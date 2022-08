Arvostelussa Sony WH-1000XM5 -langattomat vastamelukuulokkeet

(opens in new tab)

Sony WH-1000XM5 -kuulokkeet seuraavat arvostettua polkua äänimaailman historiassa, sillä sen kaksi edeltäjäänsä ovat olleet luokkansa parhaat vastamelukuulokkeet. Siten yhtiön uutukainen saapuu markkinoille valtavien odotusten kera.

Yhtiön kaksi aiempaa vastamelukuuloketta, Sony WH-1000XM3 ja Sony WH-1000XM4, ovat ansaitusti saaneet TechRadarin toimitukselta huippuarvosanat, joten WH-1000XM5:ltä ei voi odottaa mitään sen vähempää.

Laadun ja ominaisuuksien suhteen Sony WH-1000XM5 seuraa (hieman turhankin) likellä edeltäjiään, mutta muotoilun osalta nähdään suurin poikkeama sitten tuoteperheen lanseerauksen. Vaan riittävätkö pelkät muutokset muotoiluun ylläpitämään Sonyn valta-asemaa?

Hinta ja saatavuus

Hinta Suomessa: 499 €

Julkaistiin toukokuussa 2022

Sony WH-1000XM5 -vastamelukuulokkeet saapuivat myyntiin 20. toukokuuta. Suomessa niiden hinta on 499 euroa, joka on yli sata euroa kalliimpi kuin Sony WH-1000XM4:stä pyydetty 379 euroa julkaisussa.

Nykyään WH-1000XM4:ää myydään jo puolet WH-1000XM5:tä edullisemmalla hinnalla, 249 eurolla. Ero on jo heti julkaisussa niin merkittävä, että hinta-laatusuhde säilyy tiukasti edeltäjällä.

Uusi malli on silti edullisempi kuin esimerkiksi Applen AirPods Max -vastamelukuuloke, joka maksaa 629 euroa.

Uusista Sony WH-1000XM5 -vastamelukuulokkeista saa maksaa korkean hinnan. (Image credit: Future)

Muotoilu

Täysin uusi muotoilu

Mukavat päässä pitkissäkin sessioissa

Muotoilu toimii tuulisuojana – ei voi enää taittaa kokoon

– Ei vesikestävyyttä

Kaksi sukupolvea kestäneen lähes identtisen muotoilun jälkeen WH-1000XM5 poikkeaa totutusta merkittävällä tavalla.

Paras tapa kuvailla uutta mallia on todeta sen olevan edeltäjäänsä kurvikkaampi. Se on myös hieman silotellumpi, kevyempi ja näyttää yhtenäisemmältä. Myös mikkien sijainnit ovat entistä huomaamattomammat ja pääpanta on paitsi ohkaisempi, siinä on nahkaa muistuttava päällyste, joka peittää laajennuspidikkeet. Varsinaiset kupit on muotoilultaan niin ikään aavistuksen erimuotoiset; WH-1000XM3:n ja XM4:n ovaalirakenne on aavistuksen leveämpi.

Vaikka emme ole tehneet kunnon rasitustestejä kuulokkeille, WH-1000XM5 tuntuu kestävämmältä etenkin nivelten osalta. Kuulokkeissa on vähemmän painepisteitä, jotka saattaisivat naksahtaa rikki rasituksessa. Tämä oli yksi kritiikin kohteita aiemmissa malleissa.

XM5-kuulokkeet vasemmalla ja vanhemmat XM3-kuulokkeet oikealla. Jälkimmäinen on muotoilultaan liki identtinen XM4-mallin kanssa. (Image credit: Future)

Valitettavasti muotoiluun ei ole tehty kaikkia kaivattuja muutoksia. Uusi malli ei ole edelleenkään vedenkestävä. Lisäksi kuulokkeita ei voi enää taittaa pienempään pakettiin, joten niitä ei ole yhtä helppo kantaa mukana kuin edeltäjiään. Ja vaikka pääpanta on piilotettu paremmin osaksi kokonaismuotoilua, siinä tuntuu olevan vähemmän pehmusteita kuin tuoteperheen aiemmissa malleissa.

Jälkimmäisestä ei tosin välttämättä kannata liiaksi huolehtia, sillä oman kokemuksemme mukaan WH-1000XM5 on edelleen äärimmäisen mukava pitää päässä jopa pitkien kuuntelusessioiden ajan. Korvien ympärillä on runsaasti pehmusteita, ja kuulokkeet itsessään kääntyvät ja taittuvat mukautuakseen erikokoisille korville. Ne tukeutuvat korvia vasten lisäksi riittävän hyvin pysyäkseen tukevasti päässä, mutta ei kuitenkaan niin paljoa, että ne alkaisivat rasittaa päätä. Pääpanta laajenee niin ikään saumattomasti aiempien asteittaisten laajentumisen sijaan.

Sony WH-1000XM5:n muotoilu poikkeaa merkittävästi edeltäjistä. (Image credit: Future)

Kuulokkeiden painikkeet ovat pitkälti identtiset 1000XM4-mallin kanssa. Käymme läpi älykästä läpikuultavuustilaa hieman myöhemmin Ominaisuudet-osiossa, mutta muutoin laitteessa on kaksi fyysistä painiketta vasemmassa kuppikuulokkeessa. Ensimmäinen vaihtelee eri vastamelutilojen välillä, minkä lisäksi se tukee niin tupla- kuin triplanapautusta joko vastamelutoiminnon tai Spotify Tapin aktivoimiseksi. Toinen painike on virtanäppäin, joka toimii pohjassa pitämällä samalla Bluetoothin parituksena.

Oikean kupin ulkoinen kuori on puolestaan kosketusherkkä. Ylös- tai alaspäin pyyhkimällä vaihdetaan äänenvoimakkuutta, tuplanapautus pysäyttää musiikinsoiton ja vastaa puheluihin, kun taas kupin peittäminen kämmenellä aktivoi läpikuultavuustilan.

Kuulokkeissa on lisäksi USB-C-latausliitäntä oikeassa kupissa ja 3,5 mm kuulokeliitäntä vasemmassa kupissa.

Sony WH-1000XM5:n painikevalikoima ei ole juuri poikkea aiemmasta. (Image credit: Future)

Vaan miten uusi muotoilu vaikuttaa ja mitä kaikkea uutta se pitää sisällään?

Ensinnäkin muotoilu on suunniteltu vaientamaan tuulen aiheuttamaa kohinaa, mikä vähentää puuskien aiheuttamaa häiriötä vastamelutoiminnossa. Entistä aerodynaamisemman muotoilun pitäisi entisestään vähentää ongelmaa, ja ainakin omien testiemme mukaan yhtiön väitteet pitivät paikkansa kuulokkeita tuulisena päivänä käyttäessä.

Toinen merkittävä lisä on mikrofonipisteiden tuplaaminen kuulokkeessa. Tämän avulla kuulokkeiden kaksi sisäänrakennettua vastamelusuoritinta saa käyttöönsä entistä enemmän äänidataa analysoitavaksi, mikä parantaa jälleen vastamelutoiminnon suorituskykyä. Samasta syystä käyttäjän puhetta taltioivia keilanmuodostusmikkejä on tuplasti enemmän, neljä kappaletta. Puhe kuulosti puheluissa kollegoidemme mukaan kristallinkirkkaalta.

Lisäyksistä huolimatta kuulokkeet ovat silti edeltäjiään kevyemmät ja painavat ainoastaan 250 grammaa, eli 4 grammaa vähemmän kuin 1000XM4. Niiden (ja myyntipakkauksen) valmistuksessa on käytetty kierrätetyistä autoista saatua ABS-muovia ympäristön säästämiseksi.

Sony WH-1000XM5 -kuulokkeet saapuvat kätevän kuljetuslaukun kera. (Image credit: Future)

Edeltäjien lailla myyntipakkaukseen kuuluu myös kantolaukku, joka on tehty harmaasta kankaasta. Kotelo painuu jossain määrin kasaan, jolloin sen saa helpommin pienempään tilaan kuulokkeiden ollessa käytössä. Sitä ei saa siltikään litistettyä, sillä kotelossa oleva säilytystila johdoille pitää kokonaisuutta kasassa.

Kooltaan uusi kotelo on aavistuksen isompi kuin aiemmat mallit, jopa kasaan taitettuna.

Ominaisuudet

Markkinoiden paras vastamelukuuloke

Älykäs läpikuultavuustila

Voi liittää kahteen laitteeseen samanaikaisesti

Sovelluksessa käyttäjän kuuloa suojaavia toimintoja

Vastamelutoiminto on ollut Sonyn WH-tuoteperheen helmiä jo vuosien ajan, eikä WH-1000XM5 poikkea polulta. Edeltävien mallien erinomaisen suorituskyvyn ylittäminen on varmasti hankalaa, eikä WH-1000XM5 totta puhuen juuri poikkea aiemmasta mallista. Maltillisista parannuksista huolimatta parannusta on silti tapahtunut.

WH-1000XM4-kuulokkeet onnistuivat jo leikkaamaan pois matalat taajuudet, kuten julkisen liikenteen tai lentokoneen moottorin hurinan. XM5 parantaa suorituskykyään puolestaan ylätaajuuksien osalta. Osaltaan tämä johtuu uudesta 30 mm kaiutinelementistä, joka on pienempi kuin edellismalleissa ollut 40 mm, mutta hyödyntää pehmeää reunusta sekä jäykempää kupolia leikatakseen korkeataajuisia ääniä.

Keskellä Lontoon suurkaupungin hälinää kuulokkeiden vastamelutoiminto onnistui käytännössä hävittämään kaikki ympäröivät äänet, vaikka musiikkia kuunteli minimivolyymilla. Toisin sanoen puhumme todella vakuuttavasta suorituksesta.

Pienet parannukset tekevät WH-1000XM5:n vastamelutoiminnosta entistä laadukkaamman. (Image credit: Future)

Vastamelutoimintoa hyödyntävät myös useat älytoiminnot, joita Sony on lisännyt WH-1000XM5-kuulokkeisiin. Suurin osa näistä aktivoituu lisäksi automaattisesti ilman käyttäjää, jolloin kuuntelukokemuksesta on saatu parempi ilman ylimääräistä lisäsäätöä.

Yksi uusista ominaisuuksista on tilantaju. Kun WH-1000XM5 liitetään käyttäjän älypuhelimeen, kuulokkeet oppivat tämän arkirutiinit ja muokkaa Ambient Sound Control -asetuksia sijainnin perusteella. Jos kuulokkeet huomaavat käyttäjän istuvan kotona, vastamelutoiminto ei ole niin ärhäkkä kuin esimerkiksi toimistossa. Kaikki säädöt perustuvat käyttäjän omiin mieltymyksiin. Vastaavasti kävellessä kuulokkeet saattavat päästää hieman ulkoista äänimaailmaa sisään esimerkiksi suojatietä ylittäessä.

Toinen näppärä ominaisuus on Speak-to-Chat, joka nimensä mukaisesti pysäyttää musiikintoiston ja aktivoi läpikuultavuustilan tunnistaessaan käyttäjän puheen. Toisin sanoen käyttäjä voi keskustella muiden kanssa ottamatta kuulokkeita pois korviltaan. Valitettavasti ne jakavat saman ikävän sivuvaikutuksen WH-1000XM4:n kanssa: ominaisuus pysäyttää musiikin myös laulaessa kappaleiden tahdissa. Onneksi kyseessä on vaihtoehtoinen ominaisuus, joten sen voi halutessaan kytkeä pois päältä.

Useammalle käyttäjälle todennäköisesti paljon kätevämpi ja intuitiivisempi ominaisuus on se, että WH-1000XM5 pysäyttää automaattisesti musiikin toiston, kun kuulokkeet ottaa pois päästä. Tämä toimii kuulokkeisiin sisäänrakennetun kennon avulla. Kuulokkeiden pysyessä aavistuksen pidempään käyttämättömänä, ne sammuvat vähän ajan päästä itsestään.

Kuulokkeet voi lisäksi liittää kahteen laitteeseen samanaikaisesti ja vaihtaa näiden välillä tarpeen mukaan. Käyttäjä voi esimerkiksi priorisoida toisen laitteen ilmoitukset, jolloin ne tulevat läpi toista laitetta käyttäessä.

Lopuksi WH-1000XM5 tukee digitaalista ääniavustajaa ja herätesanoja. Alexa ja Google Assistant voidaan aktivoida näiden omilla käskyillä, minkä jälkeen niiden avulla voi vastata puheluihin, lukea tekstiviestejä tai ilmoituksia tai hallinnoida musiikkia.

Sony WH-1000XM5:n uudet älyominaisuudet tekevät kuulokkeista entistä näppärämmän. (Image credit: Future)

Monia mainittuja ominaisuuksia voi säätää ja kustomoida Sonyn oman sovelluksen kautta, joka on monia kilpailijoitaan paljon käytännöllisempi. Sovelluksesta löytyy responsiivinen taajuuskorjain ja basson tehostustoiminto, jotka vaikuttavat merkittävästi ääniprofiiliin. Olimme tosin silti todella tyytyväisiä kuulokkeiden vakioasetukseen.

Sonyn omaa 360 Reality Audio Spatial Sound -ääniformaattia varten on erillinen korva-analyysi, joka optimoi kyseisen formaatin käyttäjän korvalle sopivammaksi. Lisäksi sovelluksessa on runsaasti kustomointimahdollisuuksia vastamelutoiminnon ja läpikuultavuuden suhteen, tai nämä voi antaa vastaavasti tekoälyn hoidettavaksi käyttäjän käytön ja ympäristön perusteella.

Odottamaton mukava yllätys sovelluksessa oli Safe Listening -osio, jota ryhdyin arvostamaan entistä enemmän kuulokkeita käyttäessä. XM5 tarkkailee jatkuvasti kuuntelusessioiden desibeliarvoja sekä äänenpainetta, ja ilmoittaa käyttäjälle, kun nämä lähestyvät WHO:n suosittelemaa viikoittaista äänitoleranssia. Allekirjoittaneen henkilökohtainen musiikin blastaus saikin tarvittavan herätyksen, kun sovellus ilmoitti sen aiheuttamasta potentiaalisesta vahingosta korvilleni.

Sovellus lisäksi seuraa kuulokkeiden käyttömäärää, mikä on kätevä lisä elämänmenoja kirjaaville käyttäjille. Pelillistämistä hyödynnetään puolestaan erilaisilla palkinnoilla, joita jaetaan laitteen eri ominaisuuksia käyttäessä. Harmillisesti dataa tunnutaan voivan kerättävän ainoastaan silloin, kun kuuloke on liitettynä laitteeseen, johon sovellus on asennettu. Kuuloke itsessään ei säilytä minkäänlaista dataa, eikä sitä kerry myöskään esimerkiksi kannettavalla musiikkia kuunnellessa.

Äänenlaatu

Tilava äänimaailma

Tuki tilaäänelle

LDAC ja DSEE Extreme suoriutuvat hyvin

Tasapainoinen ääni, jossa voimakas basso ja vakuuttavat detaljit

Siirtyminen WH-1000XM4:ssä olevasta 40 mm kaiutinelementistä Sony WH-1000XM5:ssä olevaan uuteen 30 mm kaiutinelementtiin aiheutti alkuun pientä hämmennystä. Miten pienempi elementti vaikuttaisi WH-tuoteperheen dynaamisuuteen ja tilavuuteen äänentoistossa?

Onneksi pelkomme osoittautui turhiksi, sillä uusi malli kuulostaa käytännössä yhtä laadukkaalta kuin erinomainen XM4. Ne eivät tosin poikkea edeltäjästään mitenkään dramaattisesti.

Sony luottaa edelleen LDAC-koodekin ja DSEE Extreme -tuen tarjoamaan yhteistyöhön tuottaakseen parhaan mahdollisen äänenlaadun. LDAC on korkearesoluutioinen äänivaihtoehto, joka pakkaa ja purkaa ääniraitoja lennosta tarjotakseen paljon paremman langattoman kaistan kuin mihin perinteinen Bluetooth-yhteys kykenee.

DSEE Extreme onnistuu puolestaan puristamaan hieman enemmän irti Bluetoothin kaltaista heikompaa yhteyttä käyttäessä hyödyntämällä tekoälyyn pohjautuvaa ylöspäin skaalausta. Toisin sanoen se onnistuu palauttamaan pakkauksessa kadonnutta äänidataa takaisin, mikä puolestaan parantaa äänenlaatua. Sekä LDAC että DSEE Extreme suoriutuvat tehtävissään erinomaisesti.

Pienemmästä kaiutinelementistä huolimatta Sony WH-1000XM5:n äänentoisto on edelleen ensiluokkaista. (Image credit: Future)

Muutoksista huolimatta äänimaailma säilyy tilavana ja kykenee antamaan kaikille elementeille tilaa hengittää ja loistaa itsenään. Esimerkiksi Metallican klassikkobiisi Onen maittava soolo-osuus on silkkaa rumputykitystä ja kitarariffiä, mutta siitä huolimatta Kirk Hammettin taidokas kitarointi sointuu selkeästi edukseen. Aavistuksen maltillisemmissa sävelissä, kuten Jeff Buckleyn Gracessa, akustinen poljenta kulkee soinnukkaasti harmonisoitujen vokaalien ja kitaran alapuolella. Silti äänikentässä riittää tilaa myös jousien vieressä kuultavalle bassolle.

Kukin instrumentti löytää paikkansa Sony WH-1000XM5:llä kuunnellessa, ja lopputuloksena on nautinnollisen viettelevä äänielämys. Jopa 360 Reality Audio -tilaäänen ulkopuolella.

Basson kireyttä testatakseen Rage Against the Machinen Bullet in the Headia parempaa testirainaa ei juuri olekaan, ja Tim Commerfordin työskentely toimii kuin mekaaninen kone. WH-1000XM5 antaa basson kuulua diskanttisen kitarariffin takana voimakkaana ja ilman, että se peittää kaiken muun allensa. Massive Attackin Angel osoittaa puolestaan hyvin, kuinka alataajuuksille WH-1000XM5 kykenee menemään ilman yksityiskohtien kadottamista.

Vastaavasti spektrin toisessa ääripäässä Princen iloinen Raspberry Beret paljastaa yksityiskohtia, joita on aiemmin jäänyt kaipaamaan. Napakat virvelit ja taputukset läpäisevät lähes taianomaiset syntikat, jouset ja kitarat. Ja elleivät korvani kuulleet aivan väärin, kaiken näiden alapuolella sointuu lisäksi cembalo. Ja jos tämä pitää paikkaansa, se on ensimmäinen kerta 35 vuoteen, kun ylipäätään kuulen kyseisen instrumentin olemassaolon tässä kappaleessa.

Sony WH-1000XM5:ssä riittää dynamiikkaa ja äänialaa kuunneltavaksi. (Image credit: Future)

Vokaalien selkeyttä voi puolestaan ihailla Sinead O'Connorin klassikossa Nothing Compares 2 U, jonka aikana laulajan voi miltei kuvitella samaan huoneeseen käyttäjän kanssa. O'Connorin tunneskaala vihasta sydänsuruun välittyy vavisuttavalla tavalla läpi kuulokkeiden, eikä yksikään herkkä yksityiskohta jää toistamatta.

Kuulokkeet eivät myöskään päästä juuri ääntä lävitse edes korkeilla volyymeilla kuunneltaessa. Tämän suhteen parannusta onkin tapahtunut viime vuoden mallista, jolloin kollegat alkoivat huomauttaa musiikin voimakkuudesta.

Akkukesto

Sony WH-1000XM5:llä ei ollut montaakaan osa-aluetta parannettavana edeltäjästä, joten monet toivoivat kehityksen kohdistuvan erityisesti akkukestoon. Sony väittää tehneensä pieniä parannuksia, joskin vastamelutoiminnolla kuunneltaessa kesto on sama 30 tuntia. Ilman vastamelutoimintoa kestoa on saatu kasvatettua parilla tunnilla 40 tuntiin.

Tulokset voivat olla osalle käyttäjistä pienoinen pettymys, sillä kilpailijat tarjoavat omissa kannuissaan jo parempaa akkukestoa. Toisaalta nämä jäävät Sonyn jalkoihin muun muassa vastamelutoiminnon ja muiden ominaisuuksien suhteen. Lisäksi 30-40 tuntia on varsin kiitettävä määrä akulta.

Vaan pitävätkö Sonyn omat arviot paikkaansa? Omien testiemme mukaan väitteet ovat osittain totta, joskaan emme aivan yltäneet mainostettuun 30 tuntiin vastamelutoiminnon kanssa. Toisaalta kuuntelemme musiikkia myös keskivertoihmistä kovemmalla äänenvoimakkuudella, joten akku todennäköisesti kuluu tällöin myös nopeammin.

Sony on kuitenkin parantanut latauskokemusta yleisesti käyttämällä USB-PD-standardia. Sen avulla kuulokkeisiin saa kolme tuntia lisää kuunteluaikaa vain kolmen minuutin latauksella, joten lisävirtaa saa tarvittaessa todella nopeasti pikaista lenkkiä varten.

Sonyt WH-1000XM5:n akkukestossa ei ole merkittäviä parannuksia aiempaan. (Image credit: Future)

Kannattaako Sony WH-1000XM5 -vastamelukuulokkeet ostaa?

Osta jos...

Haluat luokkansa parhaan vastamelutoiminnon ja äänenlaadun

Sony WH-1000XM5 -vastamelukuulokkeet eivät paranna kokemusta hirveästi edeltäjästä, mutta laatu pysyy luokkansa parhaana. Yhtiön uusin malli on parasta vastinetta rahalleen, vaikka hintalappu onkin noussut aiemmasta.

Pidät älykkäästä tekoälyvetoisesta ohjelmistosta

Sony WH-1000XM5 osaa aavistaa käyttäjänsä aikeet älykkäästi, mikä tekee älytoiminnoista näppäriä ja entistä käytännöllisempiä.

Haluat aikaasi, terveyttäsi ja ympäristöä arvostavat kuulokkeet

Sony WH-1000XM5 -kuulokkeet latautuvat nopeasti, joten lempimusiikin pariin pääsee vaivihkaa. Sovellus osaa lisäksi huolehtia käyttäjän kuulosta musiikin soidessa liian kovaa, ja vastaavasti kuulokkeet itse sekä myyntipakkaus on valmistettu kestävällä tavalla.

Älä osta, jos...

Omistat jo WH-1000XM4-kuulokkeet

Vaikka WH-1000XM5-kuulokkeissa on muutamia huomionarvoisia parannuksia muotoilussa ja vastamelutoiminnossa, erot eivät ole niin merkittäviä edeltäjään verrattuna.

Sinulle riittää WH-1000XM4-kuulokkeet

Sony ei ole omien sanojensa mukaan luopumassa WH-1000XM4-malleista heti, ja Suomessa niiden hinta on jo tuplasti pienempi. Kuulokkeiden väliset pienet erot tekevätkin vanhasta mallista entistä houkuttelevamman vaihtoehdon hintoja verratessa.

Haluat ennen kaikkea kannettavat kuulokkeet

WH-1000XM5-kuulokkeita ei voi enää taittaa matkakuntoon. Siten ne ovat turhan isot matkaan otettavaksi, mikä kannattaa pitää mielessä nimenomaan reissukäyttöön kuulokkeita etsiessä.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: toukokuu 2022

Näin arvostelemme tuotteet (opens in new tab)

TechRadarin tavoite on olla Suomen luotetuin tekniikkasivusto. Olemme ylpeitä riippumattomuudestamme sekä tarkasta arvostelu- ja testiprosessistamme. Arvostelemme kaikkia tuotteita pitkään ja hartaasti varmistaaksemme, että lukijamme saavat oikeellisen käsityksen niistä. Päivitämme arvostelujamme myös jälkikäteen varmistaaksemme, että ne ovat aina ajan tasalla.

Lue tarkemmin, kuinka arvostelemme tuotteita (opens in new tab)