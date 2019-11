Arvostelussa iPad mini (2019)

iPad Mini on Applen pienin tabletti vuonna 2019, ja se on hämäävän tehokas kokoonsa nähden. Siinä on kirkas 7,9 tuuman näyttö, joka tukee Apple Penciliä, sekä suoritin, joka päihittää muut markkinoilla olevat mallit. Sen hinta on myös yhtä hämäävä laitteen maksaessa yhtä paljon kuin kookkaampi iPad 9,7. Hintaansa nähden olisimmekin kaivanneet ennemmin iPad Pro miniä sekä tukea Apple Pencilin uudemmalle versiolle, mutta näistä huolimatta tähän on vaikea olla rakastumatta.

iPad mini (2019) on kaipaamanne iPad mini 5, ja se on kaikkea, mitä halusitte – paitsi jos odotitte suurempaa mullistusta.

Se on Applen tyydyttävin minitabletti ja todiste siitä, ettei valmistajilla ole tarvetta muuttaa paljoa, jos kilpailua ei ole vuonna 2019.

Tuttu 7,9 tuuman näyttö on täydellinen pideltäväksi yhdellä kädellä ja käytettäväksi toisella, eikä laitetta ole muutettu ulkoisesti juuri mitenkään.

Kirkkaan näytön alle Apple on lisännyt uuteen iPad miniin tuen alkuperäiselle Apple Pencilille, jonka avulla on kätevä kirjoittaa tärkeitä muistiinpanoja tälle minitabletille. Se on kannettava ja helppokäyttöinen malli, joka mahtuu helposti laukkuun.

Tabletti on lisäksi hämmentävän nopea kiitos sitä pyörittävän iPhone XS -luokan suorittimen. Pienempi näyttö sopii paremmin lukemista varten kuin kirjoittelua, mutta se pystyy pyörittämään yhtälailla Adobe Lightroomia siinä missä iPad Airkin (2019).

Vakuutuimme myös sen akkukestosta, joka kesti pidempään kuin Applen lupaama 10 tuntia. Se tukee pikalatausta, joten akun tyhjennettyä ei tarvitse odottaa kauaa ennen kuin iPad mini on taas täydessä latingissa.

Se on valitettavasti myös hämmentävän kallis, ja maksaa itse asiassa enemmän kuin iPad 9,7. Tämä johtuu sen laminoidusta näytöstä, nopeammasta suorittimesta ja kätevästä pikalatauksesta. Applen "pieni" on silti keskivertoinen, kun puhumme iPadin hinnoittelusta.

Muotoilun osalta siinä on samat paksut reunat, eikä se tue uudempaa Apple Penciliä, joten se ei ole pienennetty versio iPad Prosta, jota odotimme. Sen sijaan se on vanhemman mallin maltillinen päivitys, jonka myötä laite tuodaan nykypäivään.

Syyskuussa 2019 Apple julkaisi lisäksi tableteille oman käyttöjärjestelmän, iPadOS:n, jota iPad Mini käyttää.

Uuden käyttöjärjestelmän myötä iPadit ovat isojen iPhonejen sijaan vakuuttavia macinkaltaisia työasemia. Tutustu meidän iPadOS-artikkeliin tietääksesi kaiken tarvittavan uudesta käyttöjärjestelmästä.

Hinta ja julkaisupäivä

The iPad mini may be smaller than the competition, but it's not the cheapest iPad you can buy – that honor goes to the iPad 9.7 (2018) which starts at $329 / £319 / AU$469 and is often on sale for even cheaper.

iPad mini saattaa olla kilpailijoitaan pienempi, mutta se ei ole suinkaan halvin iPad. Uuden iPad minin hinnat alkavat Suomessa 64 gigan versiolla 469 € ja 256 gigan version osalta 639 €. 4G-ominaisuudelta varustetut mallit maksavat 140 € lisää.

Kannattaa myös huomioida, että Smart Coverin ja muunnoskaapelit pikalataukseen maksavat ylimääräistä, joskin kaikki jää silti edullisemmaksi kuin iPad Airin (2019) tai iPad Pro 11:n kanssa.

Muotoilu ja näyttö

Applella ei ole vielä taitettavia puhelimia, mutta jos heillä olisi, toivoisimme niiden taipuvan iPad miniksi (2019). Sen 7,9 tuuman näyttö on täydellinen koko yhden käden kantoon ja kahdella kädellä peukalot yltävät helposti ruudulla kaikkialle.

Uudessa mallissa on tosin hyvin vähän uutta, mikä on johtanut muotoilun osalta kahteen mielipiteeseen. Vastakkaisen näkemyksen mukaan Apple ei ole jaksanut muuttaa vanhaa muotoilua, joka on eittämättä vanhentunut. Toisen näkemyksen mukaan Applella ei ollut tarvetta muuttaa sitä.

Ihmiset rakastavat iPad minejä hyvästä syystä. Ne ovat 300 gramman painollaan höyhenenkevyitä ja täydellisiä kannettavia, joten ne voi nakata laukkuun sen enempää miettimättä. Sen voi ottaa mukaan lähes minne tahansa toisin kuin iPad Pro 12,9:n.

Mutta kyse ei ole kuitenkaan iPad Pro ministä, mikä näkyy muissa ominaisuuksissa. Vanha 3,5 mm kuulokeliitäntä sekä Touch ID:llä varustettu Home-näppäin ovat edelleen mukana, laite tukee ainoastaan ensimmäisen sukupolven Apple Pencil kynää ja näyttöä somistavat reunat ovat yhä rumat.

Siinä on kirkas täysin laminoitu Retina-näyttö, joka on sama kuin iPad mini 4:ssä. Teknisesti tarkasteltuna se on suojaava näyttö, joka on hiuksenohut ja se on täysin näytönmyötäinen toisin kuin iPad 9,7:ssä oleva paksumpi lasi, joka jättää näytön ja lasin väliin pienen raon. Käytännössä tämä tekee muun muassa Apple Pencilillä piirtelystä paljon luonnollisempaa, sillä tuntuma on kuin tuhertaisit suoraan näyttöön.

Uutena iPad mini -sarjalaisiin laitteessa on P3-väriskaala, joten se tarjoaa paremmat värisävyt, sekä True Tone Display -teknologian. Jälkimmäinen säätää valkotasapainon ympäristön mukaan, joten ulkona käyttäessä näyttö on sinertävämpi ja sisällä aavistuksen kellahtava, joka rasittaa silmiä vähemmän.