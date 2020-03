Ensiarviossa Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs on samaan aikaan sekä vaikuttavin että epäkäytännöllisin taitettava puhelin, jota olemme kokeilleet. Sen on teknisesti selvästi edellä kilpailijoitaan, mutta Googlen palveluiden puuttuminen on ainakin toistaiseksi liian suuri este puhelimen hankkimiselle. Jos Huawei onnistuu kuitenkin saamaan suosituimmat sovellukset AppGallery-sovelluskauppaansa, Mate Xs:llä on selvästi valoisampi tulevaisuus.

Tämä ensiarvio pohjautuu viiden päivän käyttöjaksoon, joten emme ehtineet testata vielä kaikkia puhelimen ominaisuuksia. Pureudumme niihin tarkemmin varsinaisessa arvostelussamme.

Huawei julkaisi viime vuonna ensimmäisen taitettavan puhelimensa, Mate X:n, joka ei tosin koskaan saapunut Suomeen. Pääsimme silti kokeilemaan puhelinta helmikuussa 2019 medialle järjestetyssä tilaisuudessa. Tuolloin huomio kiinnittyi erityisesti ulospäin aukeavaan näyttöön, joka poikkesi Samsung Galaxy Foldin kirjamaisesta saranasta.

Myös uusi Mate Xs jatkaa samalla linjalla. Se seuraa monessa mielessä Mate X:n jalanjälkiä, mutta toteuttaa kaiken yksinkertaisesti hieman harkitummin ja laadukkaamman tuntuisesti.

Kyllä, Huawei Mate Xs maksaa peräti 2 499 euroa, mutta se on myös ainoa taitettava puhelin, joka on todellinen lippulaivamalli. Vertailun vuoksi esimerkiksi Samsungin Galaxy Fold ja uusi Galaxy Z Flip jäävät selvästi jälkeen yhtiön normaalista lippulaivasta, Galaxy S20 Ultrasta. Uskomme myös, että taitettavien puhelinten kohdeyleisö on vielä toistaiseksi niin harvalukuista, ettei hintalapulla ole kovin suurta merkitystä.

Suurempi merkitys on kuitenkin amerikkalaispakotteilla, joiden vuoksi puhelin ei saa käyttää Googlen palveluita, kuten YouTubea, Google Mapsia ja Gmailia. Huawei on joutunut korvaamaan nämä omilla HMS-palveluillaan sekä AppGallery-sovelluskaupallaan, jonka valikoima on selvästi suppeampi kuin Google Play Kaupassa. Se rokottaa käyttökokemusta merkittävästi ja on todellinen harmi teknisesti kiinnostavan puhelimen kannalta.

Huawei Mate XS: myyntipäivä ja hinta

Taitettua puhelinta pystyy käyttämään juuri ja juuri myös yhdellä kädellä. (Image credit: Future)

Huawei Mate Xs on ennakkomyynnissä jo nyt ja sen toimitukset alkavat 23.3. Kauppoihin sitä odotetaan huhtikuun puolella. Meillä ei ole toistaiseksi tiedossa, että koronavirus vaikuttaisi puhelinten toimituksiin.

Koska hinta nousee huimaan 2 499 euroon, puhelimen menekki on tuskin valtavaa. Siitä huolimatta laite on herättänyt muiden taitettavien puhelinten tavoin suurta mielenkiintoa jokaisella kerralla, kun sen avaa julkisella paikalla tai ystävien seurassa. Kysyntä on siis todennäköisesti olemassa, kunhan hinnat saadaan siedettävämmälle tasolle.

Mate Xs on saatavilla pelkästään hyvin tummansinisellä Interstellar Blue -värityksellä ja puhelin tukee aina 5G-tekniikkaa. Muita taitettavia kilpailijoitaan tehokkaampien komponenttiensa vuoksi se on tällä hetkellä Suomen kallein puhelin.

Näyttö ja muotoilu

Huawei Mate Xs:n kahdeksantuumainen päänäyttö muistuttaa tablettia. Kansinäyttö on 6,6-tuumainen. Puhelimen takapuoli on todellisuudessa yksivärinen, mutta valo heijastuu puoliskoihin eri kulmista. Näyttö avataan painamalla kameroiden alapuolelta löytyvää painiketta. Painike vapauttaa saranan.

Huawei Mate Xs näyttää ulkoisesti hyvin samalta kuin Mate X, mutta eron vanhaan tuntee heti, kun puhelimen avaa ensimmäisen kerran. Uusi yli 100-osainen saranamekanismi tuntuu vankalta, eikä muovisessa näytössä esiinny enää niin paljon natinaa kuin aiemmin.

Puhelimessa on 8-tuumainen muovinäyttö (2 480 x 2 200), joka avautuu ulospäin. Taitettuna laitteen etupuolella on 6,6-tuumainen kansinäyttö (2 480 x 1 148) ja takana 6,38-tuumainen kakkosnäyttö (2 480 x 892). Jälkimmäisenä mainittua voi hyödyntää esimerkiksi selfieiden ottamiseen: koska etsin toimii apunäytöllä, voit käyttää kuvien ottamiseen tasokkaampaa pääkameraa.

Suuren näytön hyödyt nousevat esiin parhaiten moniajossa, sillä kahdeksaan tuumaan mahtuu selvästi enemmän sisältöä kuin tavanomaisen lippulaivamallin näytölle.

Tekniset tiedot ja akunkesto

Mate Xs on melko ohut puhelin myös taitettuna. Se sulkeutuu kiinni tiiviimmässä kulmassa kuin kilpailijansa. Kuva on puhelimen pohjasta. (Image credit: Joonas Nurmela)

Komponentteihin on satsattu enemmän kuin monen kilpailijan tapauksessa, sillä puhelin saa yhtiön edistyneimmän Kirin 990 5G -järjestelmäpiirin. Järjestelmäpiirissä on myös integroitu 5G-modeemi, joten puhelin tukee seuraavan sukupolven verkkoteknologiaa. RAM-muistia on tarjolla riittävät 8 Gt:a ja tallennustilaa mukavat 512 Gt:a.

Puhelin pyöritti kevyesti kaikkia pelejä, joita kokeilimme ja moniajo toimi sulavasti myös kolmella samanaikaisella sovelluksella.

Huawei Mate Xs:ssä on samankokoinen akku kuin sitä edeltäneessä Mate X:ssä. Itse asiassa sen sisällä on kaksi erillistä akkua, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 4 500 mAh:a. Akun koko ei ole valtava näyttöpinta-alaan verrattuna, mutta puhelimella selviää silti hyvin koko päivän.

Kokeilimme myös TechRadarin perinteistä videotestiä, jossa toistamme Full HD -videota täydeltä ruudulta Wi-Fin välityksellä puolitoista tuntia. Tuona aikana puhelin menetti akkua vain 12 %. Se on vahva tulos näytön kokoon verrattuna.

Puhelin tukee myös pikalatausta, mutta emme valitettavasti saaneet sen mukana puhelimen omaa laturia, joten emme pystyneet arvioimaan sen latausaikoja.

Kamera

Kamerana toimii yhteistyössä Leican kanssa kehitetty neloiskamera, joka koostuu 40 MP:n pääkamerasta (f1,8), 16 MP:n ultralaajakulmalinssistä (f2,2), 8 MP:n telefotokamerasta (f2,4) ja 3D-syvyyskamerasta. Kamerajärjestelmä hyödyntää sekä optista kuvanvakautusta että keinoälyyn pohjautuvaa ratkaisua. Hybridizoomi yltää 30-kertaiseksi, ja 204 800:n maksimi-ISO-arvo helpottaa kuvien ottamista hämärässä.

Kameran laatu on yleisesti ottaen hyvä, mutta se ei yllä silti markkinoiden parhaiden puhelinten tasolle. Kuvat ovat silti parempia kuin kilpailevissa taitettavissa puhelimissa.

Koska näyttö taittuu kiinni myös puhelimen takapuolelle, Mate Xs:ssä ei ole erillistä etukameraa. Selfiet saa otettua suoraan pääkameralla ja näet kuvasi takanäytöstä. Kuvista tulee siis selvästi laadukkaampia kuin kilpailevissa lippulaivamalleissa.

Mate Xs:ssä on lippulaivaluokan neloiskamera. (Image credit: Joonas Nurmela)

Käyttöliittymä ja AppGallery

Huawei Mate Xs käyttää EMUI 10.0.1 -käyttöjärjestelmää, joka pohjautuu avoimeen Androidiin. Puhelimessa on siis edelleenkin Googlen käyttöjärjestelmä, mutta se ei saa Google-palveluita, kuten Gmailia, YouTubea tai Drivea. Osa palveluista toimii tosin selainversioina.

Tämä on luonnollisesti suuri takaisku länsimaissa ja saa 2 499 euron hintalapun tuntumaan entistä korkeammalta. Huawei panostaa toki vahvasti oman AppGallery-sovelluskauppansa kehittämiseen ja pyrkii tuomaan kaikki suosituimmat sovellukset saataville mahdollisimman nopeasti, mutta se ei ole mikään helppo tehtävä.

Googlen palveluiden puuttuminen harmittaa arjessa. Tuntuu kuin käsissä olisi 150 000 euron urheiluauto, jonka kiihtyvyys nollasta sataan on rajoitettu 10 sekuntiin. Puhelimessa olisi valtavasti potentiaalia, mutta jos edes bussilipun ostaminen, Netflixin katsominen tai mobiilipankin käyttäminen ei onnistu, ei puhelimella yksinkertaisesti pärjää arjessa.

Kun testaamme puhelimia, otamme aina kyseisen mallin pääpuhelimeksemme koko testijakson ajaksi. Huawei Mate Xs oli kuitenkin Huawei Mate 30 Pron ohella ensimmäinen puhelin, jonka kanssa oli pakko kantaa mukana myös toista iOS- tai Android-puhelinta.

Aika näyttää, onnistuuko Huawei houkuttelemaan kaikki tarpeelliset sovellukset AppGalleryyn, mutta Googlen sovelluksia siellä tuskin nähdään, elleivät amerikkalaispakotteet muutu.

Käyttöliittymässä on silti myös paljon positiivista. Puhelimessa on valmiina esimerkiksi Multi-Windows-tuki, jonka ansiosta saadaan avattua kaksi sovellusta samaan aikaan. Auki saa tarvittaessa vielä kolmannenkin sovelluksen, mutta tuolloin sovellus näkyy kelluvana ikkunana. Kahden sovelluksen käyttäminen tuntui testiemme perusteella käytännöllisemmältä ratkaisulta. Tekstiä, kuvia ja dokumentteja saa myös vedettyä suoraan eri sovelluksesta toiseen.

Jos olet käyttänyt Huawein EMUI-käyttöliittymää aiemmin, saatat yllättyä positiivisesti siitä, etteivät ulkoasu ja toiminnallisuus ole muuttuneet aiemmasta. Käyttöjärjestelmä tuntuu edelleenkin samalta kuin esimerkiksi toimistoltamme löytyneessä Huawei Nova 5T:ssä, jossa on yhä Googlen palvelut.

Ensiarvio

Taitettava muotoilu kerää katseita. (Image credit: Joonas Nurmela)

Huawei Mate Xs on ehkä ainutlaatuisin puhelin, jota olemme koskaan testanneet. Se on myös markkinoiden ensimmäinen taitettava puhelin, joka ei tee mitään teknisiä kompromisseja, vaan tarjoaa lippulaivaluokan suorituskyvyn.

Mate Xs on kuitenkin olosuhteidensa uhri, sillä Google-palveluiden puuttuminen 2 499 euron puhelimesta on yksinkertaisesti liikaa jopa niille tekniikkaintoilijoille, jotka olisivat valmiita maksamaan puhelimesta niin paljon. Se on vilpittömästi harmillista, sillä puhelin olisi mielestämme muuten markkinoiden paras taitettava vaihtoehto.

Vaikka laite olisikin teknisesti kuinka hyvä tahansa, arkielämässä on enää vaikea pärjätä ilman kaikkia suosituimpia sovelluksia. Monet niistä ovat toki saatavilla selainversioina, mutta niiden käyttökokemus on selvästi sovelluksia heikompi. Tilanne todennäköisesti onneksi paranee ajan myötä, kun yhä useammat sovelluskehittäjät liittyvät mukaan Huawein AppGalleryyn.

Jäämme odottamaan mielenkiinnolla, onnistuuko Huawei avaamaan Mate Xs:n todellisen potentiaalin lähikuukausien aikana.