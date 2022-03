Paras minipelinäppäimistö 2022: nämä TKL-näppäimistöt on suunnattu vain pelaajille

Included in this guide:

TKL- eli Tenkeyless-näppäimistöt ovat vallanneet pelipisteet. Siinä missä perinteiset pelinäppäimistöt ovat edelleen erinomaisia vaihtoehtoja, pienempikokoiset mallit tarjoavat lähes identtiset ominaisuudet melkein puolet pienemmässä paketissa. Ja mikä parasta: tilaa on karsittu juuri niistä painikkeista, joille ei pelitilanteessa ole käyttöä.

Tarjolla on kahden eri koulukunnan minipelinäppäimistöjä. Pienimmät eli niin sanotut 60%-mallit ovat pudottaneet kyydistä aivan kaiken Enter-painikkeen oikealla puolella olevan. Mikäli esimerkiksi nuolinäppäimille on edelleen tarvetta, kannattaa kääntää katse 75%-näppäimistöihin. Tällöin laihdutuskuuri kohdistuu ainoastaan erikois- ja numeronäppäimiin.

Ei kuitenkaan kannata ajatella, että painikkeiden puuttuminen tarkoittaisi rajatumpia ominaisuuksia. Nykynäppäimistöjen Fn-painikkeet ovat jo pitkän aikaa taanneet, että erilaisia pikakomentoja pursuaa runsain mitoin. Tämän ansiosta näppäimistösi on samaan liikuteltava sekä monipuolinen.

Mikäli haluat vastaisuudessakin käyttää numero- ja erikoispainikkeita, kannattaa tutustua parhaisiin pelinäppäimistöihin. Mikäli ylimääräisille neliösenteille sen sijaan on pelipisteellä tarvetta, alla olevat vaihtoehdot tarjoavat rahallesi parhaan vastineen.

Vaikka Razer Huntsman Elite -näppäimistöt ovat keränneet suurimmat otsikot, Razer Huntsman Mini on valmistajan suurin (vai pienin?) yllättäjä. Se on samaan aikaan upea, laadukas sekä ennen kaikkea pieni.

Näppäimistön ominaisuuslistan johtotähtenä ovat 1 000 Hz ultrapolling, N-key roll-over sisäänrakennetulla anti-ghosting-tuella sekä jopa 100 miljoonaa painallusta kestävät optiset kytkimet. Kokonaisuus onkin siis paitsi suoritusvarma mutta myös kestävä, vaikka ulkonäkö voikin vaikuttaa hiukan leikkisältä.

Optiset kytkimet ovat paitsi kestävät mutta myös erittäin miellyttävät. Pitkät pelisessiot sekä tekstimuotoinen chat-keskustelu tuntuvat hivelevän sormenpäitä. Ainoa todellinen motkotuksen aihe koskee hintaa, sillä mallista saa pulittaa pitkälle toista sataa euroa. Tämä on tosin TKL-pelinäppäimistöille tyypillinen ongelma, joten kovin merkittävää säästöä ei ole minimallia etsiville tarjolla.

2. Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed Paras langaton minipelinäppäimistö Tekniset tiedot Kokoluokka: 65% Kytkimet: Mekaaniset Ohjelmoitavat painikkeet: Kyllä RGB-valaistus: Kyllä Osta, koska + Ikoninen BlackWidow-muotoilu + Bluetooth sekä 2,4 GHz Älä osta, koska - Chroma RGB koituu akkukeston turmioksi

Vaikka nuolinäppäimien merkitys pelikäytössä on vähäistä, on niistä luopuminen monille vaikea pala purtavaksi. Razer vastaa hankalaan tilanteeseen omalla TKL-näppäimistöllään. Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed tarjoaa 65%-kokoluokan pelinäppäimistön, joka pitää sisällään nuolinäppäimet. Tämä tekee mallista pätevän vaihtoehdon myös niille, jotka joutuvat käyttämään näppistä välillä työnteon kaltaisiin tylsyyksiin.

Vaikka nuolinäppäimet vievät huomion, ne eivät kuitenkaan ole mallin kärkivaltti. Mininäppäimistö tarjoaa nimittäin langattomuuden sekä Bluetooth- että 2,4 GHz -yhteydellä. Valmistajan Hyperspeed-teknologia takaa nopean ja viiveettömän yhteyden, joka pitää puntit tasoissa myös kiihkeimmissä peliväännöissä. Emme arvostelujakson aikana huomanneet mitään eroavaisuutta langattoman ja langallisen yhteyden vasteajassa.

Lisäksi on vielä ylistettävä Bluetooth-yhteyden joustavuutta. Voit yhdistää näppäimistön enintään kolmeen laitteeseen ja vaihtaa näiden välillä kädenkäänteessä.

Niin upea kuin Razer Huntsman Mini onkin, ei se kestä teknisiltä ominaisuuksiltaan vertailua Corsair K65 RGB Mini -malliin. Etenkin responsiivisuudessa on valovuoden ero, sillä Corsair tarjoaa käsittämättömän 8 000 Hz hyperpolling-taajuuden. Kyseinen lukema on tyypillisesti noin 1 000 Hz, joten K65 Mini on äärimmäisen nopea kapistus hektisimpiinkin pelihetkiin. Kaupan päälle saa vielä täyden N-key rolloverin sekä 100 % Anti-Ghosting -teknologian. Tekniset ominaisuudet ovat viety siis äärimmilleen.

Cherry MX -kytkimet tuntuvat sormenpäissä todella hyviltä, minkä lisäksi niille luvataan jopa 100 miljoonan painalluksen käyttöikää. Valitettavasti mukana on kuitenkin yksi ja varsin merkittävä ongelma. Listan kärkipaikka jää haaveeksi, sillä mallin paksuus saa sen tuntumaan rannetta vasten hiukan epämukavalta. Lisäksi sitä ei saa kallistettua käännettävien tassujen puuttumisen vuoksi.

Nämä pienet ongelmat käyttömukavuudessa vievät mahdollisuuden kärkipaikkaan. Jos kuitenkin etsit teknisesti parasta TKL-näppäimistöä, on Corsair K65 RGB Mini jopa Huntsman Miniä edistyneempi vaihtoehto.

4. HyperX Alloy Origins 60 Minipelinäppäimistö RGB-valaistusta etsiville Tekniset tiedot Kokoluokka: 60% Kytkimet: Mekaaniset Ohjelmoitavat painikkeet: Kyllä RGB-valaistus: Kyllä Osta, koska + Alumiinirunko + Upea LED RGB -taustavalaistus Älä osta, koska - Valaistuksen säätäminen turhan rajoitettua

Jos RGB-valaistus on keskeinen myyntiperuste, HyperX Alloy Origins 60 on ehdottomasti tutkimisen väärti. Se onnistuu paitsi kaikissa TKL-näppäimistöjen perusasioissa mutta myös erittäin eläväisissä valoefekteissä. Kaiken kukkuraksi lentokoneisiin tarkoitetusta alumiinista tehty runko, PBT-näppäinhatut, kolme säädettävää korkeusvaihtoehtoa sekä yhteensopivuus useiden eri alustojen kanssa takaavat käyttömukavuuden. Halutessaan kokemusta voi vielä muokata HyperX:n oman Ingenuity-tukisovelluksen avulla.

100% anti-ghosting sekä N-key rollover -ominaisuus ovat voittojen tiellä. Kytkimien 80 miljoonan painalluksen kestävyys ei ole aivan parhaimmistoa, mutta ongelmat tuskin muodostuvat ajankohtaisiksi vielä useisiin vuosiin. Vajavaisuudeksi voidaan laskea myös painikkeiden ja makrojen uudelleenohjelmoinnin rajallisuus. Nämä ovat kuitenkin hintalapun huomioiden todella pieniä säröjä kokonaisuuteen.

5. Whirlwind FX Atom Pieni on kaunista, mutta onko minimalistinen vieläkin kauniimpaa? Tekniset tiedot Kokoluokka: 60% Kytkimet: Mekaaniset Ohjelmoitavat painikkeet: Ei RGB-valaistus: Kyllä Osta, koska + Kilpailijoitaan edullisempi + Hauska ja älykäs RGB-valaistus Älä osta, koska - Ei ohjelmoitavia näppäimiä - Saatavuus Suomessa

Ollaanpa rehellisiä: kaikki pelaajat eivät vaivaudu uudelleenohjelmoimaan näppäimiä tai makroja. Näpertelijät ovat itseasiassa pieni joskin äänekäs ryhmä, jotka haluavat kiihkeimpiin pelihetkiin ratkaisevan edun. Whirlwind FX Atom pyrkii tavoittelemaan juuri tämän suuremman kohdeyleisön lompakoita.

Atom on samaa tuoteperhettä Whirlwind FX Elementin kanssa. Laite erottuu kilpailijoistaan yksinkertaisuudella ja minimalistisuudella: mukana ei ole mitään ylimääräistä. 60%-kokoluokan mininäppäimistö ei mahdollista painikkeiden uudelleenohjelmointia, joskin Fn-pikakomennot ovat käytössä. Se riittää valtaosalle.

Sen sijaan laite satsaa hienoihin ja immersiivisiin valaistuksiin. Tukisovelluksen avulla voi valita esiasennettuja vaihtoehtoja, joista osa jopa pelikohtaisia. Esimerkiksi oranssit sävyt valtaavat näppäimistön Valheimin nuotion äärellä.

Kyseessä on paitsi hauska mutta myös yllättävän pätevä vaihtoehto. Gateronin mekaaniset kytkimet, 3 000 Hz polling-taajuus sekä N-key rollover tarjoavat peruspelaajalle laadukkaan vaihtoehdon.

6. Cooler Master SK622 Joustavin minipelinäppäimistö Tekniset tiedot Kokoluokka: 75% (tosin Cooler Master väittämän mukaan 60%) Kytkimet: Mekaaniset Ohjelmoitavat painikkeet: Kyllä RGB-valaistus: Kyllä Osta, koska + Runsaasti ominaisuuksia + Suorituskyky pelikäytössä Älä osta, koska - Ongelmia Bluetooth-yhteydessä

Cooler Master SK622 yrittää kovasti – ja monessa se myös onnistuu. Ensinnäkin ohut ja käyttömukavuuden huomioiva muotoilu on mininäppäimistöjen joukossa parhaimmistoa. Vaikka valmistaja kuvailee malliaan 60%-kokoluokkaan kuuluvaksi, mukana on perinteiset nuolinäppäimet sekä muutamia erikoispainikkeita. Lisäksi laite on yhteensopiva useiden eri käyttöjärjestelmien kanssa ja se tarjoaa muokattavan RGB-valaistuksen sekä painikkeiden uudelleenohjelmoinnin.

Mallin kiinnostavinta antia on kuitenkin sen monipuolisuus. SK622 toimii sekä langattomasti että piuhan kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa suorituskyky on silkkaa priimaa. Jos turhat kaapelit haluaa pois, on tarjolla erinomainen kantama sekä tuki jopa kolmelle laitteelle. Vempaimien välillä vaihtaminen onnistuu Fn-pikakomentojen ansiosta todella vaivattomasti.