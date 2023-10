Arvostelussa Logitech Wave Keys

Logitech Wave Keys on ergonomiallaan vakuuttava näppäimistö työkäyttöön. Se on omiaan erityisesti päivät pitkät työkoneen ääressä istuville, jotka huomaavat ranteiden tai sormenpäiden kipeytyvän päivän venyessä. Aaltomainen muotoilu yhdessä loistavan rannetuen kanssa tekevät mallista oivallisen työkalun, jolla vältät monet kipuilut ja vaivat.

Logitech Wave Keys - Pika-arvio

Kun Logitech esitteli Wave Keysiä ja mainosti uutta näppäimistöään ergonomiseksi ihmeeksi, oli helppoa olla hieman skeptinen. Kuinka paljon aaltomainen muotoilu sekä rannetuki oikeasti muka vaikuttavat kirjoituskokemukseen? Siinä missä pieni skeptisyys on monesti tervetullutta, on myös ilo yllättyä positiivisesti. Laite osoittautui nimittäin jo ensimmäisten päivien aikana todelliseksi loistokapistukseksi, jota on helppo pitää paitsi yhtenä parhaista näppäimistöistä sekä jopa tämän hetken parhaana työnäppäimistönä .

Valmistaja kehuu näppäimistön aaltomaisen muotoilun tekevän siitä helposti lähestyttävän sekä miellyttävän vaihtoehdon. Tämä todella osoittautuu todeksi. Käyttöönotto on tehty todella vaivattomaksi, sillä näppäimistön saa liitettyä koneeseen Bluetoothilla tai langatonta donglea käyttämällä. Asennus vaatii ainoastaan erillisen koodin asettamisen, minkä jälkeen kaikki onkin jo valmista.

Kunhan sormet asettuvat näppäimistölle, on käyttömukavuutta ja ergonomiaa mahdotonta olla huomaamatta. Aaltomainen olemus asettaa kädet luonnollisille paikoille, minkä lisäksi ranne asemoituu pehmustetun tuen päälle kuin itsestään. Kolmikerroksinen rannetuki hyödyntää muistavaa vaahtomuovia, minkä lisäksi keskellä oleva tukikerros hajauttaa käsiin kohdistuvaa painetta. Kokonaisuus todella tuntuu ergonomiselta.

Yksi iso kompastuskivi on kuitenkin mukana. Wave Keys ei nimittäin ole mekaaninen näppäimistö. Tämä näkyy paitsi tuntumassa mutta myös kestävyydessä. Mekaaniset näppäimistöt kestävät lähtökohtaisesti miljoonia painalluksia, mikä on lukemana aivan eri luokkaa kuin mihin kalvopäällysteinen näppäimistö yltää. Ratkaisun hyvä puoli on se, että kytkimiä ei tarvitse painaa lainkaan yhtä kovaa. Käytännössä päivittäin runsaasti kirjoittava huomaakin sormiin kohdistuvan selvästi vähemmän rasitusta.

Wave Keysin näppäimistä kuuluu kuitenkin miellyttävä ääni, joka antaa käyttäjälle selkeän palautteen painalluksesta. Tämä tuo monille mieleen muutaman vuosikymmenen takaiset näppäimistöt. Moderniudesta pitää taasen huolen kustomoitavat painikkeet, joita voi hallita Logitechin ohjelmiston avulla. Halutessaan painikkeille voi luoda pikakomentoja, mikä saattaa nopeuttaa arjessa tämän tästä toistuvia tempauksia.

Logitech Wave Keys on saatavissa julkaisunsa nurkilla kahdessa värissä, jotka ovat grafiitti ja luonnonvalkoinen. Lisäksi roosanpunainen näppäimistö on tulossa ensi vuoden aikana.

Toistaiseksi tarjolla oleva väriduo on hyvin perinteinen, eikä kumpikaan iske sävyltään erityisemmin silmään. Punertavampi väritys on ehdottomasti mielenkiintoisin ja silmiinpistävin, joten olisi ollut mukava nähdä se myynnissä jo ensimmäisessä aallossa. Toivottavasti Logitech tuo muitakin rohkeita värityksiä tarjolle, sillä näppäimistö on hauska tapa erottaa oma työpiste kollegan vastaavasta. Tai olisi, mikäli emme jo valmiiksi viettäisi aikaamme etätöissä.

Olemme hieman yllättyneitä, että Wave Keys ei sisällä ladattavaa akkua. Sen sijaan näppäimistö saa puhtinsa kahdesta AAA-paristosta, jotka ovat onneksi mukana myyntipakkauksessa. Jos Logitechin mainospuheisiin on uskominen, pitäisi niiden tarjota virtaa noin kolmeksi vuodeksi. Käytännössä paristovaihdot ovat siis erittäin harvinaisia, mutta tokihan ladattavuus olisi tuonut ergonomian rinnalle myös ympäristöystävällisyyttä.

Mainittakoon vielä lopuksi, että Wave Keys -näppäimistön muoviosat hyödyntävät sertifioitua kierrätettyä muovia. Graphite-mallissa kierrätysmuovin osuus on 61 %, luonnonvalkeassa 46 %.

Logitech Wave Keys - Hinta ja saatavuus

Paljonko se maksaa? 79 €

79 € Milloin se ilmestyi? Lokakuussa 2023

Lokakuussa 2023 Mistä se on saatavilla? Suomessa useilta jälleenmyyjiltä

Vaikka Logitech Wave Keys on kalvolliseksi näppäimistöksi hieman tavanomaista hintavampi, on se silti kohtuuhintain. Suomessa mallia on saatavissa useilta jälleenmyyjiltä noin 79 euron hintaan.

Malli julkaistiin Suomessa lokakuussa 2023.

Hinta on kympin verran kalliimpi kuin Logitech G213 Prodigy -pelinäppäimistöllä, joka on vieläpä mekaaninen näppäimistö. Tosin kohdeyleisö on myös hyvin erilainen.

Logitech myy verkkosivuillaan erityistä ergonomiapakkausta, jonka sisältönä on Wave Keys -näppäimistö, Lift-hiiri ja Logi Bamboo -teline. Tällöin hinta on noin 190 euroa.

Logitech Wave Keys - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Koko 100 % Kytkimet Kalvollinen Ohjelmoitavat painikkeet Kyllä Mitat 375,97 x 218,91 x 30,53 mm RGB tai taustavalaisu Ei

Kannattaako Logitech Wave Keys ostaa?

Osta, jos...

Haluat ergonomisen näppäimistön

Uniikki aaltomainen muotoilu sekä pehmustettu rannetuki tekevät kirjoituskokemuksesta merkittävästi ergonomisemman kuin mitä perusnäppäimistöt. Aktiivisesti kirjoittava ei voi enää kuvitellakaan palaavansa takaisin.

Etsit edullista näppäimistöä

Vaikka Wave Keys ei ole suoranaisesti halpa näppäimistö, on se hintahaitarin huokeammalla puolella. Etenkin mekaaniset näppäimistöt kustantavat helposti rutkasti enemmän.

Älä osta, jos...

Haluat mekaanisen näppäimistön

Jos mekaaninen näppäimistö on pakollinen juttu, ei Logitech Wave Keys yksinkertaisesti tarjoa haluamaasi.

Harkitse myös tätä vaihtoehtoa

Swipe to scroll horizontally Logitech Wave Keys Razer Huntsman V2 TKL Hinta 79 € 169 € Koko 100 % TKL Kytkimet Kalvolliset Razerin lineaariset optiset kytkimet Ohjelmoitavat painikkeet Kyllä Kyllä Mitat 375,97 x 218,91 x 30,53 mm 230 x 362 x 34,5 mm RGB tai taustavalaisu Ei RGB

Razer Huntsman V2 TKL

Tämä mekaaninen näppäimistö on nykyisin selvästi aiempaa edullisempi, mutta tästä huolimatta hinta on edelleen tyyris. Rahalle saa kuitenkin vastineeksi monia erinomaisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat työn ohella myös pelaamiseen. Lue koko arvostelu: Razer Huntsman V2 TKL

Näin arvostelimme Logitech Wave Keys -näppäimistön

Näppäimistö oli viikon ajan aktiivikäytössä

Käytössä sähköpöydän kanssa kotitoimistolla

Logitech Wave Keys -näppäimistö oli tätä arvostelua varten viikon ajan kotikonttorimme työkaluna. Tämän avulla saimme parhaan kuvan siitä, miten se soveltuu nimenomaan siistiin sisätyöhön. Lisäksi kuljetimme sitä muutamaan kertaan erilaisissa laukuissa kokeillaksemme liikuteltavuutta.

Wave Keys on ergonominen näppäimistö, jonka on tarkoitus mukavoittaa työntekoa vuosien ajan. Luonnollisestikaan näin pitkään testijaksoon ei ollut mahdollisuutta, vaan käytimme laitetta ennemmin aktiivisesti ja intensiivisesti hetken aikaa. Näin pystymme varsin tarkasti kuvailemaan sitä, millä tavoin näppäimistö oikeasti pystyy huomioimaan ergonomian.

Olemme kokeilleet vuosien saatossa lukuisia erilaisia näppäimistöjä. Syynissämme on ollut niin mekaanisia kuin pehmustettujakin vaihtoehtoja. Tämän perusteella voimme taata, että tiedämme mistä puhumme.