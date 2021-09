Ensiarviossa iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro ei tuo merkittäviä muutoksia Applen kaavaan, mutta siinä on muutama pieni päivitys, jotka herättävät kiinnostuksen. Eritoten sulavampi 120 Hz virkistystaajuus sekä väitetysti parempi akkukesto kiinnostavat aiempiin malleihin verrattuna.

Uuteen malliin on tuotu parannuksia myös valo- ja videokuvauspuolelle, minkä ohella tarjolla on entistä isompi 1 teratavun tallennustilalla varustettu malli. Erot iPhone 12 Prohon ovat maltilliset, mutta jos omistat vielä iPhone 11 Pron, iPhone XS:n tai sitäkin aiemman mallin, silloin iPhone 13 Pro on todella houkutteleva päivitys.

Emme ole kuitenkaan ennättäneet testata iPhone 13 Prota vielä riittävän pitkään, joten lopullinen arvostelu on vielä työn alla. Alustava julkaisuikkuna arvostelulle on kuitenkin lähiviikkojen aikana.

Julkaisupäivä ja hinta

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro julkistettiin muiden iPhone 13 -mallien kanssa 14. syyskuuta. Puhelimet saapuvat myyntiin 24. syyskuuta 2021.

Uuden mallin hinnat alkavat 1 179 €, jolla saa 128 Gt tallennustilalla varustetun yksikön. Päivittämällä 256 Gt malliin hinta nousee 1 299 €, ja 512 Gt mallin kohdalla jo 1 529 €.

Yhtiö tuo ensimmäistä kertaa iPhonen historiassa myös uuden 1 teratavun mallin, josta saa jo maksaa 1 759 €. Vastaavasti aavistuksen paremmilla spekseillä, isommalla näytöllä ja akulla varustettua kaipaaville tarjolla on myös iPhone 13 Pro Max.

Muotoilu ja näyttö

iPhone 13 Pro on yhtiön laadukkain puhelinmalli ilman Max-lisäliitettä. Ja toisin kuin iPhone 13 Pro Max, se soveltuu käytettäväksi yhdellä kädellä. Joten jos etsit uutta keskikokoista iPhonea, silloin joko Pro-malli tai iPhone 13 soveltuvat käyttöösi parhaiten.

Apple on muuttanut muotoiluaan aavistuksen iPhone 12 Prosta, mutta erot jäävät lopulta vähäisiksi.

iPhone 13 Prossa on ruostumattomasta teräksestä tehty kehys, mattaviimeistely selkämyksessä ja Applen oma Ceramic Shield -lasipinnoite molemmin puolin. Yhtiön mukaan jälkimmäinen on jopa neljä kertaa kestävämpi kuin tätä käyttämättömät iPhonet.

Testiemme aikana olemme pitäneet puhelimen tuntumasta kädessä. Se on aavistuksen painavampi kuin iPhone 13, minkä myötä se tuntuu myös kädessä aavistuksen mukavammalta.

iPhone 13 Pro ja iPhone 13 ovat kooltaan kuitenkin melkein identtiset, mutta näille suunnitellut suojakotelot eivät ole kuitenkaan yhteensopivia erilaisen kamerajärjestelmän takia.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pron takakamerat kohoavat hieman puhelimen selkämyksestä, mikä voi tuottaa joillekin ongelmia. Kohouman huomaa etenkin silloin, kun puhelin lepää pöydällä.

Puhelimen oikeassa laidassa on virtapainike, kun taas vasemmalle on sijoitettu mykistys, äänenvoimakkuus ja SIM-korttipaikka. Pohjassa komeilevat puolestaan kaiuttimet sekä Lightning-liitäntä latausta varten.

iPhone 13:n lailla iPhone 13 Prossa on 6,1 tuuman Super Retina XDR OLED -näyttö, jonka pikselitiheys on 460 ppi. Kyseessä on koko iPhone 13 -malliston paras lukema, ja kuvanlaatu onkin todella terävä.

Merkittävin päivitys viime vuoden malleihin verrattuna on kuitenkin 120 Hz virkistystaajuus. Tämä tarkoittaa sitä, että ruutu päivittyy parhaimmillaan 120 kertaa sekunnissa tarjoten entistä sulavamman käyttökokemuksen. Eron huomaa etenkin pelatessa tai somekanavia ja selainta selatessa.

Teknologia tukee lisäksi vaihtelevaa virkistystaajuutta, joten näyttö nostaa tai laskee hertsejä käytön mukaan. Pelatessa näytön virkistystaajuus pysyy 120 Hz maksimissa sulavaa kokemusta varten, kun taas e-kirjoja lukiessa taajuus voidaan pudottaa aina 1 Hz:iin asti.

Kuva 1/2 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar)

Automaattisesti säätelevä virkistystaajuus parantaa puhelimen akkukestoa, kun maksimihertsejä ei ylläpidetä tätä tukemattomien sovellusten ollessa käytössä. Testimme aikana totesimme uuden näyttöteknologian toimivan hyvin, mutta kerromme tästä tarkemmin varsinaisessa arvostelussamme.

Apple on lisäksi pienentänyt näyttölovea, joka on aiempaa 20 prosenttia pienempi. Käytössä olevaa ruututilaa on siten hieman enemmän käytettävissä, mutta yhtiö ei ole silti lähtenyt muiden puhelinvalmistajien käyttämään näytönalaiseen- tai punch-hole-kamerateknologiaan.

Eroa tuskin huomaa, ellei puhelinta vertaa vierekkäin edellisvuoden kanssa, mutta isompi käyttöalue on aina plussaa. Ei kannata kuitenkaan kuvitella, että näyttöloven ylimääräinen pienuus aiheuttaisi ihmetystä myyntipakkausta avatessa.

Kamera ja akku

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pron kamerat koostuvat kolmesta 12 megapikselin linssistä: pääkamerana toimii f/1,5 laajakulma, f/1,8 telelinssi 3-kertaisella tarkennuksella sekä f/1,8 ultralaajakulma 120 asteen näkökentällä.

Näiden rinnalla nähdään vielä 3D LiDAR -tutka, joka seuraa syvyyttä ja parantaa muun muassa kuvien bokeh-efektiä potrettikuvauksessa.

Emme ole toistaiseksi ennättäneet testata kaikkia puhelimen kameratiloja ja ominaisuuksia kunnolla, mutta ehdimme kokeilla uutta makrokuvaustilaa iPhone 13 Pro Maxissa. Toistaiseksi olemme olleet sen suhteen todella vakuuttuneita.

Emme myöskään ole ennättäneet pistää iPhone 13 Pron akkua rääkkiin, mutta Apple kertoo parantaneensa akkukestoa iPhone 12 Prosta. Videotoistossa puhelimen akun luvataan kestävän jopa 22 tuntia.

Testaamme kuitenkin iPhone 13 Pron perusteellisesti meidän varsinaista arvostelua varten, jolloin tiedämme tarkemmin sen akkukestosta.

Puhelin tukee 20 W pikalatausta, jonka pitäisi ladata tyhjä akku täyteen noin tunnissa.

Nykyisten älypuhelinten osalta kyseessä ei ole kaikkein nopein lataus, mutta se todennäköisesti riittää valtaosalle käyttäjistä. Apple ei kuitenkaan tuo tänäkään vuonna myyntipakkauksen mukana laturia säästääkseen ympäristöä, joten puhelimelle täytyy ostaa joko erillinen tai käyttää aiempaa.

iPhone 13 Pro tukee lisäksi langatonta 15 W latausta, Applen MagSafe-latureita, sekä 7,5 W standardeja Qi-latausalustoja.

(Image credit: TechRadar)

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Kaikkien uusien iPhone-mallien lailla iPhone 13 Prossa on Applen oma A15 Bionic -järjestelmäpiiri, jonka yhtiö väittää olevan markkinoiden suorituskykyisin.

Emme ole vielä ennättäneet testata suoritinta kunnolla iPhone 13 Pron osalta, mutta iPhone 13:n kohdalla siru tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Sovellukset latautuvat välittömästi ja pelit pyörivät sulavasti, vaikka eroa iPhone 11:een tai iPhone 12:een ei välttämättä juuri huomaakaan.

Tallennustilan osalta tarjolla on 128, 256, 512 gigatavua tai yksi teratavu käytettäväksi. Emme kuitenkaan suosittele ottamaan yhden teratavun mallia, ellei tilalle ole oikeasti todellista käyttöä esimerkiksi videoita kuvatessa. Vastaavasti 128 Gt malli voi jäädä valtaosalle liian pieneksi, joten sopivin vaihtoehto on todennäköisesti joko 256 tai 512 Gt.

iPhone 13 Pro on 5G-valmis, joten se on viimeaikaisten iPhone-puhelinten lailla valmis nykyisiin ja tulevaisuuden verkkoyhteyksiin.

Yhteenveto

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro ei ole merkittävä parannus iPhone 12 Prosta, mutta tätä vanhempien iPhonen omistajille kyseessä on yksi parhaimpia vuonna 2021 julkaistuja älypuhelimia.

iPhone 13 Pro Max on suositeltavampi vaihtoehto, jos kaipaat isompaa puhelinta, ja vastaavasti iPhone 13 heille, jotka etsivät jotain edullisempaa. Pro malli soveltuu sen sijaan näiden välimallia etsiville, vaikka uudet mallit kokonaisuudessaan eivät tarjoa hirveän paljon uutta edellisistä malleista.