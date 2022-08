Arvostelussa Logitech G735

Langattomat Logitech G735 -pelikuulokkeet on suunniteltu taiten ja käyttömukavuutta korostaen. Niitä on miellyttävä pitää päässä jopa pitkien pelisessioiden ajan, vaikka käyttäisikin silmälaseja. Jo pelkästään tämä antaa anteeksi ison osan akkukeston sekä hinnoittelun ongelmista.

Pika-arviossa Logitech G735

Langattomat Logitech G735 -pelikuulokkeet ovat osa huomiota herättänyttä Aurora Collection -tuotesarjaa. Samalla se on valikoiman tähän asti onnistunein kokonaisuus. Käyttömukavat, tyylikkäät, äänenlaadullisesti mainiot sekä erityisesti silmälasipäisten tarpeet huomioiva malli onkin hyvä kandidaatti parhaiden pelikuulokkeiden listalle.

Elokuussa 2022 julkaistu Logitech G735 tuli Suomessa myyntiin 229 euron hintalapulla varustettuna. Se onkin markkinoiden tyyriimpää osastoa, joten siltä sopii odottaa hiukan tavallista enemmän. Tältä osin se ei täysin vakuutakaan. Monet kilpakumppanit tarjoavat nimittäin vähintään yhtä hyvän vaihtoehdon selvästi halvemmalla.

Hinta ei ole kuitenkaan ainoa huomioitava asia. Malli erottuu joukosta muotoilullaan, joka huomioi pienipäiset, korvalävistyksiä käyttävät sekä silmälasipäiset pelaajat. Lisäksi se tarjoaa osana muuta Aurora Collection -mallistoa erittäin tyylikkään ulkonäön. Valkoinen väritys on personoitavissa erillisillä korvatyynyillä ja puomimikrofoneilla, joskin nämä on valitettavasti hankittava erikseen.

Äänenlaatu on hyvällä tasolla niin pelatessa kuin suoratoistopalveluita katsoessakin. G735 sisältää tuen Dolby Atmosille ja Windows Sonic Spatial Soundille, mikä takaa sulosoinnut pelaajien korville. Sen sijaan THX Spatial Audion puuttuminen on selkeä miinus, jota ei tässä hintaluokassa pitäisi nähdä.

Hinta ja saatavuus

Paljonko se maksaa? 229 €

229 € Milloin se julkaistiin? Elokuussa 2022

Elokuussa 2022 Missä se on saatavissa? Kattavasti suomalaisilta jälleenmyyjiltä

Logitech G735 saapui myyntiin maailmanlaajuisesti elokuussa 2022. Langattomat pelikuulokkeet maksavat Suomessa 229 euroa.

Laite on osa valmistajan Aurora Collection -mallistoa, johon sisältyvät myös G715-näppäimistö sekä G705-pelihiiri. Ulkonäköön satsaava tuotesarja tarjoaa myös runsaasti erilaisia lisälaitteita. Oheen voi hankkia esimerkiksi 22,99 euroa maksavat korvatyynyt sekä puomimikrofonin, jotka ovat saatavissa pinkkinä (Pink Dawn) ja vihreänä (Green Flash).

Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että Logitech G735 on todella kallis. Tarjolla on useita selvästi edullisempia malleja, jotka tarjoavat osittain jopa paremman kokonaisuuden. Ja jos on valmis maksamaan pelikuulokkeista roimasti yli kaksisataa euroa, saattaa olla syytä harkita myös SteelSeries Arctis Nova Pro Wirelessin kaltaisia huippukuulokkeita.

Arvosana hinnalle: 2 / 5

Tyylikkäät valkoiset kuulokkeet erottuvat tyypillisesti perin tummanpuhuvista kilpailijoista. (Image credit: Future / Ilyas Kanapyanov)

Muotoilu

Mukautettavat korvatyynyt, puomimikrofoni ja RGB-valaistus

Huomioi korvakorulliset ja silmälasilliset pelaajat

Käyttömukavat pehmusteet ja korvatyynyt

Kuten Logitechin Aurora Collection -mallistolle on tyypillistä, myös Logitech G735 mahdollistaa kattavan personoinnin. Voit lisätä kuulokkeisiin väriä esimerkiksi korvatyynyjä vaihtamalla. Valitettavasti tämä vaatii kuitenkin kukkaronnyörien avaamista hiukan enemmän ammolleen, sillä vaihtoehtoiset korvatyynyt sekä puomimikrofoni on hankittava erikseen.

G735:n suurin valtti on sen käyttömukavuus pidempienkin sessioiden aikana. Malli on suunniteltu erityisesti niille pelaajille, jotka ovat aiemmin jääneet paitsioon. Tämän ansiosta pienipäiset, korvarengasta käyttävät sekä silmälaseja tarvitsevat saavat itselleen poikkeuksellisen hyvän kokemuksen. Viskoelastisesta vaahdosta (memory foam) valmistetut tyynyt saavat jopa unohtamaan, että silmälasit ovat ylipäätään silmillä.

Käyttömukavuutta lisää mallin paino. Kuulokkeet painavat 260 grammaa, mikä on sopivan vähän. Tästä huolimatta rakenne tuntuu tukevalta eikä laitteen hajoamista tarvitse pelätä jokaisen kolahduksen kohdalla.

Kokovalkoinen rakenne pitää sisällään Logitechin oman Lightsync RGB -valaistuksen. Sen valot kulkevat kuulokkeiden molemmilla puolin luoden kokonaisuuteen runsaasti lisäväriä. Halutessaan valaistusta voi hallita G Hub -tukisovelluksesta, jossa on useita esiasetettuja vaihtoehtoja.

Arvosana muotoilulle: 5 / 5

RGB-valaistus muistuttaa kyseessä olevan pelaajille tarkoitettu malli. (Image credit: Future / Ilyas Kanapyanov)

Äänenlaatu

Bluetooth, 2,4 GHz yhteys USB:llä ja analoginen 3,5 mm kuulokeliitäntä

Pätevä yksisuuntainen mikrofoni

Tuki Dolby Atmosille

Kohtuullinen 16 tunnin akkukesto

Logitech G735 on yhdistettävissä Windows-, Mac- ja mobiililaitteille näppärästi Bluetoothin avulla. Voit halutessasi liittää kuulokkeet kahteen eri laitteisiin ja vaihtaa näiden välillä kädenkäänteessä.

Mikäli haluat vähentää latenssia, on syytä ottaa esille USB-väylään liitettävä 2,4 GHz Bolt -vastaanotin. Halutessaan käytössä on vielä 3,5 mm kuulokeliitäntäkin, mikäli piuha ei aiheuta ongelmia.

Langaton yhteys kantaa noin 20 metrin verran, joten kuulokkeiden kanssa voi liikkua varsin vapaasti ainakin pienemmässä kodissa.

Kuulokkeiden lataus onnistuu myyntipakettiin sisältyvällä USB-C-kaapelilla. Valitettavasti tälle on tarvetta turhankin kanssa, sillä G735:n akkukesto on enintään kohtuullinen. Laite jaksaa yhdellä latingilla 16 tunnin ajan, mikäli RGB-valaistus on päällä. Mikäli siitä on valmis luopumaan, akkukesto nousee jopa 56 tuntiin. Tämä on kuitenkin tyyliin panostavan mallin kohdalla kohtuuttomalta tuntuva kompromissi.

Tässä hintaluokassa voisi herkästi pitää THX Spatial Audio -tukea itsestäänselvyytenä, mutta näin ei valitettavasti ole. Sen sijaan mukana on 40 mm kuuloke-elementit sekä tuki Dolby Atmokselle. Tämän ansiosta tilaääni soi toivotulla tavalla, mikä auttaa esimerkiksi verkkoräiskintäpelien hektisissä taistoissa. Aktiivipelaajilla onkin äänenlaadun saralla aihetta tyytyväisyyteen.

Koko Aurora Collection -tuoteperhe luo pelipisteelle tyylikkään kokonaisuuden. (Image credit: Future / Ilyas Kanapyanov)

Vaikka G735 on suunnattu pelikäyttöön, myös musiikki soi ämyreistä miellyttävällä tavalla. Kuulokkeet tarjoavat taajuusvasteeksi 20 Hz - 20 KHz, mikä on markkinoilla parempaa keskivertoa. Audiofiilien ei luonnollisestikaan kannata vaivautua, mutta emme havainneet käytännössä missään tilanteessa ongelmia. Mallia käytti arvostelujakson aikana mieluusti niin työpäivän kuin vapaa-ajankin aikana.

Irrotettava puomimikrofoni on niin ikään voiton puolella. Blue VO!CE -teknologia saa eroteltua turhat taustamelut, sihahdukset, klikkaukset ja muut äänisaasteet halutusta puheesta. Hienovaraisempi säätäminen onnistuu G Hub -tukisovelluksessa. Sen syövereistä saa vahvistettua, viritettyä sekä suodatettua ääntä kattavasti. Näin saat varmistettua omiin Discord-juttutuokioihin parhaan mahdollisen keskusteluyhteyden.

Arvosana äänenlaadulle: 4 / 5

Kannattaako Logitech G735 ostaa?

Aurora Collection -tuoteperhe on varsin hintava, mutta rahalle saa vastineeksi runsaasti tyyliä. (Image credit: Future / Ilyas Kanapyanov)

Osta, jos...

Haluat kokovalkoiset pelikuulokkeet

Valtaosa pelikuulokkeista on mustia tai muutoin tummanpuhuvia, joten Logitech G735 erottuu minimalistisella valkeudellaan edukseen.

Käytät silmälaseja

Logitech G735 on suunniteltu silmälasipäiset huomioiden. Kohentuneen käyttömukavuuden huomaa erittäin nopeasti.

Älä osta, jos...

Kaipaat edullisia pelikuulokkeita

Jos et ole valmis maksamaan pitkää penniä, Logitech G735 on syytä sivuuttaa. Vähemmälläkin saa vähintään yhtä hyviä vaihtoehtoja.

Tarvitset THX Spatial Audio -tuen

Vaikka hinnan perusteella voisi toisin odottaa, malli ei sisällä tukea THX Spatial Audiolle. Jos koet sen tarpeelliseksi, on aika katsoa toista mallia.

Arvosana