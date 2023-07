Arvostelussa Sony WH-CH720N

Sonyn edullisiin WH-CH70N-kuulokkeisiin on sisällytetty paljon äänenlaatua sekä älykkäitä ominaisuuksia. Toisin kuten Sonyn parhaissa nappikuulokkeissa, budjettimallin suorituskyvyssä on kuitenkin selkeitä rajoitteita kalliimpiin malleihin verrattuna. Onneksi käyttömukavuus sekä mainio vastamelutoiminto paikkaavat vajeita onnistuneesti.

Sony WH-CH720N -vastamelukuulokkeet ovat suora korvaaja aikaisemmalle CH710N-mallille. Tuoreempi versio lisää uusia ominaisuuksia sekä ääntä ja ympäristön melua vaimentavia päivityksiä.

149 euron suositushintaan kaupattava WH-CH720N tuo laivalippumallien ominaisuuksia alempaan hintaluokkaan. Erityisesti mukautuva melunvaimennus, monipistepariliitos ja sovellustuki ovat monien budjettikuulokkeita kärkkyvän hartaasti odottamia lisäyksiä.

Suorituskyky ei silti yllä aivan kärkimallien tasolle. Tästä huolimatta hinta on melko hyvässä tasapainossa kokonaisuuden nähden. Olimme pällistyneitä Sony WF-C700N -korvanappien äänenlaadusta, ja näiden kuulokkeiden osalta odotimme samaa. Emme kuitenkaan häkeltyneet kuuntelukokemuksesta, vaan pikemmin nyökyttelimme hyväksyvästi äänenlaadulle. Tämä on hintaluokan huomioiden kuitenkin hyväksyttävää. Olisi jopa kohtuutonta odottaa WH-CH720N -kuulokkeiden suorituskyvyn haastavan Sony WH-1000XM5:n, jonka hintalapun lukema on kolme kertaa suurempi.

Aloitetaan äänenlaadusta, sillä se on tärkein elementti. Huomasimme aluksi sen painottuvan bassoon todella vahvasti. Emme vihanneet sitä, mutta sen väkevyys tuli silti yllätyksenä. Kun kytkimme kuulokkeet Sonyn Headphones -sovellukseen ja tarkastelimme asetuksia, huomasimme asetuksen olleen valmiiksi kytkettynä bassoja vahvistavaksi. Kun tämän otti pois käytöstä, äänenlaatu oli paljon tasapainoisempi.

Basso on tasainen, äänentoisto on vankkaa ja yksittäiset instrumentit erottuvat hyvin. Äänenlaadussa on runsaasti selkeyttä, jotta pienet yksityskohdat sovituksissa pääsevät oikeuksiinsa. Tarkkuudessa on nähty ylimääräistä vaivaa, jota ei vastaavat edulliset kuulokkeet tarjoa.

Mukava ja hauska kuuntelukokemus nostaa kappaleiden rytmiä esiin. Harmillisesti mallin dynaaminen responsiivisuus ei tunnu täysin luonnolliselta. Ääni kuulostaa hieman suljetulta eivätkä kuulokkeet aivan pysty tarjoamaan vastaavaa räjähdysmäistä tunnetta kappaleiden kohokohdissa kuin mihin paremmat kuulokkeet yltävät. Sony WH-CH720N tuntuu pysyvän ikään kuin tietyllä tasavahvalla tasolla äänimaailman suhteen.

Hyvänä puolena kuulokkeissa on niiden rentous ja pehmeys. Jotkut vastamelukuulokkeet voivat saada äänen tuntumaan lähes aggressiiviselta, mutta näin ei ole tässä tapauksessa. Kuuntelu ei aiheuttanut väsymystä edes koko iltapäivän tai jopa kokonaisen lentomatkan jatkuneen popittelun myötä.

Osasyy tähän on Sony WH-CH720N:n kevyt mutta mukava muotoilu. Kuulokkeet painavat vain 192 grammaa, eli ne ovat huomattavasti kevyemmät kuin jotkin kalliimmista kuulokkeista. Vaikka ne eivät ole yhtä hyvin pehmustetut kuin premium-mallit, käytössä kuulokkeet eivät koskaan tehneet kipeää. Tosin kevyt muovinen rakenne tuntuu hieman karskimmalta ja vähemmän laadukkaalta kuin mitä jopa vanhemmat Sony WH-1000XM4 -kuulokkeet, saati sitten uudemmat XM5 -mallit.

Painikkeita on sijoitettu molempien kuulokeläppien alapuolelle. Vasemmalla on säätimet päälle ja pois kytkemiselle sekä vastameluominaisuuden tilojen vaihtamiseen. Oikealla ovat toisto- ja taukopainikkeet. Ne kaikki löytyvät helposti sormien avulla.

WH-CH520N on saatavana valkoisena, mustana ja sinisenä. (Image credit: Future)

Hyvin toimiva vastamelutoiminto vaimentaa voimakkaasti ulkoa kuuluvat äänet esimerkiksi liikenteestä. Testeissämme kuuntelimme musiikkia esimerkiksi kävellen tietä pitkin, emmekä kokeneet tarvetta lisätä äänenvoimakuutta kuullaksemme musiikin liikenteen sijasta. Ja tämä oli vain äänenvoimakkuuden ollessa neljännesosasta maksimista.

Tosin testeissämme myös yhdessä risteyksessä seisoessamme päätimme vaihdella CH720N:n vanhempaan Sony WH-1000XM3:n ja uudempien Apple AirPods Pro 2 -kuulokkeiden väliltä. Tämä paljasti CH720N:n vuotavan liikenteen melua viereiseltä vilkkaalta tieltä noin 200 metrin päässä. Sitä ei tapahtunut XM3:n tai AirPods Pro 2:n kanssa, ainakin korviemme mukaan.

CH720N-kuulokkeiden mukaan ottaminen lennolle oli hieman vastaavanlaista. Kuulokkeiden ansioista musiikkiin keskittyminen oli helpompaa, mutta moottorin äänet vuotivat läpi enemmän kuin mitä paremmilla kuulokkeilla. Elokuvan Rye Lane pehmeät keskusteluhetket vaativat äänenvoimakkuuden nostamisen korkeaksi (yli 60 %), jotta sai varmasti kaikki vuorosanat selkeästi kuultua.

CH720N-kuulokkeet ovat hyvin varustellut ominaisuuksilla. Mukana on esimerkiksi 360 Reality Audio ja Sonyn DSEE-skaalaus, mikä epäilemättä edistää yksityiskohtaista ääntä.

WH-CH720N -kuulokkeissa sen sijaan ei ole LDAC-tukea, mutta niissä on Bluetooth 5.2. Siten se voi tukea Bluetooth LE Audio- ja Auracast-toiminnallisuuksia tulevaisuudessa, jos Sony taipuu tukemaan samoja seuraavan sukupolven standardeja kuin kilpailijatkin. Monipistepariliitos toimii hyvin, jonka myötä voi helposti vaihdella laitteiden välillä. Tämä ei ehkä mene aina kerralla purkkiin, mutta yrittämällä uudelleen ongelmat korjautuivat useimmiten. Kuulokkeissa on myös USB-C-portti lataukseen sekä 3,5mm audioliitos, jonka mukana tulee hyvänmittainen kaapeli paketissa.

Sony väittää akunkestoksi 35 tuntia, ja tavallisella kuuntelulla ANC:n kanssa totesimme tämän pitävän kutinsa tai olevan jopa alakanttiin. Harmittavasti kuulokkeet eivät automaattisesti pysäytä sointia, kun ne ottaa pois. Kannattaakin aina varmistaa, ettei vahingossa kuluta akkua turhaan.

Kokonaisuudessaan uskoisimme tämän sijoittautuvan parhaiden edullisten kuulokkeiden listallemme. Mallin suorituskyky pärjää todella hyvin esimerkiksi kilpailijoita kuten JBL:ää vastaan. Sony WH-CH720N kuulostaa hyvältä, melun vaimennus on tehokasta ja mukana tulee hyviä älykkäitä toimintoja. Ne ovat mahtavia. Tästä huolimatta budjettihinta näkyy ja kuuluu, joten jos budjetti sen sallii, esimerkiksi Sony WH-1000XM4 tarjoaa ostajalleen merkittävän harppauksen äänen- ja ANC-laadun suhteen.

Sony WH-CH720N - Hinta ja julkaisupäivä

149 euroa

Julkaistiin keväällä 2023

Sonyn WH-CH720N kustantavat 149 euroa, mikä on erittäin kilpailukykyinen hinta. Moniakaan isojen valmistajien vastamelukuulokkeita ei yksinkertaisesti ole saatavilla tähän hintaluokkaan. Aivan kuten CH720N:n rinnalla kaupattavat Sony WF-C700N -nappikuulokkeet, kuulokkeiden ominaisuuslista on pyyntihinnan huomioiden jopa ylipursuava.

WH-CH720N:n selkein haastaja on JBL ja erityisesti JBL Tune 750BTNC -kuulokkeillaan, jotka maksavat kutakuinkin saman verran.

Sony WH-CH720N - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Kaiutinelementit 30 mm Aktiivinen vastamelutoiminto Kyllä Akkukesto 35 tuntia (vastamelutoiminnolla) Paino 192 g Liitettävyys Bluetooth 5.2, USB-C, 3.5mm Taajuusalue 7 Hz - 20 kHz Vedenkestävyys Ei tiedossa Muut ominaisuudet Sony Headphones -tuki, DSEE-skaalaus, 360 Reality Audio

Kannattaako Sony WH-CH720N ostaa?

Swipe to scroll horizontally Osa-alue Kommentti Arvosana Ominaisuudet Loistava akkukesto ja paljon älykkäitä ominaisuuksia. Oikeastaan vain korkearesoluutioinen audio puuttuu. 4,5/5 Äänenlaatu Äänen tasapaino ja yksityiskohtaisuus tekevät kuuntelukokemuksesta nautinnollisen, vaikka äänessä onkin tiettyä ahtauden tuntua. 4/5 Muotoilu Kevyet, mukavat ja painikkeiden osalta hyvin suunnitellut. Budjettihinta kuitenkin näkyy materiaaleissa. 4/5 Hinta Loistava kokonaisuus hinnan huomioiden. Erityisesti ominaisuuslista tekee vaikutuksen 4,5/5

Osta, jos...

Haluat edulliset vastamelukuulokkeet

Nämä eivät kenties ole maagiset äänenvaimentimet, mutta Sonyn WH-CH720N ovat loistavat hiljentämään ympärillä häärivää melua. Tämä auttaa sinua keskittymään musiikkiin tai videoon normaalilla äänenvoimakkuudella. Korvasi kiittävät tästä.

Haluat nauttia musiikista

Nämä kuulokkeet eivät kenties ole audiofiililaatuisia, mutta kuuntelijoiden on syytä arvostaa Sonyn luomusta. Tasapainoinen ääni nostaa yksityiskohdat musiikista esiin. Tällä hinnalla vastaavaa äänenlaatua on vaikea löytää.

Kaipaat kuulokkeilta hyvää akkukestoa

Malli jaksaa vastamelutoiminnon kanssakin 35 tuntia. Nämä kuulokkeet kestävätkin pidempään kuin Sonyn lippulaivakuulokkeet.

Älä osta, jos...

Odotat täydellistä vastamelutoimintoa

Aktiivinen vastamelutoiminto on loistava hintaansa nähden, mutta ääniä pääsee melunvaimennuksesta huolimatta vuotamaan lävitse.

Haluat korkearesoluutioista äänentoistoa

Bluetooth 5.2 -tuen myötä Sony pystyisi teoriassa lisäämään äänentoiston tasoa tulevaisuudessa. Emme silti jäisi pidättämään hengitystä tämän suhteen.

Haluat laaja-alaisen, luonnollisen ääniskaalan

Niin hyvä kuin kuulokkeiden ääni onkin, se on silti rajoittunutta ääniskaalaltaan. Jos äänenlaatu läpi skaalan on sinun juttusi, kenties toisenlaiset, langalliset kuulokkeet samaan hintaan voivat toimia kohdallasi paremmin (tosin ilman vastamelutoimintoa).

Sony WH-CH720N - Vaihtoehtoja

Anker Soundcore Life Q30

Nämä kuulokkeet ovat virallisesti hinnoiteltu kalliimmiksi kuin Sony WH-CH520, mutta todellisuudessa ne ovat saatavilla suunnilleen samaan hintaan. Q30:ssa on 3,5mm audioliitin ja aktiivinen äänenvaimennus. Ne ovat loistava valinta, vaikkakin painavat tuplasti sen mitä Sonyn kuulokkeet.

JBL Tune 760NC

Nämä kuulokkeet ovat monella tapaa samanlaiset kuin Sonyn, joskin niissä on taiteltava muotoilu, joka on hyödyllinen matkustaessa. Sonyn kuulokkeet tarjoavat enemmän ominaisuuksia, mutta ne ovat muutoin samankaltaisia monessa mielessä. Sonyn kuulokkeet tuntuvat hieman enemmän varautuneen tulevaisuuteen, joten me kenties suosittelisimme sitä, mutta JBL:kin on hyvä vaihtoehto.

Näin arvostelimme Sony WH-CH720N - kuulokkeet

Yleensä taustalla oli enemmän liikennettä. (Image credit: Future)

Kokeilimme kuukauden ajan

Käytimme toimistolla, kävellessämme kaupungissa ja lentokoneessa

Pääasiassa Apple Musicin ja iPhone 13 Pro:n kanssa

Käytimme Sony WH-CH720N -kuulokkeita testijakson aikana osana päivittäistä rutiinia. Ne olivat matkassa kävellessämme ympäri kaupunkia, työskennellessämme ja istuessamme bussissa. Otimme ne mukaan jopa työmatkalle, johon kuului pitkä junamatka ja lento, jonka myötä pystymme todella koettelemaan kuulokkeiden melun vaimennusta.

Pääsääntöisesti kuuntelimme musiikkia iPhone 13 Prosta Apple Music -sovelluksen kautta, mutta käytimme myös kannettavaa katsoessamme videota YouTubesta ja muista lähteistä, kuten Amazon Prime Videosta ja Mubista.

Olemme testanneet kuulokkeita ja muita laitteita yli 10 vuotta. Tänä aikana olemme tutustuneet niin tämän kaltaisiin budjettituotteisiin kuin kalliisiin premium-malleihin.

Arvostelu kesäkuussa 2023