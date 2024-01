Arvostelussa SteelSeries Apex Pro TKL (2023)

SteelSeries Apex Pro TKL on ominaisuuksiensa puolesta minipelinäppäimistöjen aatelistoa. Säädettävä rekisteröintisyvyys, 2-in-1-toimintopainikkeet sekä huippunopeat OmniPotent 2.0 -kytkimet tekevät eron käytännössä kaikkiin kilpailijoihin. Kokonaisuus on kallis, mutta mikäli haluaa pelinäppäimistöltään kaikki herkut, on kyseessä erinomainen valinta vuosiksi eteenpäin.

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) - Pika-arvio

Kun minipelinäppäimistö on laadultaan SteelSeries Apex Pro TKL (2023) -mallin tasoinen, on sitä vaikea olla ylistämättä. Tämä siitäkin huolimatta, että monet pelaajat suhtautuvat tavanomaista pelinäppäimistöä pienempiin malleihin nuivasti. Tämä eittämättä vaatii hieman totuttelua ja voi häiritä muissa vapaa-ajan askareissa, mutta pelisuorituksiin tällä ei ainakaan tässä tapauksessa ole vaikutusta.

Siinä missä minipelinäppäimistöjä on monesti leimannut muovinen ja ikävä tuntuma, SteelSeries onnistuu tällä saralla paremmin. Kyseessä on mekaaninen näppäimistö, joka mahdollistaa näppäimien rekisteröintisyvyyden asettamisen mieluisalle tasolle 0,2 ja 3,8 mm välillä. Paitsi että painalluksia voi sorvata omien mieltymysten mukaiseksi, valmistaja on tuonut mukaan myös 2-in-1-toimintopainikkeet. Tämä mahdollistaa samalle näppäimelle kaksi eri komentoa, jolloin valinta perustuu painalluksen syvyyteen. Molemmat ominaisuudet ovat erityisesti kiihkeätempoisten teosten pelaajille kullankalliita lisäyksiä.

Ennen kaikkea tykästyimme arvostelujakson aikana nopeuteen sekä tarkkuuteen. Vaikka ensimmäiset painallukset saivat pelästymään aavistuksen pehmeää ja muovista tuntumaa, mielipide kääntyi nopeasti päälaelleen. Valmistajan lupaus yli 100 miljoonan painalluksen kestävyydestä tuntuu uskottavalta.

Noin 200 euron hintalappu on TKL-pelinäppäimistöstä kuitenkin kova, sillä esimerkiksi Razer BlackWidow V4 Pron kaltaisen täysiverisen huippumallin saa vain muutaman lisäkympin panostamisella. Tällöin ei myöskään tarvitse tehdä kompromisseja pelikäytön ulkopuolella. Kun oma näppäimistö toimii pelaamisen ohella myös työkäytössä, jossa numeropainikkeiden nopealle saavutettavuudelle on tarvetta, on TKL-mallissa omat rajoitteensa.

SteelSeries Apex Pro TKL on kuitenkin tarkoitettu pelinäppäimistöksi, ja sellaisena se myös arvioidaan. Ja pelikäytössä se jättää todella hyvän fiiliksen.

SteelSeries Apex Pro TKL - Hinta ja saatavuus

Paljonko se maksaa? Noin 200 euroa

Noin 200 euroa Milloin se saapuu myyntiin? Malli on jo myynnissä

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) - Tekniset tiedot Koko: TKL (Tenkeyless)

Kytkimet: Mekaaniset ja säädettävät OmniPoint-kytkimet

Ohjelmoitavat painikkeet: Kyllä, säädettävä rekisteröintisyvyys

Mitat: 35,5 x 13,9 x 4,0 cm

RGB-valaistus: Kyllä

SteelSeries Apex Pro TKL ei ole pelinäppäimistöksi kallein vaihtoehto, mutta hintahaitarissa se asettuu silti tyyriimmälle puolelle. Hintalappu on samalla viivalla muotoilun osalta tyylitellyn Logitech G715 -minipelinäppäimistön kanssa, sillä laitteesta saa arvosteluhetkellä maksaa jälleenmyyjästä riippuen 199 tai 209 euroa.

Jos katsoo pelkkää hintaa, voi pala nousta nopeasti kurkkuun. Onneksi ominaisuuslista paikkaa ongelmaa, sillä muokattavuus sekä kattavat ominaisuudet perustelevat satsauksen. Mukana on pieni OLED-näyttö, 2-in-1-toimintonäppäimet sekä mahdollisuus muokata painallusten rekisteröintisyvyyttä. Lisäksi valmistaja lupaa OmniPoint 2.0 -kytkimien olevan vasteeltaan 11 kertaa ja nopeudeltaan 10 kertaa tavallista mekaanista näppäimistöä etevämpi.

Ennen kuin lyttää hintalapun, on syytä pohtia omia tarpeita. Jos haluaa pienikokoisen pelinäppäimistön kaikilla mahdollisilla herkuilla, on tässä markkinoiden kärkivaihtoehto. Peruskäyttäjälle laitetta on kuitenkin vaikea suositella alennusmyyntien ulkopuolelta.

Arvosana hinnasta: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) - Muotoilu

Tylsähkö mutta kestävä ja tukeva muotoilu

Kauttaaltaan säädettävä

Loistavia ominaisuuksia

Pelaajille suunnatut laitteet voi monesti jakaa muotoilultaan kahteen osioon. Yhtäällä on tarjolla todellisia väriloiskeita, jotka eivät pelkää kerätä katseita puoleensa. Toisaalla taasen panostetaan minimalistiseen ja yleensä hyvin tummanpuhuvaan olemukseen.

SteelSeries Apex Pro TKL sijoittuu näistä jälkimmäiseen, vaikka RGB-valaistus hieman väritystä tuokin. Laitteen muotoilua on helppoa kuvata tummanpuhuvaksi, kestäväksi ja varsin jämäkäksi. Kun huomioi sen pienen koon, ei sen suurempi elämöinti ole tarpeenkaan. Suoraviivaisuus ja minimalistisuus saa sen ajamaan asiansa, mutta samalla sen voi jättää turvallisesti pöydälle vieraiden tullessakin. Omaa pelipistettä ei tarvitse nolostella, mikä on ainakin aikuisemmassa ja hillitymmässä kodissa iso plussa.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Ensivaikutelma vastaa todellisuutta, sillä laite myös tuntuu kestävältä ja jämäkältä. Tähän on perusteensa: materiaaliksi on valittu lentokoneistakin tuttu alumiini. Niin ikään näppäinhatuissa on todella mieluisa tuntuma. Pintamateriaali ei saa sormia kipeytymään, mutta silti sormet saavat vastinparikseen tukevalta tuntuvan pinnoitteen. Kestävyyden ei pitäisi olla todellakaan ongelma, kuten valmistajan lupaus jopa 100 miljoonan painalluksen elinkaaresta osoittaa.

Arvosteluun saatu Nordic-asettelullinen näppäimistö on kooltaan 35,5 x 13,9 x 4,0 cm. Kuten jo Tenkeyless- eli tuttavallisemmin TKL-lisänimi kertoo, kokoa on kavennettu nuolinäppäimien oikealta puolelta. Siinä missä perinteisessä näppäimistössä on oikeassa reunassa numeropainikkeet, Apex Pro TKL:ssä näitä ei ole laisinkaan. Mikäli näppäimistöä käyttää esimerkiksi verkkopankissa laskujen maksamiseen, on siirreltävät euromäärät valittava kirjaimien yläpuolella olevista painikkeista.

TKL-kokoluokka on kaksipiippuinen asia. Pelikäytössä niille ei ole monesti tarvetta, ellei ole massiivimoninpelien suuri kuluttaja. Toisaalta monet käyttävät erityisesti nykyisessä etätyöajassa samaa näppäimistöä pelaamiseen sekä työntekoon, jolloin numeroiden puuttuminen voi olla tehtävänkuvasta riippuen iso miinus. Esimerkiksi omat laskutukset ja Excel-rallit tuntuivat niin sietämättömiltä, että työpäivän ajaksi oli välttämätöntä palauttaa Razer BlackWidow V4 Pro palveluskäyttöön.

Kolikon kääntöpuolina ovat kuitenkin ahtaallekin pelipisteelle sopiva koko sekä helppo liikuteltavuus. Apex Pro TKL painaa 770 grammaa, joten sen kuskaaminen ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia. Aivan langattoman SteelSeries Apex Pro Minin elopainoon ei silti ylletä, sillä valmistajan hintavampi malli painaa vain 631 grammaa.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Käyttömukavuutta on huomioitu myyntipakettiin sisältyvällä ja magneetilla kiinnittyvällä rannetuella. Sen mukavuus voi jakaa mielipiteitä, sillä sitä ei ole lainkaan pehmustettu. Kokemus on luonnollisesti pöydänkulmaa miellyttävämpi, mutta kunnolliseen pehmeyteen tottunut saattaa huomata poskilihaksen nykivän ennen tottumista.

Siinä missä muotoilu ei vedä ensitilassa vieraita luokseen, ominaisuuksien esittely saa monet mykistymään. Erityisesti huomio kiinnittyy oikeassa yläkulmassa olevaan OLED-älynäyttöön, joka kertoo asetusten päivittymisestä, profiilista sekä muista yksityiskohdista.

Näytön vieressä on kaksi dedikoitua mediapainiketta. Näistä ensimmäinen on perinteinen fyysinen näppäin, toinen painettava sekä pyöritettävä rulla. Sen sijaan RGB-valaistus ei täysin vakuuta, vaikka se tuokin väriloistoa pelipisteelle.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Ominaisuuksien saralla isoin ja tärkein asia on OmniPotent 2.0 -kytkimet sekä niiden säädettävä rekisteröintipiste. Näitä puidaan tarkemmin seuraavassa osiossa.

Arvosana muotoilusta: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) - Suorituskyky

Mekaaninen tuntuma ilman liiallista äänekkyyttä

Todella nopea

Tukisovelluksessa omat ongelmansa

OmniPoint-kytkimet ovat SteelSeriesin näppäimistöjen mainosten keihäänkärki, eikä syytä tarvitse ihmetellä. Apex Pro TKL esittelee säädettävät ja mekaaniset OmniPoint 2.0 -kytkimet, jotka takaavat 11 kertaa nopeamman vasteen ja 10 kertaa nopeamman toiminnon – tai ainakin näin mainospuheissa.

Näppäimistöjen nopeuserot ovat luonnollisesti todellisuutta, mutta se, miten hyvin loppukäyttäjä sen huomaa, onkin toinen asia. Tällä voi olla nopeatempoisissa peleissä ratkaiseva ero, eikä lisävauhdista ole luonnollisesti koskaan haittaa. Samalla ero on kuitenkin millisekunteja, joten esimerkiksi harrastepelaajalle tämä tuskin antaa syytä lisäsatsaamiselle.

Suorituskyky on joka tapauksessa ylisanojen väärti. Apex Pro TKL (2023) on todella nopea näppäimistö, jonka tuntuma hakee vertaistaan. Jos jonkin asian haluaa nostaa negatiivisena puolena, on se näppäimistön äänekkyys. Kyseessä ei ole markkinoiden suurin metelöitsijä, mutta vauhdikas naputtaja saa samassa tilassa istuvat varmasti hermoromahduksen partaalle. Käyttäjä taasen voi mieltymysksiinsä pohjaten kokea oikean yläkulman rullan joko juuri passeliksi tai sitten hiukan turhan jäykäksi.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Muokattava rekisteröintisyvyys on jo itsessään perustelu hallintasovelluksen lataamiselle. Vain 0,1 millimetrin tarkkuudella säädettävä rajapyykki toimi testikäytössä juuri kuten kuuluikin. Ominaisuuteen vasta perehtyvä huomaa tarvitsevansa siihen totutteluun jonkin aikaa, sillä tyypillisesti näppäintä joko painetaan tai ei paineta. Apex Pro TKL on parhaimmillaan silloin, kun selkärangassa on tarkka tahtotila sille, painaako näppäintä vain puoliväliin vai pohjaan asti.

Tämä voi tuntua paperilla turhalta näpertelyltä, mutta todellisuus osoittaa toisin. Erityisesti pelikäytössä immersion määrä vaihtelee selvästi. Siinä missä konsolipelaajat ovat tottuneet adaptiivisiin liipaisimiin, PC-puolella vastaavaa herkkua ei ole ollut. Nyt painalluksen syvyydellä voi halutessaan vaihtaa kävelyn ja juoksemisen välillä. Tällä pienellä asialla on käsinkosketeltava vaikutus pelihetken nautinnollisuuteen.

Ominaisuus tekee tukisovelluksen asentamisesta erittäin suositeltavaa. Se ei ole toimivuudeltaan alkuunkaan markkinoiden parhaimmistoa, mutta pienen opettelun jälkeen hommat luistavat sujuvasti.

Arvosana suorituskyvystä: 4,5 / 5

Kannattaako SteelSeries Apex Pro TKL (2023) ostaa?

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Osta, jos...

Haluat personoitavan pelinäppäimistön

SteelSeries Apex Pro TKL tarjoaa säädettävän rekisteröintisyvyyden sekä 2-in-1-painikkeet, jotka osoittavat nopeasti tärkeytensä. Niistä eroon opetteleminen tuntuu hetken jälkeen mahdottomalta.

Haluat pienikokoisen näppäimistön

Vaikka kyseessä on TKL-näppäimistö, mukana on erittäin hyödylliset nuolinäppäimet. Tämä tuo mukanaan rutkasti erilaisia käyttömahdollisuuksia, joita pienimmät näppäimistöt eivät tarjoa.

Älä osta, jos...

Etsit budjettimallia

Apex Pro TKL (2023) maksaa Suomessa noin 200 euroa, joten ostokynnys voi olla korkea. Monet edullisemmat mallit voivat tarjota houkuttelevamman vastineen rahalle, vaikka ominaisuuslista jääkin tällöin vajaammaksi.

Et tarvitse näppäimistöä kaikilla herkuilla

Monet eivät kaipaa 2-in-1-toimintonäppäimiä tai säädettävää rekisteröintisyvyyttä, jolloin Apex Pro TKL:n kalliit huippuominaisuudet ovat turhia. Tällöin kannattaa ostaa halvempi malli.

SteelSeries Apex Pro TKL (2023) - Arvosana