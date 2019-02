Parhaat langattomat kuulokkeet 2019: valitsimme markkinoiden parhaat vaihtoehdot

Opas parhaiden langattomien kuulokkeiden ostoon: tervetuloa TechRadarin yhteenvetoon parhaista langattomista kuulokkeista 2019. Sivulta 2 löydät parhaat langattomat nappikuulokkeet ja sivulta 3 parhaat täysin langattomat kuulokkeet.

Vuosia sitten olisimme saattaneet yrittää neuvoa välttämään langattomia kuulokkeita. Tuolloin teknologiassa oli vielä paljon ongelmia muun muassa langattomien yhteyksien kanssa, minkä vuoksi äänenlaatu kärsi huomattavasti. Lisäksi kuulokkeiden akut eivät kestäneet kuin tunnin tai kaksi.

Onneksi noista ajoista on tultu rutkasti eteenpäin, ja elämme nyt jopa langattomien kuulokkeiden kultaista aikaa. Bluetooth-teknologian parannusten (aptX) myötä uudet langattomat kuulokkeet eivät ainoastaan pysy liitettyinä tilanteesta riippumatta, vaan ne myös kuulostavat yhtä hyviltä kuin näiden langalliset serkkunsa.

Mikä ikinä syysi onkaan kuulokkeiden päivitykselle, olemme täällä auttamassa sinua tekemään parhaan mahdollisen valinnan budjetistasi riippumatta. Alapuolelle olemmekin koonneet parhaat testaamamme kuulokkeet, joihin lukeutuu niin nappikuulokkeita, perinteisiä kuppimalleja kuin vastamelutoiminnolla varustettuja laitteita.

Kaikki on lisäksi tarkastettu asiantuntevan tiimimme osalta, joten sinun ei tarvitse murehtia muusta kuin oman lempimallisi valitsemisesta!

Toki langattomista kuulokkeista joutuu usein pulittamaan hieman enemmän kuin näiden langallisista veljeksistä, mutta ne tarjoavat myös entistä vapaamman liikkumismahdollisuuden. Ne ovatkin oivia valintoja kuntosaleille tai iPhone X:ään ja Pixel 2:een liitettäviksi.

Odotamme myös vuoden 2019 tekevän muutoksia tämänhetkiseen listaukseen, joten kannattaa pitää silmällä tätä sivua vuoden kuluessa, jotta saat juuri parhaimmat kuulokkeet sinulle otollisimpaan aikaan.

Etkä osaa valita haluamaasi kuulokkeita? Katso alla oleva videomme:

Mitkä ovat parhaat langattomat kuulokkeet?

1. Sony WH-1000XM3

Kuulokkeet, jotka suoriutuvat kaikesta

Rakenne: Suljettu | Paino: 254 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajusvaste: 4 Hz - 40 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Neodyyminen | Herkkyys: 104,5 dB/mW | Impedanssi: 47 ohmia | Akkukesto: 30 tuntia | Langaton kantama: 30 metriä

Ilmiömäinen vastamelutoiminto

Loistava äänenlaatu

30-tuntinen akkukesto

Saranat ovat heikot

Viimeisen kolmen vuoden ajan Sonyn 1000X-sarjalaiset ovat olleet meidän lempikuulokkeita langattomien osalta. Ne kuulostavat upeilta kiitos loistavien koodekkien, kuten aptX:n ja LDAC:in, ja pitävät ulkoiset häriöäänet poissa erinomaisen vastamelutoiminnon avulla.

Vaikka Sony WH-1000XM3 ei välttämättä ole niin suuri parannus edellisvuoden WH-1000XM2:een verrattuna, ne ovat silti selkeästi paremmat kuin kilpailija Bosen QC35 II:t. Ne kuulostavat paremmalta, niissä on parempi vastamelutoiminto ja niissä on paremmat ominaisuudet, kuten Quick Attention -tila, jonka avulla vastamelutoiminnon voi hetkellisesti poistaa päältä. Tämä on erinomainen lisä esimerkiksi lentokoneessa, kun haluat pyytää lisää juotavaa tai muita virvokkeita.

Erinomaiselta kuulostavat ja ominaisuuksiltaan rikkaat Sony WH-1000XM3:t ovatkin loistava matkakumppani ja kaikin puolin erinomaiset langattomat kuulokkeet.

Lue arvostelu: Sony WH-1000XM3

2. Bose QuietComfort 35 II

Loistavaa äänenlaatua tyylikkäässä paketissa

Rakenne: Suljettu | Paino: 310 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: 7 Hz - 25 kHz | Vahvistinelementit: Kaksi 38 mm neodyymi-vahvistinta | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 107 dB | Impedanssi: 16 ohmia | Akunkesto: yli 20 tuntia | Langaton kantama: Ei ilmoitettu | NFC: Kyllä

Loistava äänenlaatu

Erinomainen vastamelutoiminto

Aktiivinen taajuuskorjain ei ole kaikkien makuun

Tylsän näköinen

Bose on ottanut jo entuudestaan erinomaiset QC35-kuulokkeet ja päivittänyt ne Google Assistantilla. Uusi malli on edeltäjänsä suhteen identtinen kaikin muun puolin paitsi uuden Google Assistant -napin osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit edelleen nauttia Bosen huippuluokan vastamelutoiminnosta, loistavasta äänenlaadusta ja äärettömän mukavasta käytöstä. Toisin sanoen ne kuulostavat erinomaisilta ja niiden pitkä akkukesto riittää pitkillekin matkoille.

Jos haluat tosin säästää hieman rahaa, niin kannattaa harkita Bose QuietComfort 35 -mallia. Se on saatavilla nykyään paljon halvemmalla, ja jos et kaipaa Google Assistantia kuulokkeisiisi, pääset paljon halvemmalla.

Lue arvostelu: Bose QuietComfort 35 II

3. Beyerdynamic Amiron Wireless

Parasta langatonta mitä rahalla saa

Rakenne: Suljettu | Paino: 380 g | Kaapelin pituus: 1,2 m, irrotettava | Taajuusvaste: 5 - 40 000 Hz | Vahvistinelementit: 50 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen, tesla | Herkkyys: 100 dB @ 1 Khz | Impedanssi: 35 ohmia | Akunkesto: 30 tuntia | Langaton kantama: 10 m

Erinomainen kestävyys ja käyttömukavuus

Rikas, dynaaminen ja avara äänentoisto

Kuulostaa langan päässä yhtä hyvältä

Ei sovi matkakäyttöön

Beyerdynamic Amiron Wireless on äänenlaadullisesti paras mahdollinen langaton kuuloke. Piste. Äänenlaatu on niin avara ja yksityiskohtainen, että se auttaa sinua löytämään kokonaan uusia nyansseja musiikkikokoelmastasi. Harmillisesti niiden kookas rakenne sekä keskinkertainen ääneneristys ei tee niistä kovin matkakelpoisia, mutta äänenlaatua arvostavien ei kannata jättää näitä sivuun.

Lue arvostelu: Beyerdynamic Amiron Wireless

4. Audio-Technica ATH-M50xBT

Teknisesti loisteliaat lähes joka tasolla

Rakenne: Suljettu | Paino: 310 g | Kaapelin pituus: 1,2 m, irrotettava | Taajuusvaste: 15 - 28 000 Hz | Vahvistinelementit: 45 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 99 dB @ 1 Khz | Impedanssi: 38 ohmia | Akunkesto: 40 tuntia | Langaton kantama: 10 m

Upea äänenlaatu

Mukavat päässä

Loistavan hintaiset

Kulmikas muotoilu

Audio-Technicalla on pitkä historia laadukkaiden kuulokkeiden, mikrofonien ja levysoittimien valmistajana, eikä yhtiön langattomat ATH-M50xBT -kuulokkeet tee sääntöön poikkeusta.

ATH-M50xBT on suunniteltu todella korkealuokkaista ääntä varten, mitä tukee 45 mm kaiutinelementit sekä 15 - 28 000 Hz taajuusvastine. Lopputuloksena syntyy pehmeä ja tasapainoinen ääni.

Kuulokkeissa on myös pitkä akkukesto ja Bluetooth-liitäntä, joskin sen mikrofoni ei yllä valitettavasti laitteen muulle tasolle. Etenkin puhelut toisille voivat tuottaa hankaluuksia, mutta tämä ei ole kuitenkaan mikään syy jättää muutoin näitä studiotason kuulokkeita hankkimatta.

Lue arvostelu: Audio-Technica ATH-M50xBT

5. Sennheiser Momentum Wireless

Ilmiömäinen äänenlaatu ilmiömäiseen hintaan

Rakenne: Suljettu | Paino: - | Kaapelin pituus: 1,4 m | Taajuusvaste: 16 - 22 000 Hz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: 28 ohmia | Akunkesto: 25 tuntia | Langaton kantama: 10 m

Paras äänenlaatu luokassaan

Jumalainen akkukesto

Hyvä vastamelutoiminto

Hintavat

Vaikka Sennheiser Momentum Wirelessit (ei kannata sekoittaa halvempiin ja pienempiin Sennheiser Momentum On-Ear Wirelessiin) ovat upean näköiset ja kuuloiset, ne jäävät kärkisijoilta niiden korkean hinnan vuoksi.

Mutta jos sinulla on varaa ostaa nämä langattomat kuulokkeet, niin saat niiden kyljessä myös liudan positiivisia ominaisuuksia. Ne ovat ennen kaikkea mukavat, jämäkät ja laadullisesti priimaluokan kuulokkeet, jotka kestävät vuosikausiksi eteenpäin.

Lue arvostelu: Sennheiser Momentum Wireless

6. Plantronics BackBeat Pro 2

Matkailijan paras ystävä

Rakenne: Suljettu | Paino: 289 g | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: - | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 24 h | Langattomuusalue: 100 metriä | NFC: -

Uskomaton 24 tunnin akkukesto

Vastamelutoiminto erinomaiseen hintaan

Basso on toisinaan hieman yliampuva

Muotoilu ei sovi kaikille

Jos matkustat paljon, olet varmasti huomannut, ettei kovinkaan moni kuuloke sovi käyttötarkoitukseesi. Milloin akku pettää, ulkopuoliset äänet tulevat läpi tai äänenlaatu itsessään on huono. Saammeko esitellä Plantronics BackBeat Pro 2:n?

BackBeat Pro 2 onnistuu korjaamaan kaikki kolme yllämainittua ongelmaa ja jää silti halvemmaksi kuin kilpailijansa isommissa yrityksissä, kuten Bose, Beats ja Sony. Niissä on vieläpä näppärä automaattinen virransammutusominaisuus, joka säästää akkua ilman ylimääräistä vaivannäköä.

Lyhykäisyydessään BackBeat Pro 2 antaa sinulle erinomaisen matkakumppanin loistavalla akkukestolla, todella mukavalla ergonomialla ja mahdollisuudella parittaa useita laitteita samanaikaisesti – puhumattakaan hyvästä äänenlaadusta.

Lue arvostelu: Plantronics BackBeat Pro 2

7. AKG N60NC Wireless

Langattomat vastamelukuulokkeet on-ear -kuulokkeiden ystäville

Rakenne: Suljettu | Paino: 199 g | Kaapelin pituus: - | Taajuusvaste: 10 Hz - 22 kHz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: 111 dB SPL / V @ 1kHz | Impedanssi: 32 ohmia | Akunkesto: 15 tuntia | Langaton kantama: - | NFC: Ei

Hyvä äänenlaatu

Kompakti muotoilu

On-ear -muotoilu on epämukava pidemmällä käytöllä

Hämmennystä aiheuttavat kontrollit

Jos pidät on-ear -vastamelukuulokkeista, ovat AKG N60NC:t varmasti mieleisesi kuulokepari.

Keskihintaiset kuulokkeet tarjoavat nimittäin loistavan vastineen rahoillesi hyvällä äänenlaadullaan ja vastamelutoiminnollaan, joka on samalla tasolla listamme kalliimpien kuulokkeiden kanssa.

Ainoa havaitsemamme ongelma on on-ear -kuulokkeiden pidemmän käytön myötä aiheutuva epämukavuus, mutta muutoin AKG:n N60NC:t ovat mukavan kompaktit kuulokkeet, jotka kuulostavat hintaistaan paremmilta.

Lue arvostelu: AKG N60NC Wireless

8. Jabra Move Wireless

Urheilulliset langattomat kuulokkeet yllättävät

Rakenne: Suljettu | Paino: 150 g | Kaapelin pituus: - | Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: 29 ohmia | Akunkesto: 8 tuntia | Langaton kantama: 10 m | NFC: -

Rohkea muotoilu

Höyhenenkevyt

Täyteläinen ääni

Vuotaa ääntä

Jos haluat hyvät langattomat kuulokkeet ilman, että sinun tarvitsee tyhjentää tiliäsi, eikä alla olevan Optoman nappikuulokkeet miellytä, kannattaa katse suunnata Jabra Move Wirelessin suuntaan.

Nämä kuulokkeet saattavat olla hintaluokan alhaisimmassa päässä, mutta sen ei kannata antaa hämätä. Nämä langattomat kuulokkeet ovat kaikin puolin ensiluokkaiset aina hauskasta muotoilusta ja erinomaisesta äänenlaadusta lähtien. Siksi suosittelemmekin näitä varauksetta kaikille halpoja langattomia kuulokkeita kaipaaville.

Lue arvostelu: Jabra Move Wireless

9. Microsoft Surface headphones

Pehmeä ääni ja loistava vastamelutoiminto

Rakenne: Suljettu | Paino: 290 g | Kaapelin pituus: 1,2 metriä | Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Free Edge | Herkkyys: 115 dB | Impedanssi: - | Akunkesto: 15 tuntia | Langaton kantama: - | NFC: Kyllä

Loistava äänenlaatu

Tehokas vastamelutoiminto

Intuitiiviset kontrollit

Muotoilu ei miellytä kaikkia

Ääni voi olla liiankin lämmin

Kaiken kaikkiaan Microsoftin Surface-kuulokkeet ovat yllättävän hyvät, niissä on mielettömän lämmin äänimaailma ja mehevä alapää, mikä tarkoittaa niiden kuulostavan hyviltä niin hiphoppia kuin akustista musiikkia kuunnellessa.

Ne voivat tosin olla monille jopa liian lämpimän kuuloiset, sillä ne nappaavat samalla siivun ala- ja keskitason taajuuksista mukanaan. Mutta jos terävät diskantit aiheuttavat yleensä kuunteluväsymystä, nämä kuulokkeet voivat olla suunniteltu juuri sinulle.

Yksi hyvä myyntivaltti on myös kuulokkeiden aktiivinen vastamelutoiminto, joka toimii todella hyvin. Pidimme myös siitä, miten helppoa toimintoa oli ohjata laitteen sisäänrakennettujen painikkeiden avulla.

Vaikka olimme alkuun hieman skeptisiä kuulokkeiden korkeaa hintaa kohtaan (etenkin kun laadukkaita kuulokkeita saa halvemmallakin), Surface-kuulokkeiden ominaisuudet toimivat vain niin hyvin, että ne oikeuttavat kalliin hinnan.