Arvostelussa Razer BlackWidow V4 Pro

Razer BlackWidow V4 Pro on äärimmilleen vietyihin tarpeisiin venyvä pelinäppäimistö, jonka suorituskyky ja ominaisuudet tuntuvat jopa liioittelevilta. Käyttömukavuus, nopeus sekä ominaisuudet näkyvät korkeana hintana sekä langallisuutena. Jos haluat kattavat makronäppäimet sekä täyden kustomoitavuuden, on tässä tämän hetken ykkösvalinta.

Razer BlackWidow V4 Pro - Pika-arvio

Razer BlackWidow V4 Pro on pelinäppäimistö henkeen ja vereen. Olipa kyse ominaisuuksista, muotoilusta tai värikkyydestä, on kyseessä pelipisteen johtotähti. Ja ennen kuin siirrytään asiaan, on syytä korostaa, että vaikka myyntipaketti antaa toisin ymmärtää, kyseessä on skandinaavisilla ääkkösillä varustettu näppäimistö.

Tummanpuhuva kokonaisuus tekee vaikutuksen ensihetkistä lähtien. Runsaat makronäppäimet, RGB-valaistus sekä kytkimien laadukas tuntuma säväyttävät. Ominaisuuslista ei jää tällä saralla kuitenkaan pekkaa pahemmaksi, sillä huima 8 000 hertsin virkistystaajuus on enemmän kuin kukaan voi oikeasti sanoa tarvitsevansa.

Käyttömukavuus on mietitty viimeisen päälle. Magneetilla kiinnittyvä rannetuki on todella laadukas. Sen avulla pitkäksi venyvä työ- tai viihdepäivä ei tunnu seuraavana aamuna kolotuksena. Myös kytkimien hiljaisuus saanee talouden muilta asukkailta kiitosta.

Ominaisuudet eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi. Paitsi että virkistystaajuus näkyy todella tyyriinä hintalappuna, on kyseessä myös edeltäjästään poiketen langallinen pelinäppäimistö.

Onko langallisuus ongelma? Todennäköisesti ei, mutta osa varmasti joutuu aprikoimaan sitä, onko piuha kohtuuton kompromissi 269 euron näppäimistössä. Jos sen kanssa on valmis elämään, on kyseessä tämän hetken parhaita pelinäppäimistöjä.

Razer BlackWidow V4 Pro - Hinta ja saatavuus

Paljonko se maksaa? 269 €

269 € Mistä se on saatavissa? Useilta jälleenmyyjiltä Suomessa

Razer BlackWidow V4 Pron tekniset tiedot Koko: 100 %

Kytkimet: Razer Linear

Ohjelmoitavat painikkeet: Kyllä

Mitat: 466 x 152,5 x 44 mm

RGB-valaistus: Kyllä

Razer tunnetaan pelivalmistajien keskuudessa korkeasta laadusta. Korkealuokkaiset tuotantoarvot näkyvät luonnollisesti hinnassa, eikä BlackWidow V4 Pron perässä oleva Pro-liikanimi ainakaan madalla hintapyyntiä. Näppäimistöstä joutuukin maksamaan Suomessa peräti 269 euroa.

Hintaan voi suhtautua parilla eri tavalla. Toisaalta kyseessä on näppäimistöksi kallis, mutta samalla hintalappu on onneksi pysynyt samana kuin edellisen sukupolven mallissa.

Näppäimistö julkaistiin alkuvuodesta 2023 ja se on myynnissä monilla suomalaisilla verkkokaupoilla. Saatavuus ei ole aivan yhtä hyvä kuin BlackWidow V4 -perusmallilla, mutta laitteen saaminen ei silti tuota vaikeuksia.

Arvosana hinnasta: 4,5 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Razer BlackWidow V4 Pro - Muotoilu

Rannetuki parantaa käyttömukavuutta

Tyylikäs ja sopivan maltillinen RGB-valaistus

Ohjelmoitavat painikkeet tuovat joustavuutta mutta vaativat totuttelua

Razer BlackWidow V4 Pro on pelinäppäimistö hyvässä ja pahassa. Mustanpuhuva olemus on suunniteltu pelaajien toiveidenmukaiseksi, mikä näkyy runsaana näppäinmääränä sekä muutamana poikkeavana säätimenä. Jos pelipiste sen sijaan sijaitsee olohuoneessa tai muutoin näkyvällä paikalla, voi tymäkkä kokonaisuus aiheuttaa harmistusta. Sisustukselliset näppäimistöt ovat kuitenkin asia erikseen, joten tällä kertaa keskitytään puhtaasti pelaamiseen.

Tekniset tiedot ovat niin korkealla tasolla, että Pro-liikanimi on perusteltu. 8 000 hertsin virkistystaajuus (polling rate) on jopa pelaajien tarpeisiin yliampuva, eikä muukaan rakenne anna aihetta motkottaa. Tarjolla on clicky- sekä linear-kytkimillä varustetut mallit, jotka tarjoavat todella pitkäkestoisen kokemuksen. Valmistaja lupaa tuotteelle jopa 100 miljoonan painalluksen elinkaaren.

Näppäimistö on käytössä miellyttävän hiljainen ja pehmeä. Painallukset tuntuvat sormenpäissä miellyttävältä, mutta samalla sopivan jämäkältä.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Siinä missä edeltävä BlackWidow V3 Pro luopui makropainikkeista, V4 Pro palauttaa ne takaisin. Mallissa on kahdeksan muokattavaa painiketta, joista viisi sijaitsee näppäimistön vasemmassa reunassa. Loput kolme on hieman piilossa näppäimistön sivussa. Viimeksi mainituilla voi vaihtaa esimerkiksi profiilia.

Loput säädettävät painikkeet ovat neljä erillistä mediapainiketta, pyöritettävä rulla sekä vasemmassa yläkulmassa oleva pyöritettävä säädin. Nämä voi niinkään personoida omiin tarpeisiin sopivaksi. Erityisesti viimeksi mainittu mahdollistaa hyvin monenlaisen käytön. Sitä voi hyödyntää volyymin, mikrofonin tai skrollaamisen kaltaisiin tilanteisiin. Pelatessa se mahdollistaa todella nopean toiminnon toistamisen.

Vasemmassa reunassa olevat makropainikkeet vaativat hetken aikaa totuttelua. Niiden olemassaolo mahdollistaa runsaasti erilaisia käyttötapoja, mutta ennen kuin ne iskostuvat selkärankaan, huomaa niitä painavansa tämän tästä vahingossa. Kun aiemmassa näppäimistössä ei ollut vastaavalla paikalla mitään ylimääräistä, ehättää Shift-painikkeen "toimimattomuutta" kirota moneen kertaan. Eihän se rikki ole tai millään tavalla ongelma, sitä vain painoi vanhasta tottumuksesta makronäppäintä.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

RGB-valaistukset jakavat tyypillisesti ihmisten mielipiteet, mutta pelaajat ovat keskimäärin myötämielisiä. Näppäimistöt hohkaavat värejä, minkä lisäksi näppäimistön alalaidassa oleva valojuova säväyttää tyylikkyydellään.

Näppäimistön takaa paljastuu erillinen USB-läpivienti.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Lopuksi on vielä kehuttava magneetilla kiinnittyvää nahkaista rannetukea. Se pysyy tukevasti paikallaan näppäimistön ollessa pöydällä, mutta samalla sen irrottaminen onnistuu ilman mitään ylimääräistä.

Rannetuen arvon huomaa peli- tai työtuntien kertyessä. Arvostelupisteen sähköpöytä ei ole tältä osin mukavimmasta päästä, vaan ranne ärtyy monesti päivän kuluessa. Rannetuen kanssa ongelma poistuu välittömästi.

Arvosana muotoilusta: 5 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Razer BlackWidow V4 Pro - Suorituskyky

Huikea 8 000 Hz virkistystaajuus

Mekaaniseksi näppäimistöksi hiljainen

Vaatimaton USB-läpivienti

Razer BlackWidow V4 Pro on tarkoitettu kovimpiin mahdollisiin pelitaistoihin, ja niissä sääli ja laitteiden tuoma tasoitus tekee monesti eron voiton sekä tappion välille. Razerin lippulaivanäppäimistö pitää huolen, että nöyryytys ei johdu koskaan työkaluista. Huima 8 000 hertsin virkistystaajuus takaa nopean ja todella tarkan kokemuksen. Painallukset rekisteröityvät täsmällisesti, minkä lisäksi riittävä koko pitää näppäimet sopivasti erossa viereisistä painikkeista. Virhepainallusten määrä on makronäppäimiin totuttelun jälkeen likellä nollaa. Joulukuun testikäytön aikana ei yksinkertaisesti törmännyt kertaakaan pelkoon siitä, etteikö painallus olisi mennyt oikein perille.

Huimat tehot tulevat kuitenkin isolla kompromissilla. Siinä missä BlackWidow V3 Pro oli langattomien pelinäppäimistöjen aatelistoa, V4 Pro vaatii toimiakseen piuhan. Tämä lienee välttämättömyys virkistystaajuuden huomioiden, mutta ratkaisu voi silti olla joillekin kynnyskysymys.

Razerin kytkimet tekevät vaikutuksen. Hiljaiset ja pehmeät kytkimet tuntuvat todella hyvältä. Se, herättääkö näppäimien hieman karhea pinta positiivisen tunteen, riippuu mieltymyksistä. Itse olin niiden puolestapuhuja heti ensimmäisen vartin käytön jälkeen, mutta osa voi kokea ne nihkeämpänä erikoisuutena. Tätä kannattaa kokeilla ennen ostopäätöstä jos suinkin mahdollista.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Kuten Razerin tuoteperheen kohdalla on tapana, kustomointi onnistuu Synapse-tukiohjelmistolla. Vaikka näppäimistö toimii pakasta vedettynä ilman pienintäkään ongelmaa, on sovelluksen asentaminen tarpeellista kaiken potentiaalin lunastamiseksi.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Toistaiseksi arvostelu on ollut aiheestakin täynnä ylisanoja, mutta aivan täydelliseksi ei Razer BlackWidow V4 Prota voi silti kehua. Näppäimistön takana on USB-A-läpivienti, mutta jotta sen saa käyttöön, on näppäimistö yhdistettävä tietokoneeseen peräti kahdella USB-C-piuhalla. Tämä vie sinänsä hyvältä lisäportilta parhaan terän.

Arvosana suorituskyvystä: 4,5 / 5

Kannattaako Razer BlackWidow V4 Pro ostaa?

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Osta, jos...

Tarvitset makropainikkeita

Dedikoidut makronäppäimet tekevät eron kunnon pelinäppäimistön ja tavallisen näppäimistön välillä. Kahdeksan kustomoitavaa painiketta, neljä medianäppäintä sekä rulla ja säädin mahdollistavat lähes rajattomat työkalut.

Nopeus on tärkeintä

8 000 hertsin virkistystaajuus on enemmän kuin juuri kukaan voi tarvita. Näppäimistön nopeus ei siis muodostu koskaan pullonkaulaksi.

Pidät tyylikkyydestä ja mukavuudesta

Razerin pelinäppäimistöjen lippulaiva hohkaa värejä. Tyylikäs RGB-valaistus on saanut seurakseen erinomaisen rannetuen, joka varmistaa miellyttävän käyttökokemuksen läpi illan.

Älä osta, jos...

Haluat edullisen näppäimistön

Noin 269 euron suositushinta on todella suolainen. Kyseessä on vuosikausia kestävä huippunäppäimistö, mutta monet pärjäävät edullisemmallakin vaihtoehdolla.

Haluat langattoman näppäimistön

Kovat ominaisuudet vaativat kompromissin. Razer BlackWidow V4 Pro ei mahdollista edeltäjänsä tavoin langattomuutta.

Razer BlackWidow V4 Pro - Arvosana