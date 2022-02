Ensiarviossa Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra yhdistää Galaxy Note- ja Galaxy S -sarjojen parhaat puolet onnistuneesti. Laite on teknisesti vaikuttava kokonaisuus, ja erityisesti S Pen -kosketuskynän syvällisempi hyödyntäminen tekee käyttökokemuksesta paremman. Huippuominaisuudet näkyvät hintalapussa, mutta kosketuskynää ja kookasta puhelinta etsivät eivät löydä vuonna 2022 parempaa vaihtoehtoa.

Samsung Galaxy S22 Ultra ei juurikaan tunnu tai näytä Galaxy S -sarjan puhelimelta. Tämä on tietoinen valinta, sillä uusin lippulaivamalli kumartaa entistä enemmän Galaxy Note -malliston suuntaan.

Kyseessä on kahden puhelinsarjan parhaat puolet yhdistävä kokonaisuus. Siinä missä nimi ja uudenkarheus tuovat mieleen muut S22-mallit, ulkonäkö on lainattu täysin Note-kännyköistä. Samalla S22 Ultra on rohkea irtiotto aiemmasta. Se saa Samsung Galaxy S22:n ja Galaxy S22 Plussan tuntumaan turhankin turvallisilta vuosipäivityksiltä.

Samsung ei julkaissut uutta Note-mallia lainkaan vuonna 2021. Vaikka sarjan lopullista kuoppaamista ei ole vielä vahvistettu, S22 Ultra tuntuu olevan viimeinen naula arkkuun. Jopa valmistaja on kertonut, että tulevaisuudessa "Note on enemmän kokemus kuin tuote".

Note-puhelimien S Pen -kosketuskynä sekä teräväkulmainen rakenne jatkavat eloaan Galaxy S22 Ultrassa. Etenkin S Peniä hyödyntävää huippupuhelinta etsivät voivat todeta, että metsästys on päättynyt.

Julkaisupäivä ja hinta

Samsung Galaxy S22 Ultra on erittäin kallis puhelin. Tässä ei ole kuitenkaan mitään uutta, sillä samat sanat ovat koskeneet myös aiempia Ultra-malleja. Onneksi hintalappu on pysynyt samana kuin S21 Ultran tapauksessa. Edullisin versio 8 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt tallennustilalla maksaa Suomessa 1 299 euroa.

Jos pikkurahasta ei ole puutetta, tarjolla on myös kolme suuremmalla tallennustilalla sekä 12 Gt RAM-muistilla varustettua vaihtoehtoa. Nämä maksavat 1 399 € (256 Gt), 1 499 € (512 Gt) ja 1 699 € (1 Tt).

Ennakkotilaukset ovat käynnissä jo nyt. Varsinainen julkaisupäivä on helmikuun 25. päivä.

Muotoilu ja näyttö

Galaxy S22 Ultra muistuttaa ulkoisesti enemmän Note-mallistoa kuin muita S-sarjalaisia. Käytännössä ero muodostuu tasapintaisista sekä teräväkulmaisista ylä- ja alaosasta. Lisäksi näyttö kaareutuu reunoilta. Kokonaisuus tuntuu kulmikkaammalta kuin Galaxy S22 tai Galaxy S22 Plus.

Selkämys paljastaa toisen merkittävän muutoksen. Samsung on luopunut S22 Ultran kohdalla korostetusta kameralohkosta. Metallinen selkämys on viimeistelty erittäin laadukkaan ja miellyttävän tuntuiseksi. Puhelin tuntuu hintalappunsa arvoiselta.

Tarjolla on neljä värivaihtoehtoa: Phantom Black, Phantom White, Burgundy ja Green. Viimeksi mainittu vihreä on varsin tumma, mikä tekee siitä hillityn ja tyylikkään lisän puhelinmallistoon.

Viimeistään tässä vaiheessa on syytä korostaa puhelimen kokoa. Galaxy S22 Ultra on valtava laite, joten pienikätisten on syytä kokeilla sitä ennen ostopäätöksen tekoa.

Puhelimen mitat ovat 77,9 x 163,3 x 8,9 mm. Rakenne on siis aavistuksen paksumpi kuin aiemmat Galaxy Note -malleissa. Vaaka puolestaan pysähtyy 229 grammaan. S22 Ultraa on helppo käyttää kahdella kädellä, mutta se tuntuu hitusen painavalta yhdellä kädellä. Tämä korostuu etenkin S Pen -kosketuskynää käyttäessä.

S Pen -kosketuskynän voi sijoittaa omaan paikkaan puhelimen pohjaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta Galaxy S -puhelinmallistossa, kun laitteeseen sisältyy erillinen säilytyspaikka kosketuskynälle. S21 Ultra tuki S Peniä, mutta erillistä säilytyspistettä sille ei ollut.

S22 Ultrassa on kookas 6,8-tuumainen Quad HD Plus -tarkkuudella varustettu AMOLED-näyttö. Virkistystaajuus vaihtelee tilanteen mukaan, ja enimmillään se on 120 Hz. Tämän ansiosta pelaaminen sekä verkkoselailu tuntuu todella sulavalta. Kuvataajuus puolestaan pienenee esimerkiksi tekstiä lukiessa, jotta puhelin ei kuluttaisi akkua liian nopeasti.

Emme ole vielä ehtineet testata puhelinta riittävän pitkään näytön arvioimiseksi. Ensitestien perusteella se on todella selkeä, elävä ja kirkas. Lisäksi kookas näyttö tekee useamman sovelluksen samanaikaisesta käytöstä lastenleikkiä. Sama koskee luonnollisesti myös videosisältöjen katselua sekä pelaamista.

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu näytön alle. Kunhan lopullinen arvostelu saadaan valmiiksi pikapuoliin, kerromme tämänkin toimivuudesta tarkemmin.

Kamera

S22 Ultran kamera näyttää paperilta perin samanlaiselta kuin S21 Ultran järjestelmä. Sen valopilkkuina ovat 108 MP f/2,2-aukollinen pääkamera 85 asteen katselukulmalla sekä 12 MP f/2,2-aukollinen ultralaajakulmakamera 120 asteen näkökentällä.

Mukana on myös kaksi 10 MP telekameraa. Käytännössä tämä tarkoittaa 100x-tason tarkennuksen mahdollistavan Space Zoom -ominaisuuden paluuta. Testiemme perusteella satakertainen tarkennus toimii ihan hyvin, mutta terävyys kärsii etenkin käsivaralta kuvatessa merkittävästi. Tämän vuoksi otokset eivät ole järin käyttökelpoisia.

Onneksi muut zoomit paikkaavat kokemusta. Havaitsimme 10-kertaisen zoomin olevan todella toimiva. Tätä pidemmälle mentäessä optinen tarkennus heittää pyyhkeen kehään antaen tilaa digitaaliselle zoomille.

Emme ole vielä ehtineet testata kameraa riittävän tarkasti, jotta osaisimme antaa siitä lopullisen mielipiteen. Tämän vuoksi täydennämme tätä arvostelua saadessamme lisää käyttöaikaa puhelimen kanssa.

Puhelin esittelee täysin uuden Advanced Nightography -yökuvaustilan. Se pohjautuu uuteen 2,4 um sensoriin, joka taltioi aiempaa paremmin valoa. Palaamme tämänkin käytännöllisyyteen ja toimivuuteen tarkemmin täyden arvostelun yhteydessä.

Puhelimen edustalla on 40 MP etukamera. Sen tarjoamat otokset tekivät erinomaisen ensivaikutelman.

Suorituskyky ja akkukesto

Samsung Galaxy S22 Ultran sekä S22 Plussan kamera vierekkäin

Galaxy S22 Ultrasta saapuu myyntiin kaksi erilaista versiota, jotka vaihtelevat markkina-alueittain. Yhdysvalloissa puhelimen suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -suoritin, kun taas Suomessa ja muualla Euroopassa hyödynnetään Exynos 2200 -piiriä.

Emme ole vielä ehtineet laittaa puhelimia rinnakkain piinapenkkiin, mutta ne vaikuttaisivat olevan tämän hetken terävintä kärkeä niin nopeuden kuin suorituskyvynkin saralla. Ensimmäiset testitulokset viittaavat molempien tarjoavan melko vaatimattoman teholoikan Galaxy S21 -malliston suorittimiin nähden. Tämä ei ole kuitenkaan kritiikkiä, sillä käytännössä uutuuspuhelin on huipputehokas. Sovellukset, pelit sekä käytännössä kaikki muukin toimii salamannopeasti.

Jos nappaat S22 Ultran halvimman version, sisältyy siihen 8 gigatavua RAM-muistia. Kalliimmissa ja isommalla tallennuskapasiteetilla varustetuissa malleissa muistia piisaa 12 gigatavun edestä. Samsung on siis pudottanut S21 Ultran yhteydessä tarjotun 16 Gt RAM-muistin pois valikoimasta.

Käytännössä lisämuisti ei tarkoittane kovin merkittävää eroa arkiseen suorituskykyyn. Jos haluat kuitenkin vain parasta, on 12 Gt RAM-muisti selkeä valinta.

Ainoa 8 Gt RAM-muistilla varustettu malli on 128 Gt tallennustilallinen versio. 12 Gt RAM-muisti koskee 256 Gt, 512 Gt sekä yhden teratavun Ultra-puhelimia.

Tallennustilan määrää on syytä miettiä tarkasti, sillä puhelimessa ei ole laisinkaan microSD-paikkaa.

Emme ole vielä ehtineet arvioida Galaxy S22 Ultran akkukestoa riittävän tarkasti. Puhelimessa on kuitenkin S21 Ultrasta tuttu 5 000 mAh akku.

Edellinen malli sai kiitosta perushyvästä akkukestosta, mutta markkinoiden parhaimmistoa se ei ollut. Arjessa puhelin jaksaa mukavasti koko päivän ajan, mutta kahden päivän jaksamisesta ei kannata haaveilla ilman virransäästön optimointia.

Samsung on parantanut pikalatauksen nopeutta. S22 Ultraan voi ladata lisävirtaa 45 W pikalatureilla. Lopullista latausnopeutta emme vielä tiedä, mutta ero lienee merkittävä Galaxy S22:n ja Galaxy S22 Plussan 25 W latausnopeuteen.

Kuten nykyään on tyypillistä, laturi ei kuulu myyntipakettiin. Joudutkin hankkimaan 45 W pikalaturin erikseen jollet vielä omista sellaista. Sama koskee enintään 15 W langatonta latausta.

Ensiarvio

Samsung Galaxy S22 Ultra kahdessa eri värissä

Jos uskot tarvitsevasi S Pen -kosketuskynää arjessa ja arvostat Galaxy Note -malliston muotoilua, Galaxy S22 Ultra on vastaus kaikkiin tarpeisiisi. Se on käytännössä uusi Note-puhelin – nimi vain on vaihtunut.

Jos omistat jo entuudestaan Samsung Galaxy S20 Ultran tai Galaxy S21 Ultran, päivittämiselle ei ole välttämätöntä tarvetta. Tekniikan aallonharjalla ratsastamisesta haaveileville S22 Ultra on vuoden 2022 paras vaihtoehto.