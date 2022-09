Pika-arvostelussa Logitech G715

Logitech G715 on huippulaadukas langaton pelinäppäimistö, jolla on vain yksi iso ongelma: hinta.

Malli on osa Aurora Collection -tuoteperhettä yhdessä Logitech G705 -hiiren ja Logitech G735 -pelikuulokkeiden kanssa. Laitesarja mainostaa itseään inklusiivisena ja kattavasti räätälöitävänä vaihtoehtona. G715 ei tee tähän poikkeusta, mutta tälläkin kertaa loppulasku voi järkyttää. Noin 200 euron näppäimistö kaipaa personointia varten rinnalleen erikseen myytävät näppäinhatut sekä pintalevyn. Onneksi pilvimäinen kämmentuki kuuluu sentään myyntipakettiin.

Kunhan maksuhetkestä on toipunut ja näppäimistön saa nostettua esiin paketista, paljastuu rahalle saatava mainio vastine. G715 on rakenteeltaan tukeva, kestävä ja RGB-valaistuksen ansiosta leikkisä. Erilliset mediapainikkeet sekä volyymirulla piristävät arkista käyttöä. Kokonaisuus onkin kaikilta osin juuri sitä mitä tämän hintaluokan näppäimistöltä sopii odottaa.

Suorituskykykin saa puhtaat pisteet. Pelasipa nopeatempoista verkkoräiskintää tai rauhallisempaa seikkailupeliä, näppäimistön tuntuma ja tarkkuus tekee vaikutuksen. Numeropainikkeiden puuttuminen voi kuitenkin hankaloittaa turhan paljon pikakomentoihin pohjautuvien MMO-pelien nauttimista.

Kaikkinensa Logitech G715 on mainio lisä pelinäppäimistöjen markkinoille. Jos etsit värikästä vaihtoehtoa pelipöydällesi eikä hintalappu ole ongelma, on kyseessä mainio valinta. Hinta-laatusuhde on kuitenkin nimenomaan hinnan puolesta melkoinen pala pureskeltavaksi.

Hinta ja saatavuus

Paljonko se maksaa? 199 €

199 € Milloin se on saatavissa? Myynti alkoi elokuussa 2022

Myynti alkoi elokuussa 2022 Mistä se on saatavissa? Isoimmilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä

Aivan ensimmäiseksi on nostettava kissa pöydälle: Logitech G715 on 199 euron hintalapullaan erittäin kallis näppäimistö. Ja koska mallin suurin valtti koskee sen personoitavaa muotoilua, lisälaitteet tuovat vielä useamman lisäkympin loppuhintaan mukaan. Värikkäät näppäinhatut 39,99 euroa. Jälkimmäiset ovat saatavissa vihreänä, pinkkinä ja valkoisena.

Jos siis haluat tehdä näppäimistöstäsi itsesi näköisen, loppuhinta nousee lähes 240 euroon. Siitä ei pääse mihinkään, että se on todella paljon.

Vaikka hintalappu tuntuu veret seisauttavalta, rahalle saa myös hieman lisävastinetta. Myyntipakettiin sisältyy pilven muotoilua noudatteleva kämmentuki. Sen saa hankittua myös erikseen 22,99 euron hintaan.

Jos pidät mallin muotoilusta muttet hinnasta, voi loppulaskua hieman karsia hankkimalla langallisen Logitech G713 -mallin 179 euron suositushintaan. Valitettavasti lisälaitteiden hintoihin tämä ei kuitenkaan vaikuta. Lisäksi Aurora Collection -pintalevyt ovat erilaiset G713:n ja G715:n välillä. Mikäli päätät hankkia vihreän tai pinkin pintalevyn, joudut avaamaan kukkaroa vielä 22,99 euron verran enemmän.

Arvosana hinnasta: 1 / 5

Logitech G715 tuo pelipisteellesi todella värikkään ja persoonallisen näppäimistön. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Muotoilu

Laadukas rakenne

Pienikokoinen TKL-näppäimistö

Lineaariset, tuntopisteelliset ja naksahtavat kytkimet

Logitech G715 on TKL-pelinäppäimistö, jonka tavanomaista pienempi koko on saanut seurakseen persoonallisia värivaihtoehtoja. Valkoisena myytävä näppäimistö on personoitavissa pastellipinkiksi sekä vaaleanvihreäksi. Vaikka värit eivät ole kaikkien mieleen, tuovat ne markkinoilla kaivattua monipuolisuutta. Lopputulosta ei voi nimittäin kuvata ainakaan tylsäksi.

Kokonaisuus on valmistettu taiten ja huolella. Laadukas ja tukeva rakenne näkyvät kuitenkin vaa'alla. Vaikka TKL-näppäimistöt ovat yleensä erittäin helposti liikuteltavia, 370,6 mm pitkä malli on 976 gramman painollaan yllättävän raskas. Laite pysyykin mieluummin kotona pelipisteellä kuin peliläppärin kylkiäisenä reissussa.

G715 on TKL-näppäimistöksi yllättävän lujarakenteinen ja kookas, joten pelipisteelle ei saa vapautettua tilaa niin paljoa kuin voisi olettaa. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Kuten useamman satasen maksavan näppäimistön kohdalla sopii olettaa, tarjoaa malli mahdollisuuden valita mieluisat kytkimet. Käytössä on lineaariset, taktiiliset sekä naksahtavat kytkimet. Lisäksi laitteen pohjassa on kaksi erillistä korkeussäädintä, jotka yhdessä rannetuen kanssa pitävät huolen ergonomiasta. Säätimet mahdollistavat neljän ja kahdeksan asteen kulman.

Korkeussäädin mahdollistaa 4 ja 8 asteen kulman. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Näppäimistössä on erikseen valaistut RGB-painikkeet. Valaistuksen tasoa saa säädettyä Logitech G Hub -ohjelmistosta, jossa on tarjolla useampi esiasetettu valoshow.

G715:n vasemmassa yläkulmassa on USB-C-väylä latausta varten. Myyntipaketti sisältää tarvittavan latauskaapelin.

Arvosana muotoilusta: 4 / 5

Korkeussäätimet mahdollistavat näppäimistön halutunlaisen asettelun ergonomian parantamiseksi. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Ominaisuudet

Muokattavat painikkeet

Mediapainikkeet sekä erillinen Game Mode -pelitila

Langaton Bluetooth ja Lightspeed

Vaikka huomio kiinnittyy hintaluokan vuoksi peliominaisuuksiin, tarjoaa Logitech G715 kokonaisvaltaisen kokemuksen niin arki- kuin pelikäyttöönkin. Overwatchin kaltaiset nopeatempoiset räiskintäsessiot ovat puhdasta nautintoa, eivätkä Stardew Valleyn ja Minecraftin tyyppiset rauhallisemmatkaan tuokiot menetä loistoaan. Sen sijaan World of Warcraftia tai muuta vahvasti pikakomentoihin pohjautuvaa peliä aktiivisesti tahkoavat joutunevat katsomaan ennemmin täyskokoisten pelinäppäimistöjen suuntaan. G715 ei nimittäin sisällä nuolinäppäimien oikealla puolella tyypillisesti olevia numeropainikkeita.

G Hub -tukisovellus mahdollistaa painikkeiden vapaan uudelleenasettelun. Mukana on myös tyypilliset mediapainikkeet sekä volyymirulla, jotka ovat tavanomaisia tuttavuuksia Logitechin näppäimistöissä.

Akkukesto on Logitech G715:n suurimpia heikkouksia. Lataustarve riippuu luonnollisesti merkittävästi RGB-valaistuksen käytöstä. Käytännössä Logitech lupaa näppäimistölle täysvalaistuksella noin 25 tunnin akkukeston, mikä on parhaimmillaankin kelvollinen lukema. Esimerkiksi Logitech G915 TKL yltää samoilla asetuksilla 40 tuntiin, joten parannettavaa olisi runsain mitoin.

Tavanomaiset mediapainikkeet helpottavat arkista peruskäyttöä. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Laitteen yhteydenmuodostus on hyvinkin suoraviivaista. Käytössä on yhdistäminen yhteen laitteeseen Bluetoothin avulla ja toiseen Logitechin omalla Lightspeed USB -vastaanottimella. Näppäimistössä on erillinen pikapainike näiden välillä vaihtamiseen, mikä on useamman koneen käyttäjälle kullanarvoinen lisä.

Arvosana ominaisuuksista: 4 / 5

Kannattaako Logitech G715 ostaa?

Myyntipakettiin sisältyvä rannetuki on persoonallinen lisäys mille tahansa pelipisteelle. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Osta, jos...

Pidät pastellisävyistä

Jos olet valmis pulittamaan lisäroposia näppäinhatuista sekä -levystä, saat Logitech 715 -näppäimistöstä todella värikkään kokonaisuuden.

Haluat kestävän pelinäppäimistön

Vaikka mallissa on puutteensa, muotoilu ja kestävyys ovat erinomaisella tasolla.

Älä osta, jos...

Et halua törsätä

200 euron hintalappu yhdistettynä lisämaksullisiin lisälaitteisiin tekee G715-mininäppäimistöstä todella kalliin kokonaisuuden.

Tarvitset numeropainikkeet

Esimerkiksi MMO-pelaajat arvostavat numeronäppäimistön tarjoamia pikakomentoja, jolloin G715 on TKL-näppäimistönä liian rajoittunut.

Arvosana