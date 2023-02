Arvostelussa OnePlus 11

OnePlus 11 on edullinen huippumalli, joka erottuu kilpailijoistaan persoonallisella otteellaan. Kamera vaatii harjaantunutta käyttäjää, mutta lopputulos todella palkitsee. Sen sijaan kestävyys herättää huolta.

Pika-arviossa OnePlus 11

OnePlus 11 on hinta-laatusuhteeltaan tämän hetken parhaimmistoa – mikäli ei pelkää laitteen putoamista veteen.

OnePlus 11 on persoonallinen Android-puhelin, jonka hinta on ominaisuudet ja suorituskyvyn huomioiden todella houkutteleva. Mukana on kuitenkin myös muutamia kompromisseja, jotka ovat käyttäjästä riippuen vahvuuksia tai heikkouksia.

Ennen kaikkea vuoden 2023 OnePlus-lippulaiva on paluu takavuosiin. Tuolloin valmistaja erottui markkinoilla nimenomaan erinomaisella hinta-laatusuhteellaan. Jos viimeisten vuosien mallit ovat nousseet arvoltaan yhä lähemmäs kilpailijoita, nyt hinnoittelu tuntuu olevan kohdillaan. Kyseessä ei ole halpa puhelin, mutta paremmat vaihtoehdot maksavat todella paljon enemmän.

Malli maksaa versiosta riippuen 879 € tai 949 €, joten sen saa selvästi edullisemmin kuin iPhone 14:n tai Samsung Galaxy S23 :n. Tästä huolimatta näyttö on yhtä iso kuin iPhone 14 Plussan vastaava, eikä vastaavaa akkuakaan löydy ihan jokaisesta mallista.

Hasselbladin kanssa yhteistyössä luotu kamerakokonaisuus soveltuu erityisesti osaaville kuvaajille. Kolikon kääntöpuolena on hieman hankalampi käytettävyys, minkä vuoksi malli ei sovi aivan niin hyvin tavallisen tallaajaan kamerapuhelimeksi kuin monet kilpakumppanit. Osaava käyttäjä saa siitä kuitenkin todella paljon irti, minkä lisäksi kuvia kelpaa vilkuilla kookkaalta ja terävältä näytöltä.

Akkukesto on hyvällä tasolla, sillä puhelin jaksaa helposti koko päivän. Lisäksi 100 watin pikalataus täyttää tyhjentyneen akun täyteen alta puolen tunnin.

OnePlus 11 ansaitsisi vilpittömän rakkauden monilta osin, mutta valitettavasti heikko vedenkestävyys on valtava miinus. Toisin kuin lähes kaikki kilpailijat, malli on ainoastaan roiskeenkestävä. Sen kestävyys rankkasateessa saati veteen pudotessa on siis valtaisa riski. Ei ehkä kohtalokas, mutta eipä puhelimen selviämistä tästä myöskään luvata.

OnePlus 11 - Hinta ja saatavuus

OnePlus 11 on saatavana Suomessa kahtena eri versiona.

879 € (8 + 128 Gt) / 949 € (16 + 256 Gt)

Ennakkotilaus alkoi 7.2.2023

Myyntiin 16. helmikuuta 2023

OnePlus 11 esiteltiin 7. helmikuuta 2023 yhdessä OnePlus Buds Pro 2 -nappikuulokkeiden kanssa.

OnePlus 11 pyrkii palauttamaan valmistajan takaisin juurilleen. Yhtiö keskittyi aikanaan tarjoamaan keskihintaisia puhelimia huippuominaisuuksilla, jotka vetosivat erityisesti hinta-laatusuhteellaan. Siinä missä vuoden 2022 OnePlus 10 Pro kustansi Suomessa versiosta riippuen 899 € tai 999 €, uusi OnePlus 11 on hiukan edullisempi. Perusversio 8 Gt muistilla ja 128 Gt tallennustilalla maksaa 879 €, kun taas parempi 16+256 Gt -malli rokottaa kukkaroa 949 eurolla.

Kuten viime vuonnakin, myös tällä kertaa myyntiin saapuu vain yksi versio. OnePlus 11 Pro ei siis ainakaan tiettävästi ole suunnitelmissa, sillä OnePlus 11 on käytännön suora seuraaja OnePlus 10 Prolle. Vain Pro-lisänimi on siis pudonnut matkasta.

On itse asiassa vaikea verrata uusinta OnePlus-puhelinta kilpailijoihin. Vaikka kyseessä on yhtiön lippulaivamalli, on se edullisempi kuin iPhone 14 tai Samsung Galaxy S23. Vastaavasti Applen sekä Samsungin Ultra- ja Pro-mallit ovat hinnaltaan täysin toista kaliiberia.

Jos verrataan perusmalleihin, tarjoaa OnePlus 11 isomman näytön paremmalla tarkkuudella. Pienikokoista mallia etsivien tarpeita se ei kuitenkaan vastaavasti täytä.

OnePlus 11 on hintansa puolesta paluu aikoihin, jolloin OnePlus tarjosi houkuttelevaan hintaan lippulaivamallin.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 11 -mallien erot vertailussa Osa-alue Perusversio Huippumalli Hinta 879 € 949 € Muisti 8 Gt 16 Gt Tallennustila 256 Gt 512 Gt

Arvosana hinnasta: 4/5

OnePlus 11 - Muotoilu

Kiiltävä ja pyöreä muotoilu tuo mieleen urheiluauton ja nopeuden.

Kiiltävä mutta hiukan liukas pinnoite

Ei IP68-luokitusta

Alert-kytkin tehnyt paluun

OnePlus 11 on muotoilultaan jopa hieman retromainen. Kiiltävä ja aavistuksen liukkaalta tuntuva rakenne erottuu monista moderneista kilpailijoista, jotka ovat tuoneet mukanaan mattapintaisuuden tai hieman lisätekstuuria. OnePlus sen sijaan tuntuu loistavan valaistuksessa merkittävästi enemmän.

Liukkaus aiheuttaa päänvaivaa, sillä puhelin putosi kädestä sekä pöydältä testijakson aikana muutamaankin otteeseen. Emme voi siis riittävästi korostaa suojakotelon hankkimisen tärkeyttä. Valitettavasti mukana on kuitenkin yksi toinen iso ongelma, joka on syytä nostaa esille.

OnePlus 11 on IP64-luokiteltu, joten se kestää sopivassa määrin pölyä ja muita kiinteitä aineita. Sen sijaan vesitiiviyden kohdalla puhutaan vain roiskeenkestävyydestä. Mikäli puhelin putoaa lavuaariin, järveen tai muuhun epätoivottuun paikkaan, saattaa se hyvinkin koitua kohtalokkaaksi.

Lähes jokainen kilpakumppani tarjoaa nykyään IP68-luokituksellisen puhelimen, jolloin puhelin kestää pudotuksen veteen ja jopa puolen tunnin uiskenteluhetken. Vaikka tätä ei yleensä myyntivalttina mainita, tarkoittaa se samalla puhelimen kestävän elämän kolhuja ja sattumuksia.

Koska OnePlus 11 ei ole kuin roiskeenkestävä, on se kriittisellä tavalla altis vahingoille. Etenkin lähemmäs tonnin puhelimelta sopii vaatia kestävyyttä. Tämä kannattaa siis pitää mielessä ennen ostopäätöstä.

Ikoninen Alert-tilakytkin tekee paluun OnePlus 10T -outolinnun jälkeen.

Ulkoisesti OnePlus 11 on erittäin tyylikäs, mutta aivan samanlaista loppusilausta siinä ei ole kuin parhaissa iPhone- ja Samsung-puhelimissa. Reunoissa on nähtävissä hiuksenhienoja saumakohtia, minkä lisäksi näyttöreunus on hiukan paksumpi ylä- ja alaosassa.

Tasapintainen näyttö puhelimen ylä- ja alareunassa viehättää ainakin meidän silmää. Samalla kaarevat reunat antavat hiukan sporttista tunnetta. Selustassa oleva kameralohko on valtava, mutta sen väritys ja pyöreys tuo mieleen urheiluauton – ja vain hyvällä tavalla. Puhelin näyttää ja tuntuu nopealta, mikä on itse asiassa myönnetty suunnittelijoiden toimesta.

OnePlus-puhelimille ikoninen Alert-tilakytkin on tehnyt paluun OnePlus 10T:n jälkeen. Sen avulla puhelimen voi mykistää ilman sen suurempaa asetusjumppaa. Tykästyimme erityisesti sen pinnoitukseen, josta saa helposti kiinni.

Puhelimen pohjassa on perinteinen USB-C-liitäntä sekä paikka SIM-kortille. Sen sijaan kuulokeliitäntää ei nykyajalle tyypillisesti ole.

Arvosana muotoilusta: 2,5 / 5

OnePlus 11 - Näyttö

OnePlus 11 vetää näyttönsä saralla kilpailijoitaan pidemmän korren.

6,7-tuumainen näyttö on verrattain iso

Värikäs ja sulava

Personoitavissa ja säädettävissä

Näyttö tekee todellisen vaikutuksen. Iso, kirkas ja värikäs ruutu on juuri niin hyvä pelikäytössä ja kuvia selatessa kuin vain voi toivoa. Nopea virkistystaajuus yhdessä erinomaisen Snapdragon-suorittimen kanssa saavat käyttökokemuksen rullaamaan todella sulavasti. Vertailussa OnePlus 11 otti selvän niskalenkin jopa tämän hetken parhaasta iPhone-puhelimesta iPhone 14 Pro .

Etulyöntiasema pohjautuu monilta osin kookkaaseen näyttöön. 6,7-tuumainen ruutu on selvästi isompi kuin iPhone 14:n tai Samsung Galaxy S23:n 6,1-tuumaiset näytöt. Koko voi vaikeuttaa käyttämistä, mutta katselukokemuksessa ratkaisu on eduksi.

Näytön koko ei ole ainoa vahvuus, sillä myös pikselitiheys (525 ppi) on erinomaisella tasolla. Lopputuloksena kuva on tarkempi ja terävämpi kuin käytännössä millään kilpailijalla. Esimerkiksi Applen iPhone 14 yltää pikselitiheydessä vain lukemaan 460 ppi.

Kookas näyttö voi hankaloittaa käyttöä yhdellä kädellä, mutta ruudun upeus perustelee valinnan heittämällä.

Sen sijaan kirkkaus ei yllä markkinoiden parhaimmistoon. Vajetta paikataan kuitenkin kontrastilla, minkä lisäksi sekä Dolby Vision että HDR10+ ovat tuettuna. Jos vertailuun otetaan jälleen iPhone 14, OnePlus 11 vetää pidemmän korren värien eloisuudessa sekä virkistystaajuudessa. Väritarkkuudessa sen sijaan päädytään tasapeliin.

OnePlus 11 hyödyntää LTPO-näyttöteknologiaa, mikä mahdollistaa aina päällä -näytön ilman häiritsevää virrankulutusta.

Arvosana näytöstä: 5 / 5

OnePlus 11 - Kamera

Kookas kameralohko ei jää huomaamatta.

Hasselbladin kamerat korostavat värejä ja valaistusta

Ei todellista telekameraa

Erinomainen muotokuvissa, heikompi yksityiskohdissa

OnePlus 11:n kamerakokonaisuus on suunniteltu hyvin tietynlaisille kuvaajille, joten aivan samanlaista helppoutta ja hohdokkuutta siinä ei ole kuin monissa parhaissa kamerapuhelimissa. Yhteistyökumppani Hasselblad tunnetaan erityisesti lehtikuvaajille ja astronauttien avaruuskuvaamiseen tarkoitetuista laitteistaan. Tämä tuntuu olevan myös OnePlussan suunta, joka erottuu selvästi kilpailijoistaan.

Mukana ei siis ole poikkeuksellista telekameraa tai huippumakrokameraa. Tarjolla oleva 2x optinen zoom toki päihittää iPhone 14:n, mutta Samsung Galaxy S23 nokittaa 3x optisella zoomilla.

OnePlus 11:n suurimmat vahvuudet nousevat esiin muoto- ja maisemakuvauksissa. Vaikka yksityiskohtien määrä ei yllä kilpailijoiden tasolle, valaistus sekä värimaailma tekivät vaikutuksen. Erityisesti tyylikäs bokeh-efekti onnistuu matkimaan Hasselbladin kameroilla saatavaa efektiä. Kaikkinensa kuvat ovat luonnollisia ja rikkaita. Potretit näyttävät hieman taiteellisemmilta kuin esimerkiksi iPhonen kameralla napsitut otokset.

Kamera ei ole markkinoiden monipuolisin, mutta siinä on särmää.

Kamerakokonaisuutta ei voi hyvällä tahdollakaan pitää markkinoiden monipuolisimpana, mutta onneksi kuvat itsessään ovat näyttäviä. Etenkin kuvaamisesta kiinnostuneet saavat aikaan hienoja otoksia vaihtelevissa tilanteissa. Eihän siitä täysin varsinaisen kameran korvaajaksi ole, mutta paljosta ei myöskään jää kiinni.

Mukana on kuitenkin myös ongelmia. Zoomaus aiheutti kamerasovellukselle runsaasti haasteita etenkin erikoisemmilla asetuksilla, ja lopputuloksina oli toisinaan hyvin sotkuisia kuvia. Kun zoomin asetti maksimille, optinen kuvanvakain helpotti asettelua merkittävästi. Valitettavasti lopputulos näytti kuitenkin kammottavalta, sillä kaukaiset yksityiskohdat eivät näyttäneet kuvassa oikeastaan miltään.

Muotokuvissa vahvuudet nousevat paremmin esille. Erityisesti hiukset ja muut yksityiskohdat erottuvat selvästi. Toisaalta kuten alla oleva olutkuva osoittaa, lasin reuna hukkuu pahasti taustasumennukseen.

Image 1 of 2 Perusasetuksilla otettu kuva (Image credit: Future / Philip Berne) Muotokuva-tilalla otettu kuva samasta tilanteesta. (Image credit: Future / Philip Berne)

Lisäksi taustan bokeh-efekti ei toiminut aina oikein, sillä sumennusta ei toisinaan syntynyt lainkaan. Välillä taasen tausta näytti liian kirkkaana ja yliterävänä pahasti epäluonnolliselta. Tämän ymmärtäisi paremmin varsinaisella Hasselblad-kameralla, mutta kamerapuhelimen tapauksessa ongelma on hiukan kiusallinen.

Kun kaikki loksahtaa kohdilleen, kuvat ovat kuitenkin parempia kuin kilpailijoilla. Esimerkiksi ruokakuvat näyttävät todella herkullisilta ja luonnollisilta. Vaikka lemmikkikoiran jokainen karva ei täysin erotukaan, tuovat värit turkkiin aidonoloista eloa.

Digitaalisen järjestelmäkameran korvaajaksi OnePlus 11 ei yllä. Vaikka OnePlussan puhelin tavoittelee tätä DSLR-efektiä, monet puhelimet pystyvät paremman kantaman ansiosta parempaan.

Kaikkinensa OnePlus 11 on tyylikäs ja hauska kamerapuhelin. Sen zoomauksen rajallisuus tekee siitä kuitenkin hiukan rajatun. Ennen kaikkea se soveltuu käyttäjälle, joka ei niinkään ota kuvia vaan luo ikuistettavia hetkiä.

Arvosana kamerasta: 4 / 5

OnePlus 11 - Ohjelmisto

Oxygen OS ja Android 13

Tyylikkään siisti käyttöliittymä runsailla ominaisuuksilla

OnePlus 11 hyödyntää Android 13:n päälle esiasennettua Oxygen OS -ohjelmistoa. Lopputulos muistuttaa varsin paljon Googlen Pixel -puhelimien tyyliä, sillä kokonaisuus on erittäin siloteltu, moderni ja siisti. Halutessaan tyyliä voi muokata varsin kattavasti haluamaansa suuntaan aina siirtymistä painikkeisiin ja pyyhkäisyeleisiin.

OnePlus on tuonut uusimpaan versioon runsaasti hyödyllisiä ominaisuuksia sekä poistanut monia Googlen erikoisia valintoja. Ennen kaikkea sovellusnäkymän saa organisoitua selvästi siistimpään kuosiin.

OnePlus on siivonnut Oxygen OS:n ulkonäköä vuosien saatossa, mutta samalla monet hyödylliset työkalut ovat kadonneet valikkojen syövereihin.

Kuten Samsung-puhelimienkin kanssa, suosittelemme käyttämään hetken aikaa asetuksia ja ominaisuuksia peratessa. Etsivälle paljastuu monia hyödyllisiä säätimiä, sillä monet keskeiset työkalut ovat ajan saatossa siirtyneet varsin syvälle valikkorakenteiden uumeniin.

Yksi erityisen näppärä mahdollisuus on käyttää etukameraa videokuvaukseen ruudun tapahtumia tallentaessa. Tämä avaa työkalut esimerkiksi pelivideoiden taltioimiseen ja reaktiovideoiden samanaikaiseen tekemiseen. Näin näppärän ominaisuuden soisi olevan paremmin esillä kuin vain useamman valikon takana.

Arvosana ohjelmistosta: 4 / 5

OnePlus 11 - Suorituskyky

Käytännössä OnePlus 11 ei joudu kyykkäämään kovimmassakaan käytössä.

Huippunopea Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -suoritin

Loistaa pelatessa ja videokuvatessa

OnePlus 11 alleviivaa sanaa suorituskyky. Huippunopea järjestelmäpiiri sekä erinomaisella virkistystaajuudella varustettu näyttö tekevät pelaamisesta, kuvankäsittelystä sekä kaikesta muustakin silkkaa nautintoa.

Pelasimme testijakson aikana Marvel Snapia, eikä iPhone 14 Pro pystynyt vastaamaan OnePlussan asettamaan haasteeseen. OnePlus 11 selvitti partikkelit, efektit sekä muut graafiset haasteet ilman pienintäkään ongelmaa.

Kun seuraavaksi käyttöön nappasi iPhone-lippulaivapuhelimen, piti asetuksista käydä erikseen tarkistamassa ruudunpäivityksen tilanne. Rajoitteita ei kuitenkaan ollut, joten OnePlus 11 saa yksinkertaisesti kokemuksen tuntumaan selvästi sulavammalta ja yksityiskohtaisemmalta. Tämä päti myös muihin testattuihin peleihin.

Mainittakoon kuitenkin, että OnePlus 11:n testikappale saapui syyniin selvästi ennen Samsung Galaxy S23 -mallia, joten laitteita ei päästy vertailemaan keskenään. Benchmark-tuloksia voidaan toki asetella vieri viereen, mutta niiden kohdalla on muutamia erikoisia kysymysmerkkejä.

OnePlus 11 vaikuttaa sisältävän grafiikkatesteissä ruudunpäivityksen 60 fps -lukituksen, mikä on selvästi vähemmän kuin mihin Snapdragon 8 Gen 2 pystyisi. OnePlussan edustaja vahvisti, ettei yhtiö rajoita puhelintaan mittaustuloksia varten. Kyseessä lienee siis testisovelluksen ongelma.

OnePlus 11 on erinomainen pelipuhelin suorituskykynsä ansiosta.

Pelikäytössä ongelmia ei esiintynyt, vaan ruudunpäivitys rikkoi kaikki aiemmat ennätykset. Call of Duty Mobilessa ruudunpäivitys oli 90 fps, eikä kaikkien asetusten tappiin vetäminenkään saanut lukemaa putoamaan alle 60 kuvan sekuntivauhdin.

Kuten viimeisinä vuosina on tullut tutuksi, OnePlus ei petä suorituskyvyn saralla. Tehokkuutta kuvaa parhaiten, että sillä kuvattu 8K-video sai vanhahtavan läppärin kyykkäämään.

Arvosana suorituskyvystä: 5 / 5

OnePlus 11 - Akkukesto

5 000 mAh akku jaksaa helposti koko päivän.

Kookas 5 000 mAh akku

Nopea lataus

Ei langatonta latausta

OnePlus 11:n akku on mielenkiintoinen tapaus. Tärkeintä on, että puhelin jaksaa koko päivän ajan. Luonnollisesti raakaa suoritustehoa vaativassa käytössä virran saa loppumaan aiemmin, mutta tämä vaatii käytännössä aktiivipelaamista, kameran runsasta käyttöä sekä kaikkien herkkujen hyödyntämistä.

OnePlussalla on lusikka monessa sopassa. Käytössä on peliasetuksia, jotka optimoivat virrankulutusta. Samaan aikaan osa asetuksista maksimoi suorituskyvyn akun kustannuksella.

Lopputuloksena akun saa siis tyhjenemään ennen yöunille menoa, mutta hätä ei ole tämännäköinen. OnePlus 11 tukee nimittäin erittäin nopeaa 100 W pikalatausta. Se ei yllä aivan samalle tasolle kuin Xiaomi 12T Pro 120 watin latauksellaan, mutta käytännössä tahti riittää mihin tahansa käyttöön. Ennen kaikkea OnePlus laittaa merkittävästi paremmaksi kuin yksikään Samsungin tai Applen puhelin.

Valmistaja kertoo puhelimen latautuvan puolilleen 10 minuutissa ja täyteen latinkiin vain 25 minuutissa. Lukemat ovat varsin lähellä totuutta, sillä testituloksemme osuivat usealla toistolla samoihin aikaleimoihin.

USB-C-lataus on todella nopea, mutta langatonta latausta ei ole mukana.

OnePlus hyödyntää erikoislaturia, joka on jostain syystä mallia USB-A-USB-C. Tämä tuntuu vuonna 2023 hiukan vanhentuneelta, mutta mikäli tämä mahdollistaa nopean latauksen, voi asian kanssa elää.

Sen sijaan langattoman latauksen puuttuminen on yllättävää. Vaikka sen käyttäjät ovat edelleen marginaalissa ja puhelin latautuu piuhalla alle puoleen tuntiin, on ominaisuus vakiokalustoa nykyisissä huippupuhelimissa.

Joka tapauksessa nopea langallinen lataus päihittää langattoman latauksen. Näin nopealla lataustahdilla virtavarannot saa pullolleen pelkkien lähtövalmistelujen aikana, jolloin mukaansa saa puhelimen pitkällä käyttöiällä.

Yhteenveto akusta on positiivinen pienestä mutta-sanasta huolimatta. Puhelimen 5 000 mAh akku riittää pitkäksi aikaa, eikä latausnopeus jätä jossiteltavaa. Saman kokoluokan akku on käytössä myös Samsung Galaxy S23 Ultrassa, joka on hinnaltaan liki roimasti kalliimpi. Toivottavasti seuraava malli tuo kuitenkin langattoman latauksen mukanaan ilman langallisen vaihtoehdon hidastumista.

Arvosana akkukestosta: 4 / 5

Kannattaako OnePlus 11 ostaa?

Swipe to scroll horizontally OnePlus 11:n arvosana Osa-alue Kommentti Arvosana Hinta Erinomainen hinnoittelu peittää alleen muutamia ongelmia. 4 / 5 Muotoilu Kiiltävä ja liukas rakenne ei ole vedenkestävä, mikä on iso miinus. 2,5 / 5 Näyttö Valtava, kirkas, värikäs ja tarkka näyttö on OnePlus 11:n suurin vahvuus. 5 / 5 Kamerat Kamerakokonaisuudessa on persoonallisuutta, mutta samalla se on monille hiukan rajoittunut. 4 / 5 Ohjelmisto Oxygen OS on uskollinen tavalliselle Androidille, mutta monet ominaisuudet tuntuvat hautautuneen valikkoihin. 4 / 5 Suorituskyky Hämmästyttävän tehokas ja nopea älypuhelin. 5 / 5 Akkukesto Iso akku nopealla latauksella paikkaa langattoman latauksen puuttumisen. 4 / 5

Osta, jos...

Haluat erottua massasta

OnePlus 11 on erikoinen puhelin monessa mielessä. Se sisältää valmistajan uniikit ominaisuudet kamerasta ohjelmistoon ja suorituskyvystä muotoiluun.

Kuvaat ihmisiä ja maisemia

Jos haluat kamerapuhelimeltasi hiukan enemmän särmää, on Hasselbladin kanssa luotu kokonaisuus kuin tehty sinulle. Optinen zoomin rajallisuus harmittaa, mutta värimaailma paikkaa vajetta hienosti.

Etsit edullista lippulaivapuhelinta

OnePlus on palannut juurilleen, sillä vuoden 2023 lippulaivamalli on huippupuhelin kohtuulliseen hintaan. Jos etsit parhaita ominaisuuksia alle tonnilla, on tämä ykkösvalintasi.

Älä osta, jos...

Et ole kiinnostunut valokuvauksesta

OnePlus 11:n kamerakokonaisuus mahdollistaa upeiden luomusten napsimisen, mutta niiden ikuistaminen vaatii työtä. Valaistus, asetelma ja kiintopisteet luovat tilanteen. Monet kilpakumppanit tekevät kuvaamisen paljon helpommaksi.

Pelkäät puhelimesi kastuvan

Tuntuu vaikealta suositella puhelinta, joka ei ole vähintään IP68-luokiteltu. Lähes jokainen tämän hintaluokan puhelin kestää jopa pitkän pulahduksen veteen, joten pelkkä roiskeenkestävyys tuntuu hyvin vaatimattomalta.

Arvosteltu helmikuussa 2023.