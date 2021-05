iOS 15: julkaisupäivä, uutiset ja ominaisuudet iPhone-puhelimien käyttöjärjestelmästä

iOS 15 on vielä kaukana, mutta tarkkaavaiset korvamme ovat jo kuulleet monia vuotoja sekä huhuja tulevasta käyttöjärjestelmästä. Lisäksi olemme varsin hyvin perillä julkaisuaikataulusta sekä tuetuista laitteista. Todennäköisesti uusi versio saapuu yhdessä iPhone 13 -puhelinmalliston kanssa.

Olemme listanneet tähän artikkeliin keskeisiä parannuksia sekä toivottuja uudistuksia. Osa näistä on noussut esiin puhtaasti iOS 14 -versiota käyttämällä, sillä nykyversio ei ole suinkaan ongelmaton. Tämän hetkistä käyttöjärjestelmää on toki hiottu runsaasti ja onpa mukana uusia ominaisuuksiakin, mutta tiettyjä ongelmia on yhä nähtävissä.

Merkittävä iOS 14.5 -päivitys on julkaistu, joka esitteli iPhone-käyttäjille muutamia mielenkiintoisia ominaisuuksia, kuten maskit huomioivan lukituksen avaamisen. Tämä tosin vaatii Apple Watch -älykellon. Joka tapauksessa päivitys on keskeisin iOS 14 -versiolle julkaistu. Todennäköisesti seuraavaa uudistussatsia joudutaan odottamaan WWDC 2021 -messuihin asti.

Samalla on syytä mainita, että vaikka iOS 15 jättää vanhimmat puhelinmallit väliin, toi Apple jakeluun vastikään iOS 12.5.3 -paketin. Se keskittyi erityisesti tietoturvan paikkaamiseen iPhone 5S:n kaltaisten vanhojen puhelimien kohdalla.

Ennen asiaan siirtymistä on vielä syytä korostaa, että päivitämme tätä artikkelia aktiivisesti uusien tietojen ja huhujen saapuessa. Mikäli odotat meidän tavoin malttamattomana uutta iOS-käyttöjärjestelmää, kannattaa palata tämän artikkelin pariin säännöllisin väliajoin.

Latest news Uuden raportin mukaan iOS 15 tuo mukanaan uudistetun Control Center -hallintapaneelin sekä tuen kaksinkertaiselle biometriselle tunnistautumiselle. Tämän ansiosta iPhone 13 voisi tukea sekä Face ID:tä että Touch ID:tä.

Lyhyesti

Mikä se on? Seuraava iOS-käyttöjärjestelmä

Seuraava iOS-käyttöjärjestelmä Milloin se julkaistaan? Paljastus tapahtuu heinäkuussa ja julkaisu luultavasti syyskuussa 2021

Paljastus tapahtuu heinäkuussa ja julkaisu luultavasti syyskuussa 2021 Paljonko se maksaa? Se on ilmainen

Julkaisuajankohta

Uusi iOS-versio on tyypillisesti julkaistu syyskuun puolivälissä yhdessä uusien iPhone-puhelimien kanssa. Todennäköisesti iOS 15 julkaistaan samalla ovenavauksella iPhone 13 -malliston kanssa. Tosin viimevuotinen versio teki poikkeuksen, sillä Apple joutui viivästyttämään iPhone 12 -puhelimia pandemian aiheuttamien ongelmien vuoksi. Vaikka puhelimet saapuivat vasta lokakuussa 2020, iOS 14 julkaistiin syyskuun 16. päivä.

Vaikka lopullinen julkaisu nähtäneen vasta pimenevässä syksyssä, Apple todennäköisesti julkistaa iOS 15:n selvästi aiemmin. Yleensä käyttöjärjestelmän saloja on avattu WWDC:n yhteydessä, joka järjestetään heinäkuussa. Apple onkin vahvistanut pitävänsä esittelytilaisuuden kyseisessä tapahtumassa.

Todennäköisesti kehittäjille tarkoitettu testiversio julkaistaan samassa yhteydessä, kun taas avointa betaa joudutaan odottamaan noin kuukauden verran pidempään. Ennusmerkkien valossa iOS 15 saapuu kuluttajien syynättäväksi heinäkuun lopussa.

Vaikka puhumme tässä tapauksessa iOS 15 -käyttöjärjestelmästä, todennäköisesti iPadOS 15 seuraa esimerkkiä.

iPadOS 15: Mitkä ovat erot iOS 15 -versioon?

Uutiset ja huhut

Ihka ensimmäinen iOS 15 -huhu liittyy käyttöversion saatavuuteen. Huhujen mukaan se saapuu iPhone 7:lle sekä sitä uudemmille malleille. Tämä tarkoittaisi, että nykyisen iOS 14:n piirissä olevista malleista iPhone 6S, iPhone 6S Plus sekä alkuperäinen iPhone SE tippuvat kelkasta.

Tiedon takana on The Verifier, jonka tietojen oikeellisuus on aiemmin ollut varsin heittelevää. Pidämme väitettä kuitenkin uskottavana, sillä Apple on perinteisesti jättänyt jokaisella päivityskierroksella vanhimman puhelinsukupolven pois. Lisäksi iPhone 6S:n ei uskottu saavan edes iOS 14 -päivitystä, joten karsintakierros tuntuu todennäköiseltä.

Samaa huhua on sittemmin kuultu myös toisesta lähteestä. Vaikka iPhone 6S:n pudotus iOS 15 -kelkasta harmittaisi varmasti osaa käyttäjistä, on vanha puhelin eittämättä jo palvellut pitkän aikaa. Kenties kuudennen sukupolven iPhone-malliston aika onkin jo täynnä.

Nimen kohdalla ei vaikuttaisi tulevan muutoksia. Seuraavan päivitys todella lienee nimeltään iOS 15. Verkkokoodista havaitut viittaukset vahvistavat tulevien versioiden olevan laitteesta riippuen iOS 15 tai macOS 12. Tätä tuskin voidaan toisaalta pitää yllätyksenä.

Kenties kiinnostavin väite vihjaa iOS 15:n tuovan tyystin uusitun Control Center -hallintapaneelin iPhone- ja iPad-laitteille. Sen uskotaan tukevan kaksinkertaista biometristä tunnistautumista, joten sekä Face ID että Touch ID voivat olla vastaisuudessa käytössä.

Huhujen mukaan uusittu Control Center lainaa runsaasti ideoita macOS Big Surista, joka mahdollistaa drag'n'drop-raahaamisen sekä aiempaa pelkistetymmän ulkoasun. Vaikka kuvakaappauksia ei ole vielä vuodettu, olemme jo aiemmin nähneet WCCFTechin lähteiden ansiosta murrettuja iPhone-puhelimia. Näissä on ollut esillä Mac-henkinen Control Center. Todennäköisesti ulkonäössä onkin runsaasti samoja piirteitä.

Kaksivaiheinen biometrinen tunnistautuminen lisää nimensä mukaisesti toisen välivaiheen laitteen avautumiseen. Todennäköisesti uudistus saapuu ainakin toistaiseksi yksinoikeudella iPhone 13 -mallistolle, jonka uskotaan viimein sisältävän näytön alla olevan sormenjälkitunnistimen.



Mitä haluamme nähdä?

iOS 14 oli merkittävä päivitys, joka uudisti monia osa-alueita isolla kädellä. Tästä huolimatta on yhä useita asioita, joissa iOS 15 voisi ottaa merkittäviä harppauksia.

1. Tuki kaikille iOS 14 -laitteille

iPhone 6S tuskin saa iOS 15 -päivitystä. (Image credit: Future)

Apple on tavannut tukea laitteitaan pitkän aikaa, joten vanhimpien mallien tiputtaminen kyydistä ei tunnu kohtuuttomalta. Toivoisimme silti näkevämme jatkoa vanhoille malleille siten, että kaikki iOS 14 -päivityksen saaneet puhelimet saisivat myös iOS 15 -version.

Seuraavaksi pudotusuhan alla ovat iPhone 6S, iPhone 6S Plus ja alkuperäinen iPhone SE. Huhujen mukaan ne eivät saa iOS 15 -päivitystä, mutta olisimme mieluusti väärässä.

2. Älykkäämpi Siri

Siri on parantunut jokaisen iOS-version myötä. Vaikka virtuaaliavustaja on sangen fiksu jo nyt, parantamiselle on aina sijaa. Tällä hetkellä keskeisintä nimittäin on se tosiasia, että Siri on jäänyt Google Assistantista jälkeen.

Toivoisimme Sirin ymmärryksen paranevan, mikä tarkoittaisi kysymysten ymmärtämistä tarkemmin. Lisäksi suorien vastausten saaminen olisi hyödyllistä.

3. Entistä kattavampi Apple Maps

(Image credit: Apple)

Apple Maps on parantunut vuosien saatossa merkittävästi, ja erityisesti kaksi viimeisintä päivitystä ottivat merkittäviä loikkia. Puhumme tietysti pyöräilyohjeista sekä tärkeimpiä nähtävyyksiä esittelevästä Guides-lisästä.

Valitettavasti näistä kumpikaan ei ole saatavissa ympäri maailmaa, vaan lähinnä vain isoimmissa kaupungeissa. Toivottavasti nämä saapuvat kattavasti myös Suomeen. Se tekisi kotimaanmatkailusta merkittävästi aiempaa mukavampaa.

4. Toivelista App Storeen

App Storessa oli aikaan toivelista kiinnostaville peleille ja sovelluksille. Tämä oli erityisen oleellinen ominaisuus hintavien tuotteiden kohdalla, jolloin sopivaa tarjousta tai ajankohta saattoi odottaa kaikessa rauhassa ilman pelkoa unohtamisesta.

Valitettavasti Apple poisti ominaisuuden jo vuosia sitten. Haluaisimme kuitenkin saada sen takaisin iOS 15:n myötä.

5. Lisää Translate-kielivaihtoehtoja

Apple lisäsi iOS 14:n myötä Translate-sovelluksen mobiilialustoille. Alkujaan mukana oli kuitenkin vain 12 kieltä, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa Google Translatessa.

Tässä olisi mahdollisuus merkittävään parannukseen. Apple todennäköisesti työskentelee asian suhteen jo valmiiksi, ja kenties lisäyksiä nähdään jo ennen iOS 15:n julkaisua. Joka tapauksessa matka käännössovellusten ykköseksi on vielä tässä vaiheessa todella pitkä.