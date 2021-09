Arvostelussa iPad mini (2021)

Uusi iPad mini (2021) tunnetaan monissa yhteyksissä myös nimellä iPad mini 6. Käyttipä kumpaa nimeä tahansa, kyseessä on väkivahva tabletti keskivertoa pienemmällä näytöllä, 5G-valmiudella ja komealla muotoilulla. Laite mahtuu mukavasti reppuun tai kookkaampaan taskuun. Kyseessä ei ole rajoitteidensa takia tämän hetken paras iPad, mutta pienempää tablettia etsivät saavat rahallensa loistavan vastineen.

Minuutin pika-arvio

Uusi iPad mini (2021) loistaa pienellä koollaan. Aivan kuten iPhone 13 mini -puhelin, tarjolla on täydet tehot pienempään kokoon ahdettuna.

Kyseessä on ikään kuin iPad Air 4, joka on kutistunut ja saanut samalla tehokkaamman suorittimen. Muotoilu muutoin muistuttaa vahvasti iPad Air 4 -tablettia: mukana on neliskulmaiset kulmat, Koti-painikkeen puuttuminen sekä USB-C-latausväylä.

8,3-tuumainen näyttö on terävä ja riittävän kirkas jopa aurinkoiseen ulkoilmaan. Luonnollisesti käyttö onnistuu mainiosti myös sisätiloissa. Vaikka Apple kuvailee laitteen etupuolta "pelkäksi näytöksi", tästä olemme kuitenkin eri mieltä. Reunat ovat varsin paksut, joten ne valtaavat varsin ison osan pinta-alasta.

Reunukset eivät ole kuitenkaan pelkkä miinuspuoli. Niiden ansiosta laitetta on helppo pitää kädessä tukevasti. Selustan osalta tarjolla on neljä värivaihtoehtoa: violetti, pinkki, harmaa ja kermanvärinen.

Apple on varmistanut laitteen suorituskyvyn. Mukana on uusi A15 Bionic -suoritin, joka teki testijakson aikana ison vaikutuksen.

Tallennuskapasiteettia on tarjolla joko 64 Gt tai 256 Gt. Lisäksi valintaprosessia hankaloittavat kaksi eri versiota. Näistä toisessa on 5G-tuki, kun taas edullisempi tyytyy pelkkään Wi-Fi-yhteyteen.

Muutokset edeltävään iPad mini (2019) -tablettiin ovat melko pieniä, mutta pienistä puroista muodostuu merkittävä loikka. Kokonaisuus parantaakin käyttökokemusta jokaisella osa-alueella. Kyseessä ei ole kaikista paras iPad, mutta pientä laitetta etsivä saa itselleen erinomaisen työkalun vuosikausiksi eteenpäin.

Hinta ja julkaisupäivä

iPad mini (iPad Mini 6) paljastettiin yhdessä iPhone 13 -puhelinmalliston kanssa syyskuun 14. päivä 2021. Varsinainen julkaisu tapahtui syyskuun 24. päivä.

Laitetta on saatavilla useilta eri jälleenmyyjiltä pitkin Suomea.

Tarjolla on kaksi tallennustilan osalta erikokoista mallia sekä Wi-Fi- ja 5G-versiot. Suositushinnat Suomessa ovat julkaisun yhteydessä seuraavat:

iPad mini (2021) suositushinnat Tallennustila Wi-Fi vai 5G Hinta 64 Gt Wi-Fi 569 € 64 Gt 5G 739 € 256 Gt Wi-Fi 739 € 256 Gt 5G 909 €

Muotoilu

Uusi iPad mini ei ole aivan niin pieni, että sen käyttö onnistuisi yhdellä kädellä. Tästä huolimatta se on kooltaan ratkaisevasti kompaktimpi kuin iPad Air 4. Kokonaisuus tuntuu hyvältä kompromissilta iPhone 13 Pro Max -huippupuhelimen sekä kookkaamman iPad Air 4 -tabletin välillä.

Laite on mitoiltaan 195,x x 134,8 x 6,4 mm. Koko on siis pudonnut merkittävästi edelliseen iPad mini (2019) -malliin verrattuna. Käyttökokemus on muutoksen sekä koon puolesta erittäin miellyttävä kaikille, jotka eivät kaipaa jättimäistä ruutua käyttöönsä.

Muotoilunsa puolesta tabletti on lähempänä iPad Air 4 -tablettia ja iPhone 13 -puhelimia kuin edeltävää minimallia. Reunat ovat tasapintaiset ja kokonaisuus tuntuu laadukkaalta. Kokonaisuuden kruunaa selustan hiottu metallipinnoite.

Tarjolla on neljä eri värivaihtoehtoa: violetti, pinkki ja harmaa saivat seurakseen Starlightiksi kutsutun kermanvärisen painoksen. Tämän arvostelun esittelykuvissa esitellään testiin saatua violettia mallia.

Violetti sekä pinkki ovat melkoisen eläväisiä ja rohkeita värejä verrattuna edeltävään iPad mini -malliin tai iPad Pro (2021) -tehotablettiin verrattuna. Ainakin meidän silmäämme tuoreemmat värit ovat huomattavasti houkuttelevampia kuin turhankin konservatiivinen Space Gray -harmaa.

Uutuusmalli painaa 293 grammaa, eli elopaino on pudonnut edeltäjästä aavistuksen verran. Pienikokoisuus ja keveys tekevät tabletista erittäin helposti kuljetettavan. Sulloitpa sen reppuun, laukkuun tai kookkaampaan taskuun, et käytännössä edes huomaa sen mukanaoloa.

Apple on päivittänyt painikkeiden sijaintia vuoden 2019 iPad miniin verrattuna. Nyt volyymipainikkeet sijaitsevat laitteen päällä oikeassa kulmassa. Aiemmin niitä on joutunut hakemaan oikeasta kyljestä.

Perinteistä Koti-painiketta ei enää ole mukana, mikä on miellyttävä askel modernimpaan ulkonäköön. Virtapainike paljastuu laitteen päältä vasemmasta reunasta. Samainen painike toimii myös Touch ID -sensorina, joka avaa laitteen sormenjälkesi tunnistaessa.

Suosittelemme asettamaan laitteeseen molempien käsien sormet. Tämän avulla laitteen avaus onnistuu vaivatta riippumatta siitä, onko tabletti pysty- vai vaaka-asennossa.

Laitteen pohjassa on USB-C-väylä, jota hyödynnetään niin lataukseen kuin lisälaitteiden käyttöönkin. Uusi iPad mini tukee muun muassa Apple Penciliä, joskaan se ei ole yhtä monipuolisesti käytössä kuin uudessa iPad Pro (2021) -tehomallissa.

Oikeassa reunassa on latauspaikka toisen sukupolven Apple Pencilille sekä paikka SIM-kortille. Kannattaa kuitenkin huomioida, että Apple Pencil ei kuulu myyntipakettiin, vaan se täytyy ostaa lisämaksusta erikseen.

Tuorein iPad mini on saanut entistä paremmat stereo-kaiuttimet. Testijakson aikana saimme kuunnella täyteläistä ja selkeää ääntä niin musiikin kuin leffojenkin parissa.

Näyttö

iPad mini (2021) sisältää 8,3-tuumaisen Liquid Retina -näytön. Se takaa hyvän kuvanlaadun tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Apple mainostaa laitteen "all-screen design" -muotoilua, mutta tämä ei käy yhteen havaintojemme kanssa. Näyttöä ympäröivät nimittäin paksut reunat. Reunukset eivät ole välttämättä kuitenkaan ongelma, sillä niiden avulla tabletista saa tukevan otteen ilman näytön koskettamista. Joka tapauksessa etupuoli on mainospuheista huolimatta kaikkea paitsi "pelkkää näyttöä".

2 266 x 1 488 -resoluutio tarkoittaa 326 ppi -pikselitiheyttä. Lukema on tabletille hyvä, mutta resoluutio ei tästä huolimatta ole aivan markkinoiden kirkkainta kärkeä. Tämän huomaa erityisesti videoita katsellessa. Näissä tilanteissa parhaat Android-tabletit sekä iPad Pro (2021) vetävät pidemmän korren.

Todennäköisesti ero kilpailijoihin ei kuitenkaan osoittaudu ongelmaksi. Ruudun kirkkaus ja kuvanlaatu ovat niin hyvällä tasolla, että ne kätkevät resoluution vajavaisuuden alleen. Sen sijaan virkistystaajuuden kyllä huomaa. Siinä missä iPad Pro tarjoaa 120 Hz:n näytön, iPad mini (2021) tyytyy edelleen 60 Hz:n virkistystaajuuteen. Tämän vuoksi ruutu ei rullaa aivan niin sujuvasti pelatessa ja verkkosivuja selatessa kuin voisi toivoa.

Jos kuitenkin etsit pienikokoista tablettia, näyttö osoittautunee tarpeisiisi oikein hyväksi. Olisimme halunneet nähdä 120 Hz:n näytön, mutta tämäkin on lopulta varsin pieni motkotus.

Suorituskyky ja kamera

iPad mini (2021) hyödyntää Applen omaa A15 Bionic -suoritinta. Samainen prosessori jyllää iPhone 13 -puhelinten syövereissä. Varsinaisessa käytössä huomaa sen tehot, joiden avulla mikä tahansa sovellus tai peli pyörii ongelmitta.

Se ei kuitenkaan ole yhtä tehokas kuin iPad Pro (2021) -mallin M1-suoritin. Tästä huolimatta emme jääneet haikailemaan lisätehoja, sillä minimalli pärjäsi kaikessa käytössämme hyvin.

Emme tiedä tarkasti laitteen RAM-muistin määrää, mutta sekään ei aiheuttanut köhimistä edes kovemmassa käytössä.

Geekbench 5 -piinapenkki antoi moniydintestissä 4 700 pistettä, mikä on samalla viivalla iPhone 13:n kanssa. Tulos on selkeä loikka edeltävän iPad minin (2019) 2 680 pojosta ylöspäin. Toki iPad Pro (2021) on 7 297 pisteellä omissa sfääreissään.

iPad Pron (2021) tulos on kuitenkin täysin poikkeuksellinen, emmekä missään vaiheessa odottaneetkaan iPad minin yltävän samoille lukemille M1-suorittimen kanssa. Keskivertokäyttäjä ei varmastikaan tarvitse tällaista tehoa edes silloin, kun hyödyntää runsaasti tehosyöppöjä sovelluksia.

Tarjolla on 64 Gt:n ja 256 Gt:n tallennustilalla varustetut mallit. Konkreettista lisätilaa ei ole saatavilla enempää, sillä microSD-paikkaa ei harmillisesti ole. Onneksi Applen iCloud-pilvitallennustila auttaa hädän koittaessa. Hankintahetkellä on kuitenkin syytä pohtia omia tarpeita. Tällöin 256 Gt:n malli on todennäköisesti turvallisempi valinta.

Runsaasti tehoa ja tallennuskapasiteettia tarvitsevat saattavat kuitenkin joutua hankalaan väliin myös 256 Gt:n tilalla. Uusimmat iPad Prot tarjoavat jopa teratavun verran tilaa, joten runsaasti videoita, elokuvia ja sovelluksia latailevien kannattaa kenties katsoa lippulaivamalliston suuntaan.

iPad mini (2021) tarjoaa ensimmäisenä mini-malliston tablettina tuen 5G-verkolle.

Tabletin selustassa on 12 MP:n f/1,8-aukollinen laajakulmakamera. Sen digitaalinen zoomi yltää viisinkertaiseen tarkennukseen. Vaikka kamera ei pärjää älypuhelinten vastaaville, on se riittävän pätevä vempain AR-kokemuksiin sekä kameraa hyödyntäviin sovelluksiin.

Etupuolella komeilee puolestaan 12 MP:n f/2,4-aukollinen ultralaajakulmakamera 122 asteen katselukulmalla. Tämä on omiaan videopuheluissa, ja huomasimme sen laadun päihittävän takakameran peruskäytössäkin.

Apple on tuonut iPad Pro (2021) -tableteissa esitellyn Valokeila-ominaisuuden myös iPad minille. Sen avulla kamera seuraa puhujaa videopuheluiden aikana ja takaa kohteen pysyvän keskellä kuvaa liikkeestä huolimatta.

Tämä toimi testissä erittäin hyvin. Erityisen hyödyllistä se on ulkopuolisen tullessa mukaan puheluun, jolloin ominaisuus huomioi toisenkin puhujan.

Esimerkkikuvia

Käyttöjärjestelmä

iPad mini hyödyntää esiasennettua iPadOS 15 -käyttöjärjestelmää. Applen täysin tableteille suunnattu järjestelmä soveltuu mainiosti laitteen pienelle näytölle.

iPadOS 15 tuo mukanaan kotinäytön widgetit, jotka ovat miellyttävä lisäys iPad minin käyttöön. Lisäksi ruudun voi jakaa kahteen yhdellä näppärällä painalluksella.

Sekä iPad mini (2015) että iPad mini (2019) saavat iPadOS 15 -päivityksen, joten todennäköisesti iPad minin (2021) päivitykset jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. Tämä ei tietysti ole täysin varmaa saati vahvistettua, mutta Apple on keskimääräisesti pitänyt laitteiden elinkaaren erittäin pitkänä.

Akkukesto

Applen uusin minitabletti ei tarjoa poikkeuksellisen hyvää akkukestoa, mutta laite jaksaa peruskäytössä kokonaisen päivän ajan. Amerikkalaisyhtiö ei ole valitettavasti paljastanut akkukennon kokoa, eikä iPad mini (2021) paljasta sitä järjestelmätiedoistakaan. Todennäköisesti tämä kuitenkin paljastuu tavalla taikka toisella lähitulevaisuudessa.

Apple arvioi akkukeston riittävän selaamisessa, ja langattoman Wi-Fi-verkon avulla videoita katsoessa noin kymmeneksi tunniksi. Testiemme perusteella tämä pitää paikkansa. Lukema toki pienenee nostamalla kirkkauden maksimitasolle sekä vaihtamalla sovellusten välillä. Vähänkään aktiivisempi käyttö tarkoitti arvostelujakson aikana noin kahdeksan tunnin jaksamista.

Akkukesto on kaikkinensa ihan hyvää muttei sen enempää. Lisäksi käyttötavalla on merkittävä vaikutus. Apple Pencil -piirtäminen kulutti akkua merkittävästi nopeammin, minkä lisäksi puhelinyhteys oli laitteen jaksamiselle myrkkyä.

Laitteen myyntipaketti sisältää USB-C-laturin sekä latauskaapelin. Laitteeseen saa lisäpuhtia 20 W:n pikalatauksella, joka myös täytti vempeleen varsin ripeästi. Akun täyttäminen nollasta sataan ottaa silti yli 90 minuuttia.

Testissämme iPad mini (2021) täytti tyhjentyneen akun vartissa 17 prosenttiin ja puolessa tunnissa 36 prosenttiin.

Mukana ei ole langatonta latausta eikä iPad mini (2021) ole yhteensopiva MagSafe-lisälaitteiden kanssa.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat pienen mutta laadukkaan tabletin

Tämä voi vaikuttaa itsestään selvältä, mutta iPad minin (2021) tärkein valtti on sen koko. Jos haluat helposti kuljetettavan tabletin tai pidät muuten vain pienikokoisista laitteista, on kyseessä loistovalinta.

Haluat hyvän suorituskyvyn

Vaikka iPad mini (2021) ei pärjää uusille iPad Pro -malleille, on sen suorituskyky riittävän hyvä arkiseen peruskäyttöön.

Omistat vanhan iPadin

iPad mini on mainio vaihtoehto vanhan laitteen päivittämiseen. Se ei ehkä tarjoa riittävästi uutta iPad mini (2019) -mallin päivittämiseen, mutta tätä vanhemmat tabletit voi suosiolla vaihtaa uuteen malliin.

Älä osta, jos...

Haluat huippuunsa viritetyn laitteen

iPad Pro 2021 sekä sen M1-suoritin eivät ole kaikille tarpeen, mutta raakaa suorituskykyä sekä runsasta tallennustilaa kaipaaville se on ainoa oikea valinta.

Haluat hyvän akkukeston

iPad minin akkukesto on perushyvää, mutta tablettimarkkinoilla riittää parempaankin pystyviä malleja. Jos haluat paremman akkukeston, kookkaampi iPad tai Android-tabletti lienevät parhaat vaihtoehdot.

Omistat melko tuoreen iPadin

iPad mini on pienikokoinen huippumalli, mutta valtaosa ominaisuuksista on tuttuja viimeisten vuosien iPad-malleista. Mikäli omistat varsin tuoreen iPadin, ei mini-malliin vaihtaminen ole erityisen tarpeellista.

Arvosteltu syyskuussa 2021