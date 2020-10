Arvostelussa Sony WH-1000XM4 -langattomat vastamelukuulokkeet

Pika-arvio

Miltei kaikkien osa-alueiden osalta Sony WH-1000XM4 on ilahduttavan laadukas vastamelukuuloke. Ne tarjoavat lupaamansa ja vielä vähän päälle, kiitos erinomaisen vastamelutoiminnon ja huipputasokkaan koodekkituen.

Vaikka ne eivät poikkea muotoilultaan hirveästi vuonna 2018 julkaistuista Sony WH-1000XM3:sta, WH-1000XM4:ssä on muutama uusi parannus entiseen. Näihin lukeutuvat muun muassa DSEE Extreme -äänen ylöspäinskaalaus sekä useamman laitteen samanaikainen paritus, jotka miellyttävät luultavasti suurinta osaa käyttäjistä.

Näiden lisäksi uusi malli tukee Sonyn 360 Reality Audio -formaattia, joka tuo avaruudellisen äänen stereo-kuulokkeisiin, sekä LDAC-koodekkia, joka pystyy toistamaan jopa 990 kbps:n bitratella. Valitettavasti muutoksissa on menetetty tuki aptX:lle ja aptX HD:lle, joka saattaa jättää osan Hi-Res Audiota kaipaavista kelkasta.

Suosittelemme kuulokkeita kuitenkin kaikille yleiseen käyttöön ja ennen kaikkea matkaajille. Ne eivät kuitenkaan sovellu välttämättä kuntoiluun ja urheiluun, sillä ne eivät pysy välttämättä rehkiessä päässä ja ne eivät lisäksi kestä vettä. Mikrofoni ei myöskään ole riittävän hyvä käyttääkseen kuulokkeita vakituisesti puhumiseen.

Mutta lähes kaikkiin muihin käyttötarpeisiin nämä ovat parhaat kuulokkeet tänä vuonna.

Hinta ja julkaisupäivä

Hinta: 379 €

Julkaistiin elokuussa 2020

Sony WH-1000XM4 julkaistiin 6. elokuuta 2020. Kyseessä on Sonyn kuulokkeiden uusi lippulaivamalli, jonka taakse jäävät muun muassa Sony WH-CH710N ja täysin langattomat Sony WF-1000XM3.

Hinnaltaan uudet kuulokkeet ovat Suomessa 379 €. Yhtiön edelliset WH-1000XM3:t saapuivat kaksi vuotta sitten myyntiin samalla hinnalla.

Hintansa osalta Sony WH-1000XM4 on samassa hintaluokassa Bose Noise-Cancelling 700 -kuulokkeiden kanssa, mutta edullisemmat kuin Bowers and Wilkins PX7.

Muotoilu

Huomaamattomia eroja muotoilussa 1000XM3:een

Kestävä rakenne ja mukavat pehmusteet

Uusi järjestelmäpiiri paranneltua vastamelutoimintoa varten

Ei minkäänlaista vesikestävyyttä

Vaikka Sony WH-1000XM4:ssä on muutamia uusia komponentteja sisällä, ne eivät poikkea muotoilultaan merkittävästi edeltäjästään. Jos mallit asettaa vierekkäin, niitä on itse asiassa vaikea erottee edes toisistaan.

Onneksi 1000XM3 on jo muotoilultaan tyylikäs ja hienovarainen, minkä ansiosta myös 1000XM4 sopii käytettäväksi julkisissa paikoissa ilman ylimääräistä huomiota.

Materiaalien osalta kuulokkeet on valmistettu laadukkaasta muovista ja pehmusteiden osalta taipuisasta keinonahasta. Lopputulos on kestävältä tuntuva kuuloke, jota on silti äärimmäisen mukava pitää päässä jopa pidempiä aikoja.

Kuppien ulkokuoressa on kaksi fyysistä näppäintä, jotka toimivat virta- ja parituspainikkeena sekä vastamelutilojen vaihtamisena. Näiden ohella kuulokkeissa on 3,5 mm kuulokeliitäntä ja USB-C-liitäntä latausta varten. Kupin uloin kuori on pinnaltaan kosketuskapasitiivinen, jonka kautta voi soittaa, pysäyttää ja ohittaa musiikkia sekä säätää volyymia.

Taika tapahtuu tosin kuulokkeiden sisällä, sillä Sony on vaihtanut vanhan järjestelmäpiirin uuteen, jonka luvataan tuovan entistä paremman vastamelutoiminnon. Tämän edesauttamiseen on Sonyn QNe1-suoritin, joka kuuntelee koko ajan ulkoista häiriöääntä ja muuttaa sen mukaisesti vastamelutoiminnon voimakkuutta. Kyseessä on nerokas ratkaisu, joka tekee siitä poikkeuksen muiden valmistajien yksipuolisesta vastamelualgoritmeista.

Valitettavasti Sony WH-1000XM4 ei kestä kuitenkaan vettä roiskeen, upotuksen tai juuri minkään muunkaan kosteuden muodossa. Sony suosittelee pitämään kuulokkeita kuivana ja kaukana vesilähteistä, jotka saattaisivat aiheuttaa sille vahinkoa. Tämä on toki itsestään selvyys, mutta se rajoittaa jossain määrin vaihtoehtoja, jolloin kuulokkeet voi ottaa mukaan esimerkiksi lenkeille tai kuntoiluun. Joten jos etsit varsinkin kumppaneita urheiluun, nämä eivät ole sopiva vaihtoehto.

Ominaisuudet

Huippuluokan vastamelutoiminto

Tilanne- ja keskustelutietoisuus

Kahden laitteen samanaikainen paritus

Saattaa pysäyttää musiikin laulaessa

Sony WH-1000XM3 on ollut jo julkaisusta lähtien ominaisuuksiltaan rikas, kiitos innovatiivisen ohjaustoiminnon ja älykkään vastamelutoiminnon. Aiempien kuulokkeiden hyvät puolet tuodaan sellaisenaan myös WH-1000XM4:ään, joka saa lisäksi muutaman kokonaan uuden tempun. Uutuudet eivät ole myöskään mitään turhakkeita, vaan oikeasti hyödyllisiä ja toimivia lisäyksiä.

Tärkeimpänä Sony on parantanut lähestymistapaansa langattomaan vastamelutoimintoon. Hyvän muotoilun tapaan se on niin hienovarainen, ettei sitä välttämättä edes huomaa aluksi. Vastamelutoimintoa on kuitenkin paranneltu roimasti keskitason äänien osalta, johon kuuluvat tuulettimen humina, auton moottori tai tuuletusjärjestelmä. Teknologia ei saavuta täyttä äänettömyyttä, mutta se tiputtaa melun silti kiitettävän hiljaiseksi. Kun päälle kuuntelee musiikkia, ei ulkomaailmasta kuule enää mitään. Ainoan poikkeuksen tekee kova tuuli, joka saattaa kuulua myös musiikin läpi. Muutoin kyseessä on yksi parhaista, ellei peräti kaikkein paras, vastamelutoiminto, jonka olemme testanneet langattomien kuulokkeiden osalta.

Vastamelutilat ovat lisäksi älykkäitä. Käyttäjän luvan jälkeen WH-1000XM4 voi tunnistaa sijainnin, jolloin se säätää vastamelutoimintoa tilanteen mukaan. Toisin sanoen kotona ollessa vastamelutoiminto saattaa olla esimerkiksi täysillä päällä, kun taas toimistolla työskennellessä se päästää automaattisesti puheen läpi. Kun toiminto on päällä, kuuloke soittaa pienen heräteäänen kertoakseen, milloin valittuun tilaan on siirrytty.

GPS-tarve tarkoittaa tosin sitä, ettei toiminto toimi esimerkiksi metrolla ajaessa, mutta erilliset pääteasemat voi merkitä mukana tulevaan Headphones Connect -sovellukseen, jolloin kuuloke siirtyy ennalta valittuihin asetuksiin metroon astuessa.

Parhaat uudet WH-1000XM4:n ominaisuudet ovat kuitenkin ne, jotka tekevät sen käyttökokemuksesta entistä mukavammat. Nämä ovat yksinkertaisia mutta toimivia lisäyksiä. Korvakupeissa oleva tunnistin tunnistaa, milloin kuulokkeet ottaa pois päästä ja pysäyttää musiikin automaattisesti. Vastaavasti se alkaa soittaa kappaletta uudestaan päähän laittaessa. Jos pysäytys kestää useamman minuutin (ja tämä on säädettävissä), kuulokkeet sampuvat itsestään säästäkseen akkua.

Kuulokkeet voi lisäksi parittaa kahteen laitteeseen samanaikaisesti, joiden välillä se siirtyy älykkäästi näiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi silloin, kun joku soittaa puhelimeen.

Kaikkein vakuuttavin lisäys on kuitenkin Speak-to-Chat-toiminto, joka tunnistaessaan päällä ollessaan käyttäjän puheen hiljentää musiikin ja poistaa vastamelutoiminnon keskustelua varten. Toiminnon avulla voi keskustella luonnollisesti poistamatta kuulokkeita päästä, ja pienen viiveen jälkeen musiikki alkaa taas soida, kun keskustelu on päättynyt.

Valitettavasti toiminto on toisinaan vähän liiankin tehokas. Jos päätät ryhtyä laulamaan kuuntelemasi musiikin tahdissa, toiminto saattaa pysäyttää musiikin luullessaan sinun aloittaneen keskustelun. Riippuen omasta karaokeintoudesta toiminnon käyttö voi olla siis hieman ristiriitaista.

Ääni

40 mm kaiutinelementit

Pehmeä ja tasapainoinen ääni, jossa selkeä ja voimakas basso

Tukee 360 Reality Audiota avarampaa äänimaailmaa varten

LDAC- ja AAC-tuki, mutta ei aptX:ää tai aptX HD:tä

Sony käyttää samoja 40 mm kaiutinelementtejä WH-1000XM4:ssä, joita se käytti myös WH-1000XM3:ssa. Äänen osalta mallit eivät siis poikkea merkittävästi toisistaan. Onneksi laatu on erinomainen ja tarjoaa lämpimän sekä tasapainoisen miksauksen, jossa on laaja äänimaailma ja voimakas bassotoisto.

Vastamelutoiminnon osalta Sony käyttää Dual Noise Sensor -teknologiaa, joka hyödyntää kummassakin kupissa olevaa kahta mikrofonia kuunnellakseen ja analysoidakseen ulkoa tulevaa ääntä. Nämä kierrätetään QN1-suorittimen läpi, jolloin kuuloke pystyy säätämään vastamelutoimintoa aktiivisesti ulkoa tulevan melun perusteella. Reagointiaika on lisäksi äärettömän nopea, yli 700 kertaa sekunnissa. Toiminto on nautinnollisen tehokas, eikä se koskaan haittaa musiikin kuuntelua.

Vaikka aptX HD -tuki olisi ollut tervetullut lisä, Sonyn LDAC-koodekki korvaa sen sitä tukevissa laitteissa moitteetta ja tarjoaa runsaasti yksityiskohtia langattomasti. Uusi DSEE Extreme -tekoälyprosessi korjaa puolestaan häiriöllisiä kompressoituja ääniformaatteja paremmaksi, jolloin heikompi laatuiset äänilähteet kuulostavat entistä paremmilta.

Sony luottaa yhä omaan 360 Reality Audioon, joka pyrkii luomaan virtuaalisen kotiteatteriympäristön ja suoriutuu siitä vakuuttavasti. Valitettavasti teknologiaa tukee ainoastaan muutama rajallinen palvelu, joten sitä ei pääse hyödyntämään kovin usein.

Testimme aikana kuuntelimme kuulokkeilla useiden palvelujen musiikkia, äänitiedostoja ja haastatteluja, ja joka osa-alueella Sony WH-1000XM4 onnistui vakuuttamaan.

Jeff Buckleyn eleginen Last Goodbye kuulostaa upealta, kun kitara häviää lämpimän basson ja akustisen kitaran kuoroon yhdistäen elektronisia ja orkestraalisia kieliä. Kyseessä on haastava miksaus, mutta WH-1000XM4 tekee sille oikeutta nostaessaan Buckleyn falsetissa sointuvat sanat etualalle.

Basson osalta kuuntelimme Bjorkin Army of Me -kappaletta, jonka mestarilliset ja runsaat bassotaajuudet toistuvat kuulokkeissa upeasti. Kevyemmästä päästä Bright Eyesin First Day of My Lifen pehmeän terävät sanat, sointuva kitara sekä tuplabasso kuulostavat niin ikään juuri siltä kuin pitääkin.

Spektrin toisessa päässä Janelle Monaen erinomainen Make Me Feel kuulostaa äärimmäisen voimakkaalta myös WH-1000XM4:llä. Lyöntisoittimien terävyys ja kertosäettä ennakoiva äänimuuri antavat Sonyn kuulokkeille tekemistä, mutta siitä huolimatta vakuuttava dynamiikka sekä selkeät ja toisistaan eroteltavissa olevat instrumentit kuulostavat upeilta. Kappale on jo itsessään puhdasta nautintoa, ja Sonyn kuulokkeet tekevät siitä vain entistä euforisemman.

Valitettavasti ääni kuuluu läpi ulkopuolisille jopa keskimmäisellä volyymiasetuksella, mikä kannattaa huomioida esimerkiksi toimistokäytössä tai julkisissa. Vaikka et itse kuule mitään ulkopuolelta, ulkopuoliset kuulevat kyllä sen, mitä sinä kuuntelet.

Akkukesto

Ei parannuksia akkukestoon

30 tuntia vastamelutoiminnon kera / 38 tuntia ilman

Pikalataus (viisi tuntia kymmenen minuutin latauksella)

Kestää yhtä pitkään kuin kilpailijansa

Vaikka Sony WH-1000XM4 ei saanut parannusta akkukestoonsa edeltäjäänsä verrattuna, tarjolla on edelleen kiitettävät 30 tuntia vastamelutoiminnon kanssa ja noin 38 tuntia ilman.

Alkuun luku aiheutti meissä pienoisen pettymyksen, mutta sitten muistimme kuulokkeisiin lisätyn äänitunnistuksen, uuden järjestelmäpiirin, tunnistimet ja algoritmin. Ottaen siis huomioon, että kesto pysyi samana näistä uusista toiminnallisuuksista huomioiden, saavutus on itse asiassa vakuuttava.

Ja vaikka akkukestoa ei ole paranneltu tänä vuonna, 1000XM4 auttaa sen pidentämisessä mahdollisimman pitkälle, kiitos kupeissa olevien tunnistimien, jotka pysäyttävät musiikin ja sammuttavat kuulokkeet automaattisesti, jos ne ottaa pois päästä. Ominaisuus on merkittävä lisä niille, jotka unohtavat usein sammuttaa kuulokkeensa päivän päätteeksi ja huomaa aamulla virran loppuneen.

30 tuntia pitäisi riittää muutenkin useammalle pitkän matkan lennolle tai useiksi päiviksi työmatka-ajeluille, minkä lisäksi ne voi ladata nopeasti pikalatauksen avulla. Sonyn mukaan kymmenen minuutin lataus takaisi virtaa viideksi tunniksi ja täyteen lataamisessa kestää noin kolme tuntia.

Mutta miten Sony WH-1000XM4 pärjää kilpailijoihinsa verrattuna? Varsin hyvin. Bose Noise-Cancelling 700 kestää vain 20 tuntia vastamelutoiminnolla, kun taas Bowers and Wilkins PX7 on sama 30 tuntia kuin Sonylla.

Kannattaako minun ostaa Sony WH-1000XM4 -langattomat vastamelukuulokkeet?

Osta jos...

Haluat markkinoiden parhaan vastamelukuulokkeen

Ei ole epäilystäkään, että vastamelukuulokkeiden suhteen markkinoilla ei ole parempaa vaihtoehtoa kuin Sony WH-1000XM4. Ne ovat täydellinen valinta lennoille ja paljon reissaaville, kiitos pitkän akkukeston ja upean vastamelutoiminnon.

Haluat monipuoliset ja hyvänkuuloiset kuulokkeet

Usein vastamelukuulokkeet joutuu valitsemaan joko hyvän vastamelutoiminnon tai hyvän äänenlaadun väliltä. Sony WH-1000XM4 tarjoaa upean vaihtoehdon molemmille, eikä valinnalle ole tarvetta.

Työskentelet kotona ja kaipaat rauhaa

Musiikkia kuunnellessa ja vastamelutoiminto päällä nämä kuulokkeet takaavat tarvittavan rauhan kotona työskenteleville. Joten jos Covid-19-tilanteesta johtuen olet kärsinyt ulkopuolisesta melusta, Sony WH-1000XM4 takaa äänellisen nirvanan, jota olet kaivannut.

Älä osta jos...

Aiot viedä ne rannalle tai kuntosalille

Vaikka kuulokkeet auttaisivat peittämään muiden kuntoilijoiden äänet, WH-1000XM4:n löysempi tuntuma ja vesikestävyyden puute tekevät niistä kyseenalaisen valinnan urheilukäyttöön.

Käytät kuulokkeita paljon puheluihin

Vaikka Sony WH-1000XM4 ovat parhaat kuulokkeet kokousten kuunteluun, niiden mikrofoni ei ole paras mahdollinen vaihtoehto niihin osallistumiseen. Jos kaipaat nimenomaan keskustelukuulokkeita, suosittelemme Jabraa ja näiden laadukasta mikrofonia.