hintaa on siis hitusen enemmän kuin alkuperäisellä TicWatch Prolla, joka maksoi julkaisussaan noin 249 euroa. Lisähinta on kuitenkin perusteltavissa muun muassa SpO2-sensorilla sekä parannetulla rakenteella.

(Image credit: Future)

Muotoilu ja näyttö

TicWatch Pro 3 näyttää hintalappunsa väärtiltä. Olemus huokuu lievää konservatiivisuutta. Ratkaisu on klassisen tyylikäs eikä samalla tavalla futuristinen kuin Apple Watch ja Samsung Galaxy Watch Active 2 . Sama maltillisuus jatkuu kellotauluvalikoimassa, jossa on monia hyvinkin elegantteja vaihtoehtoja. Ne näyttävät tarkan ja laadukkaan näytön ansiosta yksinkertaisesti mainioilta.

Sulavalinjainen muotoilu kruunataan mattamustan välisellä metallirungolla. Näytön reunoilla on kiiltäväpintainen kapea kehys. Kun kellon viimein saa ranteeseen, tuntuu kokonaisuus erikoiselta. Malli on yllättäen ohuempi kuin monet kilpakumppanit, mutta samalla 48mm koko on varsin leveä. Painon puolesta ollaan kehujen puolella, sillä TicWatch Pro 3:n 42 grammaa on vähemmän kuin Apple Watch 6:n (47,1 grammaa) tai Galaxy Watch 3:n (48,2 grammaa) vaakalukemat. Sopusuhtaiset paino ja koko tekevät mallista varsin tasapainoisen ja miellyttävän.

Kellon 1,4-tuumainen näyttö on 454 x 454 -resoluutiollaan erittäin tarkka, kirkas ja nopea. Tarjolla on ruudun jatkuvasti aktiivisena pitävä Always-on-asetus, jolloin lepotila muuttaa näytön yksiväriseksi. Tällöin näkymä on kuin muinaisaikojen digitaalisissa kelloissa.

(Image credit: Future)

Valtaosa muotoiluun kohdistuvista muutoksista tekee kellosta hitusen edeltäjäänsä pienemmän. TicWatch Pro 3 näyttää selvästi ohuemmalta, vaikka todellisuudessa pudotusta on tullut vain 0,4 millimetriä TicWatch Pron 12,6 millimetristä.

Muilta osin ulkomuoto on pysynyt lähes ennallaan. Kellon oikeassa reunassa on kaksi painiketta. Näistä ylempi avaa painalluksella sovelluslistan ja pohjassa pitämällä Google Assistant -virtuaaliavustajan. Alempi nappi on taasen varattu haluamansa sovelluksen shortcut-pikakomennoksi. Rungon pohjassa on puolestaan sensorit syke- sekä happisaturaatiomittaukselle.

Kellon mukana tuleva silikoninen ranneke muistuttaa varsin laadukkaalta ja jopa hiukan nahkapintaiselta. TicWatch Pro 3 sopii rannekemateriaalin ansiosta hyvin treenaamiseen. IP68-luokittelu jatkaa samalla linjalla, sillä kello on vesi- ja pölykestävä. Varsinaiseksi uintikelloksi mallista ei ole, mutta kokonaisuus tekee laitteesta tyylikkään ja kestävän.

(Image credit: Future)

Terveys- ja treeniominaisuudet

Terveys- ja treeniominaisuudet

TicWatch Pro 3 sisältää valmistajalle tyypilliset treeni- ja terveyssovellukset. Nämä erottaa kilpailevista vaihteista Tic-etuliitteellä (TicExercise, TicHealth, TicSleep ja niin edelleen). Sovellukset toimivat odotetulla tavalla, minkä lisäksi erilaiset biometriset terveystiedot linkitetään käyttäjän Mobvoi-tunnukseen.

TicExercise-sovellus kattaa 13 eri treenimuotoa. Näiden käyttöliittymässä on valitettavasti muutamia omituisia ratkaisuja, joista keskeisin on harjoituksen lopettamispainikkeen puuttuminen. Tämä on piilotettu kierrospainikkeen taakse, jota on pidettävä pohjassa. Toinen vaihtoehto on käyttää kellon oikeassa reunassa olevaa alempaa painiketta, jota sitäkin on pidettävä pohjassa treenin lopettamiseksi. Hankaluutta korostaa erilaisten ohjeistusten puuttuminen. Tämän vuoksi esiasennetut Google-sovellukset saattavatkin tuntua monille houkuttelevammilta kuin uusien applikaatioiden opettelu.

TicWatch Pro 3 sisältää GPS-paikannuksen, joka pitää kirjaa reitistä reaaliaikaisesti. Tässä oli kuitenkin testijakson aikana pieniä ongelmia, eivätkä juostut polut aina ilmestyneet kartalle täsmällisesti.

(Image credit: Future)

Murheenkryynin vuoksi treenien läpikäynti voi olla turhan haastavaa. Onneksi vauhti ja muut reaaliaikaiset lukemat toimivat paremmin, joten näitä on helppo seurata myös hikoilun lomassa.

Kellon kookas rakenne saattaa huolestuttaa, mutta testiemme perusteella muotoilu on tehty harkiten eikä kello ole ranteessa tiellä. Toki Samsung Galaxy Watch Active 2 ja muut pienemmän mallit ovat huomaamattomampia hikoilun lomassa. Onneksi silikoninen ranneke on mukava eikä tunnu ikävältä edes treenin käydessä rajuksi.

Sovellusten avulla voi mitata sykettä, veren happipitoisuutta sekä unen laatua. Sensorit on sijoitettu kellon pohjaan, joten laite kannattaa puhdistaa aika ajoin mahdollisimman tarkkojen lukemien saamiseksi. On kuitenkin syytä mainita, että vaikka TicWatch Pro 3 mittaa sykettä, varsinaista ECG-sydänkäyrää se ei tarkkaile. Mikäli se tuntuu tarpeelliselta lisältä, on syytä kääntää katse muihin lippulaivamalleihin.

Uniseuranta ei valitettavasti ole niin tarkka kuin soisi. Laite tulkitsi loppuillan pelihetket toisinaan uneksi, mikä vääristää tuloksia turhan paljon. Untaan seuraavat saavat onneksi akkukeston ansiosta itselleen miellyttävän työkalun, sillä kello jaksaa yhdellä latingilla pitkälle kolmannen päivän puolelle. Ero esimerkiksi Apple Watchin alle vuorokauden akkukestoon on merkittävä.

(Image credit: Future)

Suorituskyky

Suorituskyky

TicWatch Pro 3 on ensimmäinen Snapdragon Wear 4100 -suoritinta hyödyntävä älykello. Laitteessa on lisäksi gigatavun verran RAM-muistia. Emme testijakson aikana havainneet minkäänlaista hidastelua tai tökkimistä edes YouTube-sovellusta käyttäessä. Videot pyörivät juuri niin nopeasti kuin nettiyhteyden perusteella saattoi olettaakin.

Kello hyödyntää Wear OS -käyttöjärjestelmää. Käyttö perustuu perinteisiin pyyhkäisyihin sekä vuosien saatossa tutuiksi tulleisiin pikakomentoihin. Mikäli olet käyttänyt Wear OS -kelloa aiemmin, ei uusi malli vaadi käytännössä minkäänlaista uuden oppimista.

Oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta avautuu asennettujen sovellusten lista, joka on jaettu kahteen sarakkeeseen. Ratkaisu on käytännöllinen joskaan ei ehkä aivan yhtä tyylikäs kuin Samsung Galaxy Watch 3:n vastaava. Nopea suoritin varmistaa, että selaaminen on nopeaa ja sulavaa.

Mukana on runsaasti erilaisia kellotauluja. Yleensä pidämme yksinkertaista kauniina, mutta tällä kertaa huomasimme kiinnittäneemme huomiota erityisesti paljon informaatiota sisältäneisiin vaihtoehtoihin. TicWatch Pro 3:n näyttö on resoluution puolesta niin tarkka, ettei pienetkään nippelitiedot jääneet epäselviksi. Yhdellä näkymällä saakin sulavasti sekä kellonajan että terveystiedot näkyviin.

Akkukesto

Akkukesto

TicWatch Pro 3:n akku on mallin valttikortteja. Kookas 577 mAh:n akku jaksaa vaivattomasti kolmannen päivän puolelle. Mikäli asetuksista valitsee akkuystävällisen Essential-tilan, riittää puhtia yhdellä latauksella jopa 45 päiväksi.

Essential-tilassa kellon ulkonäkö muuttuu hyvinkin yksinkertaiseksi ja jopa vanhahtavaksi. Tästä huolimatta tarjolla on oleellisimmat perustiedot sykkeestä happisaturaatiomittaukseen ja askelmittauksesta uniseurantaan. Huomasimmekin tämän olevan kauttaaltaan miellyttävä, sillä kellon olemus muuttui hyvällä tavalla retroksi ilman kummempia ominaisuusvajeita.

Perusominaisuuksien kolmen päivän akkukesto tekee TicWatch Pro 3:sta tältä osin hyvän perusmallin. Laturitarve iskee suunnilleen samaan aikaan kuin esimerkiksi Samsung Galaxy Watch 3:n tapauksessa, jossa on tosin merkittävästi pienempi 340 mAh akku.

TicWatch on pakannut laitteen mukaan 5V1A-laturin. Testiemme perusteella se lataa kelloon tunnissa noin 60 prosenttia.

Yhteenveto

Yhteenveto

Osta, jos...

Etsit kookasta ja maltillista kelloa

TicWatch Pro 3 on iso, mutta se ei tunnu siltä: rakenne on miellyttävällä tavalla pienempi kuin edeltävässä versiossa. Kyseessä onkin tyylikäs valinta arkikäyttöön.

Haluat hyvät terveysominaisuudet maksamatta maltaita

Vaikka TicWatch Pro 3 ei ole halvimmasta päästä, on se edullisempi kuin Galaxy Watch 3 tai Apple Watch 6. Terveysominaisuudet ovat pienemmästä hintalapusta huolimatta käytännössä yhtä kattavat.

Haluat hyvän akkukeston

Samsung Galaxy Watch oli aikanaan hyvää akkua etsivien ykkösvalinta jopa viiden päivän kestollaan. Aika on kuitenkin ajanut kyseisestä mallista ohi, joten TicWatch Pro 3 on kolmen päivän jaksamisellaan ehdottomasti hyvä vaihtoehto.

Älä osta, jos...

Haluat parhaan mahdollisen käyttöliittymän

Wear OS on "ihan hyvä", mutta se ei pärjää watchOS- tai Tizen-kilpakumppaneille. Mahdollisimman helppokäyttöistä kelloa etsivien kannattaakin harkita esimerkiksi Apple Watch SE -mallia.

Haluat tarkemmat treeni- ja unitiedot

Vaikka TicWatch Pro 3 pärjää fitness-ominaisuuksiensa osalta ihan hyvin, erityisesti uniseurannan epätarkkuus sekä ECG-mittauksen puuttuminen tekevät eroa kilpailijoihin.

Etsit halpaa älykelloa

TicWatch Pro 3 kustantaa roimat 200 euroa, joten se ei ole tämän hetken edullisimpia vaihtoehtoja. Budjettiratkaisua etsivät saattavatkin saada paremman vaihtoehdon Samsung Galaxy Watch Active -mallistosta.

Arvosteltu lokakuussa 2020.