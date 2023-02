Arvostelussa OnePlus Buds Pro 2

Jos OnePlus Buds Pro 2 olisi hiukan edullisempi, nousisi malli kirkkaimpaan kärkeen. Äänimaiseman ylä- ja alapää ovat erinomaisella tolalla, minkä lisäksi kattavat ominaisuudet tekevät erityisesti OnePlus-puhelimen omistajasta tyytyväisen. Valitettavasti äänenlaadun tasapainossa on kuitenkin parannettavaa. Kokonaisuutena onkin ongelmien vuoksi laadukas muttei erinomainen vaihtoehto täysin langattomia nappikuulokkeita etsivälle.

Pika-arviossa OnePlus Buds Pro 2

OnePlus Buds Pro 2 on monilta osin kuin OnePlus-puhelimille tarkoitettu AirPods Pro 2. Vertaus on hieman laiska, mutta sen totuudenmukaisuutta on vaikea kieltää.

Kyseessä on OnePlussan uusin malli täysin langattomien nappikuulokkeiden markkinoille. Kun kuulokkeet yhdistää OnePlus-puhelimeen, saa käyttöönsä runsaasti hyödyllisiä lisäominaisuuksia aina tilaäänestä ja personoidusta äänimaisemasta lähtien. Kokonaisuus on monilta osin yksi yhteen AirPods Pro 2:n kanssa, eikä identtisten puristuskomentojen käyttäminen ainakaan vähennä eroavaisuutta.

OnePlus Buds Pro 2 laittaa osittain kuitenkin vielä paremmaksi. Malli on edullisempi, minkä lisäksi se tukee Bluetooth LE Audiota sekä Hi-Res Audiota. Lisäksi kaksivärinen muotoilu on erittäin tyylikäs.

Päätä seuraava tilaääni toimii erinomaisesti leffakäytössä. Nappeja on myös mukava käyttää pitkienkin aikojen ajan, eikä vastamelutoiminto anna aihetta moitteille.

Valitettavasti paratiisissa luikertelee käärme. Malli on hinnoiteltu huippumallien tasolle, mutta valitettavasti äänenlaatu ei vastaa parhaiden kilpailijoiden asettamaan haasteeseen. Äänen tasapainossa on merkittäviä ongelmia, kun sekä kirkkaat että matalat äänet jyräävät kaiken välimaastoon jäävän. Lopputuloksena on selkeä vajaus kirkkaudessa.

Jos taskussa majailee OnePlussan puhelin ja haluat kuulokkeiltasi kaikki parhaat ominaisuudet, OnePlus Buds Pro 2 on hyvä valinta. Muiden Android- tai iPhone-puhelimien omistajille kannattaa kuitenkin suositella vähintään harkittavaksi erityisesti tämän hetken ykkösmallia Sony WF-1000XM4 tai budjettivaihtoehtoa JBL Live Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2 - Hinta ja saatavuus

Julkaistaan helmikuussa 2023

Suositushinta 179 €

OnePlus Buds Pro 2 -nappikuulokkeet julkistettiin ja saapuivat ennakkotilattavaksi 7. helmikuuta 2023. Malli maksaa Suomessa 179 €.

Hintaluokka osuu mielenkiintoiseen väliin, sillä tällä hetkellä kiinnostavimmat mallit ovat tavanneet olla JBL Live Pro 2:n noin 120 euron sekä Sony WF-1000XM4 -huippumallin noin 280 euron haarukoissa.

Toistaiseksi suorin kilpakumppani on Honor Earbuds 3 Pro, joka maksaa Suomessa noin 199 €.

Hinnoittelu vaikuttaa ominaisuuslistan huomioiden kohtuulliselta, mutta laadukkaat edulliset mallit sekä suoranaiset huippukuulokkeet tarjoavat kummatkin selkeitä ostoperusteita.

OnePlus Buds Pro 2 - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Elementti 11mm + 6mm Paino 4,9 g (nappi); 47,3 g (kotelo) Taajuus 20 Hz - 40 kHz Akkukesto 9 tuntia (napit); 30 tuntia (kotelo) Yhteydet Bluetooth 5.3, LE Audio, LHDC Vastamelutoiminto Kyllä IP-luokitus IP55

OnePlus Buds Pro 2 - Ominaisuudet

Tuki Android Spatial Audio -tilaäänelle

Kustomoitavat ääniasetukset

Bluetooth LE Audio ja Hi-Res tuettuna OnePlus-puhelimilla

Ominaisuuslista ei jätä kylmäksi. Aloitetaanpa kuulokkeiden liitettävyydestä, sillä malli sisältää Bluetooth 5.3:n lisäksi tuen Bluetooth LE Audiolle, LHDC 4.0:lle sekä Hi-Res Audiolle. Nämä ovat tarkoitettu erityisesti OnePlus 11 -puhelimelle, joka tukee kaikkia mainittuja teknologioita.

Mikäli taskussa on OnePlus-puhelin, kannattaa pyörähtää Bluetooth-asetuksissa suorittamassa erityinen äänikustomointi. Se mahdollistaa kuulotestien tekemisen, jonka avulla ääniprofiili kohdennetaan kuultujen taajuusvasteiden mukaan. Koko prosessi kestää vain muutaman minuutin, ja vaikutuksen todella kuulee.

Myös aktiivisen vastamelutoiminnon voi muokata mieluisekseen, mikä vaatii nappien pitämistä korvissa vain 30 sekunnin verran. Asetuksissa voi luonnollisesti muokata myös taajuuskorjainta sekä kytkeä tilaäänen päälle tai pois.

Adaptiivinen vastamelutoiminto on laadukas, mutta markkinoiden parhaimmistoon se ei yllä. Siinä missä tasainen taustamelu jää seulaan hyvällä prosentilla, valitettavasti äkilliset äänet livahtavat tutkan läpi heikommalla prosentilla kuin AirPods Pro 2:n tai Bose QuietComfort Earbuds II:n tapauksessa. Toki mainittu kaksikko maksaa enemmän, joten pieni niskalenkki on luonteva. Kokonaisuutena vastamelutoiminto on kuitenkin onnistunut ja musiikkitoistossa riittävän hyvä.

Läpikuuluvuustila sen sijaan nousee selkeäksi onnistumiseksi. Ominaisuus korostaa ympäristön keskeisiä ääniä, joiden ansiosta esimerkiksi kaupankassan rupattelu onnistuu helposti.

Nappikuulokkeet tukevat tilaääntä, joka seuraa pään liikkeitä. Mikäli katsoo esimerkiksi Dolby Atmosilla varustettua elokuvaa OnePlus 11 -puhelimella, tapahtumat tuntuvat seuraavan katsojan liikehdintää. Harmillisesti tuen piirissä on toistaiseksi vain yksi puhelin, mutta OnePlussan odotetaan lisäävän ominaisuuden muihin laitteisiin ajan saatossa.

Puhelukäytössä napit ovat erinomaiset. Testijakson aikana soitelluista puheluista sai kiitosta kirkkaasta ja selkeästä äänestä. Tämä on erityisesti kiireisessä arjessa vankka vahvuus.

OnePlus Buds Pro 2 tukee Googlen pikaparitusta, jonka avulla napit saa yhdistettyä niin OnePlus- kuin Android-puhelimiinkin silmänräpäyksessä. Muiden laitteiden kohdalla yhdistäminen vaatii kotelon painikkeen pohjassa pitämistä pohjassa, mikä on varsin pieni lisäaskel prosessiin.

Bluetooth-yhteys mahdollistaa yhdistämisen useampaan laitteeseen, joiden välillä voi vaihtaa helposti. Ominaisuus vaikutti testijakson aikana toimivan kuten kuuluukin. Niin ikään "Find My Headphones" -työkalu auttaa onnistuneesti kuulokkeiden etsimistä.

Mikäli vastamelutoiminto on käytössä, nappikuulokkeissa riittää puhtia kuudeksi tunniksi ja kotelossa 25 tunniksi. Lukema on nykymarkkinoilla hyvää keskiluokkaa. Jos ympäristön hälinää ei ole tai se ei häiritse, akkukesto venähtää yhdeksään ja 30 tuntiin.

Malli on IP55-luokiteltu, joten napit eivät hätkähdä hiestä tai vesisateesta. Varsinaisiksi treenikuulokkeiksi niitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu.

OnePlus on lisännyt Pro 2 -nappeihin erityisiä taustaääniä, joilla saa rauhoittavaa kuunneltavaa myös ilman puhelimen käyttöä. Tämä vaatii varresta kiinnipitämistä kolmen sekunnin ajan. Sen sijaan on syytä mainita, ettei kuulokkeissa itsessään ole volyymisäädintä.

Valmistaja on lisäämässä jälkijunassa ominaisuuden, joka kertoo käyttäjälle aktiivisuustasosta ja ryhdin korjaamisesta perustuen kuulokkeiden sisäänrakennettuihin liikeantureihin.

Kattavat ominaisuudet ovat helposti käytettävissä suoraan OnePlus-puhelimen asetuksista, mutta muilla Android-luureilla tarvitsee erillisen HeyMelody-sovelluksen käyttöönottoon, akkukeston seurantaan sekä äänimaiseman personointiin.

Arvosana ominaisuuksille: 4/5

OnePlus Buds Pro 2 - Äänenlaatu

OnePlus Buds Pro 2 kuulostaa mainiolta. Korkeat äänet oat kirkkaat ja terävät, minkä lisäksi bassossa on kaivattua syvyyttä. Esimerkiksi Fleetwood Macin The Chainista saa kaiken ilon irti, kun molemmat ääripäät soivat toivotulla tavalla. Erityisesti bassokitara soi upealla tavalla. Valitettavasti mukaan mahtuu kuitenkin myös ongelmia.

Buds Pro 2:n selkeä heikkous koskee äänimaiseman keskivaihetta. Murhe korostuu monipuolista musiikkia kuunnellessa, jolloin esimerkiksi korkeat taajuudet soivat selvästi laadukkaammin. Samalla äänimaisema ei tunnu täysin tasapainoiselta, vaan korviin soi hieman ahdetulta tuntuva kokonaisuus.

Hi-Res-tuellisten kappaleiden kuunteleminen ei onnistu paikkaamaan ongelmaa. Vaikka biiseissä on enemmän yksityiskohtia, eivät ne kantaudu korvakäytävään asti.

Aktiivisen vastamelutoiminnon poistaminen onneksi tuo lisää eloa ja tasapainoa äänimaisemaan. Toisaalta tällöin ympäristön hälinä aiheuttaa herkästi epämiellyttäviä meluja kuunteluhetkeen, joten kolikolla on myös kääntöpuolensa. Tältä osin onkin syytä pohtia tarkasti kuunteluympäristöä sekä sen aiheuttamia vaateita.

Onneksi tilaääni on elokuvakäytössä erittäin tehokas. Toimintaleffojen äänet singahtelevat pään ympärillä upealla tavalla ja pään asentoa seuraten. Kokemus on hyvin samanlainen kuin AirPods Pro 2:lla ja iPhone 13 Prolla, joskin OnePlus Buds tuntuu aavistuksen hitaammalta reagoimaan liikkeisiin. Käytännössä tätä ei kuitenkaan edes huomaa, sillä lähtökohtaisesti katsetta harvemmin haluaa siirtää pois ruudulta. Tilaääni ei kuitenkaan musiikkitoistossa ole aivan samalla tasolla, sillä äänimaiseman ääripäät jyräävät jälleen välimallin yksityiskohdat.

Vertailimme arvostelujakson aikana samojen kappaleiden kuuntelua OnePlus 11 5G:llä ja Buds Pro 2:lla sekä iPhonea ja AirPods Pro 2:ta käyttämällä. Dolby Atmosia käyttämällä AirPodsien äänimaisema osoittautui kokonaisvaltaisemmaksi ja vahvemmaksi kuin OnePlus Buds Pro 2:n hieman kärkäs ja äärimmäinen kuuntelukokemus. Toki eroavaisuus tuntui riippuvan paljolti kappaleesta, mutta vaaka kallistui silti AirPodsien eduksi.

Eroa ei saanut kirittyä edes asetuksia rukkaamalla. Vastamelutoiminnon personointi, Kultainen ääni -optimoinnin käyttäminen sekä taajuuskorjaimen muokkaaminen eittämättä paransivat tilannetta. Aivan samalle viivalle ei kuitenkaan ylletty.

Taajuuskorjaimella saa ennen kaikkea muokattua äänimaisemaa omaan makuun sopivaksi. Sen avulla äänen tasapainoa voi muokata, mutta valitettavasti kirkkautta se ei lisää.

Vaikka äänenlaadun kohdalla on hieman kielteinen sävy, on sille aihetta. OnePlus Buds Pro 2 voisi olla ominaisuuksiensa ja teknisten tietojensa perusteella merkittävästi parempi. Esimerkiksi Honor Earbuds 3 Pro hyödyntää samanlaista teknologiaa tarjoten selvästi rikkaamman ja tasapainoisemman kuuntelukokemuksen.

OnePlus Buds Pro 2 ei ole kuuntelukäytössä millään tavalla huono, mutta hinnan puolesta olisimme odottaneet hiukan enemmän.

Arvosana äänenlaadulle: 3,5/5

OnePlus Buds Pro 2 - Muotoilu

Erinomaiset puristustoiminnot

Kaksivärinen muotoilu erottuu edukseen

Kevyet ja käyttömukavat

OnePlus Buds Pro 2 näyttää pitkälti samalta kuin edeltäjänsä. Ratkaisu on perusteltu, sillä kaksivärinen ulkonäkö näyttää yksinkertaisesti upealta. Erityisesti uusi vihreä värivaihtoehto nousee markkinoilla poikkeavaksi onnistumiseksi.

Napeissa on Applen AirPods Prosta tutut puristustoiminnot. Yhdellä rutistuksella saa aloitettua tai pysäytettyä toiston, pohjassa pitämällä vaihdettua läpikuuluvuustilan sekä vastamelutoiminnon välillä ja tupla- sekä triplapainalluksella siirryttyä kappaleissa eteen- ja taaksepäin.

Puristustoiminto on etenkin Suomen ilmastossa erinomainen, sillä sen käyttäminen onnistuu helposti myös hanskoja käyttäessä. Samalla nappeja ei tarvitse painaa tai hipelöidä, mikä voisi aiheuttaa kuulokkeiden painautumisen korvaan syvemmälle. Lisäksi puristustoiminto vaatii käyttöä, joten esimerkiksi pipon asettaminen päähän ei aiheuta epätoivottuja komentoja.

Napit ovat 4,9 gramman painollaan todella kevyet. Tämän ansiosta kuulokkeita voi pitää korvissa pitkiäkin aikoja ilman pelkoa epämukavuudesta. Kaikkinensa OnePlus Buds Pro 2 osoittautui erittäin käyttömukavaksi, vaikka tulpat ovat hieman tavanomaista joustavammat. Pieni jämäkkyys parantaisi nappien pysymistä paikallaan sekä mahdollisesti myös vastamelutoimintoa.

Kotelo on todella laadukkaan tuntuinen. Ainoa pieni motkotuksen aihe koskee isoa kokoa, mutta tätäkään ei voi pitää liian suurena kynnyskysymyksenä. Suojakotelon lataus onnistuu USB-C-liitännällä noin pariin tuntiin, minkä lisäksi langaton Qi-alusta hoitaa homman ilman piuhoja.

Arvosana muotoilulle: 4/5

OnePlus Buds Pro 2 - Hinta

Runsaasti ominaisuuksia, joista osa vain OnePlus-puhelimille

Äänenlaatu ei osoittaudu napakympiksi

Onko hinta liian korkea huippumalleihin verrattuna?

OnePlus Buds Pro 2 ihastuttaa, mutta siihen rakastuminen on hankalaa. Muotoilu on upea ja ominaisuuksien määrä hakee vertaistaan. Myös tilaääni osoittautui todella onnistuneeksi.

Kun puhutaan kuulokkeista, äänenlaatu on kaiken keskiössä. Buds Pro 2 pärjää äänimaiseman ylä- ja alapäässä erinomaisesti, mutta valitettavasti keskitason äänissä ei ole toivottua jämäkkyyttä tai selkeyttä. Tämän vuoksi musiikin hauskuus ja kirkkaus eivät nouse samalla tavalla eloon kuin tämän hintaluokan malleissa sopisi olettaa. Asian huomaaminen tosin vaatii käytännössä vuorottelun tasapainoisemman mallin kanssa.

Mikäli aiot hankkia OnePlus 11:n tai muun OnePlus-puhelimen, saat kaikki työkalut näppärästi yhteen paikkaan. Muiden puhelinvalmistajien kännyköiden omistajat eivät kuitenkaan pääse nauttimaan tästä yhtä saumattomasti. Tällöin onkin aiheellista vähintään harkita pientä lisäinvestointia parempaan malliin tai edullisempaa vaihtoehtoa parempaa hinta-laatusuhdetta varten.

Arvosana hinnalle: 3,5/5

Kannattaako OnePlus Buds Pro 2 ostaa?

Swipe to scroll horizontally Ominaisuudet LE Audio, Android Spatial Audio ja muut ominaisuudet takaavat pitkän käyttöiän. 4.5/5 Äänenlaatu Korkeat ja matalat äänet jyräävät turhan voimakkaasti. 3,5/5 Muotoilu Upeat ja käyttömukavat napit pysyvät korvissa ongelmitta pitkiäkin aikoja. 4/5 Hinta Turhan kallis verrattuna vielä parempilaatuisiin malleihin. 3,5/5

Osta, jos...

Omistat OnePlus-puhelimen ja haluat kaikki ominaisuudet

Kuten olettaa sopii, malli on suunnattu pääasiassa OnePlus-puhelimen omistajalle. Jos kännykkä ja kuulokkeet ovat samasta leiristä, pääsee hyödyntämään kattavaa personointia, Hi-Res-ääntä sekä OnePlus 11 5G:n yksinoikeudellista tilaääntä.

Haluat modernin liitettävyyden

LE Audio nostaa OnePlus Buds Pro 2:n ensimmäisten nappikuulokkeiden joukkoon, jotka hyödyntävät tätä uudempaa, tehokkaampaa ja laadukkaampaa standardia.

Älä osta, jos...

Haluat parhaan mahdollisen äänenlaadun

Vaikka Hi-Res-tuki on mukana ja korkeat sekä matalat äänet tekevät vaikutuksen, äänimaiseman tasapainossa on korjattavaa.

Haluat runsaasti ominaisuuksia ilman OnePlus-puhelinta

Spatial Audio -tilaääni on toistaiseksi käytössä vain OnePlus 11 5G:llä, minkä lisäksi valtaosa ominaisuuksista on parhaimmillaan juuri OnePlussan puhelimella. Sony ja monet muut valmistajat tarjoavat vastaavat työkalut kaikille puhelimille.

OnePlus Buds Pro 2 - Vaihtoehtoja

