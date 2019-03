Arvostelussa iPad Air (2019)

Uudessa iPad Airissa (2019) on reippaasti tehoa, ja laite tukee Applen erinomaista Smart Keyboard -näppäimistöä. Sen vanhanaikainen muotoilu ja tuki edellisen sukupolven Apple Pencil -kosketuskynälle saavat laitteen vaikuttamaan vanhalta, mutta sen suorituskyky on kaksi kertaa korkeampi kuin tavallisessa iPad 9,7:ssä. iPad Air on erinomainen valinta opiskelijalle.

Applen iPad-malliston keskimalli iPad Air on saanut viimein päivityksen ja tehnyt paluun Applen tablettivalikoimaan. Ymmärsimme jo muutaman päivän testaamisen jälkeen, minkä takia malli on yhä tärkeä vaihtoehto Applen muille tableteille vuonna 2019.

Se ei ole ehkä yhtä pienikokoinen kuin uusi 7,9-tuumainen iPad Mini (2019), eikä yhtä moderni kuin uudistetut iPad Pro 11 ja iPad Pro 12,9, mutta se tarjoaa järkevän hinta-laatusuhteen perustablettia etsivälle.

Huomasimme testijaksomme aikana, että iPad sopii täydellisesti käyttäjille, jotka haluavat hieman perusmalli iPad 9,7:ää tehokkaamman vaihtoehdon. Siinä on selvästi parempi 10,5-tuumainen näyttö, ohuemmat reuna ja yhtä tehokas suoritin kuin iPhone XS:ssä ja iPhone XS Maxissa. Myös sen etukamerassa on korkeampi resoluutio kuin perusmallissa.

Testilaitteemme kultainen väritys muistuttaa kuparia.

Malli on saanut entistä suuremmat tallennustilavaihtoehdot ja toimii nyt myös Applen Smart Keyboardin kanssa. Tärkein päivitys on kuitenkin selvästi parantunut suorituskyky, sillä Air on käytännössä tuplasti tehokkaampi kuin iPad 9,7. Air sopiikin erinomaisesti opiskelijan 2-in-1-laitteeksi muistiinpanojen tekemiseen tai Netflixin katseluun.

Kaikki ei kuitenkaan ole täydellistä. iOS 12 on edelleenkin niin rajallinen käyttöjärjestelmä, että olisi liioittelua väittää sen pystyvän korvaamaan vielä tietokonetta. Se on sääli, sillä iPad Air riittäisi Pron tavoin kannettavan tietokoneen vastineeksi tehojensa puolesta.

Toinen miinus tulee siitä, että Air tukee vain vanhempaa, ensimmäisen sukupolven Apple Pencil -kosketuskynää, vaikka valmistaja julkaisi uudemman version jo viime vuonna. Toinen tablettiin saatava lisävaruste, Smart Keyboard, nopeuttaa laitteella kirjoittamista, mutta näppäimissä ei harmillisesti ole taustavalaistusta.

iPad Air (2019) on käytännössä uusi versio aiemmasta iPad Prosta (2017). Siinä on toki vielä hieman paremmat komponentit ja merkittävästi halvempi hinta kuin Pro-mallissa oli julkaisuhetkellään.

Air on jäänyt jossain määrin muiden sisarustensa varjoon, mutta uusi malli voi tehdä poikkeuksen sääntöön. Se on nimittäin käytännössä halvin iPad, jossa on riittävästi tehoa aitoon 2-in-1-käyttöön.

Hinta ja saatavuus

iPad Air saapui myyntiin 25. päivä maaliskuuta, mutta suomalaisilta jälleenmyyjiltä sitä saa odottaa hieman pidempään. Suurimmat nettikaupat arvioivat toimituksen suunnilleen huhtikuun ensimmäiselle viikolle.

Tabletin suurin myyntivaltti on sen hinta, sillä yllättävän tehokkaan tabletin lähtöhinta on vain 579 euroa. Malli on saatavilla joko Wi-Fillä tai mobiiliverkolla sekä 64 tai 256 Gt:n tallennustilalla.

Tarkat hinnat julkaisuhetkellä ovat: 579 € (Wi-Fi, 64 Gt:a), 749 € (Wi-Fi, 256 Gt:a), 719 € (4G, 64 Gt:a) ja 889 (4G, 256 Gt:a).

iPad Air 2019 osuu kiinnostavaan hintarakoon.

Sen hinta on siis erittäin vakuuttavalla tasolla, mutta samalla myös vastaavilla ominaisuuksilla varustetun vanhan iPad Pro 10,5:n hintalappu on pudonnut samalle tasolle. Malleilla on kuitenkin pieniä eroja. Airissa on paremmat komponentit kuin Prossa ja tuki modernimmalle eSIM-tekniikalle. Toisaalta Prossa on neljä kaiutinta Airin kahden sijaan.

Kovin kilpailija on kuitenkin viime vuonna julkaistu iPad 9,7 (2018), joka maksaa tällä hetkellä halvimmillaan vain 333 euroa (Wi-Fi, 32 Gt:a). Jotkin käyttäjät saattavat haluta myös mieluummin pienikokoisemman iPad minin, jonka hinnat alkavat 469 eurosta. Se julkaistiin samaan aikaan Airin kanssa, mutta sen pienempi näyttö on rajallisempi, eikä tabletti tue Smart Keyboardia.

Täydellistä 2-in-1-toiminnallisuutta etsiville ainoa vaihtoehto Airille on siis käytännössä iPad Pro. Kaikista tehokkaimman suorituskyvyn tarjoava malliston huippumalli on saatavilla sekä 11- että 12,9-tuumaisina versioina. Niiden hinnat nousevat kuitenkin myös selvästi korkeammalle. 11-tuumaisen iPad Pron hinta alkaa 899 eurosta (Wi-Fi, 64 Gt:a) ja 12,9-tuumaisen 1 129 eurosta (Wi-Fi, 64 Gt:a), kalleimman mallin hinta kohoaa päätä huimaavasti jo yli 2 100 euron.

Näyttö

10,5-tuumainen näyttö ohuemmilla reunoilla peittoaa 9,7-tuumaisen iPadin

Laminoitu näyttö tarjoaa paremman tuntuman Apple Pencilillä piirtämiseen

iPad Air on ensimmäinen "perus-iPad", jossa on ohuilla reunoilla varustettu 10,5-tuumainen Retina-näyttö. Se tuntuu suurelta päivitykseltä Applen 9,7-tuumaiseen iPadiin – ja oikeastaan kaikkiin muihinkin perustason tabletteihin. Tämä on paljolti tabletin laminoidun näytön ja laajan P3-väriskaalan ansiota.

iPad Airin (2019) näyttö toistaa värit mallikkaasti.

Laminoidun näytön hyvänä puolena on se, että tabletin päällyslasin ja LCD-paneelin väliin ei jää käytännössä ollenkaan rakoa. Näyttö on painettu aivan lasin tuntumaan, joten värit puskevat läpi voimakkaina ja syvinä. Eron halvempaan iPadiin huomaa selvästi, ja laminointi parantaa käyttökokemusta Apple Pencilin kanssa.

iPad Airissa on myös monen käyttämä True Tone -toiminto, joka säätää näytön valkotasapainon ympäristön valaistuksen mukaan. Käytännössä valkoisista sävyistä tulee siis normaalia keltaisempia, jolloin näytön katselu ei rasita silmiä yhtä paljon. Toiminnon saa kuitenkin halutessaan myös pois käytöstä, jos haluat esimerkiksi muokata kuvia todellisilla värisävyillä. Arvostimme myös myös näytön heijastamatonta pinnoitetta, joka löytyy vain uusista Air- ja Pro-malleista.

iPad Airin ohuemmat näytön reunat, laminoitu näyttö, laajempi väripaletti, True Tone -näyttö ja heijastamaton pinnoite erottavat tabletin edullisemmasta iPad 9,7:sta ja saattavat olla jo yksinään kalliimman pyyntihinnan arvoisia.

Muotoilu

Vanhentunut muotoilu, sisältää tosin yhä Touch ID:n ja kuulokeliitännän

Ohuin "perus-iPad"

Värit: hopea, kulta ja tähtiharmaa

"Mitä mieltä olet tästä uudesta iPad Airista?" kysyin kollegaltani tällä viikolla. "Onko se uusi? Näyttää ihan samalta kuin ennenkin", hän vastasi. Lyhyt dialogi tiivistää hyvin iPad Pron muotoilun.

Ostajan ei kannata odottaa mitään mullistavaa, vaan samaa perinteistä iPad-muotoilua, jota yhtiö on käyttänyt jo vuosien ajan. Se ei teekään meihin samanlaista vaikutusta kuin loppuvuodesta 2018 julkaistut iPad Prot.

iPad Air 2019 säilyttää yhä Touch ID -sormenjälkitunnistimen.

Siinä on kuitenkin myös pari vanhaa ominaisuutta, joita monet käyttäjät olisivat kaivanneet myös uusiin Pro-malleihin: 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja Touch ID -sormenjälkitunnistin.

Tabletin etuna on myös sen hieman suurempi 10,5-tuuman koko, sillä se mahdollistaa 10,5-tuumaiselle iPad Prolle tarkoitetun Smart Keyboardin kiinnittämisen. Kyseistä kätevää lisälaitetta ei puolestaan saa 9,7-tuumaiselle iPadille.

iPad Air on iPad Prota lukuun ottamatta tämän hetken ohuin iPad, sillä sen paksuus on vain 6,1 mm. Tabletti on myös nimensä mukaisesti erittäin kevyt, sillä 456 gramman painoinen laite on kevyin täyskokoinen iPad.

Airin pohjasta löytyy yhä Applen perinteinen Lightning-liitäntä, vaikka Pro-malli siirtyi USB-C:hen jo viime vuoden puolella. Ratkaisu ei todennäköisesti häiritse käyttäjiä, joiden kaapit ovat jo valmiiksi täynnä vanhoista iPhoneista ja iPadeista jääneitä latauskaapeleita, mutta uudempien MacBookien käyttäjät toivoisivat luultavasti USB-C-liitäntää ärsyttävien adapterien sijaan.

Tabletin suurempi puute Prohon nähden on kaiuttimien vähempi määrä. Pro-mallin ylä- ja alaosassa on stereokaiuttimet, kun taas Airissa on vain kaksi pohjaan sijoitettua kaiutinta.

Uusi iPad Air on saatavilla hopeisena, kultaisena ja tähtiharmaana. Viimeksi mainitussa on mustat näytön reunat, kahden muun reunat ovat valkoiset. Meidän testilaitteemme on kultainen, mutta se näyttää 9,7-tuumaisen iPadin tavoin pikemminkin ruusukultaiselta tai kupariselta.